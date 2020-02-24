DHA YURT BÜLTENİ - 10

Depremde yıkılan konutlarda briket ve taşları çamurla bağlamışlar

TÜRKİYE-İran sınır hattında meydana gelen ve Van'da 9 kişinin ölümüne neden olan 5,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan ya da ağır hasar alan konutların çoğunlukla taş ve briketten yığma usülü yapıldığı, bağlayıcı malzeme olarak da çamur kullanıldığı ortaya çıktı. Bölgede araştırma yapan Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, "Bu yapı malzemelerinden dolayı orta şiddetli ve yıkım yaratması beklenmeyen deprem, ağır yıkımlara sebep oldu. Bir kez daha gördük ki deprem değil deprem yönetmeliğine uygun yapılmayan konutlar öldürüyor"dedi.

Van Yüzüncü yıl Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, depremin vurduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bu bölgedeki yapı stoğunun çok kötü olduğunu, yüzde 80'inde biriket ve taş kullanıldığını anlatan Sağlam, "Bağlayıcı malzemenin çamur olduğu ve araya kesinlikle başka bağlayıcı malzeme kullanılmadığını gördük. Bu yapı malzemelerinden dolayı orta şiddetli ve yıkım yaratması beklenmeyen deprem, Başkale'nin 4 köyünde ağır yıkımlara sebep oldu. Çatı malzemesi olarak kullanılan tahta kirişler, yıkımın önemli etkenlerinden biri. Biz bir kez daha gördük ki deprem değil deprem yönetmeliğine uygun yapılmayan konutlar öldürüyor"dedi.

'DEPREM ÜÇGENİ HAYAT KURTARABİLİR'

Bağlayıcı maddenin, elle incelediklerinde kolayca ufalandağını gördüklerini belirten Doç. Dr. Sağlam, "Bu bağlayıcı malzemenin yapı malzemesini bir arada tutma özelliği yok. Deprem üçgeni bu tür yapılarda maalesef oluşmamaktadır. Nedeni ise bağlayıcı olmayan briket ve taşların serbest hareket ederek, kişilerin üstüne düşmesidir. Çünkü yatakların veya kanepenin kenarında deprem anında koruma pozisyonunda olsanız bile düşen taşlar ve briketlerin altında kalıyorsunuz. Buradaki evlerde yaptığımız incelemede ön cephe duvarlarının yıkıldığı da dikkat çekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/BAŞKALE,(Van),

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Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (3)

PSİKOLOG TOLA: TARTIŞMALAR, ÇOCUKLARI AİLELERDEN KOPARIYOR

Isparta'da lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın ortadan kaybolmalarıyla ilgili psikolog Şule Tola, Demirören Haber Ajansı muhabirine değerlendirmede bulundu. Tüm dünyada modernizmin yaşandığını belirten Tola, "Hiçbir yüzyılda görülmediği kadar psikolojik ve sosyolojik virüsler ortada kol geziyor. Ergenliğin psikodinamiğine baktığımız zaman bu modernizm getirileriyle ergenlik çok erken yaşlara kadar çekildi. Ciddi anlamda bir hormonal dengesizlik demek olan ergenlikte beden hormonlarla sarsılırken, beyin henüz yeterli olgunluğa gelmediği için çocuklarda ciddi anlamda bunalım yaşanıyor. 'Ben çocuk muyum, yetişkin miyim?' Yine ergenliğin çok önemli belirtilerinden bir tanesi ya hep ya hiç duygusunun yerleşmesi, gençleri aileleriyle gereksiz tartışmalara itiyor. Ara yolu bulacak kapasitede henüz olmadıkları için hayatın tamamına siyah ya da beyaz penceresinden bakıyorlar" dedi.

