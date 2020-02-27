DHA YURT BÜLTENİ - 10

Bakan Pakdemirli'den balıkçılara 66 milyon liralık müjde

ANTALYA'da Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 66 milyon liralık destekleme ödemesinin, yarın hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği'nin işbirliğiyle düzenlenen 8'inci Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, Antalya'nın Aksu ilçesinde Kundu turizm bölgesindeki bir otelde başladı. Türkiye'de su ürünleri sektöründe yapılması gerekenler ve diğer önemli konuların ele alındığı, 26-29 Şubat tarihleri arasındaki çalıştayın açılışı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapıldı.

HEDEF 600 BİN TON ÜRETİM, 2 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Su ürünlerinin ülkemiz için son derece önemli olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Sahillerimizden uzağa, ufka bakıp denizi kullanmamız lazım. 1970'li yıllarda 200 bin tonlar olur mu acaba diye konuşurken şimdi 600 bin ton konuşuluyor ve Türkiye bu konuda çağ atladı. 2023'te Türkiye her alanda olduğu gibi su ürünlerinde de ilk 10 hedefi koymuş durumda. Türkiye'nin 2023 hedeflerine daha erken varabileceği alanlardan biri de su ürünleri ve şimdi yeni hedefimiz 600 bin ton üretim ve 2 milyar dolar ihracat" dedi.

DÜNYADA EN HIZLI BÜYÜYEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE

Ülkemizin su ürünleri yetiştiriciliğinde dünyada en hızlı büyüyen üçüncü, Avrupa'da ise ikinci ülke olduğunu belirten Pakdemirli, "82 ülkeye balık ihracatı yapıyoruz ama yurtdışına gittiğimizde bizim ürünlerimizi aracı başka ülkeler pazarlıyor. Bizim pazarlama faaliyetlerimizi artırmamız lazım. Bizler bu konuda özel sektörü motive ve teşvik edeceğiz" dedi.

KAÇAK AVCILIK TAMAMEN ENGELLENECEK

akdemirli, kaçak avcılığı engelleyecek sucul, biyoçeşitliliği geliştirmeyle ilgili hedef konulduğunu da söyledi. Türkiye'nin büyüyeceği ve bu 600 ton gömleğinin de küçük geleceğini dile getiren Pakdemirli, "Ama daha çok müşteriye ve daha çok üretim için de güvenilir üreticilere ihtiyacımız var" dedi.

KİŞİ BALIK TÜKETİMİ HALA 6 KİLO

Türkiye'de kişi başı balık tüketiminin hala 6 kilo, bazı verilere göre de 8 kilo olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, "Biz 'sofrada balık ömür boyu sağlık' diyoruz. Birçoğumuzun doktor ve diyetisyene yolu düşüyor. Tavsiye her zaman 'eti az ye, haftada bir gün ye, sebzeyi bol tüket, Akdeniz tipi beslen.' Memleketimizin dört tarafı suyla çevriliyken Akdeniz tipi beslenenlerin seviyesi sahillerle sınırlı" dedi.

'YERLİ BALIKTA HANIMLARI KAZANMAMIZ LAZIM'

Yerli balığın tüketilmesi için evleri, hanımları kazanmak gerektiğine işaret eden Pakdemirli, "Hotel, restoran ve kafe sektörünü de kazanmamız lazım. Biz kamu kurumlarında da üstümüze düşen vazifeyi yapıyor muyuz, buna da bakmamız lazım. Gönderdiğimiz yazılarla, kamu kurumlarında da su ürünlerinin tercih edilmesi, yemek ve menülerinde mutlaka bulundurulması hususunda ısrarlı taleplerimizi sürdürüyoruz. Taleplerimize çok olumlu dönüşler almaya başladık" diye konuştu.

DENİZDE YENİ ÜRETİM ALANLARI

Adana'da denizde 30 bin ton üretim alanı açıldığını ve müracaatların alındığını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Mersin'de 50 bin ton kapasiteyle üç bölgede üretime başladık. Türk somonu geliştirilerek, alabalık satışlarındaki dönemsel sorunu da çözdük. Islah çalışmalarımız da devam ediyor. Türk somonu desteklemesinde kilogramını 1 liradan 1.5 liraya çıkardık. Elimiz rahatladıkça desteklerimizin daha fazla olacağından emin olabilirsiniz. Yetiştiricilerimize bugüne kadar 3 milyar lira destek verdik" dedi.

