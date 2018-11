Dha Yurt Bülteni-11

18 Kasım 2018 Pazar 17:01



ANNESİNİN DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ EMİNE PINAR'IN CENAZESİ BABASINA TESLİM EDİLDİ (EK)1)ADLİYEYE SEVK EDİLDİAdana'da 1 yaşındaki kızı Emine Pınar Korkmaz'ı döverek öldüren Aysel Yıldırım, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis aracına bindirilen Yıldırım, gazetecilerin soruları üzerine gözyaşı döktü.Görüntü Dökümü----------------------Zanlının adli tıp birimine getirilmesiZanlının adli tıp biriminden çıkışıZanlının polis aracına bindirilmesiPolis aracının gidişiAdli tıp tabelasıSÜRE: 00'53" BOYUT: 94,4 MBHaber: -Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,===============================================2)MARMARİS'TE SAĞANAK YAĞMUR 7 TEKNEYİ BATIRDI, DENİZİ KAHVERENGİYE ÇEVİRDİMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aralıklarla yağan sağanak yağmur nedeniyle su alan 4 ile 11 metre arasındaki büyüklüklerdeki toplam 7 tekne, bağlı bulundukları yerde battı. Yüksek kesimden gelen sel suları ve derelerin taşıdığı toprak nedeniyle deniz kahverengine büründü.Marmaris'te dün (cumartesi) sabah saatlerinde başlayan ve bugün öğleye kadar aralıklarla yağan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Tepe Mahallesi Azmak Deresi'nde, Atatürk Caddesi Halk Plajı sahilinde, Kordon Caddesi Yat Limanı girişinde ve Turban Mevkisi'nde uzunlukları 4 ile 11 metre arasında değişen ahşap ve fiber toplam 7 tekne, bağlı bulundukları yerde su alarak battı. Tekneler sahipleri tarafından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Marmaris- Muğla Karayolu'nun 5'inci, Marmaris-Turunç Karayolu 3'üncü kilometresindeki televizyon-radyo uydularının bulunduğu Vericiler Tepesi'nden yola düşen kaya parçaları da trafiğin aksamasına neden oldu. Yüksek tepelerden yağmurun neden olduğu sel sularıyla ve derelerle denize taşınan toprak nedeniyle de deniz renk değiştirip, kahverengine döndü. Can, mal kaybı ve su taşkınlarının yaşanmadığı ilçede, belediye ekipleri temizlik yaptı. Düşen küçük kaya parçaları temizlenerek karayolları kısa sürede trafiğe açıldı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, 24 saat içinde Marmaris şehir merkezine metrekareye 175.9 kilogram yağmur düştüğünü belirtip, "Aralıklarla sağanak yağmurun gece de devam edecek" dedi.Görüntü Dökümü-----------------Kahverengiye dönen denizden görüntü-Derede ve denizde demirli bulundukları yerde batan teknelerin görüntüsü-Batan teknelerin kurtarılma çalışmalarından görüntü(Toplam: 1 dakika 41 saniye-122 MB HD görüntü)Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),=============================================3)GÜMÜŞHANE'DE MAÇ SONRASI OLAYLAR ÇIKTI; 10 GÖZALTITFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2-2 berabere biten Gümüşhanespor-Ankara Demirspor futbol karşılaşması sonrası olaylar çıktı. Rakip takım futbolcularına sözlü tepki gösteren Gümüşhanesporlu taraftarlarla polis cop ve biber gazı ile müdahale etti. Olaylarda 10 taraftar gözaltına alındı.Gümüşhane Yenişehir Stadında Gümüşhanespor ile Ankara Demirspor futbol takımları karşı karşıya geldi. 