DHA YURT BÜLTENİ -10

Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulundu

Siirt merkeze bağlı Ekmekçiler Köyü'nde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.

Ekmekçiler Köyü'nde yol çalışması yapan köy sakinleri, toprağa gömülü havan mermisini fark ederek, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Alanda güvenliğin sağlanmasından sonra İl Jandarma Komutanlığı Bomba İmha Timi (PAMİT) ekiplerince toprağa gömülü 60 milimetre çapındaki havan mermisi kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Patlayıcının bulunduğu alan

-Bulunan patlayıcı maddenin imhası

-Genel ve detay

Haber: Mehmet Yücel DURAK-Kamera: SİİRT,

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Kayseri'de akü ve teyp hırsızlığında 3 kişi adliyede

Kayseri'de 5 ayrı araçtan akü, teyp ve plaka çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 5 ayrı araçtan hırsızlık yapılmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını Ferhat D. (20), Mehmet Can S. (19) ve Oktay T.'nin (17) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler polisin evlerine yaptığı baskın sonucu yakalandı. Evlerde yapılan aramada hırsızlık sonucu ele geçirilen malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerden detaylar

-Adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda bir aracın bagajında 5 kilogram skunk ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesi Selimiye mevkisinde yaptıkları yol kontrolünde, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamada, yolculardan Hayrullah K.'nin (44) valizinde 5 kilogram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, Hayrullah K. işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Görüntü Dökümü

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Köpekten görüntü

Arama yapması

Çantayı bulması

Çantanın açılması

Uyuşturucunun bulunması

Haber: Mithat ABAKAN- Kamera: Antalya-DHA

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Zümrüt teyze artık daha rahat nefes alacak

Mersin'de 5 litrelik oksijen makinesinin kendisine yeterli olmadığını söyleyen ve şu anda yoğun bakımda tedavi gören KOAH (Kronik obstruktif akciğer) hastası Zümrüt Sarıbaş'a (57),Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz tarafından 10 litrelik oksijen makinesi hediye edildi. Başkan Yılmaz, aileye hediye ettikleri oksijen makinesinin 6 ayda bir yapılan bakımını belediye olarak üstleneceklerini de kaydetti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 5 yıldır ilerlemiş KOAH hastalığından dolayı oksijen makinelerine bağlı yaşayan, kötüleşince Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Zümrüt Sarıbaş'ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz, Zümrüt Sarıbaş'ın eşi Zeki Sarıbaş'a 10 litrelik oksijen makinesini teslim ederek, hastalık süreciyle ilgili bilgiler aldı. Sarıbaş'ın 82 yaşındaki annesi Alime Bağdemir ile de yakından ilgilenen Başkan Yılmaz, "Evinde bir yaşam mücadelesi veren KOAH hastası Zümrüt Sarıbaş'ın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi en büyük temennimizdir. Birkaç gün önce tüm Türkiye'ye sesini duyurarak destek isteyen Sarıbaş ailemize ulaşıp, yardım etmek istediğimizi belirttik. Zümrüt Sarıbaş'ın rahat nefes almasını sağlayacak cihazı ailemize teslim ettik. Acil şifalar diliyoruz. Yoğun bakımdaki tedavisi tamamlanınca inşallah kendisini evinde de ziyaret ederiz. Bir ailemizin daha yüzünü güldürdük. Mutluyuz" dedi.

Başkan Yılmaz, aileye hediye ettikleri 10 litrelik oksijen makinesinin 6 ayda bir yapılan bakımını belediye olarak üstleneceklerini de kaydetti.

'ARTIK DAHA RAHAT NEFES ALABİLECEK'

Eşinin zorlu geçen tedavi süreci nedeniyle çalışamadığını belirten Zümrüt Sarıbaş'ın eşi Zeki Sarıbaş Başkan Yılmaz'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederken, "Kızım üniversite 2'nci sınıfta okuyor, oğlum da uzman çavuş. Devletten bakım ücreti alıyoruz. Onunla geçinmeye çalışıyoruz. Evimiz kira. 5 yıldır eşim makinelere bağlı bir yaşam sürdürdüğü için kendisini bırakıp çalışamadım. Bizlerin sesini duyarak eşimin ihtiyacı olan 10 litrelik oksijen makinesini hediye ettiği için değerli Başkanımız Atsız Afşın Yımaz'a minnettarım. Verdiğiniz destek bizi hem motive etti hem de güç verdi. İnşallah eşim yoğun bakım tedavisinin ardından kendi evinde bu cihazla tedavisine devam edecek. Eşim, hastalığın son evresinde. Makinelere bağlı olarak yaşamak zorunda. Evdeki makinelerin yetersizliğinden dolayı yoğun bakım ünitesinde tedavi olmak zorunda olan eşim, sayenizde artık daha rahat nefes alabilecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Zümrüt Sarıbaş'ın hastanedeki fotoğrafı

-Zümrüt Sarıbaş cihazlalarla

-Zümrüt Sarıbaş'ın eşi raporu gösterdiği fotoğraf

-Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz eve gelirken

-Zeki Sarıbaş, Başkan Yılmaz'ı karşılarken

-Zeki Sarıbaş ve Başkan Yılmaz evde konuşurken

-Eve getirilen cihazın görüntüsü

-Zümrüt Sarıbaş'ın annesi Alime Bağdemir'e çiçek verirken

-Alime Bağdemir konuşurken

-Genel ve detay

Haber-Kamera: MERSİN,