DHA YURT BÜLTENİ -10

Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: İtekleyince dolaba çarptı

Burdur'da oğlunun doğum gününde fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitiren Gül Efe'yi (38) dövdüğü iddiasıyla tutuklanan astsubay eşi Mehmet Efe (43) ifadesinde, eşinin telefonunda başka bir erkekle yazışmalarını gördüğünü öne sürdü. Efe, bu nedenle aralarında itiş- kakış yaşandığını anlatarak, "Gövdesinden elimle itekleyince 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı. Benim kafasına, yüzüne, gözüne bir darbem olmadı" dedi.

Armağan İlci Mahallesi'nde yaşanan olayda, 2 çocuk annesi Gül Efe, 5 Aralık günü büyük oğlunun doğum günü kutlamasında, astsubay eşi Mehmet Efe ile tartıştı. İddiaya göre tartışma sırasında Mehmet Efe, genç kadını çocuklarının gözü önünde dövdü. Dayak olayının ardından Gül Efe fenalaştı. Çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Efe, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

EŞİ TUTUKLANDI

Hastanede tedaviye alınan Gül Efe, 9 Aralık akşamı yaşamını yitirdi. Cenazesini dün Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alan yakınları, Gül Efe'nin eşi tarafından dövüldüğünü, başının sert biçimde duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirip, öldüğünü iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri de astsubay eş Mehmet Efe'yi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltına aldı. Burdur'a götürülerek ifadesi alınan Mehmet Efe, sevk edildiği adliyede, 'eşe karşı nitelikli basit yaralama' suçundan tutuklandı.

'BAŞIM AĞRIYOR DİYEREK BAYILDI'

Mehmet Efe savcılıktaki ifadesinde, "5 Aralık günü akşam saatlerinde eşimin telefonunda, A.K. isimli kişiyle WhatsApp'tan yazışmalarını görünce salonda tartışmaya başladık. Aramızda itiş kakış oldu. Gövdesinden elimle itekleyince, 'gümüşlük' diye tabir edilen kanepeyle bitişik dolaba çarptı. Benim kafasına, yüzüne, gözüne bir darbem olmadı. Bu sırada oğlum İ. de salondaydı. 3- 4 dakika kanepede oturduktan sonra 'başım ağrıyor' diyerek, bayıldı. Suyla ayıltmaya çalıştım. Tepki vermeyince 112'yi aradım. Ambulansla önce Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Beyin cerrahı olmayınca Antalya'ya sevk edildi" dedi.

Amca çocukları olan ve yaklaşık 20 yıl önce evlendikleri belirlenen çiftin biri 18, diğeri 12 yaşında 2 oğlu bulunuyor. Gül Efe'nin cenazesinin, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

HABER: Mesut MADAN/BURDUR,

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Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu (2)

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'KIRMIZI KOD' ÖNLEMLERİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojinin 'kırmızı kod' uyarısı sonrası olası risklere karşı önlemlerini had safhaya çıkardı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer Çevikol, meteorolojinin uyarısından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in direktifiyle belediye bünyesinde kriz masası oluşturduklarını aktardı. Valilikte kurulan kriz masasında da belediyeyi temsil ettiklerini anlatan Tuncer, kırmızı uyarının 6 ilçeyi kapsamasına rağmen 19 ilçede acil müdahele ekipleri oluşturduklarını kaydetti. Tuncer, "Ekiplerimiz, ekipmanlarıyla teyakkuz halinde. Vatandaşların çağrısı ve mağduriyet durumlarında ekiplerimiz müdahale etmek üzere bekleyişteler" diye konuştu.