2-2 biten karşılaşma sonunda sahada iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik büyümeden yatıştırıldı, futbolcular soyunma odalarına gitti. Gümüşhanesporlu taraftarlar stadyum önünde toplanarak rakip takım futbolcularına yönelik sözlü tezahüratlarda bulundu. Gümüşhanesporlu taraftarlar ile dağılmalarını isteyen polis arasında başlayan gerginlik arbedeye dönüştü. Polis cop ve biber gazı ile taraftarlara müdahale etti. Olaylarda bazı taraftarlar yaralandı, bazıları da biber gazından fenalaştı. Polis, 10 taraftarı gözaltına aldı. Polisin uyarıları sonucu taraftarların dağılması ile gerginlik sona erdi.Polisin kendilerine sert müdahalede bulunduğunu anlatan Gümüşhanespor Taraftarlar Derneği Başkanı Remzi Miraç Koç, "Polis daha tribünde bize sert müdahale etmeye başladı. Bizi tahrik etti. Dışarıda arkadaşlarımıza cop ve biber gazı ile müdahale etti. Polisler bize hakaret ederek copla vurmaya başladı.Arkadaşlarımızda darp izleri var" dedi.Görüntü Dökümü----------------Maç sonu futbolcular arasında gerginlikMaç sonu olaylarPolisin copla müdahalesiTaraftarların tepkisiDetaylarHaber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE DHA==================================================4)OTOBÜS ŞOFÖRÜ ENGELLİ ÇOCUK İÇİN GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRDİKOCAELİ'nin Derince ilçesinde annesiyle birlikte bir süre durakta bekleyen engelli çocuğu kucağına alarak halk otobüsüne bindiren sürücü Yakup Sağlam, hat güzergahını değiştirerek gidecekleri durağa kadar bıraktı. Yakup Sağlam, "Otobüs içerisindeki yolcular güzergah değiştirdiğim için tepki gösterdi ama o çocuğun yüzündeki mutluluk bana yeter" dediOlay geçen günlerde, Derince Çenedağ Mahallesi'nde meydana geldi. İzmit-Derince arasındaki sefer yapan özel halk otobüsünde şoförlük yapan Yakup Sağlam, durakta bekleyen ismi öğrenilemeyen engelli bir çocuğu ve annesini gördü. Otobüsten inerek anne ve çocuğa gidecekleri yeri soran Yakup Sağlam, anne ve çocuğun yaklaşık 1 saat boyunca durakta dolmuş beklediklerini öğrendi. Gidecekleri güzergahın kendi güzergahı dışında olmasına rağmen engelli çocuğu kucağına alarak otobüse binen Sağlam, diğer yolculara güzergahını değiştireceğini söyledi. Otobüsteki bazı yolcuların tepkisine aldırış etmeyen Sağlam, kendi hat güzergahından çıkarak anne ve engelli çocuğunu gidecekleri durağa kadar bıraktı.Güzergahını değiştirip engelli çocuğu evine bıraktığını belirten Sağlam, "Kendi hattımda çalışırken durağa yanaştım bir abla yanında tekerlekli sandalyeyle bekliyordu arabaya binmek için. Bizim 2-3 araba geçmiş arabalarda engelli rampası olmadığı için alamamışlar. Abla da baya beklediğini engelli rampalı araba gelmediğini söyledi. Bende indim aşağıya çocuğun tekerlekli sandalyesini arka kapıya getirdik arabaya çıkardık. Ayağımda platin olduğu için çocuğu çıkarabilir miyim? diye tereddüt ettim ama sonuçta burada bekliyorlar ve aldım arabaya çıkardım çocuğu annesi de tekerlekli sandalyeyi çıkardı. Sonra yola devam ettik." dedi.'O ÇOCUĞUN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME BANA YETER'Sağlam tepkilere aldırış etmediğini, çocuğun yüzündeki gülümsemenin kendisine yettiğini ifade ederek, şöyle devam etti:"Abla, postanenin olduğu caddede ineceğini söyledi, bende orasının bizim eski güzergahımız olduğunu söyledim. Bende geldim köşeye kadar arabada da o sıra 15-20 kişi vardı onlara güzergah değiştireceğimi söyledim, 'İnecek olan varsa inebilir, ben kardeşimiz için yolu değiştireceğim' dedim. Ondan sonra arabada 1-2 kişi eski güzergahtan