DHA YURT BÜLTENİ - 10

Arkadaşının elindeki tabanca ateş aldı, liseli Batuhan öldü

İZMİT'te ders çalışmak için bir araya gelen 4 liseliden T.K.'nin (17) oynadığı tabanca yanlışlıkla ateş alınca ev sahibi Batuhan Demirhan'ın (17) sırtına isabet etti. Ağır yaralı halde hastanede kaldırılan Demirhan, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

İddiaya göre, lise öğrencisi Batuhan Demirhan, arkadaşlarını ders çalışmak için Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak'taki evine davet etti. Sabah saatlerinde evde buluşan 4 arkadaş bir süre ders çalıştı. Daha sonra Batuhan Demirhan, babasına ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı. Ardından tabancayı T.K. adlı liseli aldı. Ancak T.K.'nin oynadığı tabanca aniden ateş aldı. Çıkan kurşun, Batuhan Demirhan'ın sırtına isabet etti.

Ağır yaralanan Demirhan, isimleri öğrenilemeyen diğer 2 arkadaşının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Batuhan Demirhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

T.K. polis tarafından gözaltına alınırken, diğer 2 arkadaş da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli),

==========================

Bodrum'daki vinç kazası kamerada

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 3 kişi yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vince bağlı sepetin, yaklaşık 35 metre yükseklikten zemine düşmesi, ardından da tonlarca ağırlıktaki vincin önünün kalkarak alışveriş merkezinin istinat duvarından devrilmesi yer aldı. Kazada ölen Sefer Akdaş'ın (35) 14 yıllık evli olduğu ve 1 ay önce babalık sevinci yaşadığı öğrenildi.

Bodrum'un Ortakent Kapuz Caddesi'ndeki dünyaca ünlü bir alışveriş merkezinin dış cephesinde, geçen 17 Aralık'ta saat 20.30 sıralarında yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç, yaklaşık 35 metrelik yüksekten boşluğa düştü. Kaza sırasında çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Vincin sepetindeki Serdar Karabatak (32) ile vincin üzerindeki İlhan Enes Demir (25) ve Ünal Topuz (44) ise yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden vinç operatörü Ü.T., ile AVM'nin iş güvenliği uzmanı L.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AVM sorumlularından E.Ü., ve vinç firması sahibi H.G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayın ardından savcılığın başlattığı soruşturma sürerken Makine Mühendisleri Odası Birliği Bodrum Temsilciliği'nce oluşturulan bilirkişi heyetince ön rapor hazırlanmak için çalışma yapıldı. Hazırlanan olan rapor savcılığa teslim edildi.

14 YIL SONRA BABALIK SEVİNCİ

Olayda yaşamını yitiren Sefer Akdaş'ın Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, geçen 19 Aralık'ta Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilirken arkasında bir dram bıraktığı ortaya çıktı. Akdaş'ın Türkan Akdaş ile 14 yıllık evli olduğu ve uzun zamandır istedikleri, 'Beste' ismini verdikleri kız bebeklerinin daha 1 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi. Akdaş'ın kızını daha doya doya kucağına alamadan, hayatının baharında yaşama veda etmesi acıyı ikiye katladı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kazanın çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, vince bağlı sepetin, yaklaşık 35 metre yükseklikten zemine düşmesi, ardından da tonlarca ağırlıktaki vincin önünün kalkarak alışveriş merkezinin istinat duvarından devrilmesi yer alıyor. Öte yandan vinç kazasında yaralanan ve tedavileri devam eden Serdar Karabatak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, İlhan Enes Demir ve Ünal Topuz'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

(KJ Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

==========================

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tarla sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan Süleyman Küçüktuncer (52) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muzkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah ailesiyle kahvaltı yapıp evden çıkan Süleyman Küçüktuncer, komşularına ait tarlada traktörle çalışmaya başladı. Küçüktuncer'in kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Evli ve 3 çocuk babası Süleyman Küçüktuncer traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Süleyman Küçüktuncer'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gazipaşa cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında cenaze bulunduğu yerden alınarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı araçla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Olay yerinden genel ve detay görüntü

Traktörden görüntü

Cenazenin araca konulması

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

==========================

Ordulu taksiciden Ceren'in öldürülmesinin ardından takdir toplayan davranış

ORDU'da taksicilik yapan Sinan Özcanlı (40), aracının arka camına, bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir'in (20) fotoğrafını yapıştırdı, "Nerede olursanız olun, rahatsız edildiğinizi hissettiğiniz veya fark ettiğiniz an sorgusuz sualsiz buraya koşun. Gerisini birlikte hallederiz. Gerekirse polise, gerekirse evinize kadar sizi ulaştırmayı taahhüt ediyoruz" yazdı. Vatandaşların, cep telefonuyla çekip, sosyal medyadan paylaştığı taksi camındaki yazı, övgü topladı.

