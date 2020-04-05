DHA YURT BÜLTENİ -10

Tokat 'ta, zabıtadan pazar yeri girişinde ateş ölçümü

TOKAT'ta, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kapalı pazar yerindeki giriş ve çıkışlar, polis bariyerleri ile kontrol altına alındı. Zabıta ekipleri, girişte ateş ölçümü yaparak, içeri alırken, yanında getirmeyenlere ise maske dağıttı.

Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında, pazar yerleri ve marketlerde maske takma zorunluluğunun getirilmesiyle önlemler de artırıldı. Yeni uygulamayla kentte bulunan pazar yerinin çevresi, polis bariyerleri ile kapatılarak, giriş ve çıkışlar, kontrol altına alındı. Tokat Belediyesi zabıta ekipleri de girişte ateş ölçümü yaparak, içeri alırken, yanında getirmeyenlere ise maske dağıttı. Yeşil Tokat Yaş Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği üyeleri ise sabah erken saatlerde pazarcı esnafına koruyucu maske dağıtarak, uyulması gereken kuralları anlattı.

Pazar yerinde güzel önlemler alındığını söyleyen Yeşil Tokat Yaş Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği Başkanı Kadir Bozdemir, "Pazar yerimiz tamamen kontrol altına alındı. Yanlardan giriş ve çıkış yok. Giriş ve çıkışlar ayrı ayrı belirlendi ki insanlar daha rahat etsin, diye. Tokat Belediyemiz de sağ olsun, ateş ölçümlerini yapıyor, maske dağıtımı yapıyor. Biz de dernek olarak esnafımıza sabahın erken saatlerinde maskemizi dağıttık. Şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Herkese bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Esnafımız da bu konuda duyarlı, mesafelerini koruyor, maske ve eldivenlerini takıyor" dedi.

Alışveriş için pazar yerine gelenler de alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazar yerinden görüntü

-Bariyerli önlem

-Zabıtanın ateş ölçüp maske dağıtması

-Dernek Başkanı ve vatandaşların konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Burdur'dan 1157 bedelli asker, 'sosyal mesafe'ye uyularak terhis edildi

BURDUR'da vatani görevini tamamlayan 1157 bedelli asker, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralına uyularak, bindirildiği otobüslerle memleketlerine gönderildi.

3'üncü Piyade Tugayı Burdur 58'inci Piyade Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'na 18 gün önce teslim olan 1157 bedelli asker, bugün yemin ettikten sonra terhis oldu. Terhis işlemleri öncesi her asker, sağlık taramasından geçirildi. Askerlere, 14 gün evden çıkmamaları konusunda taahhütname imzalatıldı. Terhis olanlar, nizamiye kapısına yerleştirilen dezenfeksiyon tünelinden geçerek, çıkış yaptı.

Seyahat izin belgeleri hazırlanan ve otobüsler yolculuk boyunca durmayacağı için kumanyaları verilen askerler, daha sonra Alay Komutanlığı'nın tahsis ettiği 53 otobüse, sosyal mesafe kuralına uygun bindirildikten sonra polis eskortu eşliğinde memleketlerine gönderildi.

Yakınları gelenler ise polis tarafından kayıt altına alındıktan sonra özel araçlarla polis eskortu eşliğinde memleketlerine doğru yola çıktı. Otobüs şoförleri ve araçlara bindirilen askerlerin tamamının maske taktığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsler

Dezenfekte tünelinden çıkan askerler

Otobüslerin gidişi

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Afyonkarahisar'da, ihtiyaç sahipleri için 'askıda ekmek'

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki fırında, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine destek için 'Hiç kimse ekmeksiz kalmasın ihtiyacı olan askıdan alsın' sloganı ile 'askıda ekmek' kampanyası başlatıldı.

Sandıklı merkezdeki Kütüphane kavşağı yakınlarında bulunan fırında, koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla 'askıda ekmek' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında fırın camına, üzerinde ekmek fotoğrafıyla 'Hiç kimse ekmeksiz kalmasın ihtiyacı olan askıdan alsın. Sizin de standa katkınız olsun' yazısı asıldı. Yazının önüne de elbise askısı koyulurken, ilk ekmek bağışı ise fırın sahipleri tarafından yapıldı. Kısa sürede hayırseverlerin destekleriyle askı, ekmekle doldu. Koronavirüsle mücadele boyunca devam edecek uygulama kapsamında, hayırseverler tarafından fırından alınan ekmekler, askıya takılacak. İhtiyacı olanlar da istediği zaman, gece gündüz askıdan bu ekmeği ücretsiz alabilecek.

