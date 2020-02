DHA YURT BÜLTENİ - 10

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak (24) memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak için Kayseri Kalemkırdı Camisinde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Güler, babası Bayram, İdlib'de uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi Doğan, kardeşi Alperen, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

'GÜLE GÜLE GİT KUZUM'

Canaze namazı öncesi baba Bayram Albayrak, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Anne Güler Albayrak ise gözyaşına hakim olamayarak, "Annen sana kurban olsun, kuzum. Oğlum silah arkadaşlarına selam olsun. Vatan sevdalısı oğlum. Güle güle git kuzum. Bir şey yapamıyorum kuzum. Peygamber efendim komşun olsun kuzum. İbrahim çeyizin dizili kaldı. Ben 'İbrahim gel' dediğimde 'Ben korumazsam vatanı kim koruyacak?' demiştin kuzum" ifadelerini kullandı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Albayrak'ın cenazesi Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

8 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Şehit Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı Sevda Şahin ile yazın evlilik planı yaptığı belirtildi. Anne Güler Albayrak'ın, ağabeyi Hayrullah Güvenç'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği gün oğlunun şehit olduğu haberini aldığı da öğrenildi.

İdlib şehidi Davut Özcan, Kırıkkale'de toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Çavuş Davut Özcan'ın (25) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen 5 askerden Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Burada şehit Özcan için Merkez Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Sultan, babası Bünyamin, kardeşleri Mehtap, Demet ve Ertan Özcan ile Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kırıkkale AK Parti Millitvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende şehidin babası Bünyamin ve kardeşi Ertan Özcan ile diğer yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Özcan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh Köyü'nde toprağa verildi. Şehit Özcan'ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib'e gittiği belirtildi.

Şehit Uzman Onbaşı Fatih Saylak, son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak (26), memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib'de Esad güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın naaşı, hastane morgundan alındıktan sonra Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan hellaliğin ardından şehidin naaşı tören için mahalle mezarlığına götürüldü. Buradaki törene şehidin ailesi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende anne Nigar Saylak, Türk bayrağına sarılı oğlunun tabutuna başını koydu. Bir süre böyle bekleyen acılı anne, daha sonra oğlunun tabutuna sarılı bayrağı öptü. Şehidin kardeşleri de tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Metanetini korumaya çalışan baba Ömer Saylak, İhsan Selim Baydaş ve Mahir Ünal'ın yanında saf tutarak oğluna son görevini yerine getirdi. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazınının ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehit Fatih Saylak, götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kübra Saylak'la evli olan Fatih Saylak'ın askeri eğitimini tamamladıktan sonra Ekim 2019'da göreve başladığı belirtildi.

Kapalı otoparkta şüpheli ölüm

TEKİRDAĞ'da bulunan kapalı otoparkta Yılmaz Yorulmaz(61) ölü olarak bulundu. Geceleri otoparkta yattığı belirlenen Yılmaz'ın ölümünü şüpheli bulan polis, soruşturma başlattı.

Merkez Süleymanpaşa ilçesi Kolordu Caddesi üzerinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait kapalı otoparka aracını park etmeye giden bir kişi, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ve sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın öldüğünü belirledi. Ölen kişinin Yılmaz Yorulmaz olduğu belirlendi. Evsiz olduğu için geceleri otoparkta yattığı belirlenen Yorulmaz'ın ölümünü şüpheli bulan polis soruşturma başlattı.

Yorulmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingo ölü bulundu (2)

FLAMİNGOLARA EKMEK BIRAKILDI

Konya'da Halkapınar'da İvriz Baraj Gölü'nde 12 flamingonun ölmesinin ardından Halkapınar Belediyesi, yoğun kış şartlarında aç kalmaması için ekmek bıraktı. Flamingoların soğuktan öldüklerini düşündüklerini ifade eden Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, şunları söyledi:

"Dün bir ihbar üzerine Halkapınar İvriz Baraj Gölü'nde 12 tane flamingonun öldüğünü tespit ettik. Bununla ilgili gerekli yerlere bilgileri verdik. Doğa Korumadan geldi arkadaşlar, biz topladığımız flamingoları arkadaşlara teslim ettik. Ölüm nedenleriyle ilgili çalışmaları yapıyorlar. Flamingolar her yıl baraj gölüne geliyor; ancak bu yıl biraz soğuk etkili oldu. Son günlerde hava sıcaklığı eksi 18 dereceleri buldu. Zannediyorum ki açlık ve soğuk nedeniyle öldüler."