Altınordu ilçesinde 3 Aralık günü, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, evinin önünde cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Türkiye'yi ayağa kaldıran cinayetin ardından, vatandaşlar da konuya ilişkin yaptıkları paylaşımlar ve örnek davranışlarla dikkat çekmeye çalıştı.

Altınordu ilçesinde 10 yıldır taksicilik yapan Sinan Özcanlı taksisinin arka camına, Ceren Özdemir'in fotoğrafının da yer aldığı, "Nerede olursanız olun, rahatsız edildiğinizi hissettiğiniz veya fark ettiğiniz an sorgusuz sualsiz buraya koşun. Gerisini birlikte hallederiz. Gerekirse polise, gerekirse evinize kadar sizi ulaştırmayı taahhüt ediyoruz. Hepimiz kötü değiliz. Çürüklerden birlikte kurtulmalıyız" yazılı etiketi yapıştırdı. Vatandaşların, cep telefonuyla çekerek sosyal medyadan paylaştığı, taksi camındaki yazı, beğeni gördü. Kısa sürede ilgi odağı olan paylaşım, sosyal medyada hızla yayıldı.

'ARACIMIZIN BİR TEKERİ DE HAYRA DÖNSÜN'

Taksici Sinan Özcanlı, toplum olarak her konuda duyarlı olmak gerektiğini, amacının da farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Özcanlı, "Başka Cerenler de ölmesin dedik, benim de çocuğum var. Belki birine yardımcı oluruz diye böyle farkındalık yaptık. Bunu yaptıktan sonra büyük ilgi gördü. Hepimiz kötü değiliz, içimizde birkaç tane çürük var, bunu ayırt etmemiz lazım. Parası olmayanlara zaten yardımcı oluyoruz, taksiyle taşıyoruz. Her şey para değil, işimiz taksicilik ama para olarak bunu düşünmedik. Aracımızın bir tekeri de hayra dönsün. Kendisini zor durumda hisseden herkese, herkesin yardımcı olması lazım" dedi.

'BUNU REKLAM İÇİN YAPMADIK'

Taksi şoförü Murat Arslan (22) ise, "Takside ben de çalışıyorum, uygulamamız güzel oldu. Bu fikir ortaya çıktı, Cerenler gitmesin. Bizim de bacılarımız var. Ordu'da sokakta herkes bizim kardeşimiz, bacımız. Her zaman destek vermeye hazırız. Bunu reklam için yapmadık, taksi şoförü olarak bunu yazdıysak arkasında duracağız. Telefonlarımız gece gündüz açık" diye konuştu.

Görüntü dökümü

-----------

-Taksi durağının detay görüntüsü

-Taksinin detay görüntüsü

-Taksi camında yazan yazıların görüntüsü

-Taksici Sinan Özcanlı ile röportaj

-Taksi çalışanı Murat Arslan röportaj

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-Mustafa KIRLAK/ ORDU

==========================

Çanakkale'de balık yokluğu fiyatlara yansıdı; hamsi 35, palamut 50 lira

ÇANAKKALE'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunun ardından deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler, balık tezgahlarına da yansıdı. Geçen yıl tezgahlarda 15 lira olan hamsi bu yıl 30-35 lira, 10-15 lira olan palamut bu yıl 40-50 lira, kilosu 55 lira olan lüfer ise bu yıl kilosu 120 ile 130 liradan satılıyor.

Çanakkale'de, 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de bitmesiyle balıkçılar denize açıldı. Geçen seneye oranla bu sene verimin daha az olduğunu belirten balıkçılar, umduğunu bulamadı. Deniz sıcaklıklarının artması ve ekosistemdeki değişimler balık türlerini olumsuz etkiledi. Fiyatların balıkçı tezgahlarına yansıması hem balıkçıları, hem de vatandaşları memnun etmedi. Geçen yıl tezgahlarda 15 lira olan hamsi bu yıl 30-35, lira, 10-15 lira olan palamut bu yıl 40-50 lira, kilosu 55 lira olan Lüfer ise bu yıl kilosu 120 ile 130 liradan satılıyor.

