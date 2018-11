Dha Yurt Bülteni 11

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:42



DHA YURT BÜLTENİ 11'Hz. İsa'nın kutsal kasesi Antakya'da' iddiasıMUĞLA'nın Milas ilçesinde emlakçılık yapan Tuncer Rıfat Barın, Dan Brown'ın 'Da Vinci Şifresi' kitabıyla gündeme gelen Hz. İsa'nın kutsal kasesinin Antakya'da olduğunu öne sürdü. Barın, "Yaptığımız çalışmalarda, kutsal emanetin ve lahit mezarın, Hatay'ın Antakya ilçesi hudutları dahilinde dağın içinde mağarada olduğunu tespit ettik. Elimizdeki veriler bunu gösteriyor" dedi.Truva Krallığı'na ait, 3 bin 200 yıl toprak altında kalan, 10 bin yıllık hazinenin bulunduğunu öne süren emlakçı Tuncer Rıfat Barın, Hatay'da düzenlediği basın toplantısında, kutsal kaseyle ilgili iddialarda bulundu. Hz. İsa'nın 'Bedenim ve ruhum onun içindedir' dediği kutsal kasenin Antakya sınırlarında olduğunu ileri süren Barın, bu konuda 5 yıldır araştırma yaptığını söyledi.Kasenin, Antakya sınırlarındaki dağın içinde bulunan mağarada orijinal haliyle muhafaza edildiğini ve bu mağaranın yerini tüm koordinatlarıyla bildiğini iddia eden Barın, şunları söyledi:"Yaptığımız çalışmalarda bu kutsal emanetin ve lahit mezarın, Hatay'ın Antakya ilçesi hudutları dahilinde dağın içinde mağarada olduğunu tespit ettik. Elimizdeki veriler bunu gösteriyor. Bu mağaranın içinde lahit mezar, lahit mezarın kapağının üzerinde kutsal kase ve 3 de insan mezarı. İnsan mezarlarından 1'inin kadın, 2'sinin erkek olduğunu düşünüyoruz. Bunların da zannedersem yani tabi ki 'Yüzde 100' diyemiyoruz, elimizdeki verilere göre, Hz. İsa'nın eşi Meryem ile kendi inananlarından Yusuf, Aramatyalı Yusuf olduğunu düşünüyoruz."Kocaeli 4. Noterliği'ne giderek, beyanını resmileştirmek adına başvurusunu yaptığını kaydeden Barın, daha sonra Antakya 1. Noterliği, Cumhurbaşkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve MİT Başkanlığı'na iadeli taahhütlü postalar gönderip, CİMER'den yazarak, e-mail yollayarak ve dilekçeler yazarak başvurduğunu, son olarak da konunun muhataplarından olan Hatay Valiliği'ne gerekli başvuruyu yaptığını söyledi.DAHA ÖNCE SONUÇ ALINAMAMIŞTIÖte yandan 2015'te Dan Brown'ın 'Da Vinci Şifresi' kitabıyla dünyada yeniden gündeme gelen kutsal kasenin, Kudüs'ten sonra 2'nci kutsal kent sayılan Antakya'da olması gerektiği savunulmuş, o dönem Antakya Ortodoks Kilise Vakfı'nın başkanlığını yapan arkeolog Josef Naseh ve bir grup arkadaşı, kaseyle ilgili araştırmalar yapmış; ancak sonuca ulaşılmamıştı.KUTSAL KASEHristiyanlığa göre, kutsal kase, Hz. İsa'nın son akşam yemeğinde şarap içtiği kadeh. Türkçesi 'iman tazeleme' olan komünyon törenlerinde, Hz. İsa'nın son akşamını ruhsal olarak yaşamak isteyen Hristiyanlar, şaraba batırılmış ekmeği, dini liderlerinin elinden paylaşıyor. Rivayete göre ise kutsal kadehin, Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğinde kanının toplandığı kadeh olduğu öne sürülüyor. Dan Brown'ın 'Da Vinci Şifresi' kitabının ardından dünyanın izini aradığı kutsal kaseye yüklenen başka anlam da Hz. İsa'nın sevgilisi olduğu ileri sürülen Maria Magdalena'nın dişiliği. Bazı kişiler, kutsal kasenin, doğurgan Maria Magdelena'yı simgelediğini öne sürüp, Hz. İsa'nın soyunun izini sürüyor.Görüntü Dökümü------------------------------Basın toplantısından genel görüntüBarın'ın açıklamalarıGenel ve detay görüntüHaber- Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,SÜRE: 03.47 BOYUT: 424 MB===================BM'den İdlib'e insani yardımBİRLEŞMİŞ Milletler(BM) tarafından İdlib'e 14 TIR insani yardım gönderildi.Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki lojistik merkezinden TIR'lara yüklenen insani yardımlar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Yardım TIR'ları buradaki işlemlerin ardından İdlib'e gönderildi. İnsani yardımların İldib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı belirtildi.Görüntü Dökümü------------------------Jandarma ve BM görevlileriCilvegözü'ne gelirkenGümrük sahasına girerkenGenel ve Detay görüntülerSÜRE: 2'55" BOYUT: 362MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),===============İdlib'e beton blok ve konteynır sevkiyatıTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK), İdlib'te bulunan gözlem noktalarına beton blok ve konteynır sevkiyatı devam ediyor.Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bulunan şantiyede imal edilen beton bloklar daha sonra TIR'lara yüklenerek Cilvegözü Gümrük Kapısı'na getirildi. Beton bloklar buradan İdlib'te TSK'ya ait gözlem noktalarının güçlendirilmesi amacıyla bölgeye gönGörüntü Dökümü----------------------Görüntü Dökümü:Beton bloklar imal edilirkenTIR'lara yüklenirkenTIR'lar Cilvegözü'ne gelirkenGümrük sahasına girerkenSÜRE: 2'03" BOYUT: 229 MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),======================CHP'li Bircan, son yolculuğuna uğurlandıGEÇİRDİĞİ beyin kanaması sonucu dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan(59), Edirne Selimiye Camii'nde kılınan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, parti çalışmaları için gittiği Iğdır'a 30 Temmuz günü beyin kanaması geçirdi. Bircan, dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bircan için bugün Edirne Selimiye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, milletvekilleri, belediye başkanları, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı REcep Gürkan, Bircan'ın eşi Bahriye Bircan, oğulları Erdem ve Eren Bircan ile vatandaşlar katıldı. Bahriye Bircan, gözyaşları dökerken, TBM Başkanı Binali Yıldırım ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aileye taziyede bulundu.Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce, Bircan'ın tabutuna omuz verdi. Cenazenin ardından Binali Yıldırım ile Kemal Kılıçdaroğlu, camiden çıkarken ayak üstü bir süre sohbet etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra bir süre Muharrem İnce yürüdü.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bircan'ın parti çalışmaları için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçirdiğini ve vefat ettiğini belirterek, "Erdin Bircan, bir süre önce parti faaliyetleri için gittiği Iğdır'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre doktorların tüm gayretine, çalışmalarına rağmen hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı diliyorum. CHP'ye başsağlığı diliyorum. Milletvekilimizin son yolcuğunda cenazesine katılmak için bugün buradayız" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdin Bircan'ın parlamentonun çalışkan bir milletvekili olduğunu ifade ederek, "Kendisine her zaman şükran borçluyuz. Her dönem saygı duyduk kendisine. Fakat elim bir rahatsızlık geçirdi. Uzun süre direndi, yaşamak için mücadele etti. Doktorlar ellerinden gelen bütün çabaları gösterdiler. Ama sonuçta kader kaçınılmaz. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Kendisine, ailesine, sevenlerine ve partimizin tüm camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.Muharrem İnce de, Erdin Bircan'ın mücadele arkadaşı olduğunu ifade ederek başsağlığı dileğinde bulundu.Bircan'ın cenazesi daha sonra doğum yeri olan Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Hasköy'e götürülerek burada toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanmasıBelediye önündeki kalabalıkBinali Yıldırım'ın gelişiYıldırım'ın açıklamasıYıldırım'ın camiye girişiYıldırım'ın aileye taziyede bulunmasıMuharrem İnce'nin konuşmasıİnce'nin aileye taziyede bulunmasıBircan'ın Türk bayrağına sarılı tabutuCamideki kalabalık,Cenazeye katılan kadınların ağlamasıKılıçdaroğlu'nun camiye gelişiKılıçdaroğl'nun Bircan'ın annesi ve kız kardeşine taziyesiYıldırım, Kılıçdaroğlu, İnce'nin saf tutmasıMüftü Emrullah Üzüm'ün konuşmasıCenaze namazıCenazenin omuzlarda taşınmasıKılıçdaroğlu ile İnce'nin yan yana yürümesiBinali Yıldırım ile Kılıçdaroğlu'nun birlikte yürümesiKılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla selamlaşmasıKılıçdaroğlu'nun açıklamasıSelimeye Camii detaylarHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,====================Müşteri gibi gelip, bilezik çaldılarBarboras KUL/ERCİŞ (Van), - VAN'ın Erciş ilçesinde bir kuyumcuya müşteri gibi giren 2'si kadın 3 şüpheli, iş yeri sahibine sorular sorup, bir anlık dalgınlığından faydalanarak, dükkandaki kelepçeli altın bileziği çaldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili konuşan iş yeri sahibi İsmail Çetinkaya, hırsızlığı altın sayımı yaparken fark ettiğini söyledi.Olay, Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'ndeki bir kuyumcuda geçen hafta Cuma günü meydana geldi. Kuyumcu İsmail Çetinkaya'ya ait dükkana müşteri gibi giren 2'si kadın, 3 kişi, önce altınları inceledi. Daha sonra da kadın şüpheliler, kuyumcu Çetinkaya'ya altın fiyatlarıyla ilgili çeşitli sorular sorarak, onu meşgul etmeye başladı. Bu sırada iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanan, erkek şüpheli de masanın üzerinde bulunan kelepçeli bileziği çaldı. İsmail Çetinkaya, akşam saatlerinde altınları sayarken kelepçeli bileziğin eksik olduğunu fark etti ve hemen durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Kuyumcu İsmail Çetinkaya olayı anlatırken, "Cuma günü 2'si kadın, 3 kişi dükkana geldi, benden kelepçeli bilezik istediler. Ben de altın dolu kutuyu tezgaha bıraktım. O ara kadınlar beni meşgul ederken, erkek olan şahıs kutunun içinden kelepçeli bir adet bilezik almış. Tabii biz bunu akşam yaptığımız rutin altın sayımında fark ettik. Hemen kamera görüntülerine bakıp şahsı tespit ettik. Daha sonra polisi arayıp konuyla ilgili bilgilendirdik. Eşkali tespit edilen şahıslar şu an aranıyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Hırsızlık olayının yaşandığı kuyumcu dükkanı-Dükkan sahibi ile röportaj-Hırsızlık olayının güvenlik kamerası görüntüleri======================================