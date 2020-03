DHA YURT BÜLTENİ - 10

Ereğli'de sokağa çıkamayan ve iş yerleri kapananlara sıcak yemek servisi

ZONGULDAK'ın, Ereğli İlçe Belediyesi, evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile geçici olarak iş yerleri kapanan ihtiyaç sahiplerine yemek servisi başlattı.

Ereğli Belediyesi, son günlerde etkili olan koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına başladı. Belediye yemekhanesinde bugün hazırlanan mercimek çorbası, tavuk sote ve pilav, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan sefer taslarıyla görevlilerce götürüldü. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye olarak ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini bununla birlikte sıcak yemek servisine başladıklarını söyledi. Posbıyık, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahibi olan yemek bulamayan insanlar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunların yardıma ihtiyaçları var. Bu bağlamda bugün itibariyle 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi insanları sosyal birimlerimiz ve zabıtamız tespitlerini yaparak yemeklerini gönderiyoruz. Menü olarak memurlarımıza verdiğimiz yemeğin aynısını gönderiyoruz. Aile sayısı kadar sefer taslarına koyuyoruz. Fazla koyuyoruz ki hem öğlen hem de akşam yiyebilsinler. Bu yemekleri zabıta ve görevli ekiplerimiz arabalarla şehre dağılmak suretiyle elden teslim edecekler" dedi.

TÜM İHTİYAÇ SAHİPLERİ BELEDİYEYE BAŞVURABİLİR

Posbıyık, yemek dağıtımını sadece 65 yaş ve üstü vatandaşlarla sınırlamayacaklarını belirterek, "Sadece 65 yaş üstü dışında ihtiyaç sahibi olanlar da var. Koronavirüsden dolayı şehrimizde kapanan iş yerleri var. İşsiz kalan insanlarımız var. Lokanta da çalışan bir bulaşıkçıyı düşünün. Günlük kazancı ile evine ekmek götürmeye çalışıyor. Bu insan bugün işsiz ve aç kaldı. Sosyal birimlerimiz ve zabıtamız bu insanları da tespit ediyor. İlla 65 yaş üzeri olması gerekli değil. Genç insanlarda olsa, işsiz kaldılarsa evlerine AŞ götürmekten yoksun durumdalarsa belediye olarak onlara da çağrıda bulunuyoruz. Belediyemize müracaat etsinler, sosyal birimlerimiz ve zabıta ekiplerimiz evlerinde yapılacak kontrollerde ihtiyaç sahibi olduklarını tespit edecekler, aile sayılarını tespit edecekler ve onlara da yemek gönderilecek. Bu sayı katlansa da büyüse de diğer masraflarımızdan kısacağız, ama asla ihtiyaç sahibi evine ekmek götüremeyen insanları aşsız bırakmayacağız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ( Zonguldak ),

İzmit'te toplu taşıma araçları ve marketlerde önlemler uygulanmaya başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından toplu taşıma araçları ve marketlere yönelik gönderilen ek genelge kapsamında İzmit'teki toplu taşıma araçlarında yolcular sınırlandırılırken, marketler de belirtilen hükümlere göre önlemleri uygulamaya başladı.

İçişleri Bakanlığı ek genelgesinin yürürlüğe girmesinin ardından İzmit'teki toplu taşıma araçları ve marketlerde önlemler uygulanmaya başladı. Şehir içi yolcu taşıyan otobüsler araç kapasitesinin yarısından fazla yolcu kabul etmedi. Marketlerin giriş kısımlarına ise uyarı yazıları asıldı. Genelge ile başlatılan uygulamayı değerlendiren şehir içi otobüs sürücüsü Yasin Özder, "Araçtaki koltuk sayısı 30 tane ise, biz bunun 15'ine yolcu alıyoruz. Yolcuların da her koltuğa bir yolcu gelecek şekilde oturmalarını istiyoruz. Yolcular arasında olabildiğince mesafeli ve tedbirli bir şekilde yolculuk yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Araçların dezenfektan bulundurduklarını belirten Yasin Özder, "Dezenfektanlarımız her aracımızda bulunuyor. Gerekli önlemleri biz kendimiz alıyoruz. Yolcularımıza da elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat bazı insanlar bunu anlamıyor ya da anlamak istemiyor. Sürekli sokakta insanlar var. 65 yaş üzerindekilerin toplu taşıma kullanması yasaklandı. Devletimiz her ihtiyaçlarını evlerine kadar götürüyor. Fakat buna rağmen halen kendileri sokağa çıkıp bir şeyler almaya çalışıyorlar. Biz elimizden geldiği kadar uyarıyoruz. İnşallah bunu da en kısa sürede atlatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Elazığ'da halk eğitim merkezinde sağlıkçılar için maske üretimi başladı

ELAZIĞ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan atölyede koronavirüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanları için maske üretimine başlandı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde koronavirüs salgınına karşı görev yapan sağlık çalışanlarının maske ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Gönüllülerin katılımıyla açılan atölyede sağlık çalışanları için günlük 1000 tane maske üretimi yapılıyor.

Atölyede çalışanların ücret almadığını söyleyen Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kazim Atıcı, "Koronavirüs salgının ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile iletişime geçerek, bizler bu konuda neler yapabiliriz diye görüştük. Görüşmede sağlık çalışanları için maske üretimi yapmaya karar verdik. Sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maske yapımına başladık. Günlük 1000 taneye yakın maske üretiyoruz. Hastane ile birlikte çalışıyoruz. Önce malzemeyi hastane bize temin etti. Çünkü malzemelerin hijyen olması geriyordu. Burada ürettiğimizi tekrar Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne gönderiyoruz. Orada sterilizasyon işlemleri yapılıyor. Temel amacımız bu zor şartlarda insanların sağlığını, hayatlarını kurtarmak için mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak" dedi.

Maske üretiminde çalışan usta öğretici Tülay İncili, merkezde herkesin gönüllü çalıştığını ve hiç kimsenin ücret talep etmediğini söyledi.

Sokağa çıkamayan çifte ekmeği polis ekibi aldı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 65 yaş ve üzeri kişilere koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında 'sokağa çıkma yasağı' getirilmesi nedeniyle dışarı çıkamayan Şenol (75) ve eşi Hatice Kor (69) çiftine ekmeği marketten polis ekipleri aldı.

Aydın'da koronovirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor. İncirliova ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, Küme Evleri'nde yaşan Şenol ve Hatice Kor çifti de yasak nedeniyle evden çıkamayınca, ekmek almak için 155 Polis İmdat ihbar hattını arayıp yardım istedi. İhbar üzerine Kor çiftinin evine polis ekibi yönlendirildi. Maske ve eldiven takarak önlem alan polis ekibi, önce Kor çiftinin evine gelip siparişini aldı. Ardından da markete gidip, sipariş edilen ekmekleri alıp, Kor çiftine teslim etti. Polis ekibi, Kor çiftini, "Sakın sokağa çıkmayın. Bir ihtiyacınız olursa 155'i yine arayın. Biz yine yardıma geliriz" Diye, uyardıktan sonra evden ayrıldı.

Şenol Kor, sipariş ettikleri ekmeği alarak kendilerine getiren polislere teşekkür edip, "Allah onlardan bin kere razı olsun" dedi.

Van'da, evden çıkamayan engelli ve kronik hastalara sağlık hizmeti

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hastalar ve engellilere sağlık hizmeti vermeye başladı. Belediyenin sağlık ekiplerince alınan hastalar, hastanede gerekli tedavileri yapıldıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.

İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üzerindekiler ile kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Van'da dışarı çıkamayanların ihtiyaçları; polis, asker, AFAD, sağlık ve zabıta ekipleri tarafından karşılanmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de evden çıkamayan engelli ve kronik hastalığı olanlara sağlık hizmeti vermeye başladı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı evde bakım ve hasta nakil hizmeti görevlileri, koronavirüs salgını süresince evde bakım hizmeti verecek. KOAH, Alzheimer, kanser gibi hastalığı olanların rutin olarak evde bakım hizmetiyle sağlık kontrolleri yapılırken, çeşitli kronik rahatsızlıkları bulunan hastalar da tam donanımlı ambulanslarla evden alınıp, hastanelere taşınıyor.

İpekyolu ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde oturan, kanser hastası Mehmet Salih Alğan (72), belediye sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Onkoloji Polikliniği'ne götürüldü. Alğan, hastanede yapılan tedavisinin ardından tekrar evine bırakıldı.

Serhat Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Çelenk'e (80) de evinde tedavisini yapan ekipler, aileyi koronavirüs salgınına karşı tedbirli olması konusunda bilgilendirdi.

