DHA YURT BÜLTENİ-10

'Eşin gözaltına' yalanıyla 30 bin liralık altını dolandıran 4 kişi tutuklandı

Denizli'nin Çal ilçesinde Rukiye Bozkurt'u, kendilerini jandarma olarak tanıtıp, 'Eşiniz gözaltına alındı. Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var' diyerek 30 bin lira değerindeki altınları alarak dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin altınları satıp bir iş yerinde parayı paylaştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 26 Aralık günü öğle saatlerinde Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Süleyman Bozkurt'un (48) evine giden 2 kişi, eşi Rukiye Bozkurt'a kendilerini jandarma olarak tanıttı. Bu kişiler, "Eşiniz gözaltına alındı. Evinizdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. Bu nedenle incelenmek üzere bize vermeniz gerekiyor" dedi. Bunun üzerine paniğe kapılan Rukiye Bozkurt, Ağustos ayında 5 yaşındaki oğullarının sünnet düğününde takılan toplam 30 bin lira değerindeki altınları bu kişilere teslim etti.

Bir süre sonra Bozkurt, dolandırıldığını anladı. Eve gelen eşi Süleyman Bozkurt ile birlikte jandarmaya giden Rukiye Bozkurt, şikayetçi oldu. Jandarma, eşkali belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ YAKALADI

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası görüntülerinden Aşağıseyit Mahallesi'ne giriş, çıkış yapan araçları inceledi. Ekipler, görüntülerdeki plakasız otomobili, şüphe üzerine takibe aldı. Otomobilin, ilçe merkezine gittiği tespit edildi. Takipteki otomobil, bir süre sonra durdurularak içindeki İsmail B., Şevket S., Özgür Ü. ve Seyfullah A. gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin dolandıkları altınları bozdurduktan sonra, parayı paylaşma anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İNANDIRICI OLMAK İÇİN PAROLA BELİRLEMİŞLER

Altınları dolandırıcılara kaptıran Rukiye Bozkurt, yaşadığı o anları şöyle anlattı:

"Telefon görüşmesinde eşimin gözaltına alındığını duyunca şaşırdım. Arayan kişi, 'Ben komutanım. Eşin karakolda, gözaltında. Evdeki altınlar arasında çalıntı olanlar var. Vermezsen kötü olur' dedi. Duyduklarım karşısında strese girdim ve çok korktum. Telefondaki kişi, 'eve sivil iki kişi gelecek. Sana parola soracak. Parola, 'Bayrak' dedi. Konuşmamızdan 1 saat sonra eve bir kişi geldi. 'Parola?' diye sordu. Ben de hazırladığım 30 bin lira değerindeki altınları 'Bayrak' diyerek, teslim ettim. Kimse bu tür insanlara inanmasın, kimse onlara kanmasın."

'HANIM BENİ ÇOK SEVİYORMUŞ'

Başlarından geçen olayı esprili bir şekilde anlatan Süleyman Bozkurt ise "Sabah evden Çal'a gittim. Eve sivil birileri gelmiş. Benim tutuklandığımı söyleyip evdeki altınları almışlar. Akşam eve döndüğümde eşim altınları sordu. Yaşanan olayı anlattığında, dolandırıldığımızı anladım. Jandarmaya şikayetçi olduk. Onlar da kısa sürede şüphelileri yakaladı. Bu işi yapanları tanımıyorum. Biz çiftçilik yaptığımız için çok zor para kazanıyoruz. Kimse bu tür insanlara itibar etmesin. Hanım, beni çok seviyormuş. 'Ne hali varsa görsün' deseydi, altınlarımız da yerinde kalırdı. Eşleri kocalarını fazla sevmesin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Süleyman ve Rukiye Bozkurt çiftinin evinden görüntü

-Süleyman ve Rukiye Bozkurt çiftinin görüntüsü

-Rukiye Bozkurt ile röp.

-Süleyman Bozkurt ile röp.