"Aileler, çocuklarını dış dünyada var olan tehlikelerden korumak için onların özgürlüklerini kısıtladıklarından ciddi çatışmalara yol açıyor" diyen psikolog Tola, şöyle devam etti:

"Özgürlük arzusuyla gençler zaten içlerinde var olan zevk ve eğlenceyi tatmin etmek için bazen hatalar yapabiliyor. Evlerinden ayrılmalarının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Ailelerin çocuklarının içindeki durumun farkına varıp, 'kontrollü serbestlik' dediğimiz kendi çizdikleri kontrol ve kabul edebilecekleri çerçevede onların zevk ve eğlencelerine müsaade etseler ve konuşarak onların artık büyümeye başladıklarını fark ederek, onları bir birey olarak kabul ettiklerini hissederek yaklaşırlarsa çok daha iyi olur, diye düşünüyorum. Çünkü bu tartışmalar çocukların ailelerden kopup, zaten ergenlikten var olan arkadaş çevresine aşırı düşkünlüğü daha çok artırıyor. Çünkü arkadaşlar aileler gibi eleştirmiyor, olduğu gibi kabul ediyor. Kabul eden kişiler de zaten ergen oldukları için ne yazık ki birbirlerini yanlışlara sürükleyebiliyorlar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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RÖP: Şule Tola

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, kucağında bebeğiyle emniyete getirildi

ADANA'nın Karataş ilçesinde, 'hırsızlık' suçundan 38 kaydı olan Yeter U. ile hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 dosyadan aranan Kader T. ile 3 kişi yakalandı. Yeter U., kucağında bebeğiyle emniyete getirildi.

Karataş Emniyet Amirliği ekipleri, Adana ve ilçeleri ile komşu kentlerde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu yerleri belirlenen, 'hırsızlık' suçundan 38 kaydı bulunan Yeter U. ve Kader T., Özgür U., Ünal T. ile S.Ç. yakalandı. Polise sahte kimlik veren Kader T.'nin, 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 9 dosyadan arandığı ortaya çıktı. Yeter U., kucağında bebeğiyle polis aracına bindirilip, diğer 4 şüpheli ile birlikte emniyete getirildi. Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlıların polis aracından indirilmesi

Karakola getirilmesi

Bir zanlının kucağında bebek ile getirilmesi

Haber-Kamera: Malik Sefa ÜNAL/KARATAŞ,(Adana),

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Türkmen dağındaki kızıl geyikler fotokapan ile görüntülendi

KÜTAHYA'da bin 826 metre rakımlı ve kar kalınlığı yaklaşık bir metreyi bulduğu Türkmen dağı eteklerindeki Lütfiye köyünde, gönüllü olarak dağa çıkan köylüler yaban hayvanların aç kalmaması için doğaya yem bırakıyor. Bölgede nadir olarak görülen kızıl geyikler ise beslendikleri sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince bırakılan fotokapan ile görüntülendi.

Kütahya ve Eskişehir arasındaki Türkmen dağı eteklerindeki Lütfiye köyünde, zorlu kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla köylüler gönüllü olarak dağa çıkıp doğaya yem bırakıyor. Lütfiye Köyü Muhtarı Rasim Altıntaş, Türkmen dağında yaklaşık 500 kızıl geyik bulunduğunu söyledi. Yaban hayvanların aç kalmaması için köylülerin gönüllü olarak çalıştığını anlatan Altıntaş, "Yaban hayvanlarının kış şartlarında zahmet çektiği aç kaldığı için kendi imkanlarımız ile yonca ve yem dağıtıyoruz. Milli Parklar Müdürlüğü'nün foto kapanları tarafından hayvanların gezindiği yerlerin tespit edilmesinin ardından ağırlık o bölgelerdeki tavşan, kızıl geyik, yaban domuzu gibi bütün hayvanlara köy olarak yardım ediyoruz ve yem dağıtıyoruz. Bunu her kış yaparız. Kış şartları başladıktan itibaren çalışıyoruz. Ormanın ulaşamadığı yerlere traktörlerimiz ile ulaşıyoruz. Türkmen dağının Türkmen baba mevki olan bin 800 rakımda kızıl geyiklerin bol olduğu mevkideyiz doğaya yem bırakıyoruzö dedi.

Köylülerden Mehmet Kara ise yaban hayvanlara mümkün olduğunda yem desteği vermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Lütfiye köyü sakinlerindenim, burası oldukça yüksek ve kışlar çok çetin geçiyor. Yaban hayvanlarını aç bırakmamak için buralara balyalar, yiyecekler ve kuşlara yem atıyoruz. Köy muhtarımızın çağırması ile komşularımızla birlikte toplanıp buraya gelerek yemleme yapıyoruzö diye konuştu.

