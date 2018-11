Dha Yurt Bülteni 11

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:20



24 Kasım 2018 Cumartesi 16:20

DHA YURT BÜLTENİ 11Yolları baraj suları altında kalacak köylülerden, yeni yol güzergahına tepkiARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren Yusufeli Barajı'nda, sular altında kalacak olan 3 köy yolu için başlatılan yeni yol güzergahına köylüler tepki gösterdi. İş makinelerinin önünü kesen köy sakinleri, yeni yolun viyadük sistemiyle yapılmasını talep etti.Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. Yusufeli'de, ilçe merkezi ile 4 köydeki yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez ilçe merkezi yeri değiştirilen ve son yerinde 1950 yılında kurulun Yusufeli ilçe merkezinin Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol için 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Türk mühendislerin görev aldığı baraj, gelecek yılın yarısından itibaren su tutmaya başlayacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçecek.KÖYLERİN YENİ YOL GÜZERGAHI TEPKİSİYusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde sona yaklaşılırken, yollarının sular altında kalmaları nedeniyle Darıca, Dağeteği ve Gümüşözu köyünün mevcut yol güzergahı da yenileniyor. 3 köy yolu için daha önce başlatılan yol çalışmaları sürerken, köy sakinleri de yeni yol güzergahıyla ilçe merkezine olan mesafelerinin 16 kilometre daha artacağını öne sürdü. Köylüler, yeni yol güzergah çalışmalarının sürdüğü bölgede toplanarak, iş makinelerinin önünü kesti, çalışmaları durdurup, tepkilerini dile getirdi. Tepkili olan köy sakinleri, yeni yolu istemediklerini belirterek, özellikle kış aylarının da göze alınarak, yetkililerden yeni yolun viyadük sistemiyle yapılmasını talep etti. Tepkiler nedeniyle çalışmalara ara verildiği öğrenildi.'BİZ BU YOLU İSTEMİYORUZ'Yeni yolu istemediklerini belirten köy sakinlerinden Yaşar Kürç, "Biz bu yolu istemiyoruz. Buradan bir viyadükle, tünellere bağlanıp oradan da ilçe merkezine rahatlıkla varabiliriz. Bu yolda araba kışın gitmez, zorluk yaşamamıza neden olur. ve merkeze 16-17 kilometre daha mesafe uzuyor. Bizim sesimizi duysunlar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKöy sakinleri tepkilerYol çalışmasının durdurulmasıKonuşmalar çevreden görüntülerHABER KAMERA: Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin), -Boyut: 516 mb=============================İYİ Partili Erozan: 3 ilde aday göstermemek çaresizliklerinin ürünüdürYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de belediye başkan adayı göstermeyecekleri yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Onların çaresizliklerinin ürünüdür" yorumunu yaptı.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, partisinin yerel seçim çalışmalarını değerlendirmek ve yol haritasını belirlemek için geldiği Kayseri'de MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, Ankara, İstanbul ve İzmir'de belediye başkan adayı göstermeyecekleri yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Erozani, "Bu durum aslında MHP'nin kendi iç işleridir. Bizim yarışımız MHP ile değil AKP ile. Dolayısıyla onlar herhalde kendi yetersizliklerini gözleşmiş olacaklar ki, bence 3 ilde aday göstermemek, onların çaresizliklerinin ürünüdür. Dolayısıyla memnuniyetle not ediyoruz bu kararlarını "dedi.CHP ile ittifak halinde değil istişare halinde olduklarını ifade eden Erozan sözlerini şöyle sürdürdü: "İttifak lafını kelime olarak reddediyoruz. Bu lügatta yok. Bir yandan da genel merkezimiz yine CHP'nin genel merkezinde görevlendirilmiş arkadaşlarla bir zemin değerlendirmesi yapıyor. Bunun sonuçlarını hemen oluşturmak mümkün değil. Bunun iki hafta sürebileceği ifade edilmişti. Ortada çeşitli rakamlar dolaşıyor. Ben bunların hiç birini teyit edebilecek durumda değilim. Teyit etmek de istemem, bu müzakerenin ruhuna aykırı olur, demeçte bulunmak. Bu istişarenin yapılabiliyor olması da bence muhalefetteki partiler açısından sevindirici bir tabloyu yansıtıyor."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısını açıklamasıDiğer genel detay görüntülerHaber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ,289 MB======================================Büyükkılıç, belediye başkan adayı tanıtım toplantısı nedeniyle sınava giremediOktay ENSARİ/KAYSERİ, - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Melikgazi İlçe Belediye Başkanı Nöroloji Uzmanı Doktor Memduh Büyükkılıç (65), bugün İstanbul'daki tanıtım için öğrenim gördüğü Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi sınavlarını kaçırdı.Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı resmen duyurulan Merkez Melikgazi İlçe Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, parti genel merkezi tarafından bugün İstanbul Haliç'te düzenlenen tanıtım toplantısına davet edildi. Memduh Büyükkılıç, dün gece İstanbul'a gitti. Büyükkılıç'ı İstanbul'daki Kayserililer derneklerinin yöneticileri havalimanında çiçeklerle karşıladı.Merkez Melikgazi Belediyesi'nde 19 yıldır başkanlık yapan evli ve 3 çocuk babası Nöroloji Uzmanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tanıtım toplantısı nedeniyle Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü sınavlarını kaçırdı. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Büyükkılıç, Kayseri'de bugün Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi'nde girmesi gereken halkla ilişkiler, sosyal politika ve kamu personel hukuku derslerine ait 3 sınava giremedi.TIP DOKTORLUĞUYLA YETİNMEDİ KAMU YÖNETİMİ OKUYORİkinci üniversite bitirmek uğruna sınavlara evde saat 22.00'den sonra, yurt içi ve yurt dışı seyahatlarınde ise arabada ve uçakta hazırlanan Dr. Memduh Büyükkılıç, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Dr. Büyükkılıç, "Herkesin söylediği gibi okumanın yaşı başı olmaz. Yıllardır milletvekilliği, il başkanlığı ve 4 dönemdir belediye başkanlığı ile kamu görevini uygulamada tecrübe sahibiyim. Ancak, bunun bir de teoriğini öğrenmek istediğim için Anadolu Üniversitesi'ne kaydoldum. İşin bir de sağlık boyutu var. Bir nörolog olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim, bu yaşlarda okuma yazma, bulmaca çözme gibi aktiviteler belli yaş grubundaki kişileri alzheimer olmaktan da kurtarıyor. Kaba bir hesapla ülkemizde en az 800 bin alzheimer hastası var. İlerleyen yaşlarda okuma- yazma konusunda hassas olanlarda bu hastalık da görülmüyor" diye konuştu.DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi'nde tabip teğmen olarak tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı. Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında Fazilet Partisi'nden Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında Ak Parti'den belediye başkanı seçildi. Halen Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yürüten Büyükkılıç, evli ve üç çocuk babasıGörüntü Dökümü:-Memduh Büyükkılıç'ın ders çalışırken görüntüsü-Büyükkılıç ile röportaj-Genel detayHaber : Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,786 MB======================================Cezaevinden 20 gün önce çıktı, otomobil hırsızlığından tutuklandıELAZIĞ'da 12 yıldır bulunduğu cezaevinden 20 gün önce tahliye olan O.K. ile kardeşi A.K., otomobil çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.Kent merkezinde farklı tarihlerde 3 otomobilin çalındığı ihbarı üzerine Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, yaptığı inceleme sonunda şüphelilerin A.K. ve kardeşi O.K. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, bir kişiyi aracını satın alma bahanesiyle dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Çalınan araçlar da bulunarak sahiplerine teslim edildi.Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve ifadeleri alınan 2 kardeş, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.K. ve kardeşi O.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Tutuklanan kardeşlerden O.K.'nin 12 yıl yattığı cezaevinden 20 gün önce tahliye olduğu belirlendi.Görüntü Dökümü-Şahısların getirilmesi-Şahısların adliyeye girişi-Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, -7.18 MB======================================Öğretmenler ritimleriyle ilgi topladıİZMİR'de her biri farklı branşlardaki öğretmenlerden oluşan ritim grubu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Alsancak'taki performanslarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı.Karabağlar ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden farklı branşlardaki öğretmenlerden oluşan ritim grubu, Öğretmenler Günü'nde Alsancak'ta sergiledikleri performansla İzmirlilerden büyük ilgi gördü. Saz, darbuka, tef, yan flüt, marakas ve zil gibi enstrümanlar çalan 20 öğretmenden oluşan grubun, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde sundukları gösteride coşkulu anlar yaşandı. Gruba eşlik eden öğretmenler de ellerinde 'Eğitim, değerlerimize sahip çıkmaktır', 'Eğitim, saygı ve hoşgörü öğretmektir', 'Eğitim, birbirimizi dinlemeyi öğretmektir', 'Eğitim, öğrenmeyi öğretebilmektir' yazılı pankartlar taşıdı. Etkinlik sırasında sergilenen zeybek gösterisi de alkışlandı.Ritim grubunu 3 ay önce kurduklarını söyleyen Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nermin Edrem, "Amatörce keyif almak ve öğrencilere örnek olmak amacıyla başladık. Sonra marakas ve zili ilave ettik. Bizi, iki müzik öğretmenimiz çalıştırdı. Ritim grubu kimya, biyoloji, fizik, matematik, beden eğitimi, resim ve meslek dersi öğretmenlerinden oluşuyor. Çocuklara 'Öğretiyoruz ama biz de bir şeyler öğreniyoruz' demek amacıyla böyle bir işe giriştik. Temamız buydu ve işe yaradı. Birçok çocuk bizimle beraber enstrüman çalmaya özendi ve başladı. Bunun, çocukların hoşça vakit geçirmesi, kendilerine bir hobi edinmesi, deşarj olması ve sosyal olmaları için çok etkili bir yöntem olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:İzmir Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nermin Edrem'le röportaj-Ritim grubundan genel ve detay görüntülerHaber: Melis KARAKUZULU - Kameraman: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,======================================Para vermedikleri 2 kişi 'rambo' bıçağıyla yaraladıKONYA'da Mehmet Coşkun (29) ve Mehmet Ali Koç (37) kendilerinden para istediği öne sürülen 2 kişinin 'rambo' bıçaklı saldırısında yaaralandı.Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde yürüyen Mehmet Coşkun (29) ve Mehmet Ali Koç'un(37) yanına daha önceden tanıdıkları Hasan S. ve Hasan Hüseyin E. geldi. İddiaya göre, ikili, Coşkun ve Koç'tan para istedi. Olumsuz yanıt alınca da 'rambo' bıçağı olarak tabir edilen bıçakla Coşkun ve Koç'a saldırdı. Saldırıda Mehmet Coşkun kalçasından, Mehmet Ali Koç sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Coşkun ve Mehmet Ali Koç, ilk müdahalelerinin ardından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Coşkun'un kalçasına saplanan bıçak doktorlar tarafından çıkarıldı. Şüphelilerden Hasan S. olay yerinde gözaltına alınırken, polis kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesiHastaneden detayOlay yerinden detayHaber-Kamera: Tolga YANIK KONYA======================================================Ardahan-Ardanuç yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldıDeniz BAŞLI/ARDAHAN - ARDAHAN ile Artvin'in Ardanuç İlçesi'ni birbirine bağlayan Bülbülan Yaylası, kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.Ardahan'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Ardanuç İlçesi'ni birbirine bağlayan Bülbülan Yaylası trafiğe kapatıldı. Artvin-Ardahan karayolunu kullanmak isteyen sürücüler, yol trafiğe kapatıldığı için geri dönmek zorunda kaldıklarını söylediler.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Trafiğe kapatılan yoldan görüntüAraçlardan görüntüSürücülerle röp.Tabeladan görüntüHaber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN======================================Trakya'da Öğretmenler Günü, törenlerle kutlandıTRAKYA'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen törenlerle Kutlandı.Edirne'deki törenler Talatpaşa Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı'nda başladı. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunumuyla başlayan törenler saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, kortej oluşturan kalabalık törenlerin yapılacağı Halk Eğitim Merkezi'ne kadar yürüdü. Törenlere Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirıt, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurtoğlu ve kurum müdürleri ile çok sayıda öğretmen, öğrenciler katıldı. Vali Ekrem Canalp, "İçinde yaşadığımız yüz yıl bilgi çağı olarak nitelendiriliyor. Bilgi çağının da esas yüklenicisi okullar, üniversiteler toplumun her kademesinde çaba gösteren herkes ama en önemlisi de siz öğretmenlersiniz. Üzerinizde ağır bir yük var, ağır bir maval var. Bu ağır maval esas itibariyle milletimizin geleceği olan gençlerimizdir"dedi.Törende mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin Türk Bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin etmesi ve öğrenciler şiirler okudu.Kırklareli Kültür Merkezi'nde Vali Osman Bilgin'in de katıldığı kutlamalarda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Kevser Battal, emekli öğretmenler adına Cafer Yüce konuştu. Vali Osman Bilgin, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime ve öğretmenlere verdiği önemden, toplumun değişmesinde ve gelişmesinde öğretmenlerin oynadığı rolün ne kadar önemli olduğunu ifade ederek tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Konuşmaların ardından, emekli olan öğretmenlere şilt ve hizmet şeref belgelerinin verilmesi, şiir kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Program Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi ve resim sergisi ile sona erdi.TEKİRDAĞ'DA EMEKLİ ÖĞRETMENLER ÖĞRETMEN MARŞI OKUDUTekirdağ'da kutlamalar Valilik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlandı. Törene Tekirdağ Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan emekli ve görevde olan öğretmenler, öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenlerin yapılacağı Tekirdağ Kültür Merkezi'ne geçildi. Bu sırada emekli öğretmen korosu öğretmen marşını okudu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(EDİRNE)Atatürk anıtında çelenk sunma töreniKortej oluşması ve ilerlemesiHalk Eğitim Merkesi'nde kutlamalardan genel detayVali Ekrem Canalp'ın konuşmasıÖğretmenlerin yemin etme töreni(TEKİRDAĞ)Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuSaygı duruşu, İstiklal MarşıEmekli Öğretmen Korosu'nun öğretmen marşını okumasıGenel, detay görüntülerHaber- Kamera: Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN,Vahit İŞBAŞARAN/EDİRNE,TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ,