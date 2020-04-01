DHA YURT BÜLTENİ - 10

Çanakkaleli çiftçiler tarlada sosyal mesafeyle üretime devam etmek istiyor

ÇANAKKALE Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, koronavirüs salgını sonrası, bölgede üretilen ürünler ile ürünlerin ülke pazarına sunumunda bir sıkıntı olmayacağını söyledi. Kaya, "Bu şartların aynı şekilde devam etmesi durumunda biz üretimimizi sosyal mesafe kurallarına uyarak, işçimizi, çalışanlarımızı da uydurarak üretime devam etmeyi istiyoruz" dedi.

Dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle sağlıklı gıdaya erişim, en önemli sorunların başında geliyor. Çanakkaleli çiftçiler, domates, kapya biber, elma, şeftali, kiraz gibi ürünlerdeki üretim kapasitesiyle hem Türkiye'nin hem de dünyanın birçok ülkesinin ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. 65 yaş üstü üreticiler ise, tarlalarında Valilikten alınan özel izinle çalışıyor.

'ÇANAKKALE'DE ÇOK ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER ÜRETİLİYOR'

Çanakkale bölgesinin birkaç ürünle ön planda olan bir il olmadığını belirten Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya, "Çanakkale bölgesi ciddi şekilde ülke piyasasına bir sürü ürün sunar. En az 10-15 tane üründe de ülke üretiminin yüzde 10'unu Çanakkale gerçekleştirir. Bu ürünler domates, kapya biber, elma, şeftali, kiraz, buğday, çeltik, arpa ve yem bitkisidir. Yani çok çeşitli ürünün üretimini biz bir arada gerçekleştiriyoruz. Üretimi bu zamanda gerçekleşmiş, şu anda tarlada hasadını bekleyen ürünlerimiz var. Bunlar arpa ve buğdaydır. Bunlar kışlık dediğimiz ürünlerdir. Bir de üretimine yeni başlayacağımız toprakla fideyi, tohumu yeni buluşturacağımız ürünler var. Bunlar, domates, kapya biber, ayçiçeği, önümüzdeki günlerde yine çeltik aynı şekilde toprakla buluşacak. Bundan sonraki aşamada da bu ürünlerin üretimi devam edecektir. Bir de ağaçtan aldığımız ürünler var. Bunlar ise şeftali, elma, kiraz, erik ve armuttur. Bütün bu ürünleri biz Çanakkale bölgesinde yetiştiriyoruz. Yetiştirmeye de devam ediyoruz" dedi.

TARLADA SOSYAL MESAFE

Koronavirüs salgını nedeniyle ürün dikimi ya da hasadında bir gerileme, öteleme olmadığını da ifade eden Başkan İsmail Kaya, "Ama burada bu öteleme olmamasını devam ettirmek için kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe kuralına kendimizde, tarlada çalışanlarımızda, mevsimlik işçi olarak çalışanlarımızda ciddi şekilde uyarak çalışmalarını sağlamakta. Üretici içinde, çalışan içinde, tüketici içinde birinci önceliğimiz bu olması gerektiğini düşünüyorum. Salgın nedeniyle ürünlerde bir stok sorunu olacağını zannetmiyorum. Şu anki planlamamıza, işleyişe baktığımızda, biz kendi kendimize yetebilecek bir ülkeyiz. Kendi kendimize yetebilecek bir iliz. Dolayısıyla Çanakkale'de üretilen ürünlerin üretiminde bir sıkıntı olacağını ve ülke pazarında sunumunda bir sıkıntı olacağını düşünmemekteyim. Bu şartların aynı şekilde devam etmesi durumunda biz üretimimizi sosyal mesafe kurallarına uyarak, işçimizi, çalışanlarımızı da uydurarak üretime devam etmeyi istiyoruz. Şimdilik herhangi bir sorun olacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜ ÜRETİCİLERE VALİLİKTEN ÖZEL İZİN