İvriz Baraj Gölü'nde ilk kez flamingo ölümüyle karşılaştıklarını belirten Bakkal, "Bu sene ilk defa karşılaştık. Daha önceki yıllarda biraz daha havanın sıcak olduğu dönemlerde konaklama yapıyorlardı; ama bu sene soğuğa denk geldi. Ereğli'de Akgöl'ünde donmasıyla birlikte oradan bu tarafa doğru göç ettiler. Soğuk nedeniyle de ölümler oldu. Flamingolar nesli tükenen bir kuş türü o yüzden sahip çıkmamız lazım. Ekip arkadaşlarımıza talimatı verdik. Bunlarla ilgili burada bir besleme çalışması yapıyoruz. Tabii flamingolar mikroorganizmayla beslendikleri için genelde balık, yengeç, gibi türlerle besleniyor. Ama bizler aç kalmasında diye ilk etapta ekmek verdik. Bu yıl baraj gölün yüzde 90 su doluluk oranı var. O nedenle de beslenmede biraz zorluk çekiyorlar. Ama bizde tabi belediye olarak onların beslenmesi için her türlü şeyi yapıyoruz koruma altına da aldık her gün buraya gelip gidiyoruz. Dışarıdan gelecek her türlü zarara tehlikeye karşı onları korumaya aldık, Burada yaklaşık 300 flamingo var. Bir kısmı son günlerde Ereğli Akgöl'e göç etti."

SOĞUKTAN ÖLDÜKLERİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de ölü bulunan flamingoların soğuktan öldüğü üzerinde durduklarını belirtti. Yetkililer, "Yapılan incelemede flamingolar 2 gün önce ölmüş. Ölümleri 6 saat kadar önce olsaydı patolojik laboratuvarında inceleme yapılıp, ölüm nedeni belirlenecekti. O nedenle yapılamadı ve kireçlenip toprağa gömüldü. Hasta ve yaşlı olanların soğuk nedeniyle öldüğünü tahmin ediyoruz, yeni ölümler gerçekleşmemesi izin gerekli tedbirleri almaya başladık." dedi.

Manavgat'ta yıkım kararı verilen okulun öğrenci ve velilerinden nakil eylemi (2)

VELİLERLE TOPLANTI

Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, yıkım kararı verilen Çağlayan Anadolu Lisesi öğrenci velileriyle bir araya geldi. Okulla aynı bahçe içerisindeki Fatih Anadolu Lisesi binasının konferans salonunda yapılan toplantıda konuşan Muammer Sarıdemir, karardan kendisinin geçen çarşamba günü haberi olduğunu anlattı. Sarıdemir, "Önemli olan bu süreçten öğrencilerimizin en az etkilenmelerini sağlamak. Okulun boşaltılması kararının ardından yaptığımız değerlendirmede, öğrencimizi en yakın okullar olan Fatih Anadolu Lisesi'ne ve Şule Muzaffer Büyük Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi'ne devam etmesini uygun gördük. Ancak dün hem sizler hem de öğrencilerin şikayetleri üzerine yeniden bir değerlendirme yaptık. Öğrencilerimizin tamamını sınıfları ve mevcut öğrencileri etkilenmeyecek şekilde buraya, Fatih Anadolu Lisesi'ne alacağız. Sabah giriş saatlerini biraz erkene alacağız" dedi.

YENİ OKUL İÇİN İHALE YAPILACAK

Toplantıda veliler, yeni okul binasının ne zaman yapılacağını sorması üzerine Sarıdemir, yıkımın ardından yeni binanın yapımı için ihalenin Antalya'da yapılacağını belirterek, bu konuda bir tarih vermesinin mümkün olmadığını söyledi.

