DHA YURT BÜLTENİ - 10

Hira bebeğin yaşaması için yardım istiyorlar

VAN'da yaşayan Demet ve Fatih Bilici çiftinin 6 aylık bebekleri Hira'ya, doğduktan sonra kalıtsal metabolik bir rahatsızlık olan 'hipofosfatazya' teşhisi konuldu. Minik Hira'nın tedavisi için gerekli olan ve yurt dışında bulunan ilacın SGK'nın yurt dışı ilaç listesinde yer almaması üzerine aile, imza kampanyası başlattı. Aile, SGK'ya açtığı davayı kazanırken, kurum yetkilileri ise faturayı getirmeleri halinde para ödeneceğini söyledi. İlacı alacak paraları olmadığını belirten aile, yetkililerden yardım bekliyor.

Van'da yaşayan Demet ve Fatih Bilici'nin 6 ay önce dünyaya gelen bebeklerine hipofosfatazya teşhisi konuldu. İlk çocukları Talip'i de aynı hastalıktan 14 aylıkken kaybeden aile, 6 aylık Hira bebeği de kaybetmemek için mücadele veriyor. Hira'nın tedavisi için gerekli olan ve yurt dışında bulunan ilacın SGK'nın yurt dışı ilaç listesinde yer almaması üzerine aile bir internet sitesinden imza kampanyası başlattı. Bu arada İzmir'de yaşayan Avukat Ali Samsun aileye ulaşıp, dava açıp ilacın temininin mümkün olabileceği yönünde bilgi verdi.

DAVAYI KAZANDILAR

Aile ile görüşen Avukat Ali Samsun, Ankara 27. İş Mahkemesine 'İlaç bedelinin yüksek olduğu, finanse edilemeyip kullanılmaması halinde Hira bebeğin hayatının tehlikeye gireceğini, bundan dolayı ilaç bedelinin hiçbir kesinti yapılmaksızın SGK tarafından karşılanması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi' talebiyle dava açtı. Bu mahkeme ihtiyati tedbir kararını reddetti. Bunun üzerine aile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi'ne başvurdu. Burada yapılan istinaf incelemesi sonunda, 12 Kasım 2019 tarihinde ailenin talebi kabul edilerek Hira bebeğin tıbbi gereklilik doğrultusunda tedavisinde kullanılacak ilaç bedelinin tedbiren SGK tarafından karşılanmasına kesin olarak karar verdi.

SGK BOŞ İLAÇ KUTULARINI İSTEDİ

Avukat Ali Samsun, bu kararı 18 Kasım'da SGK'ya bildirdiklerini ancak kurum fatura aslının ve boş ilaç kutularının ibrazı halinde ilacı karşılayabileceğini belirttiğini söyledi. İlk çocukları Talip'i aynı hastalıktan 14 aylıkken kaybettiklerini anlatan baba Bilici ise yetkililerden yardım beklediklerini belirterek şöyle konuştu:

"Çocuğum Hira'nıın tedavisi için kullanılan ilacın Sağlık Bakanlığı onaylı olmasına rağmen SGK bu ilacı ödemiyor. Biz de mecburen dava açmak zorunda kaldık. Davayı kazandık ama SGK bizden ilacın faturasını ve boş ilaç kutularını istiyor. Yetkililerden ve devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Daha önceki çocuğumu kaybettim. Bu çocuğumu da kaybetmek istemiyorum. Yani tedavisi olduğu halde çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Bu hastalığın tedavisi var ve ilaçla tedavi oluyormuş. Ama ilaç maliyeti yüksek olduğu için biz bir şey yapamıyoruz."

İlacın Sağlık Bakanlığı onaylı bir ilaç olduğunu, davayı kazandıkları halde SGK'nın boş ilaç kutularını istediklerini fakat maddi güçlerinin buna elvermediğini belirten baba Bilici, "Bir aylık maliyeti 58 bin avroymuş. Bütün malvarlığımı satsam da yetmiyor. Ben inşaatlarda çalışıyorum. Ama şu anda çocuğumdan dolayı çalışamıyorum bile. İşimi gücümü bırakıp gelmek zorunda kaldım. Şu anda hastaneden eve evden hastaneye gidiyorum. Çünkü çocuğum sürekli hastalanıyor. Devlet büyüklerinden, yetkililerden yardım bekliyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hira bebekten

-Aileden genel ve detaylar

-Baba Bilici ile röportaj

-Hİra bebekten

-Hİra bebeğin ellerini tutan aile

HABER: Gülay KUYUCU/VAN,

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Bakan Varank: Türkiye'nin otomobili yurt dışında da ilgi gördü

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye'nin otomobilini tüm dünyaya tanıtarak bir tarihe ülkece şahitlik ettik. Tüm dünya diyorum çünkü bu tanıtım Türkiye kadar yurt dışında da ilgi gördü. Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşerek milletimizde büyük heyecan oluşturan bu başarıyı getirdi. Dünyada otomotiv endüstrisi hızla değişirken, Türkiye'nin otomobili projesi ülkemize büyük fırsatlar sunacak. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı, sanayinin tümüne yayacağız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretler ve AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısına katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Valilik ve belediyeye basına kapalı ziyarette bulunan Bakan Mustafa Varank daha sonra Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Sanayici ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve sanayiciler de yer aldı.