65 yaş üstü tarlada çalışan üreticiler için koronavirüs tedbirleri kapsamında Valilikten özel izin alındığında kaydeden Kaya, şunları söyledi:

"65 yaş üzerinde arazide çalışan tabi ki üreticilerimiz var. Bunlar için özel izin alınıyor mu? Evet özel izinler alınıyor. Ama kimseyle temas etmeden, kendini koruyarak tarlasına gidip gelmesi gerekiyor. 65 yaş üstü üreticinin tarlaya gidip gelmesinde kurallar var. Bu kurallara uyulduğu zaman üretici, kendini ve yakınlarını korumuş oluyor. Dolayısıyla 65 yaş üstü üreticilerimiz izin alıp, kurallara uyarak üretimine devam ediyor. Kurallara uyarak devam etmesi tabi ki çok kıymetli. Bu bakanlığın çıkardığı genelgenin uzayışı. İllerde birinci yetkili olan Valilikler kanalıyla bu izinler alınıyor. Bunu da sahada uygulatanlar var. Kontrolleri oluyor. O kontroller neticesinde de kurallara uyulup, uyulmadığı takip ediliyor. Ben inanıyorum ki, bizim üreticilerimiz üretime devam edebilmek için, kazançlarına devam edebilmeleri için kurallara uymasının üretmekten de çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kurallara uymadınız üretim yaptınız, o bölgeye herhangi bir sıkıntı geldi, ortaya ürünü satamama sıkıntısı çıkacak. Kurallara uymanın üreticilerimiz için çok önemli olduğunu biz biliyoruz. Üreticilerimizde bunu en az bizim kadar bilmektedir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Domates tarlasından ve domateslerden genel ve detay arşiv görüntü

-Kiraz ve şeftaliden genel ve detay arşiv görüntü

-İsmail Kaya ile röp.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Evinin bahçesine otomobil düşen ev sahibi: Korkudan köpeğimin rengi değişti

ADANA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazanın ardından ev sahibi, "Otomobil köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan köpeğimin rengi değişti. Hayvan siyahtı, korkudan simsiyah oldu" dedi.

Kaza, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çetin Z. (45) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun 3 metre altında bulunan evin bahçesine düştü. Yan yatan otomobilde sürücü Çetin Z. ile beraberinde bulunan Halide Ç. yaralandı. Yaralılar ambulansla Seyhan Devleti Hastanesi'ne götürüldü.

KÖPEĞİN KORKUDAN RENGİ DEĞİŞTİ

Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazanın ardından konuşan ev sahibi Ahmet Dönmez (33), "Bu yolda sürekli kaza oluyor. Bundan üç ay önce benzer bir kaza oldu. Olaydan kısa süre önce otomobilin düştüğü yerde oturuyordum, köpeğim de bahçede geziyordu. Ne olduğunu anlamadım, havadan uçak gibi bir şey düştü. Araç az kalsın köpeğimin üstüne düşecekti. Korkudan hayvanın rengi gitti. Köpek siyahtı, simsiyah oldu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazanın güvenlik kamera görüntüsü

Ev sahibi Ahmet Dönmez ile röportaj

Düşen araçtan genel detaylar

Köpekten genel detaylar

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Bağ evinde kaçak sigara üretilen imalathane bulundu

ELAZIĞ'da, jandarma tarafından baskın düzenlenen bağ evinde kaçak sigara üretilen imalathane bulundu. Suçüstü yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hankendi köyünde kiralanan bağ evine kaçak sigara imalathanesi kurulduğunu tespit etti. Ekipler, bağ evine operasyon düzenlendi. Operasyonda, A.Ö. ve H.Ü. kaçak sigara üretimi yaptıkları sırada yakalandı. İmalathanede 11 bin adet boş makaron, bin adet içi doldurulmuş makaron, 100 kilo tütün, hava kompresörü, tütünleri kurmak için kullanılan çamaşır kurutma makinesi, 2 sigara dolum makinesi, 100 litre hava kompresörü ve dijital terazi ele geçirildi

