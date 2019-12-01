DHA YURT BÜLTENİ - 10

Fuat Oktay: 2023 hedeflerini yakalayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ısrarla, 'yerelden kalkınma olmazsa ulusal anlamda kalkınmayı başaramayız' diyoruz. 2023 hedefleri dediğimiz şey bu. Biz 2023 rakamlarını ya yakalayacağız ya yakalayacağız. Onun için de eğer 500 milyar doları yakalayacaksak benim vatandaşım, balını üretecek, markasını yapacak ve bunu satacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan trüf mantarı ormanı oluşturmak amacıyla düzenlenen meşe ve lavanta çiçeği dikimi programına katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi alan Oktay, Türkiye'yi yeşillendirmeye devam ettiklerini belirterek, barajların bulundukları bölgelerde yerel kalkınmanın da dinamikleri olması gerektiğini söyledi. Oktay, "Bugün yapacağımız, trüf mantarı dediğimiz sadece bunun bir örneği. 100 avro ile 300 avro arasında kilogramını satıyoruz. 100 dönümlük bir araziye dikim yapıyoruz. Ama asıl şey şu; kendi haline gelene kadar genel müdürlüğümüz bunun bakımını üstleniyor, verim almaya başladığımızda da bölge halkına kura usulü ücretsiz dağıtılacak. Amacımız bunun ücretsiz dağıtılması değil, bunun olabilirliğini göstermek. Trüf mantarının yanında bal ormanı kuruluyor. Mevsim başladıktan sonra bitene kadar farklı zamanlarda sürekli çiçek açabilecek, bal üretimini sağlayacak ağaçların dikimi sağlanıyor. Orada da amaç, tonlarca balın üretilip buradan dışarıya bir marka haline dönüştürülüp, buranın bir bal üretim merkezine de dönüştürülmesini teknik bir şekilde yapacağız" dedi.

'YERELDEN KALKINMA GEREKLİ'

Oktay, bu tür projelerle yerelden kalkınmanın amaçlandığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Muhtarlarımız, 'ben kendi köyümü de organize ederim, kendi köyümde de bunu yaparım, bir araziyi buna tahsis ederiz' derse kamu olarak biz de katkı veririz. Bu şekilde yerel kalkınma boyutunu uyguluyoruz. Artık yerelin üretmeye başlaması, yerelden kalkınmayı sağlıyor olmamız gerekir. Yerelden, ilden, bölgeden, sonra da ülkenin kalkınması olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, 'ısrarla yerelden kalkınma olmazsa ulusal anlamda kalkınmayı başaramayız' diyoruz. 2023 hedefleri dediğimiz şey, asla geri adım atmadığımız şey bu. Biz 2023 rakamlarını ya yakalayacağız ya yakalayacağız. Onun için de eğer 500 milyar doları yakalayacaksak benim Çekerek'teki yereldeki vatandaşım, balını üretecek, markasını yapacak ve bunu satacak. Trüf mantarı yetişiyor madem bununu yapacağız. 100 Avro, 200 Avro, 300 Avro az bir rakam değil. Bu projenin bölgesel anlamda turizme katkısını da göreceğiz. Muhteşem bir proje ilçemize hayırlı olsun."

Oktay, Türkiye'de dikilen her 100 fidanın 85'i tuttuğunu ama bunu artırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Oktay'ın gelişi

-Fidan dikim alanında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi alması

-Oktay'ın konuşması

-Fidan dikimi

-Detay

HABER: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Bolu'nun yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı

Bolu'nun kayak merkezi Kartalkaya'ya kar yağdı. Kar yağışı sevinçle karşılanırken, Kartalkaya'ya gelen vatandaşlar kar topu oynadı. Yedigöller Milli Parkı'nda etkili olan kar nedeniyle de milli parka gidiş yasaklandı.

Bolu kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'ya kar yağdı. Bölgede kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kar yağışı Kartalkaya'ya yakın yaylalarda ve köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar, Kartalkaya'ya çıkıp kar topu oynadı. Ailesiyle birlikte kar yağışının tadını çıkarmak için Kartalkaya'ya gelen İsmail Ay, "Şu an sessiz ve sakin. Kafa dinlemeye geldik. Biz gelirken etkilenmedik ama yollarda kalanlar vardı. Kartalkaya'ya gelmeyenlere buraya gelmelerini tavsiye ederim" dedi.

YEDİGÖLLER YOLU KAPATILDI

Kar yağışı ayrıca Yedigöller Milli Parkı'nda da etkili oldu. Yedigöller yolunda yoğun kar yağışı yaşanması nedeniyle milli parka gidiş yasaklandı. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinden itibaren Yedigöller çevresinde başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla can ve mal güvenliği gerekçesi ile Bolu Yedigöller ve Mengen Yedigöller yolları çıkış yönünde trafiğe kapatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Murat Küçük anons

-Kar yağışı

-Kartalkaya manzaraları

-Kar topu oynayanlar

-Röportajlar

-Yedigöller yolundan görüntü

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Başına seyyar kale direği düşen Boran, ağır yaralandı

Trabzon'da lisenin bahçesinde arkadaşlarıyla top oynayan Boran Aydın (11), başına seyyar demir kale direğinin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aydın'ın akrabaları, okulda önlemlerin artırılmasını istedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Lisenin bahçesinde arkadaşıyla birlikte top oynayan Boran Aydın, aniden devrilen seyyar demir kale direğinin başına çarpması sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan Aydın için arkadaşları çevredekilere durumu anlattı. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale bulunulan Aydın, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aydın'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'ÖNLEMLER ARTIRILMALI'

