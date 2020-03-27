DHA YURT BÜLTENİ - 10

'Dur' ihtarına uymadılar, otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ta, biri kadın 2 kişi durduruldukları jandarma uygulama noktasından otomobille kaçtı. 'Uyuşturucu satmak' suçundan aranan Yeliz Tıraş (30), otomobilden inip, gizlenmek için çıktığı evin çatısından atlayınca yaralandı. Kaçmaya devam eden Hasan Çangal (39) ise otomobille uçtuğu Aksu Çayı'nda boğuldu.

Gece yarısı meydana gelen olayda, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama yaptıkları Cancık Mağarası mevkisinde Hasan Çangal yönetimindeki 46 BZ 575 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Biri kadın 3 kişin bulunduğu otomobilden kimliği açıklanmayan bir erkek indi. Ancak yanında Yeliz Tıraş da bulunan Çangal, otomobille kaçmaya başladı. Jandarmanın verdiği bilgi üzerine polis ekipleri otomobilin peşine düştü.

Yaşana kovalamaca sırasında uyuşturucu suçundan sabıkalı olduğu ve arama kaydı bulunduğu ortaya çıkan Yeliz Tıraş, otomobilden inip, yaya olarak kaçmaya başladı. Üzerinde ruhsatsız tabanca da bulunan Tıraş, gizlenmek için çıktığı evin çatısından atladı. İki ayağında da kırık olan Tıraş, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yeliz Tıraş, üzerindeki tabancayı araziye attığını söyledi. Polis, tabancayı bulmak için arazide arama çalışması başlattı.

OTOMOBİL ÇAYA UÇTU

Kaçmaya devam eden Hasan Çangal ise kovalamaca sırasında direksiyon hakimiyetini kaybedip, otomobiliyle Aksu Çayı'na uçtu. Suda kaybolan otomobilin bulunması için AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri arama çalışması başlattı. Otomobil, sabah saatlerinde bulundu. Hasan Çangal'ın boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil vinç ile sudan çıkarıldı.

Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Çangal'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otomobilin çıkarılması

Otomobil ve yerdeki ceset

Olay yerinden detay

Otomobilin çıkarıldığı Aksu Çayı

Cesedin taşınması

Cenaze aracına konulması

Cenaze aracının gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ

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İki kız arkadaş 3 gündür kayıp (2)

KIZIM VE ARKADAŞI GRİ ARABAYA BİNMİŞ

Kayıp kızlardan Esmanur'un annesi Kezban Öztürk, olay günü kızı ve arkadaşı Ayşenur'un Yenimahalle'de gri renkte bir arabaya bindiklerini görenlerin olduğunu anlattı.

Öztürk, "Esmanur, Çarşamba günü akşam üzeri Bursa'da yaşayan abimi aramış. 'Dayı biz arkadaşımla birlikte evden kaçtık. Size gelebilir miyiz?' demiş. Abim de yaşlarının küçük olduğunu söylemiş. Neden evden kaçtıklarını sormuş. Hemen dönün evinize demiş. Yengem de beni arayıp durumu anlattı. Esmanur'un 'Annem polisi aramaktan vazgeçsin' demiş. Çarşamba günü de saat 5'ten sonra kızım ve Ayşenur aynı anda telefonunu kapattı. Her dakika kızımı arıyorum ama hala ulaşamıyorum. İnternetten Baran diye bir arkadaşına ulaştım. Bana bir hafta önce askerden geldiğini, bir haftadır görüşmediklerini söyledi. Daha sonra iki gün önce görüştüklerini söyleyerek çelişkili bir şekilde cevap verdi. Ona da evden kaçtıklarını söylemiş. Bunu polise de söyledi. O çocuğun kızımın sevgilisi olup olmadığını bilmiyorum. Esmanur'un eski nişanlısıyla görüştüm. Onun yanında değilmiş. Tanıdığım başka bir arkadaşı yok. Kızımın genellikle internetten arkadaşları var. Ama son 2 haftadan beri kızım Esmanur'da ve arkadaşında bir değişiklik vardı. Çok para harcamaya başlayıp sürekli kıyafet aldıklarını gördüm. Bizim durumumuz zaten belli bu paranın nerden geldiğini sorduğumda Ayşenur'dan alıyorum diyordu. Bir şekilde beni atlatıyorlardı" şeklinde konuştu.

