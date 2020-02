DHA YURT BÜLTENİ - 10

Ordu'da akaryakıt istasyonunun istinat duvarı çöktü, çevredeki evler boşaltıldı (2)

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Örmeli Mahallesinde, akaryakıt istasyonu istinat duvarının çökmesiyle ilgili bölgedeki incelemeler sürüyor. Akaryakıt istasyonundaki gazla ilgili firmanın teknik sorumlusu Necdet Sarıkaya gerekli tedbirlerin alındığını ve herhangi bir tehlikeli durum olmadığını belirterek, "Burada çökmeden dolayı ekiplerimiz ve müteahhit firmamızı yönlendirdik. Yer altı hattında azot gazıyla süpürdü, temizledik. Tamamen LPG'den arındırdık. Yer altı hattı şuan kayma bölümünde halen durmakta. Gaz olmadığından LPG hattının borusu şuanda güvendi. Tank düzgün, kontrollü bir şekilde çöktü. Şuanda bir tehlike arz etmiyor. Tehlike olma ihtimaline karşı yine yarına kadar güvenlik önlemleri alacağızö dedi.

EVLERİNE GERİ DÖNDÜLER

Öte yandan itfaiye ve AFAD ekipleri, bölgedeki incelemelerini sürdürürken, ilçe merkezine ulaşımı sağlayan yolda tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Alternatif yoldan ilçeye trafik ulaşımı sağlanırken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise, tekrar evlerine geri döndü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Nedim KOVAN/ Çamas, ORDU

=============================

Yangında ölen çocuk, son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden 2 yaşındaki Yakup İlişen, gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşini ve 2 çocuğunu yangından kurtaran Soner İlişen, cenazede ayakta durmakta zorlandı.

Dün, Yenimahalle Mahallesi 2052 Sokak'ta İlişen ailesine ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İşten eve gelip uyuyan Soner İlişen yangını fark ederek, eşi Ayşegül İlişen ile çocukları 4 yaşındaki Yusuf Mehmet İlişen ile 6 yaşındaki kızı Sehernaz İlişen'i evden çıkardı, 2 yaşındaki Yakup İlişen'e ise ulaşamadı. Yangının söndürülmesinin ardından Yakup İlişen'in cansız bedenine ulaşıldı. Yangında yaralanan Ayşegül İlişen Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, çocuklar ise Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Minik Yakup, bugün Hendek Sümbüllü Mahallesi Yukarı Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Hendek İlçe Müftüsü Murtaza Gür'ün kıldırdığı cenaze namazında evladını kaybetmenin acısını yaşayan Soner İlişen güçlükle ayakta durdu. Yangın hakkında konuşan Sümbüllü Mahallesi Muhtarı Yusuf Çakıroğlu, "Ev yanıyor, bu sırada baba işten çıkmış, anne ve baba uyuyor. Yangının nasıl çıktığı belli değil. Baba, anne ve 2 çocuğu kurtarıyor, ancak en küçük çocuk içerde duman olduğundan babası tarafından bulunamıyor. Maalesef onu kaybettik. Çocuk içeride yangını görünce elindeki küçük battaniyeyle köşeye gidip saklanmış. Babası da onu bulamamış bu yüzden. Sonra zaten maalesef ölüsünü bulduk" dedi.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, "Hendek ve Sakarya'mız için çok acı bir gün. 2 yaşında bir yavrumuzu kaybettik, diğer aile fertleri de şu anda yoğun bakımda. Elim bir yangın nedeniyle bunlar yaşandı, üzüntülüyüz. Kederli ailesine sabır ve yavrularımıza acil şifa diliyoruz. İnşallah bir daha bu kazalar yaşanmaz, bizlerin tedbir alması lazım. Bu yıl içerisinde sobalı evlerde çıkan ikinci yangın bu. 2 yavrumuz daha önceki yangında, 1 yavrumuz da şimdi vefat etti. Bunlara artık bizim yerel yönetimler olarak bir çözüm bulmamız gerekiyor. Artık canımız yanıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

Cami detay

Muhtar Yusuf Çakıroğlu röp.

