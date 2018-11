Dha Yurt Bülteni 11

16 Kasım 2018 Cuma 15:33



DHA YURT BÜLTENİ 11Sivas'ta kar yağışıSİVAS'ta öğlen saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili olmaya başladı.Hafta başından beri soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta kar yağışı da başladı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış, tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirdi. Kar yağışı yüksek kesimlerde de etkili olurken, şehirler arası yollara çıkacak sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda uyarı yapıldı. Yağışın gün boyunca aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.Görüntü Dökümü:-Kent merkezinden yağış görüntüleriHaber: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,======================================Kütahya'da korkutan yangın (2)SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYORSaat 05.00 sıralarında, Cemalettin Mahallesi Hacı Bekir Sokak'taki ahşap binada çıkan ve 3 eve sıçrayan yangın saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Binalardaki soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor. Yangının çıktığı binada, dumandan etkilenen ve hastaneye götürülen Minere Türker ve Ziya Şeker'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.KOMŞULAR ARASINDA KAVGA ÇIKTIİtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada, evi zarar gören bir kişi ile yangının çıktığı bina sahibi arasında kısa süren bir tartışma çıktı.Yangının çıktığı binanın yanındaki evde yaşayan belediye işçisi Ali Osman Bodur, "Gece işten geldim sonra hemen yattım. Sabaha karşı bağrışmalar duydum, camdan çıkıp baktığımda bir kadın bir erkek bağrışıyordu. Aile kavgasıdır diye içeri girdim. Bir süre sonra koku ve dumanı hissedince hemen dışarı çıktım ve itfaiyeleri görünce yangını fark ettim. Bir anda büyüdü, bizim evimizin çatısına geldi, çökme oldu. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ardından çıkıp bakacağız. Şu an evimizde kalabilecek miyiz kalamayacak mıyız bilmiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından,-Hasar gören binaların,-Ali Osman Bodur'un konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/DHABoyut: 116.80 MB======================================Sinop'ta kazalar Mobese kameralarındaİL Trafik Komisyonu'nca 20 yıl önce alınan kararla ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik sinyalizasyon lambaları kaldırılan Sinop'ta, bu yıl meydana gelen küçük çaplı maddi hasarlı trafik kazalarının görüntüleri MOBESE kameralarına yansıdı.TÜİK'in '2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 77,7 ile en mutlu kent olan Sinop kent merkezinde, İl Trafik Komisyonu'nca 20 yıl önce alınan kararla ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik sinyalizasyon lambaları kaldırıldı. Kent merkezi dışındaki Korucuk Mahallesi'nde yer alan hastane girişinde tek trafik sinyalizasyon lambasının yer aldığı Sinop'ta, araç sürücülerinin geçişlerde birbirlerine ve yaylara öncelik tanıması ile kaza oranları da yok denecek seviyelere geriledi.KÜÇÜK ÇAPLI KAZALAR KAMERADASinop'ta bu yıl meydana gelen küçük çaplı, maddi hasarlı trafik kazaları da, kentin farklı noktalarına yerleştirilen MOBESE kameraları tarafından görüntülendi. MOBESE kameralarının bulunduğu kavşaklarda meydana gelen kazaların en önemli nedenleri arasında sürücülerin takip mesafesi, kavşaktaki dönüşler ve hız sınırı gibi basit trafik kurallarına uymaması dikkat çekti. Kentte, 2018 yılı içerisinde geçen yıla oranla daha az kaza yaşandığı belirtildi.'CEZA YAZMIYORUZ'Konu ile ilgili konuşan Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kaza oranında düşüş olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Ergül, "İnşallah bundan sonra da hiç kaza olmaz. Nazar değmesin. Sinop en eğitimli insanların birlikte yaşadığı bir yer. Dolayısıyla bu bir fren görevi yapıyor. Daha bilinçli insanlar. İkincisi, Sinop'ta yaşlı nüfus Türkiye ortalamasına göre iki katı. Yaşlandıkça insan daha dengeli oluyor. Üçüncüsü bizim kent merkezimizde topografik yapı itibari ile çok uzun sürat yapacak yollar yok. Bu bir