Kızı Esmanur'un tekrar evine dönmesi için çağrı yapan anne Kezban Öztürk, "Çaresiz bir şekilde bekliyorum. Birisine inanıp gittiler şimdi de kurtulamıyorlar mı bilmiyorum. Gittikleri yeri bilmiyorum. Lütfen kızımı bulun. Ne olursa olsun geri gel kızım. Söz kızmayacağım. Bizim birbirimizden başka kimsemiz yok" diye ağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Anne Kezban Öztürk ile röp

Esmanurun odasından detay görüntüler

Esmanurun fotoğraflarından detay görüntü

Anne ağlarken görüntüler

Esmanurun tiktokdaki videoların dan görüntüler

HABER: Aslı DURAN -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Yattığı kanepede ölü bulundu

KARAMAN'da Ömer Tekcan (33) annesiyle birlikte yaşadığı evde, yattığı kanepede ölü bulundu. Sağlık görevlilerinin koruyucu kıyafet giyerek, kontrol ettiği Tekcan'ın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Eşinden yaklaşık 1 ay önce boşanan Ömer Tekcan, Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde annesiyle birlikte yaşamaya başladı. Adı öğrenilemeyen anne, bu sabah saat 11.30 sıralarında, oğlunun, yattığı kanepede hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri özel kıyafet giyerek kontrol ettikleri Tekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ömer Tekcan'ın cansız bedeni Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tekcan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle ortaya çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlık görevlilerin özel kıyafetlerini giymesi

Eve girmesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

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Zabıta, yaşlıların hem maaşını çekiyor hem de alışverişini yapıyor

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde zabıta ekipleri, salgın nedeniyle evden çıkması kısıtlı olan yaşlı vatandaşların hem maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyor, hem de pazar alışverişlerini yaparak evlerine ulaştırıyor.

Akdeniz Belediyesi; neredeyse tüm dünya ülkelerine yayılan Koronavirüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında, ilçe genelinde sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarının yanı sıra, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun bir bileşeni olarak, evlerinden çıkması riskli olan 65 yaş ve üstü vatandaşların, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da gece-gündüz demeden çalışıyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece-gündüz demeden, Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle risk grubundan olan yaşlı vatandaşların yardımına koşuyor. Ekipler, dileyen 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşını çekiyor, istedikleri gıdaların da alışverişini yapıp kendilerine teslim ediyor. Evden çıkması kısıtlı olan vatandaşlar, 112, 155, 156 numaralı telefonlar üzerinden kriz masasına ulaşıp taleplerini iletebiliyor.

Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Koronavirüs ile mücadelede, belediye olarak üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu, zamanında ve en etkili şekilde yerine getirmenin mücadelesini verdiklerini belirterek, "Bu zorlu günleri işbirliği ve dayanışma içinde mutlaka atlatacağız. Salgınla mücadele kapsamında, belediyemizde bir kriz masası oluşturduk. Bu sayede her yaş ve kesimden insanımız bize ulaşıyor. Bizler de talep ve ihtiyaçlarını yerine getiriyor, varsa şikayetlerini çözüyoruz. Salgın nedeniyle sokağa çıkması riskli olan yaşlı insanlarımızın maaşlarını çekmek, kendilerine gıda paketi ve dezenfekte ürünleri ulaştırmak gibi hizmetleri de veriyoruz. Koronavirüs ile mücadele gereği, Akdeniz ilçe genelinde başlattığımız dezenfekte ve temizlik hizmetimiz de aralıksız şekilde devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zabıtaların gelişi

-Zabıtaların eve girişi

-Zabıtanın yaşlılarla konuşması

-Zabıtanın yaşlıların maaşını çekmesi

-Çekilen maaşın yaşlılara teslim edilmesi

-Yaşlı kadına teslim edilen paket

-Yaşlı kadının teşekkür etmesi

-Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın konuşması

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Adana'da trafik ışıklarına 'Evde kal' uyarısı eklendi

ADANA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını artırdı. Kentin birçok noktasında kayar ışıklı uyarı cihazları ve trafik ışıklarına eklenen uyarıcı sloganlarla vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin ana caddelerinde vatandaşların zorunlu olmadıkça evde kalmaları konusunda megafonla uyarılar yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü girişinde, ana caddelerde ve benzin istasyonlarında bulunan kayar ışıklı uyarı cihazları ile trafik ışıklarına uyarıcı sloganlar eklendi. Vatandaşların salgın riskinden korunması için farkındalık yaratmak amacıyla yapılan uygulamada 'Evde kal, emniyette kal', 'Biz sizin için dışarıdayız, sizde bizim için evde kalın', 'Temas sıfır gönüller bir olsun', 'Toplu taşıma araçlarını kullanırken sosyal mesafeyi koruyalım', 'Zorunlu olmadıkça evde kal Adana' gibi sloganlar kullanıldı.

Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada koronavirüs salgın riski bitene kadar vatandaşları uyarıcı uygulamaların devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplu taşıma aracının durdurulması

Trafik polisinin yolcuları uyarması

Ekiplerin megafonla ana caddelerde uyarılar yapması

Trafik ışıklarındaki 'evde kal' yazılı uyarılar

Uyarı levhalarındaki sloganlar

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: ADANA,

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Kadın hükümlüler, sağlık çalışanları için maske üretiyor

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesindeki Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan kadın hükümlüler, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı. 100 kadın hükümlünün çalıştığı atölyelerde günde 15 bin adet tek kullanımlık cerrahi maske üretilerek, hastanelerin maske ihtiyacı karşılanıyor. Maskelere yoğun talip olduğu bildirildi.

Bozkurt ilçesindeki Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadele eden hastanelerde sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretmeye başladı. Çeşitli suçlardan 336 kadın hükümlünün kaldığı açık cezaevinde koronavirüs salgını öncesi, tekstil ürünleri kapsamında bornoz, havlu ve nevresim üretimi yapılarak kamu kurumlarının ihtiyaçları karşılanıyordu. Ancak koronavirüs salgınıyla birlikte kadın açık cezaevi yönetimi, bu tekstil üretimlerini durdurup, sağlık çalışanlarının en çok ihtiyacı haline gelen maske üretimine başladı. Cezaevindeki iş yurdu kapsamındaki atölyelerde ilk kapsamında 60 kadın hükümlü günde 12 bin cerrahi maske üretirken, kapasite artırılarak kadın hükümlü sayısı 100'e çıkartıldı. Tek kullanımlık maske üretimi ise günlük 15 bina yükseltildi. Cezaevinde başka alanlarda çalışan kadın hükümlüler, maske üretim bandına kaydırılarak sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı. Üretilen maskeler Denizli'deki kamu hastanelerine gönderiliyor. Açık cezaevindeki kadın hükümlüler ise, koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları için gece, gündüz demeden maske yetiştirmeye çalışıyor. Maskeler ise 'ADEMODA' markasıyla hastanelere gönderiliyor.

KAR AMACI GÜDÜLMÜYOR

Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürü Ceylan Şahin Kaplan, ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs ile mücadele seferberliğine cezaevlerindeki görevliler ve hükümlülerin de katıldığını ifade ederek, "Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün bilgisi dahilinde kadın hükümlülerin kaldığı açık cezaevinde kamu hastaneleri için tek kullanımlık maske üretimine başladık. Şu ana kadar 200 bin cerahi maske ürettik. Maskeleri maliyetine üretiyoruz ve kar amacı gütmüyoruz. Gayemiz, salgınla mücadeleye katkı sağlamak. Bu zamanda Adalet Bakanlığı ailesi olarak biz ve kadın hükümlülerde üzerlerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirmenin mutluluğu yaşıyoruz" dedi.

Atölyede sürekli olarak maske üreten kadın hükümlülerde, sağlık çalışanlarına teşekkür edip, alkışlayarak desek verdi. Kadın Acık Ceza İnfaz Kurumunda görevli müdür Kaplan ve infaz ve koruma memurları da ellerinde "Biz sizin için görevimizin başındayız. Lütfen evde kal Türkiye" yazılı döviz tutup, vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Atölyede kadın hükümlerden görüntü

-Kadın hükümlülerin maske üretmesinden görüntü

-Maskelerden görüntü

-Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürü Ceylan Şahin Kaplan ile röp.

-Kadın hükümlülerin sağlık çalışanlarını alkışlaması

-Cezaevinde görevli personelin evde kal mesajı vermesi

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Sağlık çalışanlarına otelcilerden destek

Antalya'da bir pansiyon işletmecisi koronavirüse önlem amacıyla görev yaptığı hastaneden virüsü yakınlarına bulaştırma endişesiyle evine gitmekte tereddüt eden sağlık çalışanlarına kapısını açtı. Kentte 5 yıldızlı tatil köyü konforuna sahip Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli de sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermeye başladı.