Gözaltına alınan A.Ö. ve H.Ü.'nün jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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İmalathane girişinden görüntü

Kurutma makinesinden görüntü

Kompresörden görüntü

Makaronlardan görüntü

İmalat makinesinden ve tütünlerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÇÖTELİ-Kamera: ELAZIĞ,

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Jandarma, samanı biten çiftçinin yardımına koştu

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen bir köyde hayvanlarının samanı biten vatandaşın talebi jandarma ekiplerince karşılandı.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle karantina kararı verilen Dilekli köyünde yaşayan çiftçi Emrah Basmakcı "Vefa Sosyal Destek" grubunu arayarak hayvanlarının samanının bittiğini söyledi. Talep üzerine Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar traktörle köye götürüldü. Traktörü de İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir asker kullandı. Köye götürülen samanlar ücretini ödeyen çiftçi Basmakcı'ya teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

-Jandarmanın görüntüsü

-Traktörü kullanarak saman götürmesi

-Detaylar

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Bolu'da, Covid-19 Psikososyal Destek Hattı kuruldu

BOLU'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde kalarak kendini izole eden ve süreçten psikolojik olarak etkilenenler için Covid-19 Psikososyal Destek Hattı kuruldu. Hattı arayan vatandaşlara, psikologlar tarafından psikolojik destek veriliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşların süreçten psikolojik olarak etkilenmemesi için Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında evinde kalarak kendilerini izole eden ve süreçten etkilenen vatandaşlara psikolojik destek sağlamak için Covid-19 Psikososyal Destek Hattı kuruldu. Refika Baysal Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kurulan Covid-19 Psikososyal Destek Hattı'nda görevli 2 psikolog, 1 çocuk gelişimci ve 1 sosyal hizmet uzmanı hafta içi saat 08.30 ile 17.00 saatleri arasında görev yapıyor. 0374 217 44 14 numaralı hattı arayan vatandaşlara stresle başa çıkma, baş etme becerilerini artırma ve Covid-19'un ailede bulunan çocuklara nasıl anlatılması gerektiğine yönelik bilgiler veriliyor. Ayrıca süreçte yaşanılan kaygı sonucu arayan vatandaşlara da psikolojik destek sağlanıyor.

Psikososyal Destek Hattı'yla ilgili bilgiler veren Sosyal Çalışmacı Hicret Betül Kılıç, "Covid-19 her yaş grubunu fiziksel ve ruhsal olarak etkiliyor. Bu hastalıktan korunmak için hem sağlık çalışanları, hem de toplum olarak bütün önlemlere özveriyle uymaya çalışıyoruz. Bu noktada ruh sağlığımız da süreçten etkileniyor. Ruh sağlığımız ile bağışıklık sistemimizin birbiriyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda stres ile başa çıkma ve kaygıyı yönetme becerilerimizi artırmak için önlemler almamız gerekiyor.ö dedi.

Vatandaşlara destek vermek için hattın kurulduğunu bildiren Kılıç, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bununla ilgili olarak her kesimden vatandaşımıza destek vermek amacıyla Psikososyal Destek Hattı kuruldu. Burada yaptığımız görüşmelerde, salgın sürecinde ortaya çıkabilecek tepkiler neler? Bu verdiğimiz tepkiler normal mi? Yoksa anormal mi? Bunun farkına varabilmeyi amaçlıyoruz. Kendimizi bu süreçte iyi hissetmek için evimizde ailemizle, çocuklarımızla neler yapabilirizi konuşmayı amaçlıyoruz. Çocuklarımıza Covid 19'u nasıl anlatabiliriz, onları korkuya kaptırmadan nasıl açıklamamız gerekiyor bunu konuşacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hicret Betül Kılıç'ın bilgi vermesi

-Arayan kişilere psikolojik destek

-Telefonun çalması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Alınan önlemlere rağmen pazar yerlerinde tehlike devam ediyor

İZMİR'de, İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla pazar yerleri için getirilen ilave tedbirlerin henüz uygulanmadığı görüldü. Pazara maske ve eldivenlerle gelen vatandaşlar, alınan tedbirlere rağmen sosyal mesafeyi koruyamadıkları için tedirgin olduklarını dile getirdi.

