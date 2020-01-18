DHA YURT BÜLTENİ - 10

İkizlerin sandalyeye bağlandığı anaokulundan fotoğraf için kurgu iddiası

BİLECİK'teki özel bir anaokulunda konuşma gecikmesi rahatsızlığı bulunan 3,5 yaşındaki ikizlerin sandalyeye iple bağlandığının fotoğraflarının sosyal medyada yer alması nedeniyle anaokulu avukatı Cihat Gökdemir açıklama yaptı. Gökdemir, "Bahsi geçen fotoğraf karesini fotoğrafçılara ve psikologlara incelettiğimizde, diğer çocuklarımızın tepkileri, duruşları, devrildiği söylenen sandalyenin konumu gibi durumların, fotoğrafın bir kurgu olabileceği şüphesini uyandırdığını beyan etmişlerdir" dedi.

Bilecik'te oturan İnce ve Oktay Tarakçı çiftine, konuşma gecikmesi rahatsızlığı olan 3,5 yaşındaki çocuklarının, özel anaokulunda sandalyeye bağlandıklarını gösteren fotoğraflar ulaştı. Baba Oktay Tarakçı, fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi. Tarakçı paylaşımında, "Güvenip çocuklarımızı emanet ettiğimiz bu kurumda yaşanan olaylar bizleri şok etti. Meğer çocuklarımızı iple sandalyeye bağlayıp sözlü olarak azarlıyorlarmış ve daha neler neler. Bu çocuklar melek ya, nasıl kıydınız, nasıl yapabildiniz bunu. Ben bu konunun adli olarak takipçisi olacağım ve bütün dostlarımızdan da desteklerini bekliyoruz. Siz de çocuklarınıza güvenin, eğer ki bu kurumlara gönderiyorsanız, çocukların huzursuzluklarından şüphelenin" dedi. Tarakçı ailesi, çocuklarının anaokulunda kötü muamele gördüklerini belirterek Bilecik Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de başvuran ailenin şikayeti üzerine hem adli, hem de idari soruşturma başlatıldı.

', KURGU ŞÜPHESİ UYANDIRIYOR'

Anaokulu avukatı Cihat Gökdemir konuyla ilgili bugün bir basın toplantısı düzenledi. Fotoğraf karesini inceleyen fotoğrafçı ve psikologlar tarafından fotoğrafın kurgu şüphesini uyandırdığını belirten Gökdemir, fotoğraflayan kişi ya da kişilerin de olayı ilk önce okul yönetimine ve savcılığa bildirmeleri gerektiğini söyledi. Fotoğrafın 2019 yılının Kasım ayında çekildiğini iddia eden Gökdemir, şöyle konuştu:

"Bilecik'te eğitime yapmış olduğu katkılarla birçok başarılara imza atmış, ödüller almış, böyle bir kurumu, asılsız haberler ve sosyal medyadan bir linç kampanyasına dönen bu durumu üzülerek takip etmekteyiz. Müvekkillerin de üzerlerine titrediği, haberlere çok sevdikleri konu ikiz kardeş olan çocuklarımızın yemek yerken bağlandıkları, sinirlenip tabaklarını döktüklerinde de yeniden yemek vermek yerine kuru ekmek verildiği şeklindeki korkunç ve asılsız iddiaların, müvekkil anaokulu yetkilileri tarafından veya bilgileri dahilinde gerçekleştirilmediğini önemle belirtmek isteriz. Bu menfur olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin ortaya çıkartılması için, devam etmekte olan savcılık soruşturması tarafımızca da titizlikle takip edilmekte olup, failin veya faillerin bir an önce adalet karşısına çıkarılarak en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Anaokulumuzda eğitim alan çocuklarımıza yapıldığı iddia edilen bu menfur muameleyi olay anında fotoğraflayan kişi veya kişiler, olayı derhal anaokulu yöneticilerine ve savcılığa bildirmesi gerekirken, aradan 2 ay gibi uzun bir süre geçtikten sonra sosyal medyadan duyurmaları, iyi niyetli hareket etmedikleri ve 'zarar verme kastıyla' hareket ettiklerini göstermektedir. Çocuklarımızın kıyafetlerinden ve sınıftaki etkinlik materyallerinden, ilgili fotoğrafın 2019 Kasım ayı içerisinde çekildiği açıkça anlaşılmaktadır. Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafın da tahlili gerekmektedir. Bahsi geçen fotoğraf karesini fotoğrafçılara ve psikologlara incelettiğimizde, diğer çocuklarımızın tepkileri, duruşları, devrildiği söylenen sandalyenin konumu gibi durumların, fotoğrafın bir kurgu olabileceği şüphesini uyandırdığını beyan etmişlerdir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Avukat Cihat Gökdemir'in konuşması