ŞERİTLİ 'SOSYAL MESAFE' ÖNLEMİ

Öte yandan fırın içinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı da şeritlerle sağlanmaya çalışıldı. Fırın çalışanlarıyla müşteriler arasındaki mesafe korunurken, çalışanların da sürekli maske ve eldiven taktığı görüldü.

Fırın işletmecisi Samet Bolat, "Bulunduğumuz zor günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza birazcık olsun katkı sağlamak istedik. Sağ olsun Sandıklı insanımız da bu yönde hep destek sağlıyor. Vatandaşlarımız aldığı ekmekleri askıya takarak ihtiyaç sahiplerine bağışlamaya çalışıyor. Rabbim hiç kimseyi ekmeğe muhtaç etmesin. İnşallah bu zor günler kısa sürede sona erer ve güzel günler kısa sürede bizlerin olur" dedi.

Ekmek bağışı yapan müşterilerden Ali Osman Karakuş da imkanı olanların ekmek alarak, askıya bıraktığını belirtip, "Toplum olarak bir ve beraber olmamız gereken zamanlarda olduğumuzu düşünüyorum. Burada imkanı iyi olan ekmeği alıp poşetle askıya asıyor. Amaç ihtiyacı olanın ihtiyacının giderilmesi. Buradaki en önemli şey ise kimse kimseyi tanımıyor. Ne ekmeği alanı ne de parasını vereni biliyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fırın dışından askı ve yazı ile görüntü

Fırın içerisinden görüntü

RÖP 1: Samet Bolat(Fırın sahibi)

Ali Osman karakuş ekmek alarak askıya asarken görüntü

RÖP 2: Ali Osman Karakuş(Ekmek alarak askıya takan vatandaş)

HABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

ADANA'da traktörle bir bahçeye bakım işine giden çiftçi Ercan Üçkan (37), aracın devrilmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesindeki Küçükçıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ercan Üçkan, bahçe bakım işi için Küçükçıldırım Mahallesi'ne geldi. Bahçe yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden Üçkan, traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üçkan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerinin çıkarttığı Üçkan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Traktörün altında kalan adam

Olay yerindeki kurtarma ekipleri

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ADANA,

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İki kardeş, kumbaradaki paralarını bağışladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuz Kağan Yılmaz (5) ve Ömer Tuna Yılmaz (8), kumbarada biriktirdikleri 100 lirayı ihtiyaç sahipleri için bağışladı.

İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuz Kağan Yılmaz ve Ömer Tuna Yılmaz kardeşler, kumbaralarında 100 lira biriktirdi. İki kardeş biriken paralarını, ihtiyacı olan aileler için kullanılması için Umuteli İnegöl Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Merkezi'ne bağışlama kararı aldı. Ailelerine durumu anlatarak bağış yapan 2 kardeş, çektikleri videoyu İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a gönderdi. Başkan Taban ise kendisine video ile ulaşan Yılmaz kardeşleri görüntülü arayarak teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çocukların konuşmasından görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Kozan'da pazar yerinde maske dağıtıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde yeni tip koronavirüse karşı semt pazarlarında Kozan Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara ve esnafa maske dağıtıldı.

Semt pazarlarına maskesiz girmeme kararı alınmasının ardından Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam öncülüğünde semt pazarlarındaki vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımı yapıldı. Dağıtım sırasında Gürçam'a, Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan Yaş Sebe ve Meyveciler Odası Başkanı Süleyman Delibaş ve Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Yahya Ocak eşlik etti.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir alınan tedbirlere ve kurullara uyulması halinde salgının üstesinden gelinebileceğini kaydederek "Oda başkanlarımızın destekleriyle maske dağıtımlarımız devam edecek" dedi.

Görüntü Dökümü

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Pazarda vatandaşlara maske dağıtılması

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ile röp

Genele ve detaylar

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

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Rize'de koronavirüsü yenen 12 hasta, alkışlarla taburcu edildi

RİZE'de, koronavirüs tedavisi gören 12 hasta, iyileşerek, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Rize'de 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir Kaçkar Devlet Hastanesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi görenlerden 12 hastanın, tedavileri tamamlandı. Sağlığına kavuşan 12 kişi, hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi. Sağlık görevlilerinin servis koridoru kapısında uğurladığı hastalar, tedavi ve özverili çalışma için teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan hastaların taburcu edilmesiyle ilgili paylaşımda, "Allah'ın izniyle bu hastalığı hep birlikte yenerek sağlıklı yarınlara kavuşacağız." ifadesine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taburcu edilen hastalar

Sağlık çalışanları alkış

HABER: Aytekin KALENDER KAMERA: RİZE,

Kaynak: DHA