Koronavirüsün Türkiye'de yayılmasını önlemek amacıyla üst üste önlemler alınmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı pazar yerleri için valiliklere yazı gönderdi. Alınacak ek tedbirlere göre, pazar yerlerinde kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışında kalan alanlar demir bariyerle kapatılacak, tezgah aralarının en az 3 metre olacak ve pazarın kurulduğu alana esnaf sayısının en fazla iki katı vatandaş alınacak. İzmir'in Şirinyer Mahallesi'nde çarşamba ve pazar günleri kurulan pazar yerinde ise ilave tedbirlerin henüz uygulanmadığı görüldü. Esnaf tezgahını yine eski mesafesine göre açtı. Tezgah arası mesafenin ek tedbirlerde belirtilen şekilde uygulanmadığı ve pazara giriş çıkışların tek bir noktadan yapılmadığı gözlemlendi.

Pazarlarda yaşanan yoğunluğun azalması ve riski en aza indirilmesi hedeflen tedbirlere rağmen, gıda ihtiyacını karşılamak zorunda olan vatandaşlar, özellikle mahallelerde kurulan pazar yerlerine yoğun bir şekilde gidiyor. Vatandaşlar, koronavirüsten korunmak için eldiven ve maske takıyor. Ancak sosyal mesafeyi koruma imkanının bulunmadığı pazar yerlerine gelen vatandaşların alınan önlemlere rağmen tedirginliği sürüyor. Alışveriş yapmak için pazara gelen vatandaşlardan Meryem Orhan, "Tedbirleri yeterli bulmuyorum. İnsanların taktığı maske ve eldivenlerin de hiçbir işe yaramadığını düşünüyorum" dedi.

Piyasada maske bulamadığı için pazara gelirken tülbent ile önlem almaya çalıştığını belirten vatandaşlardan Esin Kurşunlu ise, "Alınan önlemlere ve tedbirlere uyulmuyor. Özellikle 65 yaş ve üstü sokağa çıkmayı sürdürüyor. Pazarcılardan birçoğu 65 yaş üstü ama burada satış yapmaya devam ediyorlar. Sokağa çıkma yasağının bir an önce gelmesi gerektiğini ve durumun İzmir'de çok daha ciddi olduğunu düşünüyorum" dedi. Pazar esnaflarından Ali Altun, "Devletin bizden istediği vergiler var. Bu tezgahları açmasak bile işgaliye parası veriyoruz. Tedbirlerin alınması sağlık açısından iyi ama pazarcı düşünülmüyor. Küçük bir alanda 4 kişiyiz. Ben 3 metre mesafeye göre açsam tek bir ürün açmam gerekir. Diğer ürünleri açamam. Ancak tek giriş çıkış yapılmasını destekliyoruz. Bir diğer konu pazarda satılanlardan virüs bulaştığını söylemeleri. Bu bizim aile mesleğimiz. Pazardan aldığı ürün yüzünden başına bir şey gelen olmadı" ifadelerini kullandı.

İşlerinin yarı yarıya düştüğünü dile getiren Ferhat Işık da "Açıklanan tedbirlere şu an pazarlarda uyulmuyor. Bu nedenle herkes kendi tedbirini kendi almaya çalışıyor. Esnaf arkadaşlarımızdan bazıları tezgah açmıyor. Bu nedenle mesafemizi korumaya çalışıyoruz. Tedbir ve denetim yeterli değil. İşlerimiz yarı yarıya düştü. İnsanlar tedirgin olduğu için gelmiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pazardan görüntü

-Pazar alışverişi yapanlardan görüntü

-Vatandaşların maske ve eldiven takmasından görüntü

-Vatandaşlarla röp.

