DHA YURT BÜLTENİ - 10

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (5)

TOPLAM 16 ARTÇI DEPREM OLDU

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde, Richter ölçeğine göre, saat 10.02'de meydana gelen 4.9'luk depremin ardından saat 12.53 itibariyle toplam 16 artçı sarsıntı yaşandı.

Ana depremin ardından saat 10.09'da 2.6, saat 10.11'de 3.8, saat 10.16'da 1.7, saat 10.19'da 3.5, saat 10.23'te 3.5, saat 10.32'de 1.5, saat 10.39'da 1.8, saat 10.43'te 2.0, saat 10.47'de 1.6, saat 10.58'de 1.6, saat 10.59'da 2.7, saat 11.02'de 1.6, saat 11.23'te 2.0, saat 11.38'de 1.8, saat 11.42'de 1.8 ve 11.43'te 1.8 büyüklüklerinde toplam 16 deprem daha oldu. Depremler, yerin 7.00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

DEPREM ANI KAMERADA

Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, kent merkezinde bulunan bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah 10.02'de merkez üssü Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, paniğe yol açtı. Deprem anı, bir kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, deprem sırasında kafede oturan 2 kişi panikle kalkıp, sallanan rafları tutması görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerasından görüntü

İki kişinin raflara tutunması

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

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Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Karaman'da kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.10 sıralarında Karaman- Mersin karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Karaman'ın Ermenek ilçesine giden Ahmet Öztürk, yönetimindeki 42 DC 808 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. İhbar üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otobüste 22 yolcunun olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detay

Otobüsten detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Şarköy'de karaya oturan kuru yük gemisini kurtarma çalışmaları başladı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında çarşamba günü karaya oturan, Rusya bandıralı kuru yük gemisi kendi imkanları ile kurtarılamayınca kaptanın talebi üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarma çalışmalarına başlandı.

Şarköy'ün Hoşköy Mahallesi açıklarında Rusya bandıralı, 'Nevado 35' adlı 90 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, çarşamba günü saat 05.00 sıralarında karaya oturdu. Rusya'dan 11 kişilik mürettebat ile İtalya'ya şeker pancarı küspesinin götürüldüğü kuru yük gemisinin, dümen kilitlenmesi sonucu kıyıdan yaklaşık 35 metre açıkta karaya oturduğu belirtildi. Geminin kaptanının telsizle durumu bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar sevk edildi.

Yetkililerin yaptığı görüşmede, gemi kaptanının yardım talebinde bulunmayıp, kenti imkanlarıyla kurtarma çalışması yapacağını bildirdi. Karaya oturan gemide hasar olup, olmadığını belirlemek için bağlı olduğu şirketten gelen dalgıçlar, dalış yaparak, incelemede bulundu. İncelemenin ardından kaptan, gemiyi kendi imkanları ile kurtarmak için çalışma başlattı ancak başarılı olamadı.

Kaptanın geminin kurtarılmasını talep etmesi üzerine bugün saat 09.00 sıralarında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, bir gemi kurtarma, römorkörü ile çalışmalara başladı. Geminin kurtarma çalışmaları sürerken, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botları da çevrede önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karaya oturan gemiden detaylar

-Gemiyi kurtarma çalışmaları

-Kurtarma çalışmalarından detaylar

-Muhabir Mehmet Yirun anons

-Kıyı Emniyeti ekipleri

-Sahil güvenlik botu

-Gemi ve çevreden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN- Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), -

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Ovacık ve Hozat taşımalı eğitime kar tatili

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime Ovacık ilçesinde 1 gün, Hozat'ta ise öğleden sonra ara verildi. Yağış nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı.

Tunceli'de dün akşam saatlerinde başlayan, aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Hozat, Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerine bağlı 161 köy yolu ulaşıma kapanırken, trafikte de aksamalar yaşanıyor. Pülümür- Erzincan karayolunun özellikle Cankurtaran mevkisinde yoldan çıkan ağır tonajlı araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman aksıyor.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi geçtiği Ovacık ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrenciler için tüm gün, Hozat ilçesinde ise bugün öğleden sonra okullar tatil edildi.

İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü dökümü

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İş makinesinin çalışması

Pülümür Vadisi

Kar yağışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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Diyarbakır'da 170 Kıbrıs gazisine madalya ve berat

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Diyarbakırlı 170 gaziye madalya ve berat belgesi verildi.

Türkiye'nin 20 Temmuz 1974 tarihinde düzenlediği Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Diyarbakırlı 170 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ve beratları törenle takdim edildi. Diyarbakır Valiliği koordinesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 10'uncu Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yapılan törene, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Ak Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilcisi İbrahim Mete Yağlı, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler ve yakınları katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı.

GAZİLER KIBRIS'I GEZECEK

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını orada korumak ve Kıbrıs'ın çevresiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını sonuna kadar yaşatma kararlığında olduklarını belirtti. Kıbrıs gazilerini Kıbrıs'a götürme sözü de veren Güzeloğlu şunları söyledi:

"Biz her bir soydaşımızın hakkını orda korumak ve Kıbrıs'ta Kıbrıs'ın çevresiyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını sonuna kadar yaşatma kararlığındayız. Uluslararası düzeyde ve dünyanın kendine meşru kıldığı hakları Türkiye Cumhuriyeti kendi hakkıyla talep ettiği zaman muhalefet etmesini de dünyanın vicdanına ve bu noktadaki ahlakına havale ediyoruz. İşte sizler bugün yaşayan kahramanlarımızsınız. Her birinizin yakasındaki madalyası, bu şerefin taşıyıcısıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği bu onur, bu milletin size verdiği onur ve şeref bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin sizlere tevcih edildiği bu madalyalarla taçlanmış olacak. Gerek Kıbrıs'ın kahramanlığını ve bugün karşımızda oturuşunu taşıyan tüm gazilerimizi ve gerekse bütün diğer gazilerimizi derneğimize istişare edeceğiz ve en kısa zamanda eşleri ile birlikte o kahramanlıklarınızla vatan eylediğiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine, inşallah sizleri göndereceğiz."

Konuşmaların ardından 170 gaziye madalya ve beratları takdim edildi.

Görüntü Dökümü

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Tören salonu

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması

Madalyaların takdimi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Rihan ALP/DİYARBAKIR,

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Yaylada kaybolan çiftçiyi arama çalışması yeniden başladı

Mersin'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 5 gün önce kaybolan çiftçi Ali Kaçar'ı (63) arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 kişi, yoğun kar yağışı sırasında yollarını kaybedince kayboldu. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 3 kişiyi buldu, ancak Ali Kaçar'a ulaşılamadı. Dün gün boyu devam eden arama ve kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Mersin AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi personelinden oluşan yaklaşık 30 kişilik ekip, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başladı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 1 greyder, 1 dozer, 2 binek araç ve kurtarma personelleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, arama- kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşması için kapanan yolları açıyor. Bölgeye sevk edilen araçlar arama kurtarma sonuçlandırılıncaya kadar çalışmalarına devam edecek.

Görüntü Dökümü

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Arama çalışmalarından görüntüler

Ambulansın görüntüsü

Kar görüntüleri

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),