Cenaze öncesi detay

Acılı baba detay

Cenaze namazı kılınması

Turgut Babaoğlu röp.

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR-Ahmet ÇİLECİ/HENDEK(Sakarya),

===============================

Gülistan'ı arama çalışmalarında 42'nci gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 42'nci günde de sürdü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ve yurt arkadaşlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen çalışmalar, 42'nci günde de devam etti. Arama çalışmalarına, AFAD, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK ekipleri, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli su altı arama kurtarma ekipleri katıldı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DALIŞA ENGEL OLDU

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi ile su altı arama- kurtarma polisleri, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş mesafesi sıfır olduğundan dolayı su altı dalışı gerçekleştiremedi. Botlarla su yüzeyinde ve baraj gölü kıyısında arama çalışması yapıldı. Genç kızın izine rastlanılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------

Ekiplerin arama çalışmaları

Uzunçayır Baraj Gölü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

============================

Şanlıurfa'da 1 milyon 400 bin liralık dolandırıcılığı polis önledi

ŞANLIURFA'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, telefonla dolandırdıkları bir vatandaştan 1 milyon 400 bin lira alan 3 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, bir kişiden yaklaşık 1 milyon 400 bin lira değerinde altın ve para aldıkları belirlenen şüphelilerden T.G.'nin, Şanlıurfa'ya geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, otogarda düzenlediği operasyonla T.G.'yi yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 milyon 400 bin lira tutarındaki altın ve paralar ele geçirilirken, T.G. gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa çalışmasında T.G. ile birlikte dolandırıcılık yaptıkları belirlenen M.Ç. ve İ.H.G. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin birçok ilde çok sayıda telefonla dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Şüpheliler şubeden çıkması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA

===============================

Yıldırım: Bağımsız yaşamaya devam edeceğiz

GÜMÜŞHANE'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yılı kutlamaları etkinliklerine katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ay yıldızlı bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamaya devam edeceğizö dedi.

Gümüşhane 'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümünü kutlama programına katılan Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, bugünün kentin gurur günü olduğunu söyledi. Yıldırım, "Yüzyıl önce istiklal mücadelesinden çıktığımızda sadece 13 milyon çoğu yaşlı nüfusumuz vardı. Bütün maddi ve beşeri kaynaklarımızı elden çıkarmıştık. Sadece 1 üniversitemiz vardı. Bugün 2017 tane üniversitemiz var. 2008'den beri Gümüşhane'mizin de üniversitesi var ve 18 binin üzerinde de öğrencisi var. Milletimizin yüzde 85'i köylerde yaşardı, bugün ise milletimizin yüzde 90'ı şehirlerde yaşıyor. O yıllarda sadece 57 milyon dolar ihracat yapardık, bugün ise 170 milyar dolara ulaştık. Bir tane bile havalimanımız yoktu. Bugün 56 tane havalimanımız var, yakında Gümüşhane ve Bayburt'unda havalimanı hizmete açılmış olacak. Temelini de beraber atmıştık, inşallah açılışını da Cumhurbaşkanımızla yine beraber açacağızö dedi.

Kente yatırımların süreceğini kaydeden Yıldırım, "Gümüşhane'de yaptığımız yatırımlar bundan sonrada artarak devam edecek. Gümüşhane'de yapılan bu alt yapı yatırımları meyvesini verdi. İlk defa bu yıl Gümüşhane göç vermiyor ve nüfusu bin 773 kişi arttı. Gümüşhane'de tersine göç başladı. Gümüşhane nüfusu bugün 164 binin üzerine çıktı. Gümüşhane'nin belediği sanayi yatırımları da hayata geçirebilmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Bunun için ay yıldızlı bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamaya devam edeceğizö diye konuştu.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ise, "102 yıl önce her türlü yoksulluk içerisinde birlik olan aziz milletimiz istiklal mücadelesi vererek, işgal edilen memleketini kurtarmış ve yeni bir devlet kurarak tüm dünyaya kıyamete kadar hür ve bağımsız şekilde yaşayacağını haykırmıştırö dedi.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de, "Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümünü idrak ettiklerini ifade ederek, "Bu gururu, bu mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurtuluşumuz hepimize kutlu olsun. Bu soğuk kış günü bizlerin burada bir araya gelmemizin sebebi kurtuluş günümüzü unutmamız ve unutturmamamızdır. Bu topraklar, bu vatan düşmanlarımız tarafından bizlere ikram edilmedi. Açlıkla yoksullukla zor şartlarla birlikte bizden katbekat güçlü düşmanla savaşarak bu toprakları vatan yapan atalarımıza böyle bir anmayı çok görmemeliyizö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Etkinlik görüntüleri

