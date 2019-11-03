DHA YURT BÜLTENİ-10

Teröristlerin hain planı deşifre oldu, güvenlik güçleri alarma geçti

Barış Pınarı Harekatı ile ağır darbe alan terör örgütü PKK/YPG'nin taban kaybetmeme ve kaos ortamı oluşturmak için planladığı hain planı deşifre oldu. Teröristlerin sınırdan yurda patlayıcı sokup, eylem yapmayı hedeflediği belirlendi. Güvenlik güçleri, olası sızma girişimini engellemek ve yurda patlayıcı sokulmasını önlemek için alarm durumuna geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından 9 Ekim günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de, yürütülen operasyonlarla da Irak'ın kuzeyinde büyük darbe yiyen terör örgütü PKK/YPG'nin kaos ortamı oluşturmaya yönelik planları, istihbarat birimleri tarafından tek tek deşifre ediliyor. Suriye'de taban kaybeden terör örgütünün yeni plan doğrultusunda; özellikle kadın, yaşlı ve engellileri kullanarak Türkiye'ye yasa dışı yollarla patlayıcı sokmayı planladığı belirlendi. Alınan duyumlara göre teröristlerin örgüt üyesi bazı kişileri gönüllü, bazı kişileri ise ailelerini ölümle tehdit ederek patlayıcı naklinde görevlendirdiği belirlendi. Teröristlerin şampuan, parfüm ve meyve suyu kutuları ile yangın tüplerinin içerisine kamufle edilmiş şekilde patlayıcıları Türkiye'ye sokmayı planladığı saptandı. Teröristlerin bu yolla sınırdan geçireceği patlayıcılar ile eylemler düzenleyerek hem kaybettiği tabana psikolojik olarak varlıklarını sürdürdükleri mesajı vermeyi, hem de yurt içerisinde kaos ortamı oluşturmayı amaçladığı tespit etti.

Daha önce de Suriye'de kimyasal silah kullanıp, Türkiye yapmış gibi uluslararası kamuoyunda algı oluşturmayı hedefleyen, ancak deşifre olması ile hain planı suya düşen terör örgütünün yeni oyunu da böylelikle ortaya çıkarılmış oldu.

Sınırda önlemlerini arttıran güvenlik güçleri, olası sızma girişimine ve Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı geçirilmesine karşın eli tetikte görev yapmayı sürdürüyor.

Hasan KIRMIZITAŞ/ŞANLIURFA, -

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AK Parti'li Kurtulmuş: Terörist ayırt edenlerin sonlarını çok iyi biliyoruz

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu' ile ilgili, "Teröristi 'benim teröristim- ötekinin teröristi' diye ayırt edenlerin sonlarını çok iyi biliyoruz. Biz, Türkiye olarak terör örgütleri arasında ayrım yapmayız. Terör örgütlerinin hepsi, insanlık suçu işliyor" dedi.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak için Afyonkarahisar'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, merkeze bağlı Erkmen Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin açılışına katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş tarafından karşılanan Numan Kurtulmuş, alana AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen ile geldi. Kendisini karşılayan kent sakinleriyle yakından ilgilenen Kurtulmuş, fotoğraf da çektirdi. Kurtulmuş ve beraberindekiler, kurdeleyi keserek, Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HEPSİ İNSANLIK SUÇU İŞLİYOR'

Açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti'li Kurtulmuş, "ABD'nin 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nda YPG ve FETÖ'yü terör örgütü olarak görmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"PYD de YPG de eli kanlı terör örgütleridir. FETÖ de eli kanlı terör örgütüdür. Bu örgütün başında olanlar da bunlar da dünyanın sayılı teröristlerindendir. Bunları masum çıkarmak, hele hele FETÖ terör örgütünün başkanını bir dini lidermiş gibi göstermek dünyadaki bütün dinlere de hakarettir. FETÖ elebaşı herhangi bir dinle irtibatlandırılabilecek birisi değil eli kanlı terör şebekesinin şefi olan bir katildir. Dolayısıyla ABD'nin bu tasnifi ne müttefiklik hukukuna uyar ne Türk halkının, bu aziz milletin teröre karşı mücadele vermiş ve bedel ödemiş olan bu milletin hakkını, hukukunu korumaktır. Şiddetle kınıyoruz. Teröristi 'benim teröristim- ötekinin teröristi' diye ayırt edenlerin sonlarını çok iyi biliyoruz. Biz Türkiye olarak terör örgütlerini 'falanca dine mensup', 'filanca dine mensup', 'şu etnik yapıya mensup', 'bu etnik yapıya mensup' diye ayırmadığımız gibi hiçbir şekilde terör örgütleri arasında ayrım yapmayız. Terör örgütlerinin hepsi insanlık suçu işliyor. ABD'nin de bu gerçeği görmesini arzu ederiz. Terör örgütlerini tasnif etmeye çalışırlar, bunların arasında maşa olarak kullandıklarını kullanmaya devam ederlerse terör eninde sonunda gelir bu örgütleri koruyanları da vurur."

'KILIÇDAROĞLU VE MİLLETİMİZ RAHAT OLSUN'

Bir gazetecinin, "13 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'nin diplomatik olarak özür dilemesi gerektiği yönündeki açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Hem Kılıçdaroğlu'nun hem milletimizin rahat olmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu aziz milletin hakkını, hukukunu, onurunu, şerefini her zeminde koruyabilecek güce, kuvvete, kudrete ve inanca sahiptir. ABD başkanının söylediği sözlerin hepsi ve bu mektubun içeriği de zaten anında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından reddedilmiş, gerekli cevaplar bütün dünya kamuoyu önünde verilmiştir. Türkiye'nin hakkını, hukukunu korumak konusunda Cumhurbaşkanımızın en doğru şeyi yapacağına inanıyoruz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu milletin hakkını, hukukunu, onurunu her platformda koruyacaktır."

'PETROL KAYNAKLARINA OTURMAK İSTİYORLAR'

AK Parti'li Kurtulmuş, ABD askerlerinin, petrol için Suriye'den çekildikleri üslere geri döndüğü haberlerinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Bu Orta Doğu'daki oyunun arkasındaki temel nedenlerden biri, Orta Doğu petrolleridir. Yani sadece petrol saikiyle hareket etmiyor olabilirler. Ama emperyalist güçlerin asırlardır bu coğrafyayla ilgilenmesini sağlayan en temel nedenlerden biri petroldür. Bu coğrafyayı paramparça edip, halkları birbirine düşman etmek istiyorlar. Onun için işte PYD'sini, YPG'sini, DEAŞ'ını, FETÖ'sünü birer kirli maşa olarak bu kanlı satranç oyununun bir parçası olarak, birer piyon olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda da aynen Osmanlı Cihan Devleti'nin çözülmesinden sonra yaptıkları gibi yeniden bu coğrafyadaki petrol kaynaklarına oturmak istiyorlar."

Yeni parti iddialarıyla ilgili soruya da yanıt veren Kurtulmuş, "Biz kimin, hangi partiyi kuracağı, hangi siyasi çalışmanın içinde olacağına karar verecek durumda değiliz. Kiminle hangi partiyi kuracağını, ne yapacağını hatta hatta mevcut partilerden hangisinin nasıl çalışma yapacağı bizi ilgilendirmez. Biz kendimize bakarız" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti'li Kurtulmuş, beraberindekilerle Vali Tutulmaz ve Başkan Zeybek'i ziyaret ettikten sonra Ankara'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Açılış yapılacak olan yemek evinden detay

Katılımcılardan detay

Kurtulmuş'un gelişinden detay

Halk oyunları gösterilerinden detay

Kurtulmuş'un karşılanmasından detay

Genel detaylar

Hediye takdiminden detay

Kuranı Kerim tilaveti okunması

Kurdele kesiminden detay

Kurtulmuş ile röp

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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En yaşlı kadın yüzücünün cenazesi vasiyeti üzerine oğlunun yanına defnedildi

İzmir'in Konak ilçesinde, oturduğu dairede ölü bulunan Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücüsü Helga Akıncı'nın (76) cenazesi, vasiyeti üzerine camide düzenlenen cenaze töreninin ardından, 2015 yılında vefat eden yüzücü oğlu Timur Akıncı'nın yanına defnedildi.

