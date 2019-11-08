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DHA YURT BÜLTENİ-10

Gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vurulduBalıkesir'in Edremit ilçesinde, Hüseyin A., gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiği komşusu Atakan B. tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı.

08.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:32 DHA YURT BÜLTENİ-10

Gürültü yaptığı için şikayet ettiği komşusu tarafından vuruldu

Balıkesir'in ilçesinde, Hüseyin A., gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet ettiği komşusu Atakan B. tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. 

Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde dövmecilik yapan Hüseyin A., kahvehane işleten Atakan B.'yi gürültü yaptığı gerekçesiyle polise şikayet etti. Polis tarafından uyarılmasına sinirlenen Atakan B. dün akşam sahilde karşılaştığı Hüseyin A.'yı tabancayla bacağına 3 el ateş ederek, yaraladı.

Hüseyin A. ambulansla kaldırıldığı Edremit Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis kaçan Atakan B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hüseyin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Tabancayla vurulan Hüseyin A.'dan cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Ata'nın huzuruna çıkmak için 630 kilometre pedal çevirecekler  

Aydın'dan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında 'e gitmek için yola çıkan 23 bisikletli, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine ulaştı. 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaşmayı planlayan grup, toplam 630 kilometre pedal çevirecek.

Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi'nin 23 üyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla 'Ata'mızın Yolundayız' etkinliği kapsamında, 6 Kasım'da bisikletleriyle yola çıktı. Bisikletli grup, bu yıl 6'ncısı düzenlenen etkinlikte, dün gece Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine ulaştı. Öğretmenevinde konaklayan bisikletliler, sabah erken saatlerde çıkış yaptı. Grup, 10 Kasım'da Türkiye'nin değişik illerinden gelecek bisikletlilerle buluşup, Ankara'da şehir turu attıktan sonra Anıtkabir'e gidecek.

Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, dernek olarak her yıl düzenledikleri 'Ata'mızın Yolundayız' etkinliğine bu yıl 23 kişinin katıldığını söyledi. Toplam 630 kilometrelik yolculuk sonunda Anıtkabir'e ulaşacaklarını anlatan Yıkılmaz, "Parkurumuz çok zorlu; ama anlamlı bir yolculuk. İlk gün Denizli'deydik. İkinci gün Denizli'den 160 kilometre yol yapıp, Sandıklı'ya gelerek dinlendik. Bu akşam da Emirdağ Öğretmenevi'ne ulaşmayı planlıyoruz. Yarın Emirdağ'dan çıkarak Ankara'nın Polatlı ilçesine ulaşacağız. 10 Kasım'da sabah saatlerinde Polatlı'dan yola çıkarak öğle saatlerinde Anıtkabir'e varmayı planlıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğretmen evi önünde toplu fotoğraf çektirirken görüntü

-Bisikletler harekete hazırlanırken görüntü

-RÖP: Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz

-Bisikletliler hareket halinde görüntü

-Bisiklet pedalı çevirirken yakın görüntü

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),

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450 öğrenciyle '10 Kasım' koreografisi 

Muğla'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü anma programları kapsamında 450 lise öğrencisi, bedenleriyle Atatürk'ün portresini, ölüm saati olan 09.05'i, yaşamını yitirdiği yılı ve imzasını oluşturdu.

Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, 81'inci ölüm yıl dönümünde özel koreografiyle andı. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saati ve imzasını kendi bedenleriyle gösteren öğrencilerin koreografisi drone ile görüntülendi. Beden eğitimi öğretmeni Osman Yılmaz ve müzik öğretmeni Hasan Basri Yücedağ'ın komutlarıyla öğrencilerin sunduğu koreografi, sosyal medyadan yüzlerce kez paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin koreografi oluşturmasından görüntü

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,  



Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Edremit, Güncel

Kaynak: DHA

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