66 MİLYON LİRALIK DESTEK MÜJDESİ

66 milyon liralık destekleme ödemesinin yarın hesaplara yatırılacağını açıklayan Bakan Pakdemirli, "Hayırlı uğurlu olsun, güle güle harcayın. Mutlaka bakanlık olarak sektörün talepleri için bütün imkanlarımızı seferber ettik, edeceğiz ve aynen bu şekilde de sürdürüyor olacağız. İşbirliğimizi artırarak 2023 hedeflerine birlikte ulaşıyor olmamız lazım" dedi.

İMRALI'DAKİ YANGIN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İmralı'daki yangınla da ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, "Yangın kontrol altında. Yangına hemen sabah saatlerinden itibaren 1 helikopter, 20 arazöz ve iki dozerle müdahale etmeye başladık. Yangın makilik alanda çıkmış durumda. Şu anda kontrol altında, cezaevinden uzak bir durumda. Yer yer hala tütmeler devam ediyor. Ekiplerimiz sahada ve çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantı salonundan detay görüntüler

Bakandan detay görüntüler

Bakanın yangın ile ilgili açıklaması

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Prof. Dr. Hikmet Akkız: Türkiye nüfusunun yüzde 24'nün karaciğeri yağlı

ADANA'da düzenlenen 4. Çukurova Hepatoselüler Karsinoma (HCC) Kongresi'nde konuşan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Akkız, karaciğer yağlanmasına bağlı ortaya çıkan hastalıkların oranının Türkiye'de yüzde 24'e ulaştığını söyledi.

ÇÜ Tıp Fakültesi ve ilgili ulusal derneklerin işbirliğiyle düzenlenen karaciğer kanseri alanında en son gelişmelerin ele alınacağı 4'üncü Çukurova Hepatoselüler Karsinoma (HCC) Kongresi'ne yurt içi ve dışından çok sayıda akademisyen katıldı. Kongre düzenleme kurulu adına açıklamalarda bulunan ÇÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Akkız, kongrenin temel amacının tüm dünyada sıklığı giderek artan ve oldukça ölümcül bir kanser olan karaciğer kanserinin moleküler temelinden, nasıl geliştiğinden, klinik olarak ne gibi belirtiler verdiğinden ve sonunda da yeni tedavi şekillerinden söz etmek olduğunu söyledi. Akkız, "Bu kanserin gerek gelişme mekanizmaları, gerek yönetimi konusunda çok önemli gelişmeler var. Bunları irdeleyeceğiz. Kongrenin bir diğer yönü de deneyimlerimizi paylaşmak olacak. Özellikle birçok cerrahımız burada yaptıkları ameliyatların sonuçlarını anlatacaklar. Eksikliklerimizin ve başarışlarımızın görünmesi açısından önemli bir kongre" dedi.

DÜNYADA 1,9 MİLYON OBEZ VAR

Karaciğer kanserinin hızlanarak yayılmaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Hikmet Akkız, Uluslararası Kanser Ajansı'nın verilerine göre 2019 yılında 8 milyon kişinin çeşitli kanser hastalıklarından öldüğünü söyledi. Karaciğer kanserinin bu sayıda etkisinin yüksek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Akkız, şöyle konuştu:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün 2019 yılı verilerine göre dünyada 1,9 milyon obez insan var. Buna bağlı olarak yağlı karaciğer hastalığı artıyor. Dünya nüfusunun yüzde 25'i yağlı karaciğer hastalığı taşıyor. Bizde bu oran yüzde 24 civarında. Bütün bunlara rağmen çok önemli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Girişimsel radyoloji ve cerrahi alanı çok iyi çalışmalar yapıyor."

Karaciğer kanseri alanında en son gelişmelerin ele alınacağı kongre, 29 Şubat'a kadar devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıdan genel ve detay görüntüler

Prof. Dr. Hikmet Akkız ile röp.