BESLENME ANLARI FOTOKAPANA TAKILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kütahya Şube Müdürlüğü de kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmasını önlemek amacıyla doğaya yem bırakma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bırakılan yemlerin yaban hayvanları tarafından tüketilmesi ise kameralara yansıdı. Dağın eteklerine kurulan fotokapanlara yansıyan görüntülerde Şube Müdürlüğü ekiplerinin bıraktığı yemlerin kızıl geyik ve yaban tavşanı gibi yaban hayvanlarınca tüketildiği görüldü. DKMP Kütahya Şube Müdürlüğü'nce, son 2 ayda yoğun kış ve kar nedeniyle Türkmen dağı eteklerine 10 bin 480 kilo yonca balyası, 7 bin 850 kilo buğday ile 750 kilo Pazar artığı bıraktığı ve çalışmaların devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köylülerin yem bırakması

-Havadan görüntüler

-Yem bırakmaları detay

-Muhtar ve köylülerle röp.

-Geyiklerin sürü halinde görüntüsü

-Fotokapan görüntüleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu üyeleri Kırıkkale'de

TÜRKİYE Büyük Millte Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemede bulundu. AK Parti Hatay Milletvekili ve Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, "Türkiye insan hakları meselesinde süper ligde olan bir ülkedir. Geçmişe nazaran çok büyük mesafeler alınmıştır" dedi.

Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı ve üyeleri, Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda incelemede bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Komisyon Başkanı Yayman, farklı partilere mensup insanlar olarak Türkiye'de birçok cezaevini ziyaret ettiklerini kaydederek, "Bugün de Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundayız. Burada hiçbir suç türü gözetmeksizin cezaevindeki mahkum arkadaşları örnekleme yöntemiyle ziyaret etmeye çalıştık. Buradaki sorunları not ettik ve bu sorunları giderme yolunda hem Adalet Bakanımızla hem Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzle ortak bir çalışma içerisindeyiz" dedi.

'ÇOK BÜYÜK MESAFELER ALINDI'

Yayman, milletvekilleri olarak parti rozetlerini bir kenara bırakıp Kırıkkale'ye geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece buradaki mahkumların, tutukluların sorunları değil, aynı zamanda cezaevi personelinin de sorunlarını inceliyoruz. Bizim 1,5 yıllık çalışmamızda, Türkiye'de taammüden organize bir biçimde bir insan hakkı ihlali bulunmamaktadır. Bizim raporlarımızda 'işkence' diye tabir edeceğimiz herhangi bir ifade yer almamıştır. Münferit birtakım olaylar vardır. Bunların çözümü noktasında da elimizden geldiği kadar inisiyatif alıp hastaların nakilleri, sıcak su, yemek, görüş saatleri ve diğer sorunlar konusunu da inceliyoruz. Gerçekten Türkiye insan hakları meselesinde süper ligde olan bir ülkedir. Geçmişe nazaran çok büyük mesafeler alınmıştır. Geçmişte Filistin askılarının olduğu, işkencelerin yapıldığı cezaevlerinden bugün, çat kapı ziyaret ettiğimizde buradaki sorunları inceliyoruz ve görüyoruz. Bunların olmaması hangi partiden olursak olalım, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir kazanımıdır."

Başkan Yayman ve üyeler daha sonra Keskin T Tipi Cezaevi'ne geçtiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Komisyon üyelerinden görüntü

-Yayman'ın açıklaması

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Marmaris'te otizm semineri düzenlendi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 'Otizmli Bireyler, Otizm Erken Tanısı ve Aileler' konulu seminer düzenlendi.

