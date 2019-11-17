DHA YURT BÜLTENİ-10

Osmaniye'de orman yangını (1)

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 2 ev boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Düziçi ilçesindeki Kanlıgeçit Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında saat 13.00'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların mahalleyi sarması üzerine 2 ev boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye aracı ve arazözlerin söndürmeye çalıştığı yangının, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Yangından ve dumanlardan genel detaylar

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ(Osmaniye),

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Uzman çavuş ve eşi, evlerinde öldürüldü

Isparta'da uzman çavuş Erkan Öztürk ve eşi Ebru Öztürk, evlerinde tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, olaydan sonra kaçan Ebru Öztürk'ün erkek kardeşini yakalamak için çalışma başlatırken, olay sırasında evde bulunan çiftin 2 çocuğu, korumaya alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Davraz Mahallesi 3977 Sokak'taki 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, uzman çavuş Erkan Öztürk, eve gelen ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Ebru Öztürk'ün de karıştığı tartışma, büyüdü. Bu kişi, ablasına ve eniştesine tabancayla art arda ateş etti. Silah sesini duyan bina sakinleri, polise haber verdi. Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Öztürk çiftini yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ebru ve Erkan Öztürk çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan biri 2, diğeri 5 yaşında olan çiftin çocukları ise korumaya alındı.

Polis, kaçan cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evden dış plan görüntü

Ambulanstan detay

Apartman yöneticisi Hasan Hüseyin Tortop ile röportaj

Detaylar

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Oğuz Çetin'in acı günü

Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden Sorumlu Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin (81) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çetin'in cenazesi, öğlende toprağa verildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde oturan Nihat Çetin, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Nihat Çetin'in cenazesi Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek dualar edilip, helallik alındı. Nihat Çetin'in cenazesi, sevenlerinin omzunda Rüstempaşa Camii'ne getirildi. Camii avlusunda Oğuz Çetin ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Nihat Çetin öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kemer Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve spor kulüplerinin başkanları ile yöneticileri, yerli ve yabancı futbolcular, ilçe protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Görüntü dökümü

Baba evinden görüntü

Cami avlusunda taziye kabulü

Cenaze namazı kılınışı

Tabutun cenaze aracına konuluşu

HABER-KAMERA: İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya),

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Dünyaca ünlü sahilde sıcak hava yoğunluğu

Antalya'da sıcak ve güneşli havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Sahillerdeki yoğunluk, yazdan kalma günleri aratmadı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Türkiye'nin doğusu soğuk havayla mücadele ederken güneyde hala yazdan kalma günler yaşanıyor. Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve Sahil Antalya Yaşam Parkı, yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanların akınına uğradı. Tatilciler ile kentte yaşayanlar, sahilde hem denizin hem de güneşin keyfini sürdü. Denizin tadını en çok çocuklar çıkardı. Bazı vatandaşlar ise sahil bandında yürüyüş yapıp banklarda dinlenerek vakit geçirdi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte en yüksek hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahildeki vatandaşlardan görüntü

Güneşlenenlerden görüntü

Denize girenlerden görüntü

Denizde yüzenlerden görüntü

Denizdeki kalabalıktan görüntü

Köpeğini denize koyan bir adamın görüntüsü

Sahilde yüzen kadınlardan görüntü

Sahilde kitap okuyan bir kadının görüntüsü

Duş alan bir adamın görüntüsü

Sahilden genel görüntüler

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,