DHA YURT BÜLTENİ - 10

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenlerin denizde 11 saatlik yaşam mücadelesi

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup kaçak göçmen, bu ülkenin Sahil Güvenlik personeli tarafından bot motorları ve yakıtları alınarak, denizin ortasında ölüme terk edildi. Türk karasularına geçip, telefonla yardım talep eden göçmen grup, 11 saatin sonunda Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Afganistan uyruklu Kebir Muhammedi, yaşadıklarını cep telefonu ile kayda aldı.

Ayvacık ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlerin, 3 gündür devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle bekleyişleri sürüyor. Havanın düzelmesini bekleyen göçmenler, arazide, metruk ve virane yapılarda kalıyor.

Göçmenlerden Afganistan uyruklu Kebir Muhammedi, bir grup arkadaşıyla birkaç gün önce lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıktıklarını, Yunanistan karasularında bu ülkenin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulduklarını söyledi. Yunanistan Sahil Güvenlik görevlilerinin botlarının motorunu ve benzinini alıp, denizin ortasında ölüme terk ettiklerini, kürek çekerek Türk karasularına ulaştıklarını belirten Muhammedi, Alo Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı'nı arayarak yardım talebinde bulunduklarını ifade etti. Kebir Muhammedi, 11 saat sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılıp, Ayvacık'a getirildiklerini söyledi.

Denizin ortasında yaşadıklarını cep telefonunun kamerasıyla kaydeden Muhammedi, "Bot motorumuzu, benzinimizi aldılar. Kimse bize yardım etmiyor. Midilli Adası'na bir hayli yakınlaştık. Denizin ortasında kaldık" dedi.

Yeniden geçiş yapmayı denemek için havanın düzelmesini beklediklerini belirten Kebir Muhammedi, "Şu anda havanın düzelmesini bekliyoruz. Eğer ki hava düzelirse, gideceğiz. Hava düzelmediği için gitmekten vazgeçen de oluyor. Biz savaştan kaçıp geliyoruz. Yunanistan'a geçmek istiyoruz. Yunanistan'a geçmek istesek, Yunan polisleri bize izin vermiyor. Bize silah çekiyorlar. Mecbur geçmeyi deneyeceğiz. Eğer biz memleketimize geri dönersek, belki bizi orada öldürürler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-11 saat boyunca denizde mahsur kalan kaçak göçmenlerin cep telefonu görüntüsü.

-Geçiş için bekleyen kaçak göçmenlerden genel ve detay görüntü.

-11 saatlik mahsur kaldıkları anları cep telefonu ile kaydeden Kebir Muhammedi ile röp.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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Sanatçı Uğraşbul son yolculuğuna uğurlanıyor

MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nden (MDOB) uzun yıllar solist sanatçı olarak bir çok temsilde görev yaptıktan sonra geçtiğimiz yıl emekli olan ve dizilerde rol alan Kıvanç Uğraşbul, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Son dönemlerde birçok televizyon dizisinde aldığı rollerle de başarılı oyunculuğu nedene ile adından söz ettiren bir çocuk babası sanatçı Kıvanç Uğraşbul (53), evinden aniden rahatsızlandı. Eve gelen sağlık ekipleri Uğraşbul'u Mersin Üniversitesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan sanatçının aort damarı yırtılması nedeni ile ameliyata alındı. Sanatçı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sanatçı Kıvanç Uğraşbul'un Mersin Üniversitesi Hastanesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgundan alınan cenazesi, uzun yıllar görev yaptığı Mersin Devlet Opera Balesi sahnesine getirildi. Buradaki törene, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer, oğlu Alkış Uğraşbul ile eşi Yurdanur Uğraşbul, sanatçı arkadaşları ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Cenaze törenin de konuşan MDOB Müdürü Biçer, Uğraşbul'un ömrünün büyük bölümünü sanatına ve Mersin'e adadığını belirterek, "Sevgili Kıvanç ağabeyimizi yıllarca sahnede alkışladık. Şimdi onu alkışlayarak son yolculuğuna uğurlamak için buradayız. Böyle durumlarda ne söylenir bilmiyorum ama sanatı ile yaptıklarının dışında dışarıda bizimle olan şakaları, ilişkisi, esprileri halen kulağımda. O girdiği her ortamda mutlaka kahkaha sesi olurdu. Çünkü çok değerli bir insan ve büyük bir sanatçıydı" dedi.

Sanatçının oğlu Alkış Uğraşbul ise kederli günlerinde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Kaybımız gerçekten çok büyük. Ben sadece bir baba kaybetmedim. Aynı zamanda en önemli dostum, arkadaşım, yoldaşımdı. Zaten yaşlı görünmeyi de, baba denilmesini de istemezdi. Hep ağabey denilmesini isterdi. Bizi yalnız bırakmadığını için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Törenin ardından Kıvanç Uğraşbul'un cenazesi karayolu ile Adana'ya ardından uçakla İstanbul'a gönderildi. Bu arada, sanatçı önceki gün sosyal medya hesabında 'Bazen olmuyor ama o kadar da güzel olmuyor ki ancak bu kadar da güzel olmayabilirdi diyorsun…' şeklinde paylaşım yaptı. Ölüm haberini alan bazı arkadaşları da 'Yav ne ölmesi? Hadi kalk daha bir sürü sahnemiz var seninle. Neredeysen çık ortaya o gülüşünle. Bu şakanı kaldıramadım bak dostum' şeklinde paylaşımda bulunması dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazenin taşınması