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Adıyaman'da 29 dağ keçisi ihaleyle avlandı

ADIYAMAN'da, 8 yaşını geçen 30 dağ keçisi için açılan ihaleye giren aralarında yurt dışından gelenlerin de olduğu avcılar, kentteki 29 keçiyi avladı. Ekiplerin nezaretinde avlanan keçilerin boynuz ve derilerini alan avcıların ödediği ücretin yüzde 60'ı ise bölgedeki köye aktarılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl sonuna doğru Sincik ilçesindeki Devlet Avlığında bulunan dağ keçilerine ilişkin envanter çalışması yaptı. Çıkarılan envanter ile sayılarının 3 bin olduğu belirlenen dağ keçilerinden 30'unun 8 yaşının üzerinde olduğu için avlanması yönünde karar alındı ve doğrultuda ihaleye çıkarıldı. Dağ keçilerinin avlanması için çıkılan ihaleyi kazanan yerli ve yabancı avcılar, jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri nezaretinde ava çıktı. İhaleyi kazanan yerli ve yabancı avcılar şu ana kadar 29 dağ keçisini ekiplerin nezaretinde avladı.

Son olarak ABD'den gelen Michael Shaun ve Emieblcek Harris çifti; Sincik Devlet Avlağında 11 yaşında ve 130 santimetre boynuz uzunluğu ve 9 yaşında 118 santimetre boynuz uzunluğunda 2 keçiyi avladı.

"GELİRİN YÜZDE 60'I KÖY HESABINA AKTARILIYOR"

ABD'li çiftin dağ keçilerini avlaması kamuoyunda yankı uyandırırken, Doğa ve Milli Parklar Adıyaman Şube Müdürü İsmail Kozan,Adıyaman'ın avcıların en çok ilgi gösterdiği bölge olduğunu söyledi. Dağ keçilerinin av turizmi açısından Adıyaman'ın avcıların ilgi gösterdiği bölge olduğunu belirten İsmail Kozan, "4915 Kara Avcıları Kanuna göre envanter çalışmaları sonucuna göre 8 yaş ve üzeri yaban keçilerinin vurdurulması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teklifte bulunuyoruz. Teklif sonrasında ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü onayıyla birlikte yıllık ortalama 20 ile 30 arasında değişen dağ keçisi için ihaleye çıkılıyor. Bu ihale sonucunda kazanan kişiler ilimize gelerek ekiplerimiz ve jandarma ekipleri gözetiminde avlanma yapıyor. İhale miktarına göre elde edilen gelirin yüzde 60'ı avlanma yapılan bölgedeki köylerin tüzel kişi hesaplarına ihtiyaçların karşılanması üzerine aktarılıyor. Dağ keçilerinin biyolojik yaşına göre 8 yaş ve üzerindekiler avlanıyor" diye konuştu.

AVCILAR, KEÇİLERİN VURULMASINI İSTEMİYOR

Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Derneği Başkanı Mehmet Sitil ise dağ keçilerinin vurulmaması gerektiğini söyledi. Dağ keçilerinin belli bir yaşa ve boynuz uzunluğuna ulaştıktan sonra telef olma riski taşıdığını bu nedenle ihaleyle avlanmalarına olanak sağlandığını hatırlatan Sitil, "Avlanmaları yasal olarak doğru ama dağ keçilerinin vurulmasından öte çoğalmalarına olanak sağlanması gerekiyor. Dağ keçilerini bulundukları bölgede köy sakinleri kaçak avlanan kişilerden korumak için yoğun çaba gösteriyor. Biz dağ keçilerinin sayısının azalmasını değil çoğaltılmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dağ Keçileri

ABD'li çift av alanında

ABD'li çift avlanma yapması

ABD'li çift dağ keçisi yanında cep telefonuna konuşması

Sarp kayalıklarda gezen dağ keçileri

Adıyaman Avcılar ve Balıkçılar Dernek Başkanı Mehmet Sitil ile röp.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN-Kamera: ADIYAMAN

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İmralı Adası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve 8 mahkumun kaldığı İmralı Adası'nda, elektrik tellerinin teması sonucu çıkan orman yangını, kontrol altına alındı.