başka faktör. Dolayısıyla bunlar hoşuma gidiyor. Mesela trafik ışığı yok, bizim memlekette. Buna rağmen insanlar birbirine karşı o kadar ölçülü, saygılı ki, trafik ışığı varmış gibi hareket ediyorlar. Biz ceza yazmıyoruz, ama yıllardan beri biz bu saygıyı gösteriyoruz zaten. Bu çok güzel bir olgu. Bu Sinop'un ne kadar modern, ne kadar yaşanılabilir, ne kadar güvenli, ne kadar sevimli bir kent olduğunu gösterir. İnşallah bundan sonra da hiç böyle bir şey olmaz. Böyle keyifli, mutlu bir şekilde, sağlıklı bir şekilde kazasız belasız yaşamaya devam ederiz diye düşünüyorum" dedi.'YETERKİ SAYGI OLSUN'Sinop'ta sürücülerin ve insanların birbirlerine saygılı olduğu için az kaza yaşandığına dikkat çeken kent sakini Nevzat Çınar ise "Sinop'ta trafik kazası fazla olmuyor. Olsa da küçük kazalar ve cana mal olmayan kazalar. Çünkü insanların burada trafik lambası olmamasına rağmen birbirine saygısı var. Diğer şehirler, büyük şehirler gibi değil. O yüzden biz bu konuda memnunuz. Halk olarak kendi kendimizi saygıyla davranıp, idare ediyoruz. Yeter ki saygı olsun" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-Sinop'un trafiğinden havadan görüntüler-Mobeseye yansımış olan kazalar-Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül açıklamaları-Vatandaş röportajı-Mobeseye yansımış olan kazalar(SÜRE: 4: 06 Dk) (BOYUT: 454 MB)Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,======================================AVM otoparkları ve arabalı vapurlar, mahkemece karayolu sayıldıİZMİR'deki bir AVM'nin otoparkında meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrasında, sigorta şirketi olayın karayolunda meydana gelmediği gerekçesiyle zararı karşılamayacağını bildirdi. Sigorta şirketine açılan dava sonuçlandı ve otoparktaki kazanın, karayolunda olduğuna hükmedildi.Çiğli ilçesindeki bir AVM'nin otoparkında, özel bir şirkete ait D.D. yönetimindeki otomobil, O.Y. yönetimindeki bir başka otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen maddi hasarlı kaza üzerine tutanak tutuldu. Bir süre sonra, durumu sigorta şirketine bildirip zararını karşılamak isteyen O.Y.'ye, kazanın karayolunda meydana gelmediği ve bu yüzden zararın karşılanmayacağı söylendi. O.Y. bu gelişme üzerine İzmir 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı. İzmir 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, dosyayı Adli Tıp Kurumu İstanbul Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderdi. Daireden gelen cevapta, "Maddi hasarlı kazanın meydana geldiği yer (AVM otoparkı) itibarıyla trafik kazası niteliğinde olmadığının anlaşılması ve ihtisasları dışında olması" denilerek, herhangi bir değerlendirme yapılmadan dosyayı geri gönderildi. Bunun üzerine, İzmir 5'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, yapılan inceleme sonucunda, "Gerek Yargıtay Hukuk Genel Kurulu gerekse Yargıtay kararları dikkate alındığında alışveriş merkezi otoparkı ve park yerlerinde meydana gelen kazalarda, Karayolları Trafik Kanunu'nun uygulanacağı hususunun kabul edildiği, bu haliyle meydana gelen kaza yönünden Karayolları Trafik Kanunu kapsamında değerlendirme yapılacağı tespit edilmiştir" kararını verdi. Yani, AVM otoparklarında meydana gelen kazaların, karayolunda gerçekleşmiş sayılacağına hükmetti.'AVM OTOPARKINDAKİ TRAFİK KAZASINDA DA TÜM HASARLARDAN SİGORTACILAR SORUMLUDUR'O.Y.'nin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2011'de hangi alanların karayolları trafik alanı olduğuna ilişkin detaylı bir karar verdiğini belirterek, "Kamunun kullanımına açık, herkesin girebildiği ve karayoluyla bağlantısı olabilen her alan Karayolları Trafik Kanunu'na tabiidir. Dolayısıyla, AVM otoparkındaki trafik kazasında da tüm hasarlardan sigortacılar sorumludur. Sadece karayolunda değil, arabalı vapur taşımacılığı yapan vapurların otoparklarında meydana gelen kazalarda da Karayolları Trafik Kanunu uygulanır. Hangi alanlarda meydana gelen kazaların trafik kazası sayılabileceği konusunda insanlarımızın bilinçlenmesi haklarına ulaşmalarında çok büyük fayda sağlayacaktır" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Avukat Seyit Ahmet Akyüz ile röp.