-Cenazenin sahnedeki kalafata yerleştirilmesi

-Sanatçı Kıvanç Uğraşbul'un fotoğrafı

-Tabutun görüntüsü

-Sanatçının ailesinin görüntüsü

-Törene katılanlardan genel ve detay

-MDOB Müdürü Serbülent Biçer konuşurken

-Oğlu Alkış Uğraşbul konuşurken

-Salonda bulunanların alkışlaması

-Ailesinin tabut başına gelmesi

-Sanatçının dostlarının tabut başına gelmesi

-Sanatçının sosyal medyadaki paylaşımından görüntü

-Genel ve detay görüntü

(BOYUT: 530 MB) (SÜRE: 4,44 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Kızını kurtarmak için suya atlayan baba toprağa verildi

SAMSUN'un Terme ilçesinde, ırmağa düşen kızı Gizem Günal'ı (20) kurtarmak için atladığı suda kaybolan ve 28 gün sonra cansız bedeni bulunan baba Gürsel Günal(50), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 4 Şubat akşamı Terme Irmağı'nda yaşandı. Gürsel Günal, ırmağa düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı ancak gözden kayboldu. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler suda kaybolan baba ve kızı için arama- kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kızını kurtarmak için suya atlayan baba ise bulunamadı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'balık adamlar' tarafından yürütülen arama çalışmaları kapsamında dün sabah Gürsel Günal'ın cansız bedeni, nehre atladığı köprüden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Günal'ın 28 gün sonra ulaşılan cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Baba Günal'ın cenazesi bu sabah yakınları tarafından teslim alınarak, Terme ilçesine bağlı Bazlamaç Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından da Bazlamaç Merkez Camisi'ne götürüldü. Öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazına acılı aile üyelerinin yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ile kamu kurum ve kuruluşları müdürleri katıldı. Günal, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Öte yandan Gizem Günal'ın tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Görüntü Dökümü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Taziyelerin kabulü

-Detaylar

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun omuzlarda gitmesi

-Gürsel Günal'ın fotoğrafı

(SURE: 01.47 DK) - (BOYUT: 202 MB)

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN-Zeynep Irmak ÖCAL/TERME(Samsun),

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Reyhanlı'da sınırdaki tepeye dev Türk bayrağı yapıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Cüdeyde Mahallesi'nde bulunan yüksek tepeye vatandaşlarca, parke taşı kullanılarak dev Türk Bayrağı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) tarafından başlatılan 'Bahar Kalkanı Harekatı' sürecinde mahalle halkı tarafından yapılan dev Bayrak Oğulpınar Mahallesi yolu üzerindeki Cüdeyde Mahallesinde, aynı adı taşıyan tepeye yapıldı. Askerin geçiş noktasına sınırın sıfır noktasına yapılan dev bayrağını yapma fikrinin, başlatılan operasyonda askerlere destek olmak için olduğunu söyleyen Ahmet Kaya, "Bayrağımı yapmamız 5 gün sürdü ve yaklaşık 6 bin adet parke taşı kullandık. Parke taşlarını ellerimizle tek tek tepeye taşıdık. Bayrak bizler için canlarını ortaya koyan şehitlerimize armağan olsun" dedi.

Bayrak yapımında yer alan mahalle sakinlerinden Kemal Şanverdi ise yaptığı açıklamada, "Bayrağımızı yaparak askerimize destek olduk. Bayrağımızı tüm şehit annelerine armağan ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Tepeye yapılan bayrak

-Vatandaşlardan görüntü

-Çalışma yapılırken

-Röpler.

-Uzaktan tepe ve bayrağın görüntüsü

-Drone görüntüsü

SÜRE: 04'40" BOYUT: 522 MB

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

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KKTC Başbakanı Tatar: Harekat, bölgenin huzuru için önemli (2)

'LİBYA İLE YAPILAN ANLAŞMA DOĞU AKDENİZ'DEKİ HARİTAYI DEĞİŞTİRMİŞTİR'

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen 'Mavi Vatanda Kıbrıs'ın Rolü' konulu konferansta, Doğu Akdeniz'de Libya ile yapılan anlaşmaya değinerek, "Libya ile yapılan anlaşma, o mutabakat bir kez daha Doğu Akdeniz'deki haritayı değiştirmiştir ve Rum-Yunan ikilisinin kendilerine göre yaptıkları bazı anlaşmaları gölgede bırakmıştır. Çünkü onların yaptıkları anlaşmalar bize bir tecavüz ve tek taraflı hareket etme niteliğindeydi. Türkiye'nin Ege adalarında bir takım kendi haklarını gasp edilmesi anlamında yapılan bu çalışmalar, bu haritanın çıkmasında büyük bir aşamadır. Bu duruşumuzu devam ettirmemiz lazım" dedi.

Tatar, yeni nesillere Kıbrıs davasını anlatmak zorunda olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"KKTC meselesi sürekli olarak değişmekte ve yenilenmektedir. Türk ulusunun birlik ve beraberlik içerisinde, karşıdan gelen çatlak seslere ve haksızlıklara rağmen yaşananlara birlik ve beraberlik içerisinde 'dur' diyebileceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu coğrafyada var olmak kolay olmuyor. Kıbrıs Türk'ü İdlib'de askerlerimize yapılan saldırıdan acı duymuştur. Kınamakta olduğumuz bu acıları biz 1974'te Kıbrıs'ta yaşadık. Yüzlerce vatandaşımızı canlı canlı mezarlara gömenler oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşmuşsa bu bedelleri ödeyerek kavuşmuştur. Eski günlere dönmeme adına büyük kararlılık gösteriyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Konferans genel görüntü

KKTC Başbakanı Ersin Tatar konuşması

Diğer görüntüler

Süre: 7.06 Boyut: 794 MB

HABER-KAMERA: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ-DHA

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