'KENDİMİZE İDDİALI HEDEFLER KOYDUK'

Toplantıda konuşan Bakan Mustafa Varank, Türkiye'yi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde güçlü bir küresel oyuncu yapmanın derdinde olduklarını söyledi. Bu amaçla eylül ayında 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin açıklandığını hatırlatan Bakan Varank, "Kendimize iddialı hedefler koyduk. Bu hedeflere yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla ulaşacağız. Tabii bu süreçte başarı için, sizlerin desteği ve işbirliği oldukça önemli. Kaynaklarınızı yeni yatırımlara ve üretime yönlendirmek için çok uygun bir konjonktürdeyiz. Finansman maliyetleri düşüyor, iç talep canlanıyor. Ekonomiye olan güven artıyor. Üçüncü çeyrekte ekonomimiz tekrar büyüme eğilimine girdi. Canlanma bu sene de güçlenerek devam edecek. Dolayısıyla bu koşullar altında yatırıma, üretime ve istihdama yönelen kazanır" dedi.

'ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERDEKİ ÜRÜNLERİ ÜLKEMİZDE ÜRETECEĞİZ'

Bakanlık olarak iş insanlarını üretime teşvik etmek için daha önce uygulanmamış politikalar geliştirdiklerini vurgulayan Bakan Mustafa Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan bir tanesi. Programla yerlileşmeyi merkeze alarak, öncelikli sektörlerdeki ürünleri ülkemizde üreteceğiz. Bu kapsamda ürünlerin ithalat düzeylerini, cari açık etkilerini, küresel piyasa paylarını ve üretimde mevcut kabiliyetlerimizi detaylı şekilde çalıştık. Öncelikli ürün listeleri oluşturduk. Makine sektöründe çıktığımız ilk çağrının değerlendirme süreci hala devam ediyor. Önümüzdeki aylarda kimya, ilaç- tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda çağrılara çıkmayı planlıyoruz. Lütfen siz de bu çağrıları yakından takip edin ve programın bir parçası olun. Biz bu programda alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyor, tüm teşviklere tek pencere üzerinden başvuru imkanı getiriyoruz" diye konuştu.

'BUYURUN SİZE SERMAYE'

Yeni kurulan Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu'nun bir diğer vizyoner politika olduğuna işaret eden Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Bu fonlarla 750 milyon liralık kaynağı teknolojiye, sanayiye, yeniliğe ve inovasyona mobilize edeceğiz. Böylece işletmelere uzun vadeli sermaye desteği sunarken, onların faiz yükü altında ezilmelerine engel olacağız. Bahsettiğim bu fonlar KOBİ'lere, yenilikçi işletmelere ve iş kurmak isteyenlere açık. Dolayısıyla 'fikrim var ama sermayem yok' diyenlere buyurun size sermaye diyoruz."

'İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRDIK'

2019 yılı ihracat rakamlarının açıklamasıyla 180 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihinde rekor kırıldığını da kaydeden Mustafa Varank, "Dün 2019 yılı ihracat rakamları açıklandı. Ben Afyonkarahisar'ı gelmeden önce inceledim. Türkiye genelinde ihracat 2018'e göre ortalama yüzde 2 artarken, Afyonkarahisar'da bu oran yüzde 6'nın üzerinde gerçekleşmiş. Çelik, çimento, cam, otomotiv, iklimlendirme ve tekstil sektörlerinde ciddi sıçramalar görüyoruz. Artan sektörel çeşitlilik; şehrin sanayi öncülüğünde kalkınması ve istihdam olanaklarının artması açısından son derece sevindirici. Tabii bu başarıya ulaşmada sunduğumuz desteklerin önemli bir payı var. Bugüne kadar ilimizde 5.9 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek, 10 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. 3 bin KOBİ; girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda KOSGEB'den faydalanıyor. KOBİ'ler için bankalarla oldukça düşük faizli kredi anlaşmaları yaptık. Bu kapsamda KOSGEB; işletme kredilerine 18 aya kadar ve yatırım kredilerine de 36 aya kadar finansman desteği sağlıyor. Bildiğiniz gibi kredi faizlerinde düşüş eğilimi devam ediyor. KOSGEB de bankalarla yaptığı protokolleri yeniledi. Finansman maliyetlerinin tamamını KOSGEB karşılamaya başladı. Yani işletmelerimiz, bu program kapsamında herhangi bir faiz veya kar payı ödemesi yapmaksızın bankalardan kredi kullanabilecek. Bu destek programımız sürekli başvuruya açık, başvurularınızı bekliyoruz" diye konuştu.