-Anaokulunun dıyarıdan çekilen görüntüsü

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK-DHA

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Koca şiddetinde bacağını kaybetti, şimdi kadına karşı şiddet için mücadele edecek

MANİSA'da boşanmak isteyen eşi Sibel Köse'yi (34) pompalı tüfekle vurarak sağ bacağının kesilmesine neden olan Mustafa Köse (39), 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yozgat'ta 2 çocuğuyla yeni bir hayat kurmaya çalışan Sibel Köse, "Özellikle kadın cinayetleriyle, çocuk istismarıyla ilgili konularda engelleyici çalışmalar yapmak istiyorum" dedi.

Yazar Sibel Köse, 12 yıl önce Yozgat'ta görücü usulüyle evlendi ve evliliğinin 3'ü ayında itabaren eşi Mustafa Köse'den şiddet görmeye başladı. Sibel Köse, ayrılmak istediğini söyledi, ancak eşi bunu kabul etmedi. Şiddetin dozunu her gün daha da arttıran koca, Sibel Köse'nin kitap yazmasını engellemek için elini kesmekle tehdit etti. Daha fazla dayanamayan Sibel Köse, 2 çocuğunu da yanına alıp Manisa'ya gitti. Kocasından boşanmak ve yeni bir hayata başlamak isteyen Sibel Köse'nin peşini eşi Mustafa Köse bırakmadı. Mustafa Köse, Manisa'da parkta sıkıştırdığı karısına pompalı tüfekle ateş etti. İki bacağından yaralanan kadının sağ bacağı 2 ameliyatın ardından hastanede kesildi.

19 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan ve Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa Köse'ye, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 yıl hapis cezası verildi. Mahkemenin kararının ardından Yozgat'a dönen ve protez bacakla ayağı kalkabilen Sibel Köse, dava sürecinde kendisine destek olan kadın örgütlerine teşekkür etti. Mahkemenin kararının kendisini mutlu ettiğini anlatan Sibel Köse, 2 oğluyla birlikte güzel bir hayat kurmak istediğini söyledi. Sibel Köse, "Daha güzel işlere imza atmak istiyorum. Özellikle kadın cinayetleriyle ilgili, çocuk istismarıyla ilgili konularda engelleyici çalışmalar yapmak istiyorum. Ben bu yolda yalnız yürümedim ve başkalarının da yalnız yürümesini istemiyorum" diye konuştu.

BOŞANMA DAVASI DEVAM EDİYOR

Sibel Köse, kendisini pompalı tüfekle yaralayan ve bir bacağının kesilmesine neden olan kocasından ayrılmak için açtığı boşanma davasının devam ettiğini ve Mart ayında yapılacak duruşmada boşanmanın resmi olarak gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sibel Köse röp.

-Sibel Köse'den detaylar

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,

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Bakan Yardımcısı İnce: Hainlerin belini kırıp, temizliğine başladık

ŞANLIURFA'da yeniden düzenlenen Şehitlik Müzesi açılışına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, hainlerle gece gündüz mücadele ettiklerini belirterek, "Allah'a hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada hepsinin belini kırdık. Hepsinin iştahını kestik ve hepsinin temizliğine başladık, çok şükür" dedi.

Şanlıurfa-Mardin Karayolu üzerinde bulunan Asri Mezarlık'taki Şehitlik Müzesi yapılan yeni düzenlemeyle açıldı. Açılış törenine, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kırkkale Valisi Yunus Sezer, Amasya Valisi Osman Varol, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Oktay Ağbuga, belediye başkanları, vatandaşlar ve şehit yakınları katıldı. Törende konuşan İnce, bir toprak parçasını vatan kılan unsurların üzerindeki yaşanmışlıklar, verilen emek ve dökülen kan olduğunu söyledi.

'BUNLARI EN KISA SÜREDE TEMİZLEYECEĞİZ'

Şehitlerin bıraktığı vatan toprağının miras değil, emanet olduğunu dile getiren İnce, şunları dedi:

"Gece gündüz çalışıyoruz, niye çalışıyoruz? Bu kutsal vatan topraklarına zerre kadar zarar gelmesin, bu milletin güvenliğine, huzuruna zerre kadar zarar gelmesin ve bu bayrağı indirmek isteyen, bu ezanları susturmak isteyenlere fırsat verilmesin diye bu hainlerle gece gündüz mücadele ediyoruz hep birlikte. Allah'a hamdolsun ki bugün geldiğimiz noktada bunların hepsinin belini kırdık. Hepsinin iştahını kestik ve hepsinin temizliğine başladık çok şükür. Hamdolsun ki Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle Cumhurbaşkanımızın da bize verdiği talimatla, bunları en kısa sürede temizleyeceğiz. Vatanımıza, milletimize yakışır bir şekilde huzur ve güven ortamında daha ileriki nesillere bu toprakları, bu vatanı, bu kutsal emaneti teslim edeceğiz."

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de milli mücadele yıllarında destan yazan Şanlıurfa'nın Barış Pınarı Harekatı'nda da kahramanlık sergilediğini söyledi. Erin, "Şanlıurfa, bu harekata, 7'sinden 70'ine tereddütsüz bütün kurum kuruluşlarıyla, sivil toplumuyla, basın mensuplarıyla, yerel yönetimiyle tek vücut olmuş halde. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne en büyük desteği vermiş ve 2011 yılından bu yana misafir ettiği 500 bin civarındaki Suriyeli'ye göstermiş olduğu misafirperverlikle bütün dünyaya örnek olmuştur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından edilen dualarla şehitlerin eşyalarının sergilendiği müze açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehitlik açılışına katılan protokol

Törende yapılan konuşmalar

şehitlerin mezarına karanfil bırakılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ALİ LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Buğday silosuna düşen işçi öldü

KONYA'da, fabrika işçisi Nuh Özkan (49), buğday silosunun içine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara yolundaki un fabrikasında meydana geldi. Nuh Özkan, içinde yaklaşık 200 ton buğday olan siloyu kontrol ettiği sırada iddiaya göre dengesini kaybedip içine düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşları polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Özkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Özkan'ın cansız bedeni silo içindeki buğday boşaltıldıktan sonra çıkartılıp, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fabrika dışından genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA

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Osmaniye'de iki ayrı kaza KGYS'ye yansıdı

OSMANİYE'de meydana gelen 2 trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nca 2020 yılı ocak ayında meydana gelen kaza anları kamuoyuyla paylaşıldı. Osmaniye'de meydana gelen kazalarla ilgili görüntülerin ilki, Esenevler Mahallesi Ray Sokak üzerinde kaydedildi. Kemal Satır Caddesi yönünden, tren garı istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil, bir anda geldiği istikamete dönüş yapmak isteğince, arkadan gelen bir başka aracın kendisine çarpıp kontrolden çıktı.

Diğer bir kaza anı ise Güney Çevre Yolu üzerinde kaydedildi. Karacalar İstikametinden Musa Şahin Bulvarı yönüne doğru seyir halinde olan bir otomobil, yanında seyir halinde olan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırıp kontrolden çıktı. Refüjü geçen araç karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kameraların kaydettiği her iki kazanın da sürücü hatalarından kaynaklandığı gözler önüne serildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ray sokak üzerinden gelen araçlar

-Turkuaz renkli otomobilin kontrolsüz U dönüşü yapması

-Arkadan gelen bir başka aracın çarpma anı

-Aracın kontrolden çıkarak diğer araçlara çarpması

-Çevre yolu üzerinde ilerleyen araçlar

-Geliş istikametinden kontrolden çıkan otomobil

-Otomobilin kapalı kasa kamyona çarpması

-Kaza sonrası kamyonun diğer şeride geçmesi

Haber- Kamera: İbrahim EMÜL / OSMANİYE,

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Otomobilin motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde bir otomobilin motor kısmında sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Çerkezköy'de yaşayan Gökhan Torun, otomobiliyle seyir halindeyken motor kısmından kendi sesleri geldiği duyunca aracını durdurdu. Motor kısmını açan Torun, bir kedinin sıkıştığını görünce kendi imkanları ile kurtarmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların da yardım ettiği Torun, kediyi kurtaramayınca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Aracın motor ile tekerlek arasına sıkışan kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar büyük çaba harcadı. Yaklaşık yarım saatlik yoğun çalışmanın ardından kedi sıkıştığı yerden kurtarılırken, itfaiye ekipleri tarafından Çerkezköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aracının motor kısmına kedi sıkışan Gökhan Torun, Evinden çıktıktan sonra akaryakıt istasyonundan benzin aldığını ancak kedi sesi duymadığını belirterek, "Cezaevi kavşağına kırmızı ışıklarda durunca kedi sesi geldiğini fark ettim. Artık motordan mı düştü burada kırmızı ışıkta durunca mı girdi bilmiyorum. Sesi duyduğumda aracı durdurdum. Aracı durduktan sonra hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar onlarda hemen geldi. Kısa süren çalışma sonucunda kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlıklı bir şekilde kediyi kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sıkışan kediden detaylar

-Ekiplerin kurtarma çalışmaları

-Lastik bölgesindeki kedi

-Kedinin kurtarılması

-Kedinin yetkililere teslim edilmesi

-Kedi ve çevreden detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),

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Feyzioğlu: Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avukatın bir yerde hakkı ihlale uğruyorsa, vatandaşın hakkı ihlale uğruyordur. Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Tokat Barosu'nca düzenlenen Meslek Eğitimi Semineri ve meslekte 40 ve 50'nci yılını dolduran avukatlara plaket takdimi için Tokat'ta geldi. Otelde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın son bölümünde katılan Feyzioğlu, "Yargı reformu kapsamında müdafi bulundurma zorunluluğu geldi. Aynı müdafiler o soruşturmanın devamında yapılacak olan asliye cezadaki tek celselik talepnamenin görüşülüp hüküm verildiği duruşmada da yine avukatlık yapacaklar. Dolayısıyla bu reform kapsamında bugün biraz sonra konuşacağımız konu çerçevesinde tam 180 bin olayda; yıldaki artabilir, vatandaşımız adliye koridorunda savcılıktan mahkemeye yıllarca maddi manevi tükenmekten kurtuldu. 50 binin üzerindeki gencecik meslektaşımız da 180 bin çarpı 2; tam 360 bin yeni dosya sahibi oldu. 1 yılda! Bu avukata iş ve istihdam yaratmak ve aynı zamanda da vatandaşı korumaktır. Hep söylediğim şu; vatandaşın menfaati ile avukatın menfaati çatışamaz. Avukatın bir yerde hakkı ihlale uğruyorsa, vatandaşın hakkı ihlale uğruyordur. Avukat korunuyorsa vatandaş korunuyordur" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Programdan görüntüler

-Feyzioğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,