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Şüphelilerin paraları paylaştığı anların güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Bursa'da kayıp çiftçi bulundu (3)

"BAYGINLIK GEÇİRDİM, HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

İznik'te kaybolduktan 20 saat sonra kendi imkanlarıyla evine dönen İbrahim Uzun, kontrol amaçlı ambulans ile evinden alınarak İznik Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kaybolduğu 20 saat boyunca neler yaşadığını hatırlamadığını söyleyen İbrahim Uzun, "Baygındım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Şükürler olsun evime döndüm. Tüm ekiplerden Allah razı olsun. Gece fenalık geçirip bayılmıştım ama şuan kendime geldim, iyiyimö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İbrahim Uzun'un ambulansa bindirilişi görüntü

-İbrahim Uzun'un hastaneye getilişinden görüntü

-Detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR-Hasan BOZBEY -Kamera: Mehmet İNAN/İZNİK(Bursa),

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Zehirlendiği öne sürülen köpeğin görüntüleri, tepki çekti (3)

İFADESİ ALINIYOR

Hatay'ın Hassa ilçesinde, zehirlendiği iddia edilen ve düştüğü çukurda can çekişirken görüntüleri yayınlanan çoban köpeğinin sahibi Abidin Bövelek, jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bövelek'in işlemleri sürüyor.

BABA KONUŞTU: İNSAN KENDİ KÖPEĞİNİ ZEHİRLER Mİ?

Abidin Bövelek'in babası Mustafa Bövelek, oğlunun hayvansever olduğunu, köpeği kendilerinin zehirlemediği söyledi. Bövelek, "Köpek benim. İmkanı yok, benim oğlum köpeği çok sever. Birlikte yatar, herkes sever hayvanını, benim oğlum da çok sever. Neymiş benim oğlum kendisi zehirlemiş. Zehirlenmeye karşı koruyucu iğneyi evden götürdüler. Çocuklar kurtaramadılar. Köpeği kimin zehirlediğini bilmiyoruz. Gözümüzle görmediğimiz bir şeyi söyleyemeyiz. Bilsem zehirleyeni vururum. İnsan kendi köpeğini zehirler mi? Evimizde başka köpeğimiz de var. Çok zorumuza gitti, bunun düzeltmesini istiyoruz" dedi.

'ARAZİDE ZEHİRLENDİ'

Abidin Bövelek'in kayınvalidesi Fatma Bereket de damadının köpekleri çok sevdiğini, görüntülerdeki köpeğin arazide zehirlendiğini, olayın ardından Bövelek'in çocuklarının da çok ağladığını kaydetti.

KAYMAKAMLIK: ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Hassa Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine acil olarak soruşturma başlatıldığı belirtilerek, görüntüde yer alan kişinin bir saat içerisinde tespit edildiği ve ikamet ettiği mahalleye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ulaştığı bildirildi.

Adli makamların talimatıyla görüntülerde yer alan, aynı zamanda köpeğin sahibi olan çoban ve görüntüyü kayda alan akrabasının ifadeleri alınarak, adli soruşturma işlemine vakit kaybedilmeden başlanıldığı aktarılan açıklamada, "Söz konusu görüntüde yer alan yaşanan üzücü olaya ilişkin Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli süreç devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

EK GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

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Sarıkamış'ta 4.2 büyüklüğünde deprem (2)

OLTU'DA DEPREM KORKUTTU

Merkez üssü Kars'ın Sarıkamış İlçesi olan 4,2 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Oltu ilçesinde de hissedildi. Saat 12.30'daki deprem ilçede yaşayanları korkuttu. Oltu İlçe Spor Müdürü Adem Bektaş, "Masada otururken bilgisayarım hızlı bir şekilde sallandı. Bir anda korkarak hemen dışarı çıktım Allah beterinden saklasın" dedi.

Depremden çok korkan 8 yaşındaki Duruşah Öztaş ise "Evdeydik böyle çok sallandık. Ben evden dışarı fırladım kapıyı açarken 'ölmek istemiyorum' diye bağırdım" derken, lokantada yemek yerken depreme yakalandığını söyleyen Hasan Kara, "Lokantada yemek yerken baktım deprem oluyor bende yemek tabağımı alıp dışarı çıktım, baktımki herkes dışarda" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adem Bektaş röp

-Hükümet binası görüntüsü

-Duruşah Öztaş röp

-Oltu kalesi

-Hasan Kara röp

Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum),