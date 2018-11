Dha Yurt Bülteni-11

11 Kasım 2018 Pazar 16:27



ŞIRNAK'TA EYP'Lİ SALDIRI: 2 ŞEHİT, 5 YARALIŞIRNAK'ta Küpeli Dağı bölgesinde operasyondaki askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristler, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı (EYP) infilak ettirdi. Patlamada 2 asker şehit oldu, 3 asker ile 2 güvenlik korucusu ise yaralandı.Küpeli (Gabar) Dağın'daki Görmeç köyü bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerine, PKK'lı terörist tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendi. Teröristler, önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada 2 asker şehit oldu, 3'ü asker, 2'si güvenlik korucusu olmak üzere, 5 güvenlik görevlisi de yaralandı. Yaralılar, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Saldırının ardından takviye birliklerin sevk edildiği bölgede, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.DHA-Güvenlik - Türkiye-Şırnak/ Merkez - ŞIRNAK, -=====================================================SÜNGÜ TEPE ŞEHİDİ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIHAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki üs bölgesinde, mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın (26) cenazesi memleketi Konya'nın Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'nde 5 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 aylık nişanlısı Ayşe Kızıl, tabuta sarılıp, "İlk göz ağrım beni bırakıp gittin. Bana aldığın ilk çiçek hala solmadı, duruyor bitanem. Düğünümüz cennette mi olacaktı. Cennette mi, buluşacaktık. "diye ağladı.Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde, geçen cuma günü mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın da aralarında bulunduğu 7 asker şehit oldu, 25 asker yaralandı.Şehit Daş'ın cenazesi bugün Van'da yapılan törenin ardından askeri uçakla Konya'ya oradan da baba ocağı Ereğli'nin Belkaya Mahallesi'ne getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından Belkaya Mahallesi meydanına getirildi. Burada annesi Rukiye Daş, kardeşleri ve yakınları tabuta sarılıp ağladı.NİŞANLISI: 'DÜĞÜNÜMÜZ CENNET Mİ OLACAKTI'Cenaze törenine Ramazan Bayramı'nda düğün hazırlığı yaptığı 4 aylık nişanlısı Ayşe Kızıl da katıldı. Tabuta sarılan Kızıl, "İlk göz ağrım beni bırakıp gittin. Bana aldığın ilk çiçek hala solmadı, duruyor bitanem. Düğünümüz cennette mi olacaktı. Cennette mi, buluşacaktık. "diye ağladı.Törene Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.Askeri ve dini törenin ardından Şehit Daş'ın cenazesi gözyaşları içinde mahalle mezarlığına defnedildi.SURİYE'DEKİ OPERASYONLARA KATILMIŞDaha önce çiftçi olan ve vatani görevinin ardından 5 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Halil Daş'ın daha önce Suriye'ye yönelik olarak yapılan 'Zeytin Dalı' ve 'Fırat Kalkanı' operasyonlarında görev aldığı belirtildi. Babası Mahmut Daş'ın da 9 yıl önce vefat ettiği belirtildi.(Görüntü Dökümü-------------------Şehidin cenazeninden detayYakınlarının ağlamasıNişanlısını tabuta sarılması ve ağlamasıCenaze namazından detay-Genel ve detayHaber- kamera: Hasan DÖNMEZ- Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))=========================================ŞEHİT KAYMAKAM MEZARI BAŞINDA DUALARLA ANILDIARİFİYE(Sakarya), - MARDİN'de hain saldırıda şehit edilen kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, kabri başında gözyaşlarıyla, dualar edilerek anıldı. Ayşegül Safitürk oğlu Asım Eren'le ile birlikte şehit eşinin mezarına karanfil bıraktı.Mardin'in Derik ilçesinde makamında hain bir saldırı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün şehit oluşunun üzerinden 2 yıl geçti. Sakarya'nın Arifiye Kaymakamlığı ve Arifiye Belediyesi, şehadetin yıl dönümünde Safitürk'ün kabri başında anma programı düzenledi. Anma programına şehit kaymakamın babası Asım, annesi Fatma, eşi Ayşegül ve çocuğu Asım Eren Safitürk ile birlikte Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, birçok ilden gelen çok sayıda öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sakarya Müftüsü İhsan Açık kabir başında Kuran-ı Kerim okuyarak, Safitürk ve tüm şehitler için dualar etti. Şehidin eşi Ayşegül Safitürk kucağında oğyu Asım Eren'le birlikte dualara 'Amin' derken gözyaşlarına boğuldu.Şehidin acısını ilk günkü gibi yaşayan eşi, annesi, babası ve akrabaları da dua ederken gözyaşlarına hakim olamadı. Baba Asım Safitürk katılanlara teşekkür ederek, "Buraya gelen yakınlarımız, akrabalarımız hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepimizi, milletimizi birlik ve beraberlikten ayırmasın. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin." dedi.Ülkede 81 milyon kişinin Safitürk gibi kahraman şehitler sayesinde özgür yaşadığını belirten Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ise, "Bu topraklar üzerinde özgürlüğümüzün sembolü olan bayraklarımızın gönderden indirilmemesine sebep olan Allah'a hamdolsun. Bu mukaddes değerler uğruna can verenlere şehitlik gibi, peygamberlikten sonra gelen rütbeyi vaadeden cenabı mevlaya hamdolsun. Eğer 81 milyon bugün bu topraklar üzerinde hür özgür mukaddesatımız ve namusumuzla yaşıyorsak kahramanlar var. Malazgirt'ten Çanakkale'ye Dumlupınar'dan 15 Temmuz'a kadar terörle mücadele vermiş olduğumuz şehitlerimiz var. Bu milletin her bir evladı da bunların kıymetini biliyor, bu şehitlerimize rahmet ediyor. Onların ailesini de kendi ailesi sayıyor. Burada huzurunda bulunduğumuz şehitler de onların birer temsilcileri. Son 7 şehidimizi daha bugün toprağa vermek üzere memleketlerine gönderiyoruz." diye konuştu.Katılanlar Kuran-ı Kerim okunmasından sonra şehidin kabrine çiçekler bırakarak dua etti. Kaymakamın eşi Ayşegül ve oğlu Asım Eren de Safitürk'ün mezarını okşayıp karanfil bıraktı. Anma programı yemek ikramıyla son buldu.Görüntü Dökümü-Kabir başında dualar-Dua edenler-Şehidin eşi, annesi babası dua ederken-Şehidin çocuğu mezar kenarında beklerken-Kabire çiçek bırakılması-DetaylarHABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA,==================================AKÇAKALE'DE, SURİYELİLERDEN PKK/PYD PROTESTOSUŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, Suriyeliler düzenledikleri eylemde Fırat'ın doğusunda topraklarını işgal eden terör örgütü PKK/PYD'yi protesto etti.İç savaşın ardından terör örgütü PKK/PYD'nin baskısıyla Türkiye'ye sığınan, aralarında aşiret reislerinin de bulunduğu yaklaşık 3 bin Suriyeli öğleden sonra Akçakale İlçe Stadyumu'nda toplandı. Ellerinde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayrakları taşıyan kalabalık, sık sık terör örgütü aleyhine slogan attı. Doğdukları topraklardan terör örgütü baskısı nedeniyle göçe zorlandıklarını söyleyen Suriyeli protestocular, biran önce vatanlarına dönmek istediklerini ifade etti. Suriyeliler zor zamanlarda kendilerini kabul edip kucak açan Türkiye'ye teşekkür etti.TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin terör örgütlerinden temizlendiğini anlatan Suriyeliler, binlerce kişinin buradaki evlerine geri döndüğünü ve bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.TSK'DAN FIRAT'IN DOĞUSUNA HAREKAT BEKLİYORLARArtık kendilerinin de Telabyad ve Rasulayn bölgesindeki evlerine dönmek istediklerini dile getiren Suriyeliler, bunun için TSK tarafından Fırat'ın doğusuna yönelik harekat düzenlemesini beklediklerini dile getirdi. Suriyeliler olarak TSK'nın düzenleyeceği harekata destek verdiklerini ve toprakları için seve seve savaşacaklarını belirten Suriyeliler, "Biz evlerimize dönmek istiyoruz. Bunun için de Türk Ordusu ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Fırat'ın doğusuna operasyon başlatılmasını istiyoruz. Biran önce operasyon yapılsın ve PKK/PYD'li teröristlerden topraklarımız temizlensin, biz de yıllardır hasret kaldığımız evimize, vatanımıza dönelim" dedi.ABD ile diğer Avrupa ülkelerinin terör örgütünü desteklemekten ve himaye etmekten vazgeçmesini de isteyen Suriyeliler, bir an önce güvenliğin sağlanmasıyla sahibi oldukları topraklara dönmeyi arzuladıklarını kaydetti.Görüntü Dökümü----------------------------------Stada gelenlerin aramadan geçirilmesiSuriyelilerin konuşmalarıÖSO komutanlarının gelişiSuriyelilerin gösterileriTürk bayrağıyla alana gelenlerYapılan konuşmalarGenel detay ve görüntüler( Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 213 MB===========================================HAYVAN HAKLARI İÇİN KEDİ BIYIĞI İLE EYLEM YAPTILARİZMİR'de bir araya gelen yaklaşık 200 hayvansever, hayvan hakları için hazırlanan yasa tasarısını protesto etti. Hayvanseverlerden bazıları, yüzlerine kedi bıyığı çizerek eyleme katıldı. Hayvanlara yapılan işkencelere dikkat çekmek için Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen eylem sırasında, aynı meydanda faytonların müşteri taşıması, tepki çekti.İzmir'de yaklaşık 200 kişi Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda hayvan hakları ve hayvanların yaşadığı işkencelere dikkat çekmek için toplandı. Vatandaşlar, üzerinde 'Deney merkezleri, mezbahaneler, kafesler yıkılsın', 'Kanlı ölüm yasasına hayır', 'Şiddete hayır, artık yeter' yazılı dövizler taşıdı. Yine 26 Haziran'da Sakarya'da patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi sırasında ölen köpeğin resimlerini de göstericiler ellerinde taşıdı. Öte yandan, hayvan hakları için meydanda eylem yapıldığı sırada aynı meydanda faytonların müşteri taşıması dikkat çekti. Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fevziye Özkan, mecliste bekleyen yasa tasarısının bazı maddelerine itirazlarının olduğunu, ayrıca son zamanlarda şiddet olaylarında yaşanan artışa dikkat çekmek için toplandıklarını açıkladı. Şuanda yürürlükte olan 5199 sayılı yasanın 6'ncı maddesine asla dokunulmamasını istediklerini de kaydeden Özkan, "Çünkü bu madde bizim altın maddemiz. Bunun kaldırılması demek, hayvanların sokaklardan toplanıp, dağlara ve ormanlara atılması demektir. Oysa bu hayvanlar evcil, yaban hayata alışık değiller. Dağlarda, ormanlarda bizlerden ayrı yaşayamazlar. Bu maddenin kaldırılmamasını istiyoruz" diye konuştu.'BİZ SUSARSAK ONLAR ÖLÜR'Hazırlanan yasa tasarısında bir çok maddenin sakıncalı olduğunu savunan Fevziye Özkan, "Bu yasa, 30- 40 hayvana bakamayan belediyelerin ellerine binlerce hayvan teslim etmeyi amaçlıyor. Buna da karşıyız. Yasanın yürütücüsü olan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, belediyeler üzerinde idari yaptırımda bulunmasını istiyoruz. Ankara'nın dikkatini çekmek için toplandık. Türkiye'nin 71 ilinde ve ilçelerde eş zamanlı olarak açıklamalarla sesimizi duyurmak istiyoruz. Biz susarsak, sokaktaki masum canlar ölecek. Televizyonlarda yapılan bazı açıklamaları göz boyama ve makyaj olarak değerlendiriyoruz. Asla buna inanmıyoruz. Çünkü yasa tasarısı hazırlanırken sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınmadı. Daha bir kere barınağa gitmemiş, bakım evi görmemiş bürokratların yasa tasarısı hazırlayarak bunu uygulama lüksü olamaz. Biz dışardaki durumu hepsinden daha iyi biliyoruz. Bu konuda kendilerine yardımcı olmak istiyoruz" dedi.'ONLARIN DA YAŞAMA HAKKI VAR'Hayvanların yaşadığı şiddet olaylarına değinen Ender Ülger ve Aysun Ülger de yüzüne kedi resmi çizdi. Aysun Ülger, "Masum canlardan ellerini çeksinler. Allah'ın bir bildiği var ki bunları yarattı. Biz de insan olarak onlara elimizi uzatmalıyız, yardımcı olmalıyız. Yaşam haktır. Herkesin bu evrende yaşaması gerekiyor" dedi. Ender Ülger ise şunları söyledi:"Hayvan haklarının koruyacak insan sayısı bu kadar az olmamalı. Bir hayvan sever olarak meydana baktığımda az sayıda insanı görüyorum. Hayvan hakları için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz ve yıllardır yasanın çıkmasını bekliyoruz." Derya Demirel Cengiz isimli hayvan sever de yeryüzünde insanların yaşam hakkı olduğu kadar, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti. Cengiz, " Önce onlar dünyaya geldi, bence biz onlardan sonra dünyaya geldik. Onların hayatlarını kısıtlıyoruz. Yetmiyormuş gibi bir de onların yaşam haklarını ellerinden alıyoruz" dedi.'FAYTONLARA HAYIR'Gündoğdu'daki eylemde Ayşe Bilmez isimli hayvansever de üzerinde 'Faytona binmeyin' yazılı döviz taşıdı. Bilmez'in hemen arkasında ise müşteri bekleyen faytonların olması dikkat çekti. Bilmez, "Hayvan hakları dediğimiz zaman, sadece kedi ve köpekten bahsetmiyoruz. Diğer hayvanları da düşünüyoruz. Tüm hayvanların haklarını korumamız gerekiyor ama biz sömürüyoruz. Sömürü düzenine 'hayır' demek istiyoruz. Atlar da şehirlerde en çok sömürülen hayvanlardan biri. O nedenle bu pankartı taşıyorum" dedi.Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Gündoğdu'daki eylemden görüntü-Pankartlardan görüntü-Yüzlerine kedi bıyığı çizenlerden görüntü-Meydanda müşteri bekleyen faytonlardan görüntü-Katılımcılara röp.-Genel ve detay görüntüHaber-kamera: Umut KARAKOYUN-Hande NAYMAN/ İZMİR,==============================HAYVANSEVERLER BEKLENTİLERİNİ DİLE GETİRDİMERSİN'de bir grup hayvansever, hayvanlara karşı işlenen suçların TCK kapsamına alınması için basın açıklaması yaptı.Kent merkezindeki Kültür Park içerisinde yer alan Miyav Park önünde toplanan hayvanseverler adına Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu 2'nci Başkanı Mücella Çelik konuştu. Çelik burada yaptığı açıklamada, "Hayvanlara karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamına alınması ve faillere en az 2 yıl 1 aydan başlamak üzere ertelemesiz hapis cezası verilmesi, hayvanlara vahşet uygulayan belediye görevlilerinin de ceza kapsamına alınması, bakanlığı belediyeler üzerinde idari yaptırım yetkisinin olması talebimiz. Hayvanat bahçeleri, sirk, yunus parkları, deney laboratuvarlarında esir edilen hayvanlar üzerindeki zulme son verilmeli, hayvan üretim ve satışları en az 5 yıl süreyle yasaklanmalıdır" dedi. Hayvanseverler, açıklamanın ardından 'Can vereceğiz, canlarımızı vermeyeceğiz' sloganı attı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Hayvanseverlerden genel ve detay görüntülerBir köpek ve sahibinin detay görüntüsüBasın açıklamasıHayvanseverlerin slogan atması(BOYUT: 148 MB) (SÜRE: 01.21 DK)Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,==============================Hayvanlarsevelerden altıncı madde protestosuTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ellerinde pankartlarla bir araya gelen hayvanseverler, Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6'ncı maddesinde yapılması planlanan değişikliği protesto etti.Çorlu Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı'nda Çorlu Doğa ve Hayvan Severler Derneği tarafından Çorlu Hayvan Hakları Platformu ile birlikte basın açıklaması yaptı. Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Timur Ugan 69 şehirde eş zamanlı protestolar yapıldığını belirterek, "Can veririz ama canlarımızı vermeyiz. Geçmişte hayvanlar için vakıflar kuran, birçok dünya ülkesinden önce hayvana şiddete yaptırımlar getirmiş olan, hayvana merhamette dünyaya nam salmış olan toplumsal belleğimizi yok sayarak, adeta toplumumuza ihanet edermişçesine, hayvanları sürgün, esaret ve ölümlere mahkum etme belediyeler tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile sürdürülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, hayvanlara yönelik şiddet ve işkencelerin artması karşısında, yasanın TCK kapsamına alınması ve hayvanlar için daha iyi koşulların sağlanması bağlamında 'Bu yasa hala neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın' talimatını fırsat bilen Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları, yine hareket geçip, sokak hayvanları için katliam maddelerini Hayvanları Koruma Kanunu'nu değiştirmek için tasarılarına eklediler. Bırakın Anadolu'yu, Ankara'da bile bir tek belediyenin ölüm kampı barınağına gitmemiş olan, uygulamalardan ve ölüm koşullarından habersiz bakanlık bürokratları, kapalı kapılar ardında sivil toplum kuruluşları ve kamuoyundan gizleyerek bu katliam kanun tasarısını ölüm maddeleri ile Cumhurbaşkanlığı'na ve TBMM'ye sunma hazırlığındalar" dedi.Ellerinde 'kaliama hayır' pankartları taşıyan hayvanseverler açıklamanın ardından dağıldı.Görüntü Dökümü:-Toplanan kalabalık-Basın açıklaması-Köpeklerinle gelenlerHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),–