Dha Yurt Bülteni 11

1)BOLU DAĞI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU VE SİSTEM yolu Bolu Dağı viyadüklerinde yapılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinin 20 gün boyunca kapalı olması, trafiğin yönlendirildiği D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde yoğunluğa neden oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye düşmesi ulaşımı yavaşlattı.TEM yolu Ankara yönü Bolu Dağı viyadüklerinde yapılan çalışmalar nedeniyle araçlar Düzce Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Etkili olan sis ise görüş mesafesini azalttı. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik yetkilileri, sis nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları, yakın takip ve aşırı hızdan kaçınmaları uyarısında bulundu.GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKTezcan SOLMAZ/DÜZCE, -==================================================2)ANTALYA'DA KASIM GÜNEŞİNDE DENİZE GİRDİLERTURİZMİN başkenti Antalya'da deniz sezonu devam ediyor. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı, 7'den 70'e her yaştan insanı ağırlıyor.Antalya'da 21 derece hava sıcaklığını fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Konyaaltı Plajı'nde her yaştan insan denize girdi, güneşin tadını çakırdı. Deniz suyu sıcaklığının da 21 derece olması, yazdan kalma manzaralar oluşturdu. Çocuklar sahilde oyunlar oynadı. Kimileri denize taş attı, kimileri denize girerek eğlendi. Çocuklar eğlenirken, anne ve babaları da güneşin tadını çakırdı.Kasım güneşi altında gün boyunca güneşlenenlere ise piknik yapanlar eşlik etti.ANTALYA/DHA===================================================3)BİNGÖL'DE PKK'NIN KULLANDIĞI 6 ODALI SIĞINAK İMHA EDİLDİBİNGÖL'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak bulundu, çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınağın imha edildiği belirtildi.Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bingöl merkez ve Genç ilçesi kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, teröristlerin kullandığı 6 odalı sığınak ortaya çıkarıldı, çok sayıda patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Açıklamada, sığınağın imha edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:"19 Kasım 2018'de Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından merkez ilçesi kırsalında icra edilen operasyon kapsamında; 6 odalı sığınak, 19 adet el yapımı patlayıcı düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, 10 adet dolu büyük tüp, 1 adet dolu küçük tüp, 3 adet akü, 485 adet çeşitli ebatlarda pil, 6 adet güneş panali, 6 adet 15x20 ebatlarında branda, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."Genç ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarla ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:"19 Kasım 2018'de Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyon kapsamında; 8 adet kablolu çip ucunda 2 parça C-4 patlayıcı, 3 adet hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 adet bidon içerisinde patlayıcı olduğu değerlendirilen 1 kilo madde, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet 12'li havai fişek, 24 adet el yapımı patlayıcı düzeneği için sarılı pil bloğu kablosu, 3 parça fitil, 750 metre el yapımı patlayıcı düzeneği için kablo, 59 adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere koli bandı, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."BİNGÖL,================================================4)KADINA ŞİDDET UYGULAYAN VE ÇOK EŞLİLER HDP'DEN ADAY OLAMAYACAKHALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Başkanlığı, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için aday adaylık başvuru sürecini başlattığını, bugün düzenledikleri basın toplantısı ile duyurdu. HDP İl Eş Başkanı Filiz Buluttekin, eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurusunun bulunmadığını belirtirken, kadına şiddet uygulayan ve çok eşlilerin partiye adaylık başvurularının alınmayacağı bildirildi.31 Mart 2019'da yapılması planan yerel seçimler nedeniyle HDP'den aday adaylık başvurusu bugün başladı. HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Filiz Buluttekin, aday adaylık başvurularının 5 Aralık'a kadar süreceğini ifade ederek, kadınlardan başvuru ücretinin alınmayacağını söyledi. Buluttekin, "Kayyumların politikalarını ve haksız hukuksuz olarak, gasp edilen belediyelerimizi tekrar geri alabilmek için 3 ay önce seçim hazırlığına başladık. Bugün de aday adaylık başvuru sürecini başlattık. Tüm halkımız, partisine sahip çıkan herkesin başvurusunu almak için hazırlıklarımızı tamamladık. 25 yaş altı kadın ve erkeklerden, KHK ile işine son verilenlerden, engellilerden başvuru ücreti alınmayacak" diye konuştu.'DEMİRTAŞ'IN ADAYLIK KONUSUNDA BİR BAŞVURUSU YOK'Sosyal medyada, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı tartışmalarına da değinen Buluttekin, "Selahattin Demirtaş'ın bir başvurusu yok. O yönde şu an herhagi bir bilgi de aktarılmadı. Ne kendisi, ne avukatları ne de ailesinden böyle bir şey dile getirilmedi" dedi.ÇOK EŞLİLERİN ADAYLIK BAŞVURUSU ALINMAYACAKBuluttekin'in ardından söz alan ve bu seçimlere HDP çatısı altında girecek Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı İbrahim Çiçek ise, kadına şiddet uygulayan, çok eşlilelerin adaylık başvurusunun alınmayacağını dile getirerek, şunları söyledi:"Genelgemizde yer alan kadına şiddet uygulayan, çok eşli olan, partimizin ilke ve değerlerine aykırı hareket eden kişiler başvuruları kesinlikle alınmayacak. Diğer partiler, kadını bir köle, bir meta gibi gören anlayışa sahipler. Partimizde kadın özgürlükçü bir yaklaşım var. Bu temelde, kadın yoldaşlarımıza herhangi bir şiddet uygulayan kişiler, partimizden aday adayı dahi olamayacaklar."Görüntü Dökümü:-------------------------Açıklamadan görüntü-Açıklamaya katılanlar-Buluttekin'in açıklamaları-Çiçek'in açıklamaları-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ÜN - DİYARBAKIR - DHAGGÖRÜNTÜ BOYUTU: 508 MB==================================================5)PEYNİR BİDONUNDA UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 8 TUTUKLAMAMERSİN'de yolcu otobüsündeki peynir bidonuna gizlenmiş 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı. Doğu illerinden Mersin'e gelen otobüste uyuşturucu taşındığı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yol üzerinde otobüsü durduran polis, arama yaptı. Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada bir peynir bidonunun içine gizlenmiş 1 kilo 800 gram toz esrar ele geçirildi. Bidonun sahibi gözaltına alınırken, yapılan sorgu sonrasında 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü:-------------------------Köpeğin peynir bidonuna tepki vermesi-Bidonun açılması sırasında çekilen fotoğraflar-Peynir ve uyuşturucunun genel ve detay görüntüleri(BOYUT: 128 MB) (SÜRE: 01.10 DK)Haber-Kamera: MERSİN,==================================================ÇALDIĞI BİSİKLETLE AYNI SOKAĞA DÖNÜNCE YAKALANDIBURSA'nın İnegöl ilçesinde, Yaşar A., çaldığı bisikletle aynı sokağa dönünce yakalandı. Çalınan bisikletini, evinin önünden geçerken fark eden Yunus Göçer, kaçan hırsızı saklandığı apartmanın çatısında yakalayıp, polis teslim etti.Turgutalp Mahallesi Tınaztepe Sokak'ta yaşayan Yunus Göçer, bisikletini oturduğu binanın girişine bırakıp, evine girdi. Bir saat sonra evden çıkan Göçer, kilitli bıraktığı bisikletinin çalındığını fark etti. Bir süre sonra da bir kişinin bisikletiyle evinin önünden geçtiğini gördü. Hemen sokağa fırlayan Göçer, hırsızın peşine düştü. Kaçan hırsız, bisikleti yol ortasında bırakıp, bir apartmana girip, saklandı. Yunus Göçer, apartman sakinlerinin de yardımıyla hırsızı çatıda yakalayıp, polise teslim etti.Şüpheli Yaşar A., gözaltına alındı.Görüntü Dökümü:-------------------------Şüphelinin yakalanması-Çevreden detaylarHaber/Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),==================================================ÇOCUKLAR, ARAÇ LASTİKLERİNDEN KEDİ EVİ YAPTIOSMANİYE'de bir grup ilkokul öğrencisi, "Dünya Çocuk Hakları Günü' etkinlikleri kapsamında atık araç lastiklerinden kedi evi yapıp, okul bahçelerindeki uygun alanlara bıraktı.Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Dede Korkut İlkokulu öğrencileri, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde barınmalarına katkı sağlamak için harekete geçti. Temin edilen atık araç lastikleri, minik öğrencilerinde katkılarıyla, birer kedi evlerine dönüştü. Projenin diğer okullara da örnek olmasını istediklerini ifade eden Dede Korkut İlkokulu Müdürü Tahsin Şentürk, "Önümüzde soğuk bir kış bekliyor bizleri. Haliyle dışarıda kalan hayvanların, kedilerin barınmalarına katkı sağlamak ve farklı bir etkinlik yapmak adına burada toplandık. Kedilerin, kışın rahatlıkla kalabilecekleri bir kedi evleri yapmak istiyoruz. Bu bağlamda, öğrencilerimize hem bir hayvan sevgisini aşılamak, hem de o canlılara bakmak korumak amaçlı bir proje yaptık" dedi.Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner hekim Ali Laçinbala ise çocuklara her atığın çöp olmadığını öğretirken, beraberinde hayvan sevgisini de işlemiş olduklarını ifade etti. Laçinbala, "Bizler bugün öğrencilerimizle birlikte atık lastiklerden, okullarının bahçelerine konulmak üzere kedi evleri yapıyoruz. Katkılarından dolayı ayrıca Osmaniye Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Kadir Kara'ya teşekkür ediyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:------------------------Öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde kedi evleri yapmalarıKedi evi yapım çalışmalarından detay görüntülerÖğrencilerin vidalama, boya yapmalarıAtık lastiklerden yapılan evlere kedilerin girip çıkmasıBelediye Kademesinde lastiklerin kesilmesiDede Korkut İlkokulu Müdürü Tahsin Şentürk ile röp.Öğrencilerle röp.Veteriner Hekim Ali Laçinbala ile röp.BOYUT: 132 MB SÜRE: 04'13"Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OMANİYE,