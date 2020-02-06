DHA YURT BÜLTENİ - 10

Van'daki çığ faciasında can kaybı 39'a yükseldi; 4 kişi aranıyor (2)

BAKAN KOCA: 4 KİŞİ DAHA ÇIĞ ALTINDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile birlikte İpekyolu ilçesindeki Hayırseverler Camisi'nde çığda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini ileten Bakan Koca, ilk çığda 5, ikinci çığda ise 34 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Koca, halen kar kütlesi altında 4 kişinin olduğunu belirterek, "İki çığ olayında 39 kişi hayatını kaybetti. 4 kişinin daha çığ altında olduğunu, muhtemelen hayatlarını kaybettiğini, onlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyebilirim" dedi.

Bakan Koca iki çığ faciasında 77 kişinin yaralandığını ifade ederek, "77 hastamız müracaat etti. 4 hastanın yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Bütün hastalarımız içerisinde durumu ağır olan kimse görünmüyor. Bugün de 20'ye yakın hastamız taburcu edilecek" şeklinde konuştu.

Haber: VAN

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Ordu'da fırtına çatıları uçurdu; ilçelerde okullar tatil edildi (2)

AĞAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİĞİ MEZARLAR HASAR GÖRDÜ

Ordu'da yaşamı olumsuz etkileyen ve bazı kamu binaları, evlerin çatılarının hasar gördüğü şiddetli fırtına nedeniyle Şahinciler Mahallesi'nde yer alan Şehir Mezarlığı'ndaki ağaçlar kök kısmından yıkılarak devrildi. Ağaçların devrilmesi sonucu 30 mezarda hasar meydana gelirken, bazı mermer kaplı kabirleri de yerinden söktü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ahmet BAYRAK/ORDU,

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30 kiloluk ceviz çuvalını çalan şüpheli tutuklandı

ANTALYA'da bir işyeri önündeki 30 kiloluk ceviz çuvalını çalan M.S., polis tarafından yakalandı. Cevizi sattığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 Şubat Pazartesi günü, Kepez ilçesi Zafer Mahallesi'nde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kuruyemiş rdükkanında çalışan personel, 30 kiloluk ceviz çuvalını işyerinin önüne koydu. Kısa süre sonra işyerinin önüne gelen bir kişi, etrafı kontrol ettikten sonra eğilerek aldığı çuvalla birlikte kaçtı. Hırsızlık olayını fark eden işyeri çalışanları, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin M.S. olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., tutuklandı.

İşyeri çalışanı Alev K., cevizleri satmak için kampanya yaptıklarını belirterek, "Normalde 38 lira olan kilogram fiyatını, kampanya kapsamında 28 liraya düşürdük. Bizim emeğimiz bunlar. Onları satmak için her gün uğraşıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Güvenlik kamerası

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,

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Giresun-Dereli yolunu kapatan heyelan kamerada (2)

ÇELİK AĞ FACİYAYI ÖNLEDİ

Giresun- Dereli karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesinin yola aktığı Giresun- Dereli karayolumda önlemler alındı. Bölgede tahliye yoluna düşen kaya parçaları özel idare ekiplerinin iş makineleri eşliğinde temizlik çalışmaları sürüyor. Bölgede dik yamaca daha önce önlem için konulan çelik ağ, olası facianın önüne geçerken, heyelan nedeniyle risk taşıyan bazı kayaların da iş makinesi eşliğinde parçalanması çalışması başlatıldı. Riskli kayalar temizlenerek, tali yolun ulaşıma açılacağı belirtildi.

Haber: Nedim KOVAN/ ORDU

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Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay-Suriye sınır hattına obüs ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen Obüs ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Askeri Araçların ilçe merkezinden geçişi

-Obüslerin araçların üzerinde geçişi

-Trafik polisinin araçlanı yönlendirmesi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay),

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Manisa'da plastik fabrikasında korkutan yangın

MANİSA'da bir plastik fabrikasının depo kısmında, kaynak çalışması yapılırken yangın çıktı. Bir işçinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangında, alevler itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabası sonucu üretim bölümüne sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çoğunlukla ambalaj, plastik kasa ve park oyuncakları imalatı yapan 3 bin metrekarelik plastik fabrikasında bugün saat 12.00 sıralarında, yangın çıktı. Fabrikanın 1000 metrekarelik depo kısmında başladığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Fabrika çalışanlarının ilk müdahaleyi yaptığı yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Müdürlüğü'ne bağlı sulama tankerleri de yanan fabrikaya yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak alevlere müdahale ederken, dumandan etkilendiği belirlenen bir fabrika çalışanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Simsiyah yoğun duman gökyüzüne yükseldiği yangında, fabrikadaki yanıcı maddeler nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, itfaiye ekipleri Yunusemre İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Müdürlüğü'nden su takviyesi istedi. Manisa Valisi Ahmet Deniz ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım da olay yerine gelip, yangınla ilgili bilgi aldı.

Vali Deniz, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının bir işçinin depo bölümünde kaynak yaparken çıktığını ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan fabrikadan görüntü

Gökyüzüne yükselen siyah dumandan görüntü

Söndürme çalışmalarından görüntü

Manisa Valisi Ahmet Deniz ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Fatih Terim, babasını mezarı başında andı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölümünün 1'inci yıldönümünde babası Talat Demir'in Adana'daki kabrini ziyaret etti.

Adana'da 6 Şubat 2019 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatih Terim'in babası Talat Demir, memleketi Adana'da Asri Mezarlığı'na defnedilmişti. Fatih Terim, babasını ölümünün 1'inci yıldönümünde Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Demir spor 'un eski onursal başkanlarından Orhan Demirdal'ın mezarını ziyaret eden Terim, daha sonra babasının mezarının yakınına kurdurduğu çadırda anmaya katılanların başsağlığı dileklerini kabul etti. Anma törenine ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve spor camiasından birçok isim katıldı.

ANNESİNİ TESELLİ ETTİ

Tecrübeli teknik adam, babası için dualar okunduğu sırada gözyaşlarına boğulan annesi Nuriye Terim'i anma boyunca teselli etti. Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, kızları ve damadı da anma boyunca tecrübeli teknik adamı bir an olsun yalnız bırakmadı. Terim ailesi, daha sonra merhum Talat Terim'in mezarının başına gelerek duygusal anlar yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fatih Terim'in mezarlığa gelmesi

-Taziyeleri kabul etmesi

-Terim'in eşi Fulya Terim'le babasının mezarını ziyaret etmesi

-Talat Terim için hatim duasının okunması

-Terim'in annesi Nuriye Terim'i teselli etmesi

-Taziye çadırından genel görüntü

Haber: Can ÇELİK- Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,