-Esnafla röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Eda Ebru NANECİ - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR,

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Eskişehir'deki otobüslerde sosyal mesafe için yeşil bant uygulaması

ESKİŞEHİR'de, koronavirüs önlemleri kapsamında halk otobüslerinde de önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, otobüslerde yolcuların sosyal mesafe kuralına uymaları için oturacağı ve ayakta durabileceği alanlara yeşil bantlar yapıştırıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında tramvaylarda olduğu gibi otobüslerde de vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için yeşil bant uygulaması başlattı. Belediye ekipleri halk otobüslerinde aralıklı oturulması için koltukların yarısına ve ayakta durulabilecek alanlara yeşil bantlar yerleştirdi. Ayrıca tüm araçların girişlerine de el dezenfektanları yerleştirildi. Eskişehir'de vatandaşların 'evde kal' çağrılarına genel olarak uyduğu belirtilirken, yolcu sayısının yüzde 90 oranında azaldığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otobüs durakları

-Bekleyen yolcu

-Otobüs içinden görüntü

-Yapıştırılan yeşil bant uygulaması

-Otobüsteki yolcular

-Mesafeli oturmaları

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Van'da hastanede sağlıkçılar içen siper maske üretimine başlandı

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcı ile siper maske üretimine başlandı. Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hastanenin Tıbbi Cihaz Onarım ve Kalibrasyon Atölyesi'nde günde 2 yazıcıyla 20 maske üretildiği söyledi.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüse karşı alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kendi sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla siper maske üretimine başlandı. Hastanenin Tıbbi Cihaz Onarım ve Kalibrasyon Atölyesi'nde günde 20 maske üretimi yapılıyor. Hastane doktorları tarafından temin edilen şeffaf asetrad kağıtı, kapı süngeri ve katı atıklardan yapılan korucuyu maskeler, ilk etapta koronavirüsün yayılmasını engellemek için büyük mücadele veren hastane personeli, daha sonra da ilçe hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarına ücretsiz verilecek.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, koronavirüs pandemisinin tüm dünyayı etkilediğini belirterek Türkiye'yi de etkilediğini hatırlattı. Başhekim Çelik, koronavirüs ile mücadele için Türkiye'de birçok hastane, kurum ve firmanın koruyucu malzeme üretimi yaptığını söyleyerek, "Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak da kendi imkanlarımızla, ekip arkadaşlarımızın tasarımıyla 3 boyutlu yazıcı geliştirdik. Bu yazıcımızla şu anda kendi siperliklerimizi üretiyoruz. Bu siperlik yüz korumak için takabiliyoruz. Burada diğer hastanelerimizden farklı olarak sadece hammaddeyi alıyoruz" dedi.

'3 BOYUTLU YAZICI GELİŞTİRDİK'

Başhekim Çelik, 3 boyutlu yazıcıyı hastane bünyesinde geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biyo Medikal Atölyemizde, mühendisimizin denetiminde maskeler üretmekteyiz. Malzemeleri doktor arkadaşlarımız farklı yerlerden, bazıları da atık malzemelerden bir araya getirilerek yapılmış. Arkadaşlarımız yazılım kodlamayı da biliyor. Kendileri de kodlamasını yaparak 3 boyutlu yazıcıyı kendi imkanlarıyla yaptılar. Bu yazıcıyı biz bir yerden almadık. Kendimiz geliştirdik. Bir yazıcıda günlük 10 maske çıkıyor. Hastanemizin ihtiyacını karşıladıktan sonra talep olursa ilçe hastanelerine ve üniversite hastanesine de ücretsiz vereceğiz."

Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Alper Bozan ise, 3D yazıcının nasıl çalıştığını anlatarak, üretim aşamalarını gösterdi. Hastaneye gelenlerin ise ateşleri ölçüldükten sonra giriş binaya yaptıkları görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Üretilen maskeler

-Maskelerden detaylar

-Maske üreten 3-D yazıcı

-Başhekim Selahattin Çelik'in açıklamaları

-Cihazın ile ilgili bilgi veren Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Alper Bozan'ın konuşması

-Detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

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Karlıova'ya 1 Nisan karı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, nisan ayının ilk gününde kar yağışı etkili oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayanlar, evlerinin pencerelerinden kar yağışını izledi.

Bingöl Karlıova'da, geceden beri yağan şiddetli yağmur sonrası bu sabah kar yağışı etkili oldu. İlçe, beyaza bürünürken, kar yağışı kısa sürede durdu. Karlıovalılar, nisan ayının ilk günü kar yağışını, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmadıkları için pencerelerden izledi.

Görüntü Dökümü

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İlçe merkezinden kar görüntüleri

Vatandaşların kar temizliği

Genel ve detay görüntüler

Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: BİNGÖL,

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Kayseri'de pazar yerinde denetim

KAYSERİ'de polis ve zabıta ekipleri, kurulan pazar yerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin denetim yaparak, vatandaşlar ve esnafı uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Kayseri'de polis ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında açıkladığı pazar, satış yerleri ile ilgili genelge kapsamında Gültepe Mahallesi'ne kurulan pazar yerinde denetim yaptı. Tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığı kontrol eden ekipler, vatandaşlar ve esnafı uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdi. Belediye ekiplerinin giriş ve çıkışlara dezenfektan koyduğu pazarda maske takan esnaf da, vatandaşları sebze ve meyvelere dokunmaması konusunda uyardı. Ayrıca, zabıta ekiplerinin pazar girişinde de önlem aldıkları görüldü.

Kayseri Sebzeciler, Meyveciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akyol, pazarcı esnafının maske ve eldivenle önlem aldığını belirterek, "Esnafımız devletimizin uyguladığı tüm tedbirlere uyuyor. Esnafımıza maske ve eldiven dağıttık. Vatandaşlarımıza ürünlere dokunmamaları konusunda bilgi notları hazırladık. Uygulamadan son derece memnunuz teşekkür ederiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

Polis ve zabıtalardan polis denetimi

Pazar yerine gelen vatandaşlara dezenfektan sıkılması

Muhabir Yasin Dalkılıç sunuş

Kayseri Pazarcılar Odası Başkanı röportaj

Pazarcılar ve vatandaşlar röportaj

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ

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İhtiyaçlarını getiren Vefa ekibine dua ettiler

VAN'ın Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan Zinnet Çiftçi'nin (70) gıda ve dezenfektan ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı. Çiftçi, yardıma gelen askerlere Kürtçe dualar ederek, teşekkür etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar devam ederken, 65 yaş ve üstü olanların ihtiyaçlarının giderilmesi için de yoğun mesai yapılıyor. Dışarı çıkamadığı için komşularının aracılığıyla ihtiyaçlarını bildiren Zinnet Çiftçi'nin de gıda ve dezenfektan ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılandı. İhtiyaçlarını kapıda alan Çiftçi, gelen askerlere Kürtçe dualar ederek, teşekkür etti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Vatandaşlarımızın alışveriş ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek ekiplerimiz aracılığıyla karşılamaya çalışıyoruz. Bu zor günlerde tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını ve koronavirüsten korunmalarını istiyoruz. Allah'ın izni ile bu sıkıntılı süreci birlikte başarılı bir şekilde atlatacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yardım kolilerinden görüntü

-Yaşlı kadının kürtçe duasu, Askerin belini sıvazlaması

-Gönüllü Berna Türk'ün konuşması

-Genel detaylar

Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),

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Kaynak: DHA