İmralı Adası'nın kuzeyinde, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın söndürme helikopteri, 12 arasöz, 42 itfaiye personeli, 1 dozer, İmralı Jandarma Komando Ada Güvenlik Komutanlığı'na ait kepçe ve adada görevli 150 personel tarafından müdahale edilen yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şen ve Bursa İI Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç da İmralı Adası'na giderek, yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Soğutma çalışmaları sürerken, Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangının çevre aydınlatması için kullanılan elektrik direklerindeki tellerin şiddetli lodosun etkisiyle birbirine temas etmesi sonucu çıktığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adadan detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Elazığ'da jandarma konteyner taşımaya devam ediyor

ELAZIĞ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından İl Jandarma Komutanlığı, depremzedeler için kırsal mahallelere konteyner götürmeye devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedelerin barınma ihtiyaçları için gerekli olan konteynerleri, ilçeler ve kırsal mahallelere ağır kış şartlarına rağmen götürmeye devam ediyor. Depremden bu yana Sivrice ilçesine bağlı mahallelere 27, Maden ilçesine bağlı mahallelere 4, il merkezine bağlı mahallelere 30 olmak üzere toplam 61 konteyer götürülerek, depremzedelerin barınmaları sağlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma'nın konteyner taşımasından detay

Konteynerin yerleştirilmesi

Vatandaşın jandarma personeline teşekkürü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Elazığ

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Vali Karaloğlu: Oteller kendi enerjisini üretmeli

ENERJİ Verimliliği ve Dönüşüm Fuarı (ENEREX Antalya), ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. 3 gün sürecek enerji fuarının açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Antalya'daki otellerin duvarlarını, çatılarını güneş enerjisi panellerine dönüştürün, otellerimizi yeşil enerji üreten konuma getirmemiz lazım. Oteller kendi enerjilerini kendileri üreten konuma gelmeli, çevre dostu yeşil otellere dönüşmeli" dedi.

ENEREX Antalya, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılış törenine Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, EYODER Yönetim Kurulu üyesi Tevfik Sporcu, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, KOSGEB Antalya İl Müdürü Sinan Kibar ve çok sayıda sivil toplum üyesi katıldı.

DÜNYADAKİ POLİTİK ÇEKİŞME ENERJİ YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLANIYOR

Açılışta konuşan Vali Münir Karaloğlu, insan ihtiyaçları sıralandığında, enerjinin insanlar için hava ve su kadar önemli olduğunu vurguladı. Enerjinin yaşamın parçası olduğunu, enerjisiz yaşanmaz hale gelindiğini anlatan Karaloğlu, "Dünyada politik çekişmenin en yoğun olduğu bölgelerde enerji kaynaklarının yoğun olması tesadüf değildir. Enerji kaynaklarına ulaşmak ve verimli kullanmak çok önemlidir. Ülkemize baktığımızda enerji kaynakları bakımından özellikle fosil kaynaklar bakımından çok zengin sayılmayız, dışa bağımlı bir ülkeyiz hala. Fosil kaynaklarımız yok ama başka güzelliklere sahibiz. Düne kadar haberdar değildik" dedi.

'YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÖNEMLİ MESAFE KATEDİLDİ'

2002 yılına kadar güneş ve rüzgardan enerji üretmenin serbest olmadığını hatırlatan Vali Karaloğlu, 2003-2004 yılları arasında çıkan yasalara göre yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının önünün açıldığını söyledi. Karaloğlu, "Bugün yenilenebilir enerji kaynakları konusunda Türkiye, şu anda çok önemli mesafe aldı. Hala değerlendiremediğimiz çok önemli yenilenebilir enerji kaynaklarımız var. İşte biyogaz ve Antalya kendi çöpünden enerji üreten illerden biridir. Bu konuda önemli mesafe aldık ama gideceğimiz çok yol var" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ GÜNEŞ ENERJİ İLİ ANTALYA

Antalya'nın, gelen insanların sadece plajlarda güneşlenebileceği bir şehir olmadığını vurgulayan Vali Karaloğlu, Antalya'nın güneş enerjisi konusunda Türkiye'nin en verimli ili olduğunu söyledi. Türkiye'de en yüksek güneşlenme gününün Antalya'da olduğunu anlatan Karaloğlu, "300 güneşlenme günü var. Antalya'da güneş enerjisi konusunda önemli yatırımlar var. Antalya güneş enerjisi teknolojisinden de ilerliyor, yeni yatırımcılar da var. Enerjiyi ürettikten sonra verimli kullanmak durumundasınız. En büyük ithalat kalemimiz enerjidir. Onun için kullandığımız ekipmanları daha verimli kullanmalıyız. Daha az enerji ile daha yüksek verim elde edecek ekipmanların kullanılması bu konuda çok önemlidir" diye konuştu.