'ÖNCEKİ SENEYE GÖRE YÜZDE 147 ARTTI'

TÜBİTAK Sanayi- Doktora Programı'nın başvuru sonuçlarının açıklandığını hatırlatan Bakan Mustafa Varank, "İlk defa geçen sene uygulamaya başladığımız bu programla bir taraftan sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını yetiştiriyoruz, diğer taraftan da işgücü piyasalarıyla bağlantıyı kuruyoruz. Doktora öğrencilerine aylık 4 bin 500 lira burs veriyoruz. Mezun olduktan sonra da istihdam garantisi sağlıyoruz. Böylece yetişmiş insan gücümüz hiç ara vermeksizin çalışma hayatına atılıyor. İşte bu program ikinci çağrısında rekor talep aldı. Başvuran firma sayısı bir önceki seneye göre yüzde 147 arttı" dedi.

'DÜNYADA İLGİ GÖRDÜ'

Yerli otomobilin Türkiye kadar dünyada da ilgi gördüğüne değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, şöyle dedi:

"Türkiye'nin otomobilini tüm dünyaya tanıtarak bir tarihe ülkece şahitlik ettik. Tüm dünya diyorum çünkü bu tanıtım Türkiye kadar yurt dışında da ilgi gördü. Ortaya koyduğumuz güçlü siyasi irade ve stratejik yönlendirme, özel sektörün dinamizmiyle birleşerek milletimizde büyük heyecan oluşturan bu başarıyı getirdi. Dünyada otomotiv endüstrisi hızla değişirken, Türkiye'nin otomobili projesi ülkemize büyük fırsatlar sunacak. İşte biz de bunun gibi sanayi ve teknoloji projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Savunma sanayinde elde ettiğimiz başarıyı, sanayinin tümüne yayacağız. Bakanlık olarak gerek teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle, gerekse KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerimizle her zaman yanındayız. 2020 yılı, ekonomide büyüme, istihdam ve başarıların yılı olacak. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Varank'ın ziyaretlerinden detay

Haber- Kamera: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

-ABONELERİMİZİN BİLGİSİNE

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Hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi: 23 yaralı

SİVAS'ın Gölova ilçesinde Hatayspor U16 takımını taşıyan otobüsün kar ve buzlanma nedeniyle devrilmesi sonucu 23 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Gölova-Çamoluk karayolu Karayakup köyü yakınlarında meydana geldi. Hatay'dan, Çaykur Rizespor maçı için Rize'ye giden C.K. yönetimindeki 31 ACL 633 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan T.G. (22), A.H.G.(15), E.B.(15), D.T.(15), İ.E.Ş.(15), A.K.(53), B.K. (15), M.K (15), A.H.(15), N.B.(15), M.A.(15), E.C.Ş (15), B.K.(15), U.U.(15), E.Ş.(15), E.D.(15), H.T.(15), A.H.(15), M.G.(15), H.C.Y.(15), C.K.(15), S.T. (50), ve E.T.(40) hafif yaralandı. Aralarında futbolcuların ve teknik heyetin de bulunduğu 23 kişi tedbir amaçlı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Numune Hastanesi ile çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ayakta kontrol edilenler taburcu olurken, 9 kişinin ise tedavisine devam edildiği belirtildi.

Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "U16 takımımızın Çaykur Rizespor deplasmanına giderken içinde bulundukları otobüsün şarampole yuvarlandığını üzülerek öğreniyoruz. Aldığımız ilk bilgilere göre ölüm veya ciddi yaralanmanın olmayışı tek tesellimizdir. Çocuklarımız ve teknik ekibimiz hastaneye götürülmüş olup, tedavilerine devam edilmektedir. Yara almayan çocuklarımız Gölova Kaymakamı tarafından Sivas merkeze götürülmüş olup, özel idare misafirhanesinde dinlenmeye geçmişlerdir. Yönetimimiz Gölova Kaymakamlığı ve Sivas Valiliğiyle irtibat halindedir. Çocuklarımızın sağ salim Hatay'a ulaşması için ne gerekiyorsa yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GÖLOVA (Sivas), -

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Aydınlatma direğine çarpan sürücü yol kenarında 112'yi bekledi

SAKARYA'da, Murat Şen'in kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Şen, yol kenarında sağlık ekiplerini bekledi.

Kaza, Karasu ilçesi Küme Evleri mevkisinde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Murat Şen yönetimindeki 41 PV 022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın içinde sıkışan sürücü, sağlık ekiplerini aradı. Ancak onları beklemeden araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Şen, yol kenarında sağlık ekiplerini beklemeye başladı. Gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araç

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Ramiz Kaan Oktar-KARASU/SAKARYA

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Bingöl'de 180 köy yolu kardan kapandı

BİNGÖL'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl genelinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, 180 köy yolu da ulaşıma kapandı. Bingöl Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yolları açmak için 24 saat aralıksız çalıştığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerin yol açma çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL- Kamera: BİNGÖL,