-Yıldırım ve diğer konuşmalar

-Detaylar

HABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,

===============================

5 metrelik kardan Kangal köpeği ilgi çekti

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü Öğrencisi Furkan Coşkun, karı sanata dönüştürerek 5 metre uzunluğunda kardan Kangal köpeği yaptı.

Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan mobilya dükkanının önüne Furkan Coşkun, babasıyla birlikte iki günde 5 metre uzunluğunda kardan Kangal köpeği yaptı. Soğuğu ve karı sanata dönüştüren Coşkun'un kardan yaptığı köpek görenlerin ilgisini çekti.

Farklı bir şey yapmak istediklerini belirten Coşkun, "Sivas'ta esnaflık yapıyoruz. 2013 yılında da yine kardan Kangal köpeği yapmıştık. Tekrar böyle bir şey yapmaya karar verdik. Yaklaşık 5 metre boyu var. Bu kardan Kangal köpeğini iki günde babam ile birlikte yaptık. Görenler şaşırıyor, korkuyor. Sonra gelip fotoğraf çektiriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

-Kardan Kangal köpeğinin görüntüsü

-Furkanh Coşkun'un görüntüleri

-Konuşması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

===============================

İşçilerden belediye başkanına 'kırmızı kart'

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir grup işçi, merkezden uzak ilçelere sürgün edildiklerini iddia ederek, Belediye Başkanı Vahap Seçer'e 'kırmızı kart' gösterdi.

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Yerel Hizmet-Sen Mersin Şubesi, Büyükşehir Belediyesinde çalışan 25 üyelerinin uzak ilçelere sürgün edildiği gerekçesiyle basın açıklaması yaptı. Merkez Akdeniz İlçesi Özgür Çocuk Parkı'nda bir araya gelen işçiler adına konuşan Sendika Başkanı Hüseyin Aslanköylü, "31 Mart seçimlerinden bu yana yaklaşık bir yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan kamu çalışanlarına yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu dile getirip yapılan uygulamaları kınamak için buradayız. Bizler, kamu çalışanı olarak ekmeğimizin derdindeyiz. Önce ülkem anlayışıyla görev yapmaktayız. Bizler, vatanına, milletine bağlı, bu uğurda gözümüzü kırpmadan canımızı verecek kadar inanmışız. Belediye çalışanı olarak gecemiz gündüzümüz, ömrünüz belediyede geçti. Bir teşekkürden vazgeçtik, yapılan baskılar, haksız yere işten çıkarmalar ve son olarak sürgünler. Her gün bir işçinin işine son veriliyor, her gün bir memur sürgün ediliyor. İşten çıkardığınız, sürgün ettiğiniz insanlar Mersin'in öz evlatlarıdır. Bindiğiniz arabada, oturduğunuz koltukta Mersin Büyükşehir çalışanı olarak bizlerin alın teri vardır. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sizin özel şirketiniz değil, Mersin halkınındır" dedi.

Belediyeden Gülnar ilçesinde sürgün edildiği öne süren işçi Tayfun Bozdoğan, ""Ben böbrek nakli olmuş bir çalışanım. Yaklaşık yüzde 73 engelim var. Şu an nefrolog olmayan bir yere sürülmüş durumdayım" diye konuştu.