'FİYATLAR BÖYLE DEVAM EDER'

Balık sezonunun bu yıl biraz kıt geçtiğini belirten Çanakkale balık hali esnafından Volkan Kaşıkçı, "Geçen yıl her balık türünde bolluk vardı. Tezgahlarda balık çeşidi biraz var ama fiyatlar yüksek. Sebebi ise fiyatlar soğumadı. Akım balıkları palamut, çinekop da olmadı. Geçen sene sarıkanat 35-40 lira arasındaydı. Bu sene 60 ile 70 lira arasında satılıyor. Hamsi 30-35 lira, lüfer 120-130 lira, palamut zaten yok ufaklarının da tanesi 40-50 lira. Bu fiyatlar böyle devam eder. İnşallah düşer diyoruz ama düşecek gibi de görünmüyor" dedi.

'BALIK SEZONU DURGUN GEÇİYOR'

Balık hali esnafı İsmail Karakulak, "Balık sezonu şu anda durgun geçiyor. Hava sıcaklığı ve su sıcaklığının değişmemesinden dolayı balık olmuyor. Çünkü balık soğuk suyu sever" diye konuştu.

Çanakkale balık halindeki tezgahlarda diğer balık çeşitleri sardalya 15, uskumru 60, karagöz 30, istavrit 30, sarıkanat 70, çipura 40, levrek 35, izmarit 20, kupa 20, mezgit 35 ve tekir 60 liradan satılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Çanakkale Balıkhalinden görüntü

-Balıkhalindeki balıkçı tezgahlarından ve balık çeşitlerinden görüntü

-Balıkhali esnafı Volkan Kaşıkçı ile röp.

-Balıkhali esnafı İsmail Karakulak ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

==========================

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89'uncu yılı, törenlerle kutlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89'uncu yıl dönümü, kentte düzenlenen törenlerle kutlandı.

Edirne Valiliği'nce Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89'uncu yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar, İnönü İlkokulu önünde oluşturulan kortejin Atatürk Anıtı önüne kadar yürümesiyle başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın anıta çelenk bırakmasının ardından kortej, belediye binasına geçti.

EDİRNE BELEDİYESİ'NDE KALDIĞI 'ATATÜRK ODASI' ZİYARET EDİLDİ

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk'ün 1930 yılında Cumhurbaşkanı olarak gelip kaldığı, Edirne Belediyesi'ndeki Atatürk Odası'nı ziyaret etti. Odayı gezenler, Atatürk heykeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kutlama programına Halk Eğitim Merkezi'nde Edirne Lisesi öğrencilerinin düzenlediği etkinliklerle devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak 1930 yılının Kasım ayında 52 ili kapsayan bir yurt gezisine çıktığını, Edirne'ye de bu kapsamda 21 Aralık'ta geldiğini ifade etti. Şentürk, "Edirne, Türk ulusunun yaşadığı bütün acı ve tatlı olaylara tanıklık etmiş, yüzlerce yıl Balkanlar'dan gelen insanlarımıza kucak açan ve düşmanımıza karşı kahramanca direnip, işgal acılarını yaşamış bir şehirdir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 21 Aralık 1930'da Cumhurbaşkanı olarak Edirnemize gelmiş ve dört gece kalmıştır. Atatürk'ün Edirne ziyaretinde genci yaşlısı, kadını ve erkeğiyle tüm Edirne halkı ulu önderi görebilmek için, onun sıcaklığını hissetmek, duygularını paylaşmak umuduyla yollara çıkmıştır. Türk milletinin yüksek vasıflarına güvenen, kazanılan her türlü milletin eseri olduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, yüreğimizdeki yeri hiçbir zaman değişmeyecektir" dedi.

Konuşmanın ardından Edirne Lisesi öğrencileri, Atatürk'ün Edirne'ye gelişini bir müzikalle canlandırdı. Gösteride duygu dolu anlar yaşandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Tören kortejinin Atatürk Anıtı'na yürümesi

-Kortejde Türk bayrağı ve Atatürk posterinden detaylar

-Atatürk Anıtı'nda tören

-Kortejin Belediye binasındaki Atatürk Odası'na yürüyüşü

-Atatürk Odası'nı ziyaret

-Atatürk Odası'ndan detay

-Halk Eğitim Merkezi'nde tören

-Öğrencilerin Atatürk'ün Edirne'ye gelişi konulu gösterileri

Haber - Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,