Antalya'da tarihi Kaleiçi'nde bir otel işletmecisi, hastanede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama hizmeti vermek istediğini açıkladı. Koronavirüse yönelik tedbir kapsamında aile büyükleri, eşi ya da çocuğuna tehlike oluşturma endişesiyle evine gitmekte tereddüt eden sağlık çalışanlarına kapısını açan otel işletmecisi Yılmaz Güler, 12 odada isteyen doktor ve hemşirelere imkanları doğrultusunda hizmet vermek istediklerini söyledi.

SAĞLIKÇILARA KAPISINI AÇTI

Eşinin de doktor olması nedeniyle sağlık çalışanın taşıdığı endişenin farkında olduğunu belirten Güler, "Virüsü yakınlarına bulaştırma endişesiyle evine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarımıza destek vermek amacıyla pansiyonumuzun kapılarını onlara açıyoruz. Bu doğrultuda evine gitmek istemeyen sağlık personelini burada ağırlamaya imkanlarımız doğrultusunda hazırız. 'Evde kal Türkiye' diyerek bu süreci hep beraber atlamayı istiyoruz" dedi.

5 YILDIZLI DESTEK

Antalya'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda koronavirüs ile mücadelede yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına, Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin de kapıları açıldı. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışan doktor ve sağlık personelinin dinlenmesi için ücretsiz hizmet veren otelde kahvaltı hizmetinin yanı sıra talep ve istekler de yerine getiriliyor.

34 SAAT DEZENFEKTE EDİLİYOR

Sağlık çalışanlarına destek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli yönetimi ve personeline koronavirüsten korunma konusunda da eğitim verildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon bölümünden yetkililerin verdiği eğitimin ardından personel oteli 24 saat dezenfekte etmeye başladı.

70 ODA SAĞLIKÇILARA

Toplamda 96 oda ve 240 yatak kapasitesi bulunan otel, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen karşısında yer alıyor. Otelde 70 odanın sağlık çalışanları tarafından kullanılması planlandı. Önceki gün başlayan uygulama kapsamında 6 sağlık çalışanı hizmetten yararlanmaya başladı. Lüks odalarda tek kişinin konakladığı otelde sağlık çalışanlarının yorgunluklarını bir nebze de olsa atmaları hedefleniyor.

TURİZM FİRMASI KARŞILIYOR

Falez Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli Müdürü Ersümer Eren, otelde kalan sağlık çalışanlarının masrafını bir turizm firmasının karşıladığını dile getirdi. Otelde Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'de görevli sağlık çalışanlarının kalabileceğini aktaran Eren, "Biz elimizden gelecek yardımları bu süreçte yapıyoruz. Amacımız onların daha zinde olarak hastalarımıza da hizmet vermelerini sağlamak. Biz hem konaklayanları hem de buradaki personelimizi de korumak zorundayız. Bu nedenle personelimize eğitim verildi. Koruma elbiseleri, maskeler, eldivenler aldık. Her gün bir arkadaşımız bölümleri dezenfekte ediyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Uygulama otel dış detaylar

RÖP1: Uygulama Otel Müdürü Ersümer Eren

Otel çalışanları kıyafetli detay

Çalışanlar maske, eldiven ve özel kıyafetli detay

otel çalışanlarının oda temizliği detay

özel kıyafetlerle dezenfektan detayları

Otel çalışanları toplu detaylar

Hadrianus Otel detay

Hadrianus Otel sahibi Yılmaz Güler detaylar

RÖP2: Hadrianus Otel sahibi Yılmaz Güler

Otelin dış detayları

Genel detaylar

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Polis, 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor

MALATYA'da polis ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların alışverişini yaparak, evlerine götürüyor.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan, Türkiye'de de vakaların artırdığı koronavirüse karşı önlemler alınırken, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkması İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklandı. Evlerinden dışarıya çıkıp ev ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlara, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yardım ediyor. 155 İhbar hattını arayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, ihtiyaçlarını bildiriyor. Talep üzerine polisler telsizden anons geçerek, meslektaşlarına ihtiyacı söylüyor ve alışveriş yapılıyor. Alışveriş yapıldıktan sonra polisler tarafından evlere götürülen siparişler, 65 yaş üstü vatandaşları teslim ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Haber Merkezi'ne gelen çağrı

Polislerin anonsu

Ekiplerin 65 yaş üstüne yardım etmesi

Trafik polisi aracından dışarı çıkma uyarısı

Havadan drone ile polislerin ellerinde 'evde kal' yazısı

Genel ve detay görüntüler

Haber-- Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

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Kaynak: DHA