(Kj, Haber-Kamra: Davut CAN/ İZMİR,======================================Uyuşturucu satıcılarına baskın: 2 gözaltıBURSA'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile bu maddelerin çoğaltımında kullanılan kilolarca ham madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde satıcısı 2 kişi gözaltına alındı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin alınan ifadelerinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen C.T. ve K.İ.'yi takibe aldı. Şüpheliler, evlerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.UYUŞTURUCUYU KİLOLARCA ÇOĞALTACAKLARDIŞüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 35 gram metamfetamin, bir miktar esrar, bir miktar bonzai, bir miktar kokain ve 170 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu üretimi ve çoğaltımında kullanılan kilolarca hammadde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 7 kişiden 5'i hakkında 'kullanmak amacıyla uyuşturucu madde satın almak'tan lamasıyla adli işlem yapılırken, C.T. ve K.İ. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Şüphelilerin emniyetten adliyeye sevk edilmesi-Emniyet binasından detay-Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafıSüre: 57 saniye Boyut: 108 MBHaber/Kamera: Mehmet İNAN, BURSA=======================BOLU'DA KAR YAĞIŞIBOLU'da, TEM Otoyolu'nun Gerede, Dörtdivan ve Cankurtaran geçişinde kar yağışı etkili olsa da ulaşım aksamadı.Sabaha karşı Bolu'nun yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı TEM Otoyolu'nun Gerede, Dörtdivan ve Cankurtaran mevkiilerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının etkisini azaltmasıyla ulaşımda aksama yaşanmadı. Otoyolun yanında bulunan yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.Görüntü Dökümü:--------------------Kar yağışı-Yoldan görüntüler-Kar manzaraları-DetaylarSüre: 01.19-Boyut: 148MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/GEREDE(Bolu),===================================================4 GÜNDÜR KAYIP OLAN GENÇ, TREN VAGONUNDA ÖLÜ BULUNDUSİVAS'ta 4 gündür kendisinden haber alınamayan Ahmet Tunç (26), tren vagonuna asılı halde ölü bulundu.Sivas'ta pide fırınında çalışan bekar Ahmet Tunç, 11 Kasım'da ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu, ancak yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Bugün 11.30 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi, Fabrika Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi A.Ş (TÜDEMSAŞ) içerisinde işçiler, eski bir tren vagonunda bez parçasıyla asılı vaziyette bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin 4 gündür kayıp olan Ahmet Tunç'a ait olduğunu belirlendi. Haberi alarak olay yerine gelen gencin babası Ömer Tunç ile arkadaşları gözyaşı döktü. Tunç'un cenazesi Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kesin ölüm sebebi belirlenmek üzere otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Psikolojik sorunları bulunan Tunç'un intihar etmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Görüntü Dökümü:--------------------Olay yerinden görüntüler-Ekiplerin çalışmaları-Cesedin götürülüşü-Ölen gencin fotosuHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Hakan KALELİ/SİVAS,=====================================================ÇALDIĞI 9 BİN TL'LİK KOMBİLERİ 270 LİRAYA HURDACIYA SATTIİZMİT'te, yapımı devam eden lojmanlardan toplam 9 bin TL değerindeki 3 kombiyi çalarak 270 TL'ye hurdacıya satan Y.T. yakalandı.4 Kasım günü İzmit Cumhuriyet Mahallesi Aydın Sokak'ta yapımı devam eden 28 dairelik Kızılay'a ait lojman inşaatına giren hırsızlar 3 daireden kombileri çaldı. Kombilerin yerinden sökülüp çalınması ile lojman inşaatını su bastı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarından hırsızların Y.T.(22) ve A.S.(22) olduğunu belirledi. A.S.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenilirken, Y.T. dün Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Y.T. bugün adliyeye sevk edildi.Y.T.'nin çaldığı 3 kombinin değerinin 9 bin TL olduğu, kombileri tanesi 90 liradan olmak üzere toplam 270 liraya hurdacıya sattığı öğrenildi.Görüntü Dökümü:-------------------Adliyeye sevk edilemesiHaber-Kamera: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,