Ekiplerin rutin olarak 2 yıldır hastalarını evde tedavi ettiklerini belirten hasta yakını Abdulhalim Çelenk, salgından sonra belediye ekiplerinin konuya daha çok duyarlılık gösterdiğini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Koronavirüs balonları ile 'evde kal' uyarısı

MERSİN'de Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, 65 yaş üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunan risk grubundaki kişilere getirilen sokağa çıkma yasağına dikkat çekmek amacıyla ilginç bir çalışma başlattı. Başkan Kılınç, vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokaklara üzerinde 'Evde kal Anamur' yazılı balonlar astırdı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de ölümlere neden olan koronavirüs salgınının ardından Anamur'un Muşurup Sanat Sokağı 'Evde kal Anamur' yazılı balonlarla donatıldı. Koronavirüs salgını ve riksli grubun sokağa çıkma yasağına dikkat çekmek amacıyla yapılan çalışmalara katılan Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, "İnsanlarımızın en az sokağa çıkma noktasında her türlü ikna yolunu denemekteyiz" dedi.

Sokağa çıkma oranını düşürmek amacıyla farkındalık çalışması yaptıklarını dile getiren Başkan Kılınç, şöyle konuştu: "Bir insanın 625 kişiye kadar bulaştırabileceği noktasında düşündüğümüz vakit, çok vahim bir tablo ortaya çıkmakta. Biz de bu noktada nasıl insanlarımızı, sokağa çıkmadan bu işi, bu sıkıntılı süreci geçiririz noktasında bir farkındalık oluşturalım, değişik bir şey yapalım diyerek sokaklarımızda balon asarak, 'Evde kal' sloganıyla, insanlarımızı buna teşvik etmeye çalışıyoruz ve insanlarımız, büyük çoğunlukla uymaktalar ama yine de geriye kalan insanlarımızın bu konuda işlerini en kısa zamanda görüp, evde kalıp kendilerini, sosyal izolasyon dedikleri hadiseye uymaları gerektiğine inanıyorum."

Trabzon'da 'Vefa Sosyal Destek Grubu' görevde

TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş ve üzerindekiler için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', kendilerini arayanların alışverişini yapıp, evlerine götürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde kurulan '65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmaları kapsamında vatandaşlara evde hizmet veriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastaların mağdur olmaması için oluşturulan destek grupları, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçiyor. İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından yürütülen çalışmalardan yararlanmak isteyen vatandaşların 112, 155 veya 156 numaralarını araması halinde, yetkilendirilen kamu görevlisi, ekipler ve araç ilgili adreslere yönlendiriliyor.

Trabzon'da ilçe kaymakamlıkları ve belediyelerce, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu. Grup görevlileri, 7/24 çalışıp, çağrılar doğrultusunda, gelen talepleri karşılıyor. Görevliler, adres ve telefonlarını aldığı yaşlıların ihtiyaçlarını kısa sürede karşılarken, teşekkür de alıyor.

VALİ USTAOĞLU'NDAN ZİYARET

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Kaymakamlığı'nda oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nu ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. Grubun çalışmalarına ilişkin konuşan Vali Ustaoğlu, 'Evde Kal' çağrılarının Trabzon'da karşılık bulduğunu vatandaşların alınan tedbirlere daha çok uyması gerektiğini vurguladı.'Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan dün akşam itibariyle bin 73 çağrıya yanıt verdiğin, kaydeden Vali Ustaoğlu, "Tüm ilçelerde vatandaşların ihtiyaçlarını giderme noktasında çalışma yürütülüyor. Bu gruplarımızı her ilçemizde kurduk. 24 saat esasına göre çalışmalarımız sürüyor. İnşallah ülkemizin geçirdiği bu süreç içinde tek başına yaşayan veya kronik rahatsızlığı olan yaşlılarımızın, her türlü ihtiyacını giderme noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstereceğiz de. Vatandaşlarımız bilinçlenmeye başladı. Onlara teşekkür ediyorum. Trabzon olarak açıkçası bu konudaki gözlemim genel olarak vatandaşlarımız kurallara uyuyor. Bu konuda çok sıkıntı çekmedik. Trabzon'da şu an Allah'a şükür genel hatlarıyla 65 yaş üstü vatandaşlarımızın tedbir kurallarına uyduğunu gözlemliyorum. Tüm tedbirler bizler için. Onların başka kişilerle temasını önlemek için evlerde tutuyoruz" dedi.

VALİ USTAOĞLU ÇAĞRIYA BAKTI

Vali İsmail Ustaoğlu, çağrı merkezini de ziyaret ederek, çalışanlara kolaylıklar diledi. Vali Ustaoğlu, burada telefonla gelen bir çağrıya da bakarak, yaşlı vatandaşın isteklerini not edip, ilgililere bildirdi.

