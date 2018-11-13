Dha Yurt Bülteni-11

13 Kasım 2018 Salı 15:35



13 Kasım 2018 Salı 15:35

LASTİK-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI KARACAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ1)BAŞSAVCI AÇIKLAMA YAPTISakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın öldüğü, iki kişinin de yaralandığı olayın yaşandığı lastik fabrikasındaki sendika temsilciliğinde inceleme yaptı. Alınan bilgiye göre olayın yaşandığı sendika iş yeri temsilciliği içi ve çevresindeki kamera kayıtlarına el konuldu. Başsavcı Lütfi Dursun, fabrikadan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sakarya ilimizde saat 12.00 sularında böyle bir olayın meydana gelmesi bizi son derece derinden üzmüştür. Olayla ilgili olarak iki Cumhuriyet Savcısı tarafımdan görevlendirildi. Bende refakat ediyorum. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor, inceleniyor, soruşturuluyor. Vuran şahıs silahıyla beraber kaçarken şuan elimizde. Onun sorgusu devam ediyor. Vurulan şahıs Abdullah Karacan bey hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor. Olaya Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal ettiği andan itibaren biz olayın üzerindeyiz. Gerekli araştırmalar titizlikle hassasiyetle yapılıyor" dedi.3 sendikacı tabanca ile ateş ederek vuran 33 yaşındaki Sedat Uzunlar gözaltına alınırken, ifadesi alınıyor.İZMİT'TE TOPRAĞA VERİLECEKLastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan'ın cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırması Hastanesi'nden alınarak otopsi merkezine götürüldü. 4 çocuk babası Abdullah Karacan'ın cenazesinin yarın İzmit'te toprağa verileceği öğrenildi.Görüntü Dökümü---------------------Cumhuriyet Başsavcısının fabrikaya gelişi-Başsavcının açıklamaları-DetaylarSAKARYA/DHA====================================================2)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: SADECE DAĞDA TERÖRİSTLE MÜCADELE YETMEZDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütlerinin 'hak ve özgürlük' adı altında biat etmeyen herkesi zulüm edip, öldürdüğünü belirterek, "Sadece dağda teröristle mücadele yetmez. Teröristin ideolojisiyle de mücadele etmeyi hep birlikte başarmamız lazım" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere helikopterle Tunceli'ye geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu'nu Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Ferdibek ve kurum müdürleri karşıladı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Çavuşoğlu'na, Vali Tuncay Sonel tarafından kente ilişkin bilgi verildi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Valilik ziyaretinin ardından Munzur Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Üniversitenin kampüsünde düzenlenen törende açılış dersini veren Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikada, girişimci ve insani bir yaklaşım uygulayama çalıştığını söyledi. Terörizm ve terörle mücadelenin, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı sınamalardan olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Tunceli'de, terörden arındırıldıktan sonra hayatın ne kadar normale döndüğünü ve Tunceli halkının da günlük hayatını ailesiyle birlikte daha mutlu nasıl geçirdiğini, akşamları, gece 1'lere kadar dışarıya çıkabildiğini görmek ne kadar büyük bir mutluluk. Ama tüm dünya insanlığı esasen bu terör belasıyla karşı karşıyadır, büyük bir testtir, büyük bir sınavdır. Çifte standartları, ikiyüzlülükleri görüyoruz. Sadece ideolojisi kendisine yakın diye terör örgütlerini destekleyen siyasi partiler, hatta ülkeler ve hükümetler, uluslararası örgütler görmeye başladık" diye konuştu.Ekonomik gücün, coğrafi olarak batıdan doğuya, kuzeyden güneye kaydığını anlatan Çavuşoğlu, "Esas, politikada çok taraflılık. Biz de çok taraflılığa inanıyoruz ama etkin çok taraflılığı savunuyoruz. Ama bir taraftan da ABD'nin özellikle başlattığı tek taraflı kararlar ve sadece küreselleşmeyi değil, kendisini düşünen bir akım ve bunu ticaret ve kur savaşlarına döndürerek kendi politikalarına uymayan ülkeleri de cezalandırma yaklaşımı var. Bakın bu geçiş sürecidir. Önümüzdeki yıllarda hangisi hakim olacak, yine tek merkezli bir dünyaya gideceğiz. Bu tek merkezli dünya mücadelesinde, Soğuk Savaş dönemi gibi kutuplaşma mı olacak ya da etkin çok