Açıklamanın ardından işçiler, yanlarında getirdikleri kırmızı kartları çıkartıp Başkan Vahap Seçer'e gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Açıklamayı yapan işçilerden genel ve ayrıntı görüntü

İşçiler slogan atarken

Türk Yerel Hizmet-Sen Mersin Şube Başkanı Hüseyin Aslanköylü açıklama

Tayfun Bozdoğan isimli işçi açıklama

İşçiler kırmızı kart gösterirken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

===============================

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan bürokratik istikrar isteği

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, başkanlık sisteminde yaşanan istikrarın bürokratik atamalarda da sağlanması gerektiğini söyleyerek, "Belli bilgi ve birikimi olan insanların belli yerlere gelmesi gerekli. Her lisans mezunu olan her yere atanamamalı. Her hekim olan her yere atanamamalı. Mutlaka atanacak olduğu görevin sorumluluğuna da bilgi, birikime, donanıma sahip olmalı" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sendikanın Ereğli ve Alaplı ilçe şubelerinin düzenlediği programa katıldı. Ereğli ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Durmuş, hastanelerdeki döner sermaye sisteminin bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun sağlık çalışanlarının en temel sorunlarından biri olduğunu ifade eden Durmuş, "Sendika olarak seçildiğimiz günden itibaren ilk oluşturduğumuz komisyon 'döner sermaye komisyonu' oldu. Öncelikli olarak ortaya koyduğumuz genel kriterlerimiz var. Bunların ilk başında gelen hekim ve hekim dışı personelin havuzlarının ayrılması gerektiğidir. Eğer bugünkü döner sermaye mantığı içerisinde hekim, hekim dışı personelin yani performans üreten hekim ile performans üretmeyen hekim dışı personelin ücretlerinin aynı havuzdan verirseniz burada adaleti sağlayabilmeniz mümkün değildir. İkinci olarak dağıtılacak olan döner sermayenin hastanenin gelirlerine göre düzenlenmemesi gerekir. Eğer hastanenin gelirlerine bağlı ve bağımlı hale getirirseniz, hastaneler arasında adaleti sağlayamaz olursunuz" dedi.

HER LİSANS MEZUNU HER YERE ATANMAMALI

Başkanlık sisteminin gelmesiyle siyasi sistemde istikrarın sağlandığını belirten Durmuş, ancak bürokratik sistemde ise istikrarın sağlanamadığını öne sürdü. Durmuş, şöyle konuştu:

"Bizler sendika olarak toplumda barış ve huzurun sağlanmasını, toplumda ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanmasını aynı zamanda toplumda bürokratik istikrarın sağlanmasını istiyoruz. Eğer siz toplumda siyasi istikrarı sağlar, bürokratik istikrarı sağlayamazsanız o toplumda başarıyı da yakalayamazsınız. Eğer siz bir bürokratı göreve atar, 6 ay sonra görevden alırsanız, o ilde, o kurumda, o bakanlıkta kalıcı birtakım hizmetlerin yapılabilmesinin önünü kesmiş olursunuz. Bugün bizler başkanlık sisteminin Türkiye'ye istikrar getireceğini sendika olarak hararetle savunduk. Görüyoruz ki başkanlık sistemi Türkiye'ye istikrar getirdi. Siyasi istikrarı getirdi ama Türkiye'nin bana göre ve bize göre en çok ihtiyacı olan mesele, bürokratik istikrarın da Türkiye'de sağlanmış olmasıdır. Kişiler göreve geldiğinde, elbette ki gelirken belli kriterler olmalı. Belli bilgi ve birikimi olan insanların belli yerlere gelmesi gerekli. Her lisans mezunu olan her yere atanamamalı. Her hekim olan her yere atanamamalı. Mutlaka atanacak olduğu görevin sorumluluğuna da bilgi, birikime, donanıma sahip olmalı. Ama atandıktan sonra da kişi yolsuzluğu, hırsızlığı, arsızlığı yoksa görevinden alınmamalı uzun süre görevine devam edebilmesi gerektiğine inanıyor, bunu her zaman yapmış olduğumuz görüşmelerde ifade ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Toplantı salonu

-Genel ve detay görüntüler

-Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'un konuşması

-Hediye takdimi

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),