Alsancak Talatpaşa Bulvarı'ndaki apartmanda oturan Helga Akıncı'dan üç gün boyunca haber alamayan arkadaşları, 30 Ekim günü polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Akıncı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Helga Akıncı'nın, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi.

Son 2 yıldır Türkiye Masterlar Yüzme Şampiyonası'nda şampiyon olan ve 'Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücüsü' unvanını elinde bulunduran Akıncı, aynı zamanda 2015 yılında İstanbul'da katıldığı bir yarışın ardından hayatını kaybeden milli yüzücü Timur Akıncı'nın annesi. Helga Akıncı'nın cenazesi, vasiyeti gereği İslami kurallara göre yapıldı. Akıncı'nın Müslüman olmamasına rağmen, oğlu Timur Akıncı'nın ve eşi Yüksel Atilla Akıncı'nın bulunduğu mezarın yanına gömülmek istediğini vasiyet etmesi sebebiyle cenaze töreni Alsancak Hocazade Camisi'nde yapıldı.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Akıncı'nın kardeşi Heribert Freitag'ın yanı sıra arkadaşları katıldı. Namazın ardından Akıncı'nın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'nda oğlunun yanına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tabuttan görüntü

Cenaze namazı görüntü

Tabut taşınma görüntüsü

Mezarlıktan görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

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Sınırda yakalanan maymunlara 'Fıstık' ve 'Zeytin' ismi verildi

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak yollarla sokulmak istenirken ele geçirilen iki maymuna, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen programda isimleri verildi. Vatandaşlar arasında yapılan oylamayla maymunlardan dişi olana 'Fıstık', erkek olana ise 'Zeytin' adı konuldu.

Habur Sınır Kapısı'nda 22 Ekim tarihinde Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada, 'Makak' cinsi 2 maymun ele geçirildi. Maymunlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Tedaviye alınarak gerekli bakımları yapılan maymunlar, sağlığına kavuştu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan maymunların isimlerini ise, hayvanat bahçesinin ziyaretçileri belirledi.

İnternet sitesine yapılan ankete katılan vatandaşların oyladığı isimlerden dişi maymun için 'Fıstık' ismi ön plana çıkarken, erkek maymun için ise 'Zeytin' ve 'Biber' isimleri eşit oranda oy aldı. Erkek maymuna konulacak isim, Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen programa katılan vatandaşlara soruldu. Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve vatandaşlar katıldı.

Programda vatandaşlara seslenen Fatma Şahin, "Doğa ve canlılar burada bize emanet. Bu emanete sahip çıkmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Sınırda yakalanan bu maymunlarımızın her türlü bakımları ve tedavileri yapıldı. Bizler de anket yaparak halkımıza isimleri ne osun diye sorduk. 200 isim içerisinden en çok oy alan isimleri belirledik. Lezzet başkenti olduğumuz için isimlerde hep bunun üzerinden gidiyor. Fıstık, Zeytin ve Biber isimleri öne çıktı. Dişi maymunun ismi Fıstık olarak kesinleşti. Erkek maymun için de siz kıymetli ziyaretçilere soracağız" dedi.

El kaldırarak oylamaya katılan ziyaretçiler, erkek maymuna 'Zeytin' ismini uygun gördü.

ŞEMPAZE 'CAN'IN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Öte yandan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu olan şempanze 'Can'a ise 4'üncü yaş günü dolayısıyla doğum günü partisi düzenlendi.