Hastanede tedavisi süren Boran Aydın'ın akrabaları, okulda önlemlerin artırılmasını istedi. Boran Aydın'ın akrabası Hami Aydın, bu tür direklerin yere sabitlenmesi gerektiğini belirterek, "Kale direklerinin sabit bir yeri olması lazım. Çocuk buraya giriyor, oynuyor. Buranın müdürü var, niye bunlarla ilgilenmiyorlar? Girişler açık. Okul kapısının hafta sonları kapalı olması lazım ama ilgilenen yok. Çocuk şu an yoğun bakımda yatıyor. Kale direkleri ağır değil, hem de seyyar. Bunları 5 yaşındaki çocuklar bile sallar. Önlemler artırılmalı" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Olayın gerçekleştiği okuldan detaylar

-Çocuğun kafasına düşen kale direğinden detaylar

-Muhabir (Selay Saykal) anonsu

-Akraba ile röportaj

-Acil Servis görüntüsü

HABER: SELÇUK BAŞAR KAMERA: SELAY SAYKAL/DHA-TRABZON

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Tokalaşma bahanesiyle para çalan şüpheliyi, ailesi polise teslim etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Hamza Canbekler'in (68) bankadan çektikten sonra saydığı 1000 lirayı tokalaşma bahanesiyle çalarak, kaçan Mehmet M., ailesi tarafından polise teslim edildi.

Olay, çarşamba günü, Siverek'e bağlı Hayriye Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli Hamza Canbekler'in yanına, oğlunun marketinin önünde, bankadan çektiği 1000 lirayı sayarken biri yaklaştı. Selam vererek, yanına yaklaşan kişiye elini uzatan Canbekler, tokalaşmak istedi. Bu sırada Canbekler'in elindeki parayı çalan kimliği belirsiz kişi, olay yerinden kaçtı. Hamza Canbekler'in şikayeti üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, 1000 lirayı çalıp kaçan kişinin, Mehmet M. olduğunu belirledi. Yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülürken Mehmet M., ailesi tarafından polise teslim edildi. Mehmet M., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlının emniyetten çıkarılması

Polis eşliğinde ekip otosuna bindirilmesi

Adliye binası

Zanlının adliyeye götürülmesi

Kapkaç anı güvenlik kamerası

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA

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Vali Güzeloğlu: Haldeki patlama karpitten kaynaklı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralandığı sebze ve meyve halinde incelemelerde bulundu.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkavekili Hasan Basri Güzeloğlu beraberindeki AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu'yla birlikte Cuma günü, narenciyelerin sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklı, Abdullah Önder'in ölümü, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sebze ve meyve halindeki işyerinde incelemelerde bulundu.

'ÖNLEMLER ALINACAK'

İncelemelerin ardından esnafı ziyaret eden Vali Güzeloğlu, patlamanın sebze ve meyvelerin belli ölçüde olgunlaşması sürecinde kullanılması öngörülen karpit işlemi sırasında meydana geldiğini açıkladı. Bu işlemleri yapanları eğitime tabi tutmak için çalışma başlatacaklarını belirten Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Sebze ve meyvelerin belli ölçüde olgunlaşması sürecinde kullanılması öngörülen karpit işlemi sırasında meydana gelen bir kaza. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir üzüntü yaşadık. Yaralı kardeşlerimizin durumu iyi çok şükür. Bu olaydan sonra büyükşehir belediyemizin itfaiye dairesi ve ilgili diğer kurumlarımız incelemelerini yaptılar. Öncelikle yapısal anlamda ortaya çıkan hasarın tespiti ve fiziksel anlamda ortaya çıkan bu sıkıntının giderilmesi gündemimizde. Meydana gelen kazanın nedenini etraflıca araştırmak, eğitime bağlı eksiklikler varsa bunları tespit etmek ve bundan sonra bu gibi bir müessif kazanın olmamasına dönük önlemleri almak zorundayız. Hem hal komisyoncular odamız, hem esnaf sanatkarlar birliğimiz, hem de ticaret ve sanayi odamız olmak üzere kurum ve kuruluşlarımızla bunları değerlendireceğiz. Bir daha böyle bir kazanın yaşanmasını önlemek elimizde. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili tedbirleri hayata geçireceğiz."

AK Parti Diyarbakır Milletvekilli Mehmet Mehdi Eker ise hayatını kaybeden esnafa başsağlığı dileyerek, yaşanan kazanın bir daha tekrar etmemesi için bu tür işlemlerin eğitime tabi olması gerektiğini söyledi. Eker, "Bu bir kaza ama bu tür alet ve malzemelerin kullanılmasında eğitim gerekiyor, bunu ihmal etmemek lazım. Bundan sonra benzeri şeylerin olmaması için ilgili birimlerce eğitimlerinin yapılması gerekiyor. Oluşan maddi hasarla ilgili de incelemeler yapılıyor. Gerekli tedbirler bundan sonra daha dikkatli alınacaktır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Patlamanın olduğu yer

-Vali ve miletvekillerinin olay yerini incelenmesi

-Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması

-Mehmet Mehdi Ekir'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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