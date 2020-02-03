DHA YURT BÜLTENİ - 10

Gaziantep 'te 2 şehit acısı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Uğur Kurt (26) ile Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in (22) acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailelerine ulaştı.

İdlib'de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna Suriye rejimince düzenlenen saldırıda 5 asker ile 1 sivil şehit oldu, 7 asker ise yaralandı. Saldırıda şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler ve Uzman Çavuş Uğur Kurt'un, şehadet haberleri Gaziantep'teki ailelerine iletildi.

Şehit Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler'in acı haberi Gaziler Mahallesi'nde oturan, eşinden ayrılmış olan annesi Canan Abo'ya askeri yetkililer tarafından iletildi. Acı haberin ardından gözyaşı döken Canan Abo'yu askeri yetkililer ile akrabaları teselli etti. Türk bayrağı asılan şehidin evine, acı haberi alanlar da taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

Evli ve 2 çocuk babası Şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt'un acı haberi de askeri yetkililerce Mimarsinan Mahallesi'ndeki ailesine verildi. Acı haberi alan baba Abdurrahman ile anne Döndü Kurt'u, askeri yetkililer ve yakınları teselli etti. Şehidin ailesinin evi ile sokağına Türk bayrakları asılırken, Kurt ailesine yakınları da taziye dileklerini iletmeye başladı.

Şehitlerin cenazeleri, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin evi

Evin üzerindeki Türk Bayrakları

Evin önündeki kalabalık

Şehit ailesinin ağlamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP

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Koyun-keçi vebası rastlanan mahalle karantinaya alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde tespit edilen koyun-keçi vebası (Peste Des Petits Ruminants, PRR) nedeniyle mahalle 1 ay süreyle karantinaya alındı.

İslahiye'ye 3 kilometre uzaklıktaki Beyler Mahallesi'nde geçen Salı günü bir besici, hastalanan hayvanları için veterinerden yardım istedi. Veterinerin kontrolü sırasında bir koyun telef oldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvandan numune alındı. Yapılan incelemede hayvanın ölüm nedeninin koyun-keçi vebası olduğu belirlendi. Bunun üzerine İslahiye İlçe Hayvan Zabıtası Komisyonu, Beyler Mahallesi'nin 1 ay süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karar sonrası besicilerin bilgilendirildiği ve hayvan giriş çıkışının yasaklandığı mahalledeki hayvanlara veba aşısı yapıldığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Beyler Mahallesi

Koyunların otlatılması

Musa Çakmak ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kent girişinde durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın gizli bölmelerinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçta bulunan isimleri açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Narkotik köpekerinin arama çalışmaları

Polis ekiplerinin araç içerisinde saklanan uyuşturucuyu çıkarması

Yakalanan uyuşturucular

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: -GAZİANTEP-

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Gaziantep'te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP'te düzenlenen operasyonda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Gatem-Karataş çevre yolu üzerinde bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yakalanan araç

Aracın bagajındaki sigaralar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ- Kamera: -GAZİANTEP-

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Develer Torbalı 'da güreşti

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, düzenlenen 12'nci Geleneksel Deve Güreşi Festivali, 190 namlı devenin katılımıyla yapıldı. 4 yıl aradan sonra yapılan güreşlere ilgi büyük oldu.

Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 12'nci Torbalı Geleneksel Deve Güreşi Festivali, Özbey Arena'da yapıldı. Bölgedeki en büyük organizasyonlardan biri olan deve güreşlerine Aydın, Manisa, Balıkesir, Muğla, Antalya ve Çanakkale bölgelerinden 190 deve katıldı. Torbalı Belediye Başkanlığı, Torbalı Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kupası, Torbalı Garnizon Komutanlığı Kupası, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kupası, Torbalı Deveciler Dernek Başkanlığı Kupası, Kamil Tuncer Anısı'na Kupası, Salih Kahraman Anısı'na Kupası kategorilerinde yapılan güreşleri Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ve CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 bin kişi ücretsiz izledi. Kurulan stantlarda alışveriş yapma fırsatı da bulan vatandaşlar, güzel havanın tadını yaktıkları mangallarla çıkardı. Güreşler Torbalılar, Belediye tarafından ücretsiz taşındı. Gün boyu devam eden güreşlerde kıyasıya mücadele yaşandı. Kızgın develeri zaman zaman ayırmakta sahipleri ve urgancılar güçlük çekti.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Devecilik kültürü ve deve güreşleri için Torbalı ayrı bir anlam ifade etmektedir. 4 yıldır ilçede çeşitli gerekçelerle bu organizasyon yapılmıyordu. Göreve gelir gelmez, bu özlemi gidermek için gerekli çalışmalara başladık. Katılımın yoğun olması bizi sevindirdi. Geçmişi 100 yıllar öncesine dayanan bir geleneği hala yaşatabiliyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kültürümüzde olan benzer etkinlikleri, gelenekleri yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Develerin güreşmesinden görüntü

Güreşledri izleyenlerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: İbrahim DANIŞ - Kamera: Faruk ÇARK/ TORBALI (İzmir),

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Bitlis'te kayaklı koşu müsabakaları sona erdi

BİTLİS'te, Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 2 gün süren Birinci Etap Kayaklı Koşu yarışları bugün sona erdi.

Bitlis'te dün başlayan, 22 ilden 282 sporcu ve antrenörün katıldığı yarışlar, bugün yapılan yarışlar ile son buldu. Sabah 10.00'da başlayan serbest kategorideki yarışlara 14 farklı dalda sporcu katıldı. Yapılan yarışların sonunda dereceye girenlere madalyaları verildi. Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış katıldı. Törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, bu faaliyete ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şu anda Bitlis'te Rahva bölgesindeyiz. Hava eksi 7 derece ama bugün en sıcak ve keyifli günlerden birini yaşıyor. Kayak Federasyonumuz Bitlis'te Kayaklı Koşunun birinci etap yarışmalarını düzenledi. Federasyon Başkanımız Ali Oto, Bitlis'i hiç unutmuyor. Bizi her yıl böyle güzelliklerle buluşturuyor. Bundan sonraki etaplar Erzurum ve Bolu'da olacak. Bitlis'te düzenlenen yarışlara 282 sporcu katıldı. Yaklaşık 70 civarında da antrenör var dersek, toplam 350 kişiye ev sahipliği yaptık. Bu vesile ile hem kendi kurumlarımıza hem de Federasyon Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılı olan sporcuları da kutluyorum."

Bitlis'te yapılan yarışlarda dereceye girenler, önümüzdeki günlerde Erzurum'da yapılacak ikinci etap müsabakalarında yarışacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kayaklı yarışları serbest dalı yarışlarından detay

-Sporcuların mücadelelerinden görüntü

-Müsabakaları izleyenlerden detay

-Sporcuların çıkışından detaylar

-Ödül töreninden görüntüler

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın açıklamaları

-Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'teşekkür konuşması

-Plaketlerin verilmesi

-Detay ve genel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,