'OTELLER ÇEVRE DOSTUNA DÖNÜŞMELİ'

Vali Karaloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı;

"Bizim turizm sektöründe otellerin çatılarını, duvarlarını güneş panelleri haline getirmemiz mümkünken hala getirmiş durumda değiliz. Antalya'daki otellerin duvarlarını, çatılarını güneş enerjisi panellerine dönüştürün, otellerimizi yeşil enerji üreten konuma getirmemiz lazım. Oteller kendi enerjilerini kendileri üreten konuma gelmeli, çevre dostu yeşil otellere dönüşmeli. Ümit ederim ki her otelden teknik servisteki arkadaşlar bu fuarı gezmesi gerekiyor. Onun için bu fuarı fırsat olarak değerlendirmemiz lazım."

GÜNEŞ ENERJİSİ PROJELERİ DEVAM EDİYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "Antalya dünyanın en güzel yeridir. Enerji ile ilgili bir fuarda sektör temsilcilerini ağırlıyoruz. Güneş enerjisi ile ilgili çalışmalarımız var. Enerji verimliliği konusunda Antalya'da tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışma durumdayız. Fuarı düzenleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ENERJİ YÜZYILI ŞEKİLLENDİRECEK

BAİB Başkanı Hakkı Bahar, enerjinin bir dönüşüm olduğunu anlattı. Enerjinin dünyada çok önemli olduğunu vurgulayan Bahar, "Enerjinin tedariki, enerjinin dağıtımı ve enerjinin depolanması önümüzdeki yüzyılı şekillendirecekmiş gibi gözüküyor" dedi. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ENEREX Antalya Fuarı'nda 40'ın üzerinde katılımcı firma olduğunu, 150'den fazla ürünün tanıtıldığını anlattı. Fuarı yurtiçi ve yurtdışından 10 bin katılımcının ziyaret etmesini beklediklerini vurgulayan Ali Bıdı, "Enerji her sektörün en büyük harcama giderleri arasında yer alıyor. Bu giderler içindeki elektrik maliyetlerinin düşürülmesinde, dünyada olduğu gibi, 12 ay güneş gören Antalya'mızda da, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, milli, yerli enerji üretimin yapılması ve enerji verimliliğinin sağlanmasına bu fuar ile öncülük etmek istedik" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Münir Karaloğlu ve protokol üyeleri, fuardaki stantlar gezdi. Protokole enerji verimliliği hakkında geliştirilen ürünlerin bilgisi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Enerex Fuarı'nın açılışından görüntüler

Vali Münir Karaloğlu ve Muhittin Böcek'ten detay görüntüler

Vali Münir Karaloğlu'nun konuşması

Fuar gezintisinden detaylar

HABER-KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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Jandarma, yavru köpekleri öldüreni arıyor

NİĞDE'de jandarma ekipleri, 2 köpeği öldüren birini yaralayan kimliği belirsiz kişi veya kişileri arıyor.

Merkeze bağlı Orhanlı ile Edikli kasabaları arasındaki arazide amcası Yılmaz Erdiç'e ait koyunları otlatan 14 yaşındaki Halil İbrahim Erdiç'in yanındaki köpeklere, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği 2 yavru köpek telef oldu, 1'i de yaralandı. Sürüdeki bazı koyunlar da silah sesiyle birlikte kaçtı. Erdiç'in ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Halil İbrahim Erdiç'in ifadesine başvuran jandarma, eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Koyunlarının bir kısmının kayıp olduğunu, 2 yavru köpeğinin öldüğünü, 1 köpeğinin de yaralandığını söyleyen Yılmaz Erdiç, yaşanan olay sonrası yeğeninin de psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Yaralı köpeğin Kayseri'de tedaviye alındığını ifade eden Erdiç, şüphelinin yakalanmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yerde kanlar içindeki köpekler

Jandarmanın görüntüsü

Yaralı köpekten detay

Çocuğun kucağındaki başka bir yaralı köpek

Vatandaşın kucağındaki yaralı köpek

Haber: Ali KADI-Kamera: NİĞDE