gittiğim için beni uyardı. Ben engelli kardeşim için gittiğimi söyledim. Postane caddesinin olduğu durağa girdik ondan sonra indirdim kadının da sandalyeyi indirdiğini gördüm. İndirdikten sonra çocuğun yanaklarını sıktım o mutluluk insana yetiyor zaten. Ben güzergahı değiştirince arkadan tepkiler geldi. Bende 'inmek isteyen varsa insin ben kardeşim için güzergahı değiştiriyorum' dedim, biraz tepkiler oldu ama ben aldırış etmedim. O çocuğun yüzündeki mutluluk bana yeter de artar bile ceza yazmışlar ya da arkadaki yolcular tepki göstermiş çok önemli değil benim için. Gerekirse bütün yolcuları indirir yine de onu gideceği yere götürürdüm."Görüntü Dökümü-------------------Otobüs içersindeki kamera kayıtları-Otobüs şöförü Yakup Sağlam röp-Otobüse binerken ve yolculuk ederken detaylarDERİNCE(Kocaeli),-==================================================5)TERS ŞERİDE GİREN POLONYALI OTOMOBİL VE MİNİBÜSÜ ÇARPTI: 2 YARALIİZMİR'in Bergama ilçesinde, ters yola giren alkollü Polonyalı turistin kullandığı otomobilin önce bir panelvan minibüs ardından da bir otomobile çarpması sonucu 1'i kadın 2 kişi yaralandı.Polanyalı turist Radasson Pormak (29), beraberindeki arkadaşı Gorboz Arkadavs (30) ile Adnan Menderes Havalimanı'ndan kiraladıkları 34 BOU 444 plakalı otomobille bugün saat 00.30 sıralarında yola çıktı. Bergama-Kınık Karayolu İvrindi Kavşağı'na geldiklerinde Pormak, ters şeride girdi. Yaklaşık 6 kilometre ters şeritten ilerleyen Pormak, Bergama - Kınık Karayolu 8'inci kilometresine geldiğinde önce karşıdan gelen 45 AK 045 palakalı panelvan minibüse yandan çarptı. Savrulan otomobil daha sonra yine karşıdan gelen Halil Çelikel yönetimindeki 35 H 2614 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Halil Çelikel ve yanında bulunan eşi Gülsüm Çelikel yaralandı. Çelikel Çifti, ambulanslarla Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çiftin, sağlık durumunun iyi olyduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya neden olan otomobilin 1.80 promil alkollü olduğu belirrlenen Polonyalı turist Pormak ve yanındaki 1.50 promil alkollü olduğu tespit edilen arkadaşı Gorboz Arkadavs, hava yastıkları sayesinde kazayı yara almadan atlattı. İki arkadaş, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, otomobili Aliağa ilçesinde tanıştıkları adını bilmedikleri bir Türk'ün kullandığını, kazanın ardından da kaçtığı söyledi. Ancak, görgü tanıkları kaza sırasında otomobilin direksiyonunda Pormak'ın olduğu söyledi. Jandarma ekipleri de güzergahtaki kamera görüntülerinden otomobili Polak'ın kullandıını tespit etti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü-------------------Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Halil Çelikel ve eşi Gülsüm Çelikel'n otomobilden çıkartılırken görüntüsü-Kaza yerinden görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir),==========================================6)TARLAYA UÇAN KAMYONDAKİ TUĞLALAR, SURİYELİLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 4 YARALIHATAY'ın Yayladağı ilçesinde, freni patlayınca tarlaya uçan hafriyat kamyonunun arkasındaki tuğlalar, Suriyeli 2 işçinin üzerine düştü. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki Suriyeli ve 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Avcılar Çeşmesi Gümrük mevkisinde meydana geldi. Sinan Coşkun yönetimindeki 46 HV 657 plakalı tuğla yüklü kamyonun freni patladı. Coşkun'un kontrolünden çıkan kamyon, önündeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 MY 107 plakalı otomobile çarpıp, tarlaya uçtu. Devrildikten sonra küçük çaplı yangın çıkan kamyonun arkasında bulunan tuğlalar, tarlada çalışan 2 Suriyelinin üzerine düştü. İsimleri öğrenilemeyen Suriyeliler, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücüsü Sinan Coşkun ve yanındaki kimliği belirsiz Suriye uyruklu, sıkıştığı yerden Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi ve ilk yardım görevlilerince çıkarıldı. Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralı, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay), -==============================================7)ADLİ SUÇLARDAN YATAN YAKINLARI İÇİN 'AF' İSTEDİLERDİYARBAKIR'da bir grup hükümlü yakını, adli suçlardan ceza alan yakınları için düzenledikleri basın açıklamasıyla 'af' istedi. Sanat Sokağı girişinde öğleden sonra bir araya gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu hükümlü yakınları, ellerindeki dövizlerle basın açıklaması düzenledi. Grup adına basın açıklamasını okuyan Müslüm Demirkale, adli suçlardan dolayı hapisle cezalandırılan yakınları için 'af' çağrısında bulundu. Demirkale, şunları söyledi:"Seçim ve oy hesabı yapan herkese seslenmek istiyoruz. Artık oy ve seçim malzemesi olmayacağımızı açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyoruz. Bu durum artık çözülmelidir. ya şartlı salıverilme ya da yeniden adil yargılanma yolu açılmalıdır. Çökmüş bu adalet sisteminin onarılması başka yöntemle mümkündür."Grup açıklamanın ardından dağıldı.Görüntü Dökümü-------------------------Grubun toplanmasıTaşınan dövizlerdeki yazılarAçıklamanın yapılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ÜN-DİYARBAKIR -DHAGORUNTU BOYUTU: 377 MB========================================================8)MERSİN'DE FESTİVAL COŞKUSU SÜRÜYORMERSİN'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali tüm hızıyla sürerken, festival alanına akın eden Mersinliler, güneşin, müziğin ve çeşitli sosyal etkinliklerin tadını çıkardı. 30 ülkeden gelen gösteri gruplarının yer aldığı festivalin 2'nci günü büyük bir coşkuya sahne oldu. Sabah saatlerinde güzel havayı fırsat bilen Mersinliler, organizasyonun yapıldığı Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı'na akın etti. Toplam 70 ton narenciye kullanılarak süslenen çeşitli figürlerin önünde hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçılarının sahne performansını uzun süre alkışladı. Azerbaycan, İran, Bulgaristan ve Rusya gibi ülkelerin dans gösterileri de alanı dolduran binlerce kişiden tam not aldı.Öte yandan; narenciye temalı defile de büyük ilgi çekerken, birçok vatandaş bu anları cep telefonlarının kameraları ile ölümsüzleştirdi.Görüntü Dökümü---------------------------Büyükşehir Belediye Bandosu'nun konseriNarenciye ile süslemiş ahtapotun genel görüntüsüFotoğraf çektiren bir çocuğun görüntüsüNarenciye ile süslenen semazenin görüntüsüSemazen pozu veren bir çocuktan detay görüntüAlandaki kalabalığın görüntüsüAlandan genel görüntüBugs Bunny ile dans eden çocuklarAnimatörler eşliğinde dans edenlerin görüntüsüLimon ve portakal kostümlü animatörlerin dansıLimon kostümlü animatör ile dans eden bir kadının görüntüsüMDOB konresinden görüntülerSÜRE: 01'58" BOYUT: 216 MBHaber-Kamera: Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,