taraflılık kazanacak mı? Bu konuda bizim politikamız son derece nettir" dedi.'SADECE DAĞDA TERÖRİSTLE MÜCADELE YETMEZ'Türkiye'nin terörizmle mücadelede hem teröristlerle hem de DEAŞ, PKK gibi terör örgütlerinin ideolojileriyle mücadele ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "PKK bugün 'Kürt kardeşlerimizin haklarını savunuyorum' diye ortaya çıkıyor. Yine aşırı terör örgütlerine bakın, ideolojiyle beraber 'hak ve özgürlük mücadelesi' diye başlıyor. Ama 'hak ve özgürlük mücadelesi' dediği şey de esasen elinde bir silah ve kendisine uymayan herkese zulmediyor, kendisine biat etmeyen herkesi öldürüyor, yakıyor, yıkıyor. İşte bu ideoloji çok sakıncalı bir ideolojidir. Sadece dağda teröristle mücadele yetmez. Teröristin ideolojisiyle de mücadele etmeyi hep birlikte başarmamız lazım."Bölgesel kriz yönetimi ve istikrarın güçlendirilmesi konusunda vizyonun yanı sıra somut adımların atılması gerektiğini de kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, stratejik bağların ve komşu ülkelerle ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin, hele işte yaptırımları görüyorsunuz, İran yaptırımı, enerji güvenliğimizin de güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi şarttır. Bununla ilgili adımlarımızı atmaya devam etmemiz lazım" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------------Bakanının Valiliğe gelişiValilik Şeref Defteri'ni imzalamasıPlaket sunumuÇavuşoğlu'nun üniversiteye gelişiSalondan görüntüÇavuşoğlu'nun konuşmasıGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Ferit DEMİR-TUNCELİ-DHAGÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.26 GB=============================================3)DEVLET HASTANESİ İNŞAATINDA YANGINZONGULDAK'ta inşaat çalışmaları devam eden 400 yataklı devlet hastanesinde çıkan yangın korkuttu.Saat 14.00 sırlarında, Yayla Mahallesi'nde inşaatı devam eden 400 yataklı devlet hastanesinin 1'inci katında yangın çıktı. Yalıtım malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın nedeniyle yükselen siyah duman kısa sürede tüm sokağı kapladı. Dumanları gören işçiler inşaatı boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Zonguldak Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İnşaatta çalışan bazı işçiler de yangın nedeniyle oluşan yoğun duman nedeniyle aşağıya inemeyince çatısına çıkarak söndürme çalışmalarının bitmesini bekledi.İnşaatın üst kısmında bulunan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin pencereleri dumandan etkilenenlerin olmaması için görevliler tarafından kapatıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini bulmak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü------------------------Yangından detaylarAlevlerden detaylarÇatıda mahsur kalan işçilerden detaylarİtfaiyenin alevlere müdahalesiYangındaki soğutma çalışmalarıSüre: (5: 34) Boyut: (623 MB)Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,=============================================ATATÜRK ANITI'NA BALTAYLA SALDIRAN KADIN YAKALANDI (EK)4)YAKALANDITekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polis ekipleri, Atatürk Anıtı'na yapılan baltalı saldırının ardından görgü tanıklarının ifadesine başvurdu, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın Lojman Sokak üzerinde görülmesi üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Kadın, Alipaşa Okul Arkası 4'üncü Aralık Sokak'ta saldırıda kullandığı baltayla yakalandı. Gözaltına alınan kadının evli Çiğdem B. (30) olduğu ortaya çıktı.Sorgulanmak üzere Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Çiğdem B.'nin saldırıdan önce anıta bıraktığı notta ise, "Rahman ve Rahim Allah'ın adı ile Allah emrinde galiptir. Yusuf Suresi 21. Ayet' yazdığı bildirildi.Çiğdem B.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.TEKİRDAĞ/DHA===============================================5)ATATÜRK BÜSTÜNE ÇIKAN ŞÜPHELİYİ LİNÇ EDİLMEKTEN POLİS KURTARDIADIYAMAN'da, Atatürk büstüne çıkan ve uçucu madde bağımlısı olduğu anlaşılan şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı.Öğle saaterinde Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çıkan bir kişinin heykelin omuzlarında oturduğu görüldü. Heykelin üzerinde başında poşu bulunan 30 yaşlarındaki kişiye tepki gösterenler, durumu polise bildirdi. Elinde bulunan poşette bali çektiği anlaşılan şüpheli, polisin gelişinin ardından heykelden aşağı indi. Bu sırada kalabalıktan bazı kişilerin saldırarak tekme attığı şüpheliyi polis güçlükle alandan uzaklaştırarak emniyete götürdü. Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan şüphelinin yapılan incelemede uçucu madde bağımlısı Ahmet B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ahmet B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.Görüntü Dökümü------------------------------Sümer MeydanıŞüpheli Atatürk BüstündeVatandaşların toplanmasıŞüpheliye saldırmalarıPolisin müdahale etmesiPolisin şüpheliyi gözaltına almasıŞüpheli polise direnmesiGözaltına alınmasıGenel ve detay görüntüler(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 310 MB===============================================6)FINDIK KABUĞUNDAN MANGAL KÖMÜRÜ ÜRETİYORORDU'nun Ünye ilçesinde Yunus Zor, kurduğu tesiste günde 10 ton fındık kabuğunu özel yöntemle yakıp mangal kömürü haline getiriyor.Ünye'de girişimci Yunus Zor, kurduğu tesiste fındık kabuğundan mangal kömürü üretiyor. Zor, Karadeniz'in en önemli tarım ürünlerinden olan fındığın kabuğunu kullanarak ürettiği mangal kömürünü Ordu ve çevre illerde sattığını söyledi. Yunus Zor, günde 10 ton fındık kabuğunu özel yöntemle yakıp mangal kömürüne dönüştürdüklerini belirterek, "Bu 10 ton fındık kabuğundan 3 ton mangal kömürü elde ediyoruz. Bu kömürü kilosu 2 TL den satıyoruz. 6 aydır kurduğumuz tesiste üretim yapıyoruz. Çok güzel ilgi gördü" diye konuştu. Zor, bölgede pek bilinmeyen bir işe başladıklarını belirterek, "Burada pek bilinmeyen bir işe başladık. Geçtiğimiz yıl başından itibaren araştırmalar yaptık ve Mart ayından sonra da tesisimize makinaları kurduk. Burada ocaklarda mangal kömürü imalatı yapıyoruz. Fındık kabuğunu yakarak mangal kömürüne çeviriyoruz. Karadeniz sahili boyunca birçok işletmeci bu kömürü ızgaralarda kullanıyor. Biz de bunu tesis haline getirdik. Tesisimizde fındık kabuğunu işleyerek yani karbonize ederek içindeki metan gazı, zifti ve katranı yakarak alıyoruz ve sadece kabuğun kömür halini bırakıyoruz. Ürünün yüzde 70'i uçuyor, yüzde 30'u elimizde kalıyor" dedi.Ürünü müşterilere toptan sattıklarını anlatan Yunus Zor, "Bizim sattığımız ürünü alan müşterilerimiz bir kısmı ham madde olarak alıyor ve presleme yöntemi uygulayarak yurt içi ve yurt dışı pazarına sunuyor. Bir kısmı da mangalda kullanmak üzere satın alıyor" diye konuştu.Fındık kabuğundan kömür imalatının diğer ürünlere göre avantajlı olduğunu dile getiren Zor, "Diğer bölgelerde, fındık kabuğunun olmadığı yerlerde odundan kömür yapılıyor. Çekirdeği ve kabuğu olan ürünlerden yapılıyor. Ancak fındık kabuğu onların hepsine göre daha kaliteli. Yanma ömrü daha uzun. Normal presli kömür 3-4 saat kullanılırken fındık kömürü 7-8 saat kullanılıyor. Bu da müşterilerin tercih sebebi oluyor" dedi.Görüntü Dökümü:------------------------Tesisten detay-Fındık kabuğundan kömür üretilmesi safhaları(SÜRE: 02.27 Dk) (BOYUT: 276.48 MB)Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Samsun),=========================================================7)İLKOKULU OKUDUĞU OKULU KİRALAYIP MANTAR ÜRETİMİ YAPTISİNOP'ta yaşayan Veli Gör, ilkokulu okuduğu ancak şuan atıl durumda olan okul binasını kiralıp mantar üretimen başladı. Gör, kendine ait yöntemle ayda 3 ton mantar üretiyor. Sinop'un kent merkezine bağlı Meroğlu Köyü'nde yaşayan 50 yaşındaki Veli Gör, atıl halde duran tek katlı okul binasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kiraladı. Burada mantar üreten Gör, kapasitesini gün geçtikçe artırdı. Gör, ayda 3 ton istiridye mantarı üretir hale geldi. Okulun bir sınıfında istiridye mantarı üretimi yapan Gör, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden burayı kiraladım. 12 yıldır mantar üretiyorum. Daha önce kültür mantarı üretiyordum. 3 yıldır istiridye mantarı ile uğraşıyorum. İstiridye mantarının herşeyini ben yapıyorum. Yani sıfırdan tamamlanana kadar ben yapıyorum. Kalite olarak çok iddialıyım. Bu mantarlar için teşekkür belgesi aldım. Radyasyon, kimyasal hiçbir şey yok. Yaklaşık 3 yıldır randımanlı çalışıyorum. Kendi yöntemim ve sistemim ile mantar üretiyorum" dedi.Görüntü Dökümü:----------------------Laboratuvar ortamından detaylar-Veli Gör açıklamaları-Laboratuvar ortamından detaylar-Detay(SÜRE: 2: 43 Dk) (BOYUT: 301 MB)Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,?============================================