HDP önündeki eylemde 162'nci gün; aile sayısı 85 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren aile sayısı 162'nci günde, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ercan (19) için Şırnak'tan gelen Emin Yıldız ile birlikte 85 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

5 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran ve Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 5'i evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Halime Kadran ile Hüsniye-Hüseyin Kaya ve Necla-Metin Açan çiftleri, diğer ailelere destek olmak için eyleme devam ediyor. 85 aile, oturma eylemini 162'nci günde de sürdürdü.

'ÇOCUĞUM GELENE KADAR BURADA BEKLEYECEĞİM'

Şırnak'tan gelen Emin Yıldız, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Ercan'a kavuşmak umuduyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde devam eden oturma eylemine katıldı. Oğlu Ercan Yıldız'ın HDP'liler aracılığıyla götürüldüğünü ve oğlunu götüren kişinin 1 ay sonra evine döndüğünü, askerliğini dahi yaptığını anlatan Emin Yıldız, "13 yaşındaydı. 6 yıl önce evden çıktı. Ben okula gittiğini sandım. Beraber gittiği çocuk da lise 2'ye gidiyordu. Komşulardan öğrendim, 4 kişiyle beraber oğlumu dağa götürmüşler. O zaman köy korucusuydum. 25 yıl görev yaptım. Sonuna kadar ben burada bekliyorum. Ben oğluma çağrı yapıyorum. Oğlumun eve gelmesini istiyorum. Annesi de aynı şekilde istiyor. HDP bizim çocuklarımızı yönlendirmiş. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Benim çocuğumu götüren şu an kendi evindedir. Niye benim çocuğumu götürüyor da 1 ay sonra kendisi evine dönüyor ve şuan askerliğini de yapmış. Çocuğum gelene kadar burada bekleyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Çocuğum gelmeden ben buradan gitmiyorum" dedi.

Cesedi 7 gün sonra bulunan iş makinesi operatörü toprağa verildi

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu akıntıya kapılarak yaşamını yitiren, 7 gün süren ara çalışmaları sonucu cesedi bulunan Muhammet Yılmaz (27) toprağa verildi.

4 Şubat'ta Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar köyü Dereevler mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelanda kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi, Aksu Deresi'ne yuvarlandı. İş makinesi operatörü Muhammet Yılmaz derede akıntıya kapılarak kayboldu. Arama kurtarma ekipleri, dün arama çalışmalarının 7'nci gününde olay yerinin yaklaşık 25 kilometre uzağında dere yatağında Muhammet Yılmaz'ın cesedini buldu. Muhammet Yılmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Gölyaka Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Muhammet Yılmaz'ın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Güzeldere Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bölgede heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle araçların mezarlığa gitmesine izin verilmedi. Mezarlığa gitmek isteyenler minibüsle götürüldü.

Vali Karaloğlu, 112'yi gereksiz arayanlara isyan etti

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin, sinemada hangi filmin oynandığı, nerede en iyi kahve içilebileceği gibi gereksiz aramalara maruz kaldığını söyledi. Karaloğlu, "Yıl içerisinde aynı vatandaş 250-300 defa 112'yi gereksiz arayabiliyor. Gereksiz arayanlara 250 lira, gerçek dışı ihbarda bulunanlara 450 lira para cezası uyguluyoruz. Geçen yıl 175 kişiye ceza tebliğ edildi" dedi.

Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla 2009 yılından bu yana 11 Şubat gününün bütün Avrupa'da 112 Günü olarak kutlanması sebebiyle Antalya Valisi Münir Karaloğlu basın toplantısı düzenledi. Bir AVM'de düzenlenen toplantıda konuşan Karaloğlu, acil çağrı numaralarının tek numarada toplanarak vatandaşların 112 üzerinde arama yaptığını kaydetti. 112 Acil Çağrı Merkezi uygulamasının ilk hayata geçirildiği şehirlerden birinin Antalya olduğunu belirten Karaloğlu, 112'nin acil durumlarda çok önemli olduğunu defalarca gördüklerini vurguladı. Eskiden acil çağrı numaraları için koca bir defter tutulması gerektiğini kaydeden Karaloğlu, "Sorunumuz acil çağrı merkezine gelen çağrıların büyük çoğunluğunun gerçek anlamda acil çağrı olmaması. 112'ye yönelik farkındalık çalışması yapıyoruz. Vatandaşlara 112'yi her yerde anlatıyoruz" dedi.