Fatma Şahin, 'Can'ın doğum günü pastasını keserek elleriyle pasta yedirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Programa katılanlar

Makak maymunları

Maymunların meyve yemesi

Fatma Şahin'in konuşması

Şempaaze Can'a pasta kesilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ- GAZİANTEP-DHA)

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Koca yürekli çocuk

Antalya'da bisikletli bir çocuk, elinde Türk bayrağıyla bağıra bağıra 'Gündoğmuş Marşı'nı söyledi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydettiği görüntü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaklaşık 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, bisikletle sokakta gezdiği sırada elinde Türk bayrağıyla bağıra bağıra 'Gündoğmuş Marşı'nı söyledi. O sırada sokakta seyir halindeki otomobildeki sürücü, çocuğun görüntüsünü çekti. Görüntünün sosyal medyada paylaşılmasıyla video, binlerce kişi tarafından beğenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocuğun marş söylerken görüntüsü

HABER: Aslı DURAN- KAMERA: ANTALYA,

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Organ bağışı farkındalığı için mehterli yürüyüş

Çanakkale'de, İl Sağlık Müdürlüğü'nce 3- 9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, Mehter Takımı eşliğinde yürüyüş düzenlendi.

Kordon boyundaki Golf Çay Bahçesi önünden başlayan yürüyüş, organ bağışı için farkındalık oluşturmak amacıyla Mehter Takımı'nın katılımıyla yapıldı. Etkinliğe Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi organ nakil merkezleri personeli ve kent sakinleri katıldı. Çanakkale Mehter Takımı eşliğindeki yürüyüşe, güneşli havayı fırsat bilip, kordon boyunda dolaşanlar da destek verdi. Truva Atı önündeki Morabbin Parkı'nda son bulan yürüyüşün ardından dans gösterileri yapıldı ve lokma dağıtıldı.

Çanakkale İl Organ Nakil Koordinatörü Azem Ülkü, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "3 Kasım, 44 yıl önce ilk böbrek naklinin yapıldığı gündür. O yüzden de 3- 9 Kasım haftası organ nakli etkinliklerinin yapıldığı haftadır. Türkiye'de her yıl ortalama 5 bin kişi organ nakli ile hayata tutunuyor. Bizim amacımız da organ bağışını artırarak, organ nakli ile hastaların kurtarılmasını sağlamak. Bugün buradan yürüyüş ile hafta boyunca devam edecek etkinlikleri başlatıyoruz. Farkındalık oluşturmak adına değişik bir etkinlik yapmak istedik. Hava çok güzel. Mehter Takımı'nın da bize katılması farklı bir ortam yaratacak. İlgiyle izlenecek. Amacımız organ bağışı konusunda farkındalık yaratarak çok kişiye duyurmak. Çanakkale'de bu yıl 11 aile kaybettiği yakınlarının organlarını bağışladı. Ortalama 3 kişinin haya tutunduğunu varsayarsak 30'dan fazla hasta, bu organlar ile tekrar hayata tutundu" dedi.

Çanakkale Mehter Takımı Mehterbaşı Hasan Çimendere ise "Biz davet edildiğimiz etkinliklere katılıyoruz. Bugün de önemli bir konu olan organ nakline dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşe katıldık. Arkadaşlar güzel marşlar icra etti. Artık gerisi toplumun duyarlılığına bağlı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mehter Takımı eşliğindeki yürüyüşten genel ve detay görüntüler.

İl Organ Nakli Koordinatörü Azem Ülkü ile röp.

Mehterbaşı Hasan Çimendere ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Aşçılık öğrencilerinden 33 metrelik tantuni

Mersin'de, 7'nci kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali'nde, Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, 33 metrelik tantuni hazırladı.

Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nin bu yıl 7'ncisi düzenlendi. Festivale katılan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, hazırladıkları 33 metrelik tantuni ile kentin en sevilen tadını katılımcılara sundu. Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de yer aldığı festivale yoğun katılım oldu. Düzenledikleri 'gastroshow' hakkında bilgiler veren Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başkanı öğretim görevlisi Kamuran Öztop, ilk kez bu kadar tantuni yapıldığını söyledi. Toplam 65 kilo etin kullanıldığı 'gastroshow'da katılımcılar, narenciye ile marine edilen, Mersin'in en ünlü lezzeti tantuniyi tattı. Hazırlanan tantuniyi Vali Su ve Başkan Seçer keserek, katılımcılara ikram etti.