ARAÇLAR UYGUN YERLERE PARK EDİLMELİ

Meteorolojinin bilgilerine göre merkez ilçelerin yanı sıra Kemer, Serik, Kumluca ve Finike'de yoğun yağış beklendiğini ifade eden Tuncer, uyarıların ardından belediyenin sosyal medya hesaplarından ve radyo programlarına konuk olarak katılarak vatandaşlara uyarıda bulunduklarını söyledi. Mecbur olmadıkça vatandaşların trafiğe çıkmamaları tavsiyesinde bulunduklarını aktaran Tuncer, "Araçlar uygun yerlere park edilmeli. Vatandaşlarımız ile iletişim halindeyiz. Sorunlara çözüm bulmak üzere tüm ekiplerimizi seferber ettik. İtfaiye ekiplerimizin izinlerini iptal ettik. Yağış başladı ama henüz hafif yağıyor. Kazasız, sıkıntısız bir yağmur geçirilmesi dileğini taşıyoruz" dedi.

HABER: Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,

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Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Işıklı Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 10 gün süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından mahalledeki adreslere jandarma ekiplerince dün gece eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 uzun namlulu tüfek ile bu silahlara ait 4 şarjör, 3 tabanca ve bunlara ait 4 şarjör ve 224 kurşun ile 18 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silahlara ve mermilere el koyan ekipler; M.B., A.B., B.B. ve İ.B.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü.

Görüntü Dökümü

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Yakalanan silah ve mermiler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mustafa KANLI Kamera: -GAZİANTEP-DHA

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Hatalı basım olduğunu iddia ettiği 50 lirayı, 50 bin liraya satıyor

Kahramanmaraş'ta esnaf Eshabil Nalbantbaşı, hatalı basımdan dolayı sağ üst köşesindeki 50 sayısının 0 rakamının tamamı, 5 rakamının da bir kısmı olmayan 50 lirayı 50 bin liraya satıyor. Nalbantbaşı, bir bankaya gönderip, kontrol ettirdiği paranın Türkiye Merkez Bankası tarafından hatalı basıldığını ve Türkiye'de sadece bir tane, onun da kendisinde olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş Sanayi Sitesi'nde esnaf Eshabil Nalbantbaşı, antika ve ilginç eşyalara merakı olduğunu hatta koleksiyon yaptığını belirtti. İş yerine gelen bir kişinin, ofisinde antika eşyaları görünce kendisinde 50 lira olduğunu ancak bir özelliği nedeniyle antika değeri taşıdığını söylediğini belirten Nalbantbaşı, "Hiç tanımadığım bir kişi ofisime geldi ve bunları görünce ben de antikaya merakımın olduğunu söyledim. Kendisinde de ilginç bir para olduğunu ve antika değeri taşıdığını belirtti. Ben de ilgilendiğimi söyledim. Parayla ilgilenmiyorum ama tesbih ve maket araç koleksiyonum var onun için getirmesini istedim" dedi.

'PARA MAKİNEDEN GEÇTİ'

Bir süre sonra o müşterinin parayı getirdiğini belirten Eshabil Nalbantbaşı, "Arkadaş parayı getirdi ve ben de parayı kontrol için bankaya gönderdim sahte olabilir diye ama para makineden geçti. Ben de yüksek bir fiyata parayı satın aldım. Bu da artık koleksiyonumun bir parçası oldu" diye konuştu.

'50 BİN LİRA İSTİYORUM'

Paranın gerçek olması nedeniyle çok ilginç ve antika değerinde olduğunu ifade eden Eshabil Nalbantbaşı, parayla ilgili bir hafta araştırma yaptığını söyledi. Yaptığı araştırmada sadece aynı özellikte olan 100 liranın olduğunu, kendisindeki 50 lira gibi rakamı eksik basılmış başka bir 50 lira bulunmadığını ifade eden Nalbantbaşı şöyle konuşu:

"Bir hafta boyunca internetten araştırdım ama böyle eksik basılan başka bir 50 lira yok. Günümün 12 saatini ayırdım bununla ilgili girdiğim tüm sitelerde taradım. 100'lük banknot gördüm fakat 50'lik hiç yok. Bu paradan Türkiye'de bir tek ben de olduğunu zannediyorum. Bu para, Türkiye Merkez Bankası tarafından basılmış olup, sıfırı eksiktir. Kıymetli bir para olduğu için antika değeri taşıyor ve ben de parayı aldım. Değerlendirmek istiyorum. Paranın 0'ı eksik ve 50 TL değil de 5 TL gibi gözüküyor. Ayrıca 5 liranın da bir kısmı eksik. Bundan dolayı parayı değerlendirmek istiyorum. Para, merkez bankasının basmış olduğu bir paradır. Arka yüzü tamamıyla doğru, hiçbir eksiği yoktur. Sadece ön yüzündeki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün olduğu sağ tarafta 0'ı eksiktir. Bunun için antika değeri olduğunu düşünüyorum. Para koleksiyonu olan bir arkadaşa satmak istiyorum. Benim para koleksiyonum olsa satmayacaktım ama değerini bilen, koleksiyon yapan bir arkadaşa satmak istiyorum ve 50 bin lira istiyorum ama koleksiyoncu ise vereceğim."

Görüntü Dökümü

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Eshabil Nalbantbaşı'nın parayı göstermesi

Paradan detay

Nalbantbaşı ile röp.

Hatalı ve hatasız 50 lira

Paradan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

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Model uçak şampiyonu öğrencilere Alaşehir Ticaret Odası'ndan destek geldi

Eskişehir'de geçen Mayıs ayında düzenlenen Okul Sporları kapsamındaki 'Hava Sporları' dalında, 'Lastik Motorlu Model Uçak' dalında, 'Genç Kız ve Erkekler Kategorileri'nde takım halinde Türkiye şampiyonu olan Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki İMKB Ticaret Meslek Lisesi öğrencilerine, bu yıl Samsun'da yapılacak 'Lastik Motorlu Model Uçak' ve Eskişehir'de yapılacak 'Model Roket' dallarındaki yarışmalar öncesinde Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası sponsor oldu.

Alaşehir İMKB Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri içinde yer alan 'Hava Sporları' dalında,

'Lastik Motorlu Model Uçak' dalında, 'Genç Kız ve Erkekler Kategorileri'nde takım halinde Türkiye şampiyonu oldu. Eskişehir'de, 24-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonadan 'Hayalin Uçmak Olsun' sloganıyla hazırladıkları model uçaklarla, bireysel olarak ise Erkek Kategorisi'nde ilk beş, "Genç Kızlar Kategorisi'nde ise ilk dördü kikmseye kaptırmayan Alaşehir İMKB Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında 30-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Samsun'da yapılacak 'Lastik Motorlu Model Uçak' ve 13-14 Haziran 2020 tarihlerinde Eskişehir'de yapılacak 'Model Roket' şampiyonalarına hazırlanıyor. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası, başarılarıyla dikkati çeken öğrencilere katılacakları yeni şampiyonalar öncesinde sponsor oldu. Felsefe Öğretmeni ve model uçak çalışmaları öğretmeni Hasan Ersin, Eskişehir ve Samsun'daki şampiyonalarda da aynı başarıyı tekrarlamayı hedeflediklerini söyledi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, "Öğrencilerimizin çalışmalarını ve başarılarını taktir ettik. İlçemizden Türkiye şampiyonu çıkması bizleri mutlu etti. Bizde başarılarının devam edebilmesi ve artırılması için sponsor olduk. Alaşehir İMKB Ticaret Meslek Lisesi'nin sosyal etkinliklerinde bulunmak ve desteklemek için buradayız. Çocuklarımız bugün kendi işlerinin, kendi mesleklerinin haricinde sosyal etkinliklerde, uçak uçurma, ok atma ve buna benzer hem kültürel hem de ekonomik anlamdaki farklı etkinliklerde bulunup, kendilerini sosyal aktivitelere adamaya çalışıyorlar. Bu gençlerimizin yanında olmamız lazım. Gençlerimiz ne kadar sosyal etkinlikler içerisinde bulunurlarsa; o kadar kötü alışkanlıklardan uzak dururlar. Biz de bunun için desteklemek için buradayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Öğrencilerin model uçak uçurması ve roket fırlatmalarından görüntü

-Dereceye giren öğrencilerle röp.

-Alaşehir İMKB Ticaret Meslek Lisesi felsefe ve model uçak çalışmaları öğretmeni Hasan Ersin ile röp.

-Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan ile röp.

-Genel ve detay grüntüler

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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