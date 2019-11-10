DHA YURT BÜLTENİ-10

Sarp kayalarda Ata'ya saygı

Erzurum, Atatürk Üniveristesi Spor Kulübü öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81'inci yılında kamp alanındaki sarp kayalıklarda düzenlenen törenle andı.

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Dağcılık Federasyonu'nun eğitim kamp alanında 9 Kasım günü 3 günlük kampa başlayan 66 dağcı, saat 09.05'te Türk bayrağını tırmandıkları kayalıklara çıkarıp Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Kulüp Müdürü Yunus Emre Karaca, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yılında bir kez da rahmetle yad ediyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu toprakları bize vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizin hatıralarını kalbimizde yaşatacağız. Mekan neresi olursa olsun, Ata'mızı bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.

10 Kasım'ın kampı unutulmaz bir hale getirdiğini söyleyen üniversiteli dağcılar ise Cumhuriyeti ilelebet yaşamak, yaşatmak, geliştirmek ve güçlendirmek için çalışacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dağcıların saygı duruş

-Kamp alanı

-Tırmanış yapmaları

Haber-Kamera: ERZURUM,

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Trakya Ata'sını andı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle anıldı. Trakya halkı, saat 09.05'te siren sesleri arasında 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Edirne'de Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenleri Vali Ekrem Canalp, 54'üncü Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Gürgör ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saatler, Ata'nın hayata gözlerini yumduğu an olan 09.05'i gösterdiğinde, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanı dışındakiler, saygı duruşuna geçerken, araçlarından inenler de saygı duruşunda bulundu.

BULGAR TURİSTLERDEN SAYGI DURUŞU

Bu sırada kente günlük alışveriş için gelen ve tören sırasında çay bahçesinde oturan Bulgar turistler de ayağa kalkarak, Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Bulgar turistler, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı'nda da ayakta kaldı. Anma programı, Edirne Belediyesi'ndeki Atatürk Odası'nda devam etti. Vali Ekrem Canalp, anı defterini imzalarken, protokol üyeleri ve kent sakinleri de Ata'nın yattığı yatağa çiçek koydu. Program, Halk Eğitim Merkezi'nde lise öğrencilerin düzenlediği Atatürk konulu anma etkinlikleriyle devam etti.

KEŞAN'DA ANMA TÖRENİ

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıl dönümünde, Edirne'nin Keşan ilçesinde de tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki törene Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Garnizon Komutanı Piyade Albay Öztürk Mustafa Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kurum müdürleri, STK ve siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ile kent sakinleri katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başladı. Sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra anma töreni, Sevim Yenice Kültür Merkezi'nde devam etti.

TEKİRDAĞLILAR SAYGI DURUŞUNDA

Tekirdağ'da ise anma törenleri Atatürk Anıtı önünde Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu ile kent sakinlerinin katılımıyla düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu, bayraklar yarıya indirildi. Yolda, araçlarında, sokakta, otobüslerin içinde bulunanlar da saygı duruşuna geçti.

Kırklareli'de de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Ata'nın hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okunarak, bayraklar yarıya indirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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EDİRNE

Atatürk Anıtı'na çelenk sunma

-Sirenlerin çalması

-Saygı duruşunda bulunanlar

-Vatandaşların saygı duruşu

-Bulgar turistlerin saygı duruşu

-Atatürk Odası ziyareti

-Ata'nın odasından detaylar

-Vali Canalp'in defteri imzalaması

-Ata'nın yatağına çiçekler konulması

-Halk eğitimdeki tören

TEKİRDAĞ

Anma töreninden detaylar

-Çelenk sunumu

-Sirenlerin çalması

-Saygı duruşunda bulunanlar

-Anmaya katılanlar

-Detaylar

KEŞAN

-Atatürk anıtına çelenklerin sunulması

-Anıta çiçek bırakanlar

-Saygı duruşu

-Gözyaşı dökenler

-İstiklal Marşı'nın söylenmesi

-Tören alanı genel gör.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL-Olgay GÜLER/EDİRNE, TEKİRDAĞ, -

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Konya'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Konya'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma törenleri, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Törene Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Garnizon ve 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, askeri ve mülki amirler ile öğrenciler katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saat 09.05'te sirenler çaldı. Yoldan geçenler ve tören alanındakiler saygı duruşunda bulundu. Buradan Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen törene geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından Konya Anadolu Lisesi'nin Atatürk ile ilgili hazırladığı programla tören sona erdi.

(Görüntü dökümü:

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-2 dakikalık saygı duruşundan görüntüler

-Anıt alanında toplanan Konyalılardan görüntüler

-Evlerinin pençelerinden saygı duruşuna katılanlar

-Atatürk'le ilgili programdan görüntüler

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA, )

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Ata'yı sonsuzluk koreografisiyle andılar

Denizli'nin Kale ilçesinde lise öğrencileri, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81'inci yılında yaptıkları koreografiyle andı. Bedenleriyle 09.05'i gösteren bir saat oluşturan öğrenciler, 1938'i ise sonsuzluk işaretiyle yazdı.

Kale Mustafa Şipal Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde hazırladıkları koreografiyi sahneledi. Yaklaşık 1 haftalık çalışmanın ardından okul bahçesinde toplanan öğrenciler, bedenleriyle Atatürk'ün ebediyeti intikal ettiği 09.05'i gösteren bir saat oluşturdu. Öğrenciler daha sonra Ulu Önder'in yaşamını yitirdiği 1938 yılını, sonsuzluk işaretiyle birlikte yazdı. Drone ile havadan görüntülenen koreografi, Atatürk'ün 29 Ekim 1933 günü Cumhuriyet'in 10'uncu yıl dönümünde yaptığı konuşma eşliğinde video klip haline getirilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Öğrencilerin yaptığı koreografiden görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,