GEREKSİZ ARAYAN 175 KİŞİYE CEZA

Tanıtım faaliyetini 2 ay sürdüreceklerini belirten Karaloğlu, çağrıların yüzde 100'üne yakınının gerçek çağrı olmasını hedeflediklerini aktardı. Karaloğlu, "Çağrı merkezine gün içerisinde sinemalarda hangi filmin oynadığından tutun da iyi kahveyi nerede içeceğini soran gereksiz arama var. Siz 112'yi meşgul ederken öbür taraftan gerçekten ihtiyacı olanı geciktiriyorsunuz. Gereksiz çağrınız belki yakınınızın karıştığı kazaya müdahaleyi geciktirmiş olabilir. Yıl içerisinde 250-300 defa 112'yi gereksiz arayan var. Geçen sene yaptığımız çalışmada 112'yi 100 üzerinde gereksiz arayan vatandaşlara cezai işlem uyguladık. Gereksiz arayanlara 250 lira, gerçek dışı ihbarda bulunursa da 450 lira para cezası uyguluyoruz. Geçen yıl 175 kişiye cezalar tebliğ edildi. Bu sene de devam edeceğiz" diye konuştu.

ANTALYA'DA 3 YABANCI DİLDE HİZMET

Vali Karaloğlu, Antalya'daki 112 acil çağrı merkezinin Türkçenin yanı sıra İngilizce, Rusça ve Almanca yanıt verdiğini söyledi. Konuşmasının ardından Karaloğlu ve 112 ekipleri, farkındalık günü dolayısıyla pasta kesti. Katılımcılar bir ağızdan 'Acil durumda tek numara 112' sloganını attıktan sonra etkinlik sona erdi.

Eşini, çocuklarını, kolunu ve bacağını depremde kaybetti, kendi gibi depremzedelere umut oldu

İZMİR'de yaşayan ve 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde eşini, iki çocuğunu, kolunu ve bacağını kaybeden 48 yaşındaki Asya Koşal, tüm zorluklara rağmen yaşama tutundu. Tek eliyle örgü örerek sosyal medya üzerinden kendi gibi engellilere örgü eğitimi veren Koşal, şimdi de Elazığ depremzedelerine umut oldu. Depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Koşal, hem kendisinin hem de arkadaşlarının ördüğü atkı, bere, kazak gibi ürünleri depremzedelere ulaştıracak.

Ayşe Koşal (48), 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük depreminde 72 saat boyunca enkaz altında kaldı. Çocukları Oğulcan (5), Cansu (8) ve eşi depremde hayatını kaybederken, kendisi üç günün sonunda enkaz altından çıkarıldı. Kangren olduğu için sağ kolu ve sağ bacağı kesilen Koşal, 2011 yılında Yavuz Koşal ile evlenerek İzmir'e yerleşti. Yaşamın tüm zorluklarına rağmen hiçbir zaman pes etmemeye karar veren Koşal, burada tek eliyle atkı ve bere örmeye başladı. Daha sonra ördüğü ürünleri sosyal medya hesabında paylaşan ve büyük destek gören Koşal, çektiği videolarla kendisi gibi engellilere de örgü eğitimi vermeye başladı. Şimdi ise 24 Ocak'ta Elazığ'ı 6.8'lik sarsıntı sonrası depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Koşal, hem kendisinin hem de arkadaşlarının ördüğü atkı, bere, kazak gibi ürünleri depremzedelere ulaştıracak. Depremzedelerle benzer duyguları hissettiklerini söyleyen Koşal, "Hiçbir zaman korkmasınlar ve mücadele etmekten vazgeçmesinler. Çocukları olan çocuklarına sarılsın, onlar için güçlü dursun. Nefes aldığımız sürece umut vardır" dedi.

'TERAPİ GİBİ GELİYOR'

Kolunu ve bacağını kaybettikten sonra fantom denilen hayalet ağrılar yaşadığını anlatan Koşal, "Depremden önce bir diş hekimi ofisinde çalışıyordum. Çocukluğumdan beri örgü örmeyi seviyorum ancak deprem sonrasında örmeyi bırakmıştım. Boş durmayı sevmediğim için sürekli ne yapabileceğimi düşündüm. Bir gün ablam kendisinin ördüğü örgüyü tesadüfen yanıma bıraktı. Denedim ve yapabildiğimi gördüm. Şuanda tek elimle tığ kullanabiliyorum. Sadece örgü örmek şuan bana terapi gibi geliyor. Örgü örmek ağrılarımı dindirmiyor hatta bazen fazlalaştırıyor ama bir şeyler üretebildiğime odaklanmak bana terapi gibi geliyor. Diğerleri gibi çok rahat öremesem de severek örgü örüyorum" dedi.

'YURT DIŞINDAN DAHİ YAZIYORLAR'

Sosyal medyada paylaştığı ürünlerin büyük beğeni topladığını anlatan Topal, ""Ürünlerim ilgi görüyor ancak beni asıl mutlu eden insanların verdiği tepkiler. Birçok kişiden 'Hayatımı değiştirdin', 'Umut oldun' gibi tepkiler alıyorum. İnsanlar benim hikayeme bakarak pes etmemeyi ve mücadele etmeyi bir kez daha hatırlıyorlar. Bu benim için çok kıymetli. Aynı zamanda benim gibi bir kolu olmayan ve örgü örmek isteyen kişiler de benim sıkı takipçilerim. Onlara çektiğim videolarla nasıl örgü örebileceklerini anlatıyorum. Yurt dışından dahi çeviri programlarını kullanarak benimle iletişime geçen ve 'Bana da öğret' diyen birçok kişi oldu. Ne mutlu bana" diye konuştu.

Sivaslı aşıklardan hakem ve VAR sistemine sazlı sözlü tepki

SİVAS Yazarlar ve Şairler Derneği (SİYŞAD) üyeleri, Süper Lig lideri Demir Grup Sivaspor'un geçen hafta oynadığı Medipol Başakşehir maçındaki hakem hatalarına, yazdıkları 'Penaltı yok Sivaslıya' türküsü ile tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan türkü büyük ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

=============================

Duvar ustası aşkını tuğlayla ördü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yaptırılan yurt inşaatında çalışan duvar ustası, aşkını ördüğü 5'inci kattaki duvara tuğlalarla kalp simgesi yaparak gösterdi, Binadaki kalp simgesini görenlerin dikkatini çekerken, kimileri, duvardaki kalp simgesini cep telefonları ile görüntüledi.

Çamlaraltı Mahallesi Üniversite Caddesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yaptırılan 1000 kişilik öğrenci yurdu inşaatında çalışan duvar ustası 27 yaşındaki Yusuf Gönültaş, aşkını yeni yaptığı duvara kalp simgesini tuğlalarla örerek gösterdi. 5 katlı inşaat halindeki binanın son katında duvarı tuğlalarla örerken, ortasına yaklaşık 2 metre boyundaki kalp simgesini yine tuğlalarla yaptı. Binadaki kalp simgesini görenler, önce şaşırıyor, ardından da cep telefonlarıyla görüntülüyor. İnşatta çalışan diğer işçiler ise kalp simgesi için 'Duvar ustasının aşkı, sıvacı gelene kadardır' diyerek, espri yapıyor.

Duvar ustası Yusuf Gönültaş'ın aynı inşaatta çalışan ağabeyi Mehmet Gönültaş, kardeşinin aşkını duvara yansıttığını belirti, "Kardeşimle Diyarbakır'dan 5 ay önce bu inşaata çalışmak için geldik. Kardeşim 1 Mart'ta evlenecek. O nedenle memlekete gitti. Nişanlısı ve Denizli'yi çok sevdiği için sevgisini ördüğü duvara kalp simgesi yaparak gösterdi. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle de böyle bir şey aklına geldi. Binanın birkaç yerine bu şekilde tuğlalarla kalp simgesi yaptı. Ancak duvar ustasının aşkı sıvacı gelene kadardır. Bir süre sonra tuğlaların üzeri sıvayla kapanacak" dedi.