Görüntü Dökümü

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Tuntuni hazırlanırken

Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, konuşurken

Vali ve belediye başkanı tantuni keserken

Vatandaşlar tantuni yerken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Barınakta tepki çeken görüntüleri çeken Bilge, o anları anlattı

Ordu'nun Ünye ilçesindeki barınakta, köpeklerin, kaldıkları bölümde, yağış nedeniyle bacaklarına kadar suyun içinde kaldığı görüntüleri çekip, sosyal medyada paylaşan Bilge Almak (28), o anları anlattı. Büyükşehir Belediyesince soruşturma başlatılmasının sevindirici olduğunu belirten Almak, "Sosyal medyadan verilen tepkiler nedeniyle çalışmalar hızlandı. Buradaki hayvanları kurtarıldı. Belediyelerle işbirliği içinde çalışmamız gerekiyor" dedi.

Ünye ilçesinde önceki gün etkili olan yağmurla birlikte barınakta, köpeklerin bulunduğu tel örgüyle çevrili alanlar su doldu. Köpeklerin bacaklarına kadar su içinde kaldığını gören Bilge Almak, o anları cep telefonunun kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Ordu Büyükşehir Belediyesi inceleme ve soruşturma başlattı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ve Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın da barınağa giderek incelemelerde bulundu. Barınak şartlarının iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı.

'SORUMLULAR GEREKEN CEZAYI ALACAK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler de kusuru olan kim varsa gereken cezayı alacağını belirterek, "Sosyal medyada yayınlanan görüntüler beni son derece üzmüştür. Yaşanan olayda hatası, kusuru ve ihmali olan tüm yetkililer hakkında soruşturma başlattım. Herkes gereken cezayı alacak" dedi.

YENİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan soruşturma sürerken, yaklaşık 80 köpek, veteriner kontrollerinin ardından Altınordu ilçesi ile Samsun'un Bafra ilçesindeki barınaklara yerleştirildi.

O ANLARI ANLATTI

Cep telefonu kamerasıyla görüntüleri çeken hayvansever Bilge Almak, o gün yağmur nedeniyle köpeklerin sıkıntılı bir gece geçirdiğini belirtti. Almak, "O gün arkadaşlarımız hayvanları beslemeye geldik. Hayvanların kapalı alanda olmaması beni rahatsız etti ve gece yeniden geldik. Hayvanların dizlerine kadar su içinde olduğunu gördük. Yetkilileri aradık, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaptım. Ancak bir sonuç alamadık. Herkes birbirine attı sorumluluğu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in bundan haberi olmadığı söylenildi. Sosyal medyadan verilen tepkiler nedeniyle çalışmalar hızlandı. Buradaki hayvanları kurtarıldı. Soruşturma başlatılması sevindirici" dedi.

'İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞILMALI'

Hayvanseverler ile yerel yöneticilerin istişareler yapıp, birlikte çalışması gerektiğini de kaydeden Almak, "Buradaki köpeklerin bir kısmı Bafra'ya, bir kısmı Altınordu ilçesine ve bir kısmı da eski çöp alanının yanındaki besleme noktasına götürüldü. Sanatçılarımızın destekleri bizi sevindirdi. Herkes bu konuda duyarlı oldu. Onlar sayesinde zaten bu kadar hızlı çalışma yapıldı. Bizim Ordu'da rehabilitasyon merkezine ihtiyacımız var. Biz gönüllüler elimizden gerekeni yapıyoruz, ancak devlet ve belediyenin de destek vermesi gerekiyor. Belediyelerle iş birliği içinde çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUZ'

Hayvansever öğrenci Sudenur Erdem (17) ise barınağı ziyaret ettiğini söyleyerek, "Daha önce düzenli olarak hayvanları beslemeye geliyorduk. Burasının durumunu dile getiriyorduk ancak Bilge Ablanın paylaşımlarından sonra bu olayın duyulmasından hayvanseverler olarak çok mutluyuz. Bir an önce sokak hayvanlarının güzel bir ortama kavuşmasını diliyoruzö ifadesinde bulundu.

Görüntü Dökümü

-hayvan barınağından genel görüntüler

-Bilge almak ve köpek görüntüsü

-Bilge Almak röp

-Ünyeli hayvansever Sudenur Erdem röp

HABER KAMERA: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), -