Mine Narin, Dilek Sabancı, Ayşe Özyeğin ve Caroline Koç gibi kurucu üyelerinin bulunduğu Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Marmaris'te otizmli birey ve otizmli ailelere bilgilendirme semineri düzenledi. Kültür Merkezi'nde iki gün sürecek seminerin ilki bugün yapıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Marmaris Engelli, Engelli Aileler Birliği Tulgay Hasar, otizmli çocuk sahibi aileler ve öğretmenlerin katıldığı seminerde vakfın Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Psikolog Nehir Merinoslu, slayt gösterimiyle katılımcıları bilgilendirdi. İlk olarak vakıfın amacı hakkında bilgilendirmede bulunan Merinoslu, "Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, 'otizm spektrum bozukluğu' olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur. Genelde otizmliler, ileri zeka seviyesine sahip özel yetenekli kişiler olarak bilinirler. Ancak, bu otizmlilerin sadece yüzde 10'unun kapsıyor. Buna, 'saman sendromu' diyoruz. Otizmin belirtilerini sosyal iletişimsel yetersizlik ve takıntılı ilgi ve davranışlar olarak iki bölümde toplanıyor. Biz belirtileri sekiz başlıkta toplasak da burada 2 artı 2 dört etmiyor. Her çocuk bireysel ve şahsına münhasırdır. Belirtiler ise göz teması kurmama, ismi söylendiğinde bakmama, parmağıyla istediğini göstermeme, yaşıtlarının oyunlarına ilgi duymama, sallanma, parmak ucunda yürüme, dönen nesnelere karşı ilgili olma, takıntılı davranışlar sergileme, konuşmada geriliktir. Otizmin tek çaresi erken tanı, yoğun ve sürekli eğitimdir. Avrupa'da bilim adamların yaptıkları araştırmalarda yapılan aşılar otizme neden olmamaktadır" dedi. 45 dakika süren seminere, yarın 'Otizmli Kişilere El Becerileri Kazandırılması' konusuyla devam edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Psikolog Nehir Merinoslu kısa açıklaması

-Merinoslu'nun otizmli birey ve ailelere slayt gösterimle bilgilendirmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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TOKİ çekilişi ile birçok vatandaş ilk defa ev sahibi oldu

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında İzmir Karabağlar'da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri gerçekleşen kura ile belirlendi. Çekiliş sonucunda isimleri okunan vatandaşlar, sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında İzmir Karabağlar'da inşa edilecek 750 konut hak sahipleri kura ile belirlendi. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen çekiliş, İzmir 14'üncü Noterliği Başkatibi Atilla Karabağ denetiminde gerçekleşti. Toplam 30 bin 187 başvuru arasından şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. Spor salonunu dolduran vatandaşlar, heyecanla kendi isimlerinin okunmasını bekledi. Yıllarca kirada oturduktan sonra ev sahibi olan birçok vatandaş sevinç gözyaşları döktü. Daha önce de TOKİ çekilişine katılan fakat konut çıkmayan Nezahat Begiç (55), "Çok sevinçliyim, anlatamam. Anlatılacak bir şey değil. Dün gece hep dua ettim. Sabaha kadar uyumadım. 'Allah'ım sevinç gözyaşını bana da nasip et' dedim. Çok şükür etti. Allah devletimizden, milletimizden bin kere razı olsun. Lise 3'e giden bir kızım var, onun adına da çok sevindim. 55 yaşındayım, kendimi bildim bileli hep kiradayım. Cumhurbaşkanımızın tırnağına taş değdirmesin, Allah razı olsun" dedi.

SEVİNÇTEN ŞAPKASINI FIRLATTI

İsmi açıklandığında şapkasını fırlatan İbrahim Yılmaz (55), "Öncelikle böyle bir projeyi başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederim. O kadar mutluyum ki anlatamam. Allah nasip ederse ilk defa bir evim olacak. Bizim oralarda şapka sevinçten çıkarılır, atılır. Ben de o anda çok sevindim. Şapkamı fırlattım. İki kızım var. Evde eşimle birlikte oturacağım. Allah ihtiyacı olan herkese nasip etsin" şeklinde konuştu.

Çekilişle 2+1 konut sahibi olan Kadriye Baruthan (79), "Çok iyi hissediyorum. Darısı herkesin başına. Evi olmayanlara da Allah nasip etsin. Hasta bir oğlum var, bu evi ona bırakmak istiyorum" diye konuştu. 44 yıldır kirada oturduğunu söyleyen Necla Çırakçı (65) ise, "Çok şükür bir ev sahibi oldum. Çok mutluyum. TOKİ'ye çok teşekkür ederim. Buraya tek başıma geldim, bana çıktığını duyar duymaz çocuklarımı aradım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çekilişten görüntüler

Çekilen toplardan görüntüler

Anons

Kalabalıktan görüntüler

-Çekiliş ile ev sahibi olan vatandaşlarla röp.

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Ahmet Altay TURHAN/İZMİR,

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