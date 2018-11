Dha Yurt Bülteni -11

27 Kasım 2018 Salı 15:06



1)MAKEDONYA CUMHURBAŞKANI IVANOV, İZNİK'İ ZİYARET ETTİMakedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bursa'nın İznik ilçesine gelerek tarihi mekanları ziyaret etti. Gjorge Ivanov ve eşi Maja Ivanova'yo ilçede AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kaymakam Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik karşıladı. Turistlik amaçlı gezide Cumhurbaşkanı Ivanov'un ilk durağı Ayasofya Camii oldu. Ayasofya imamı Mahmut Şahin, konuk Cumhurbaşkanı Ivanov'a Ayasofya'nın tarihçesini anlattı. Ivanov, cami ve kilise bölümünü gezdikten sonra Roma Tiyatrosu ve İznik Çini Vakfı'nı da ziyaret etti. İlçe halkı da Ivanov'a yoğun ilgi gösterirken, bazı çocuklar da fotoğraf çektirdi.Görüntü dökümü;-----------------------------Ivanov'un gezisinden detaylar-Ayasofya Camii ziyareti-Ayasofya Camii hakkında bilgi alması-Vatandaşların hatıra fotoğrafı çektirmesiSüre: 1.55 dakika, Boyut: 214 MBHaber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa)=====================================================2)DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL'DAN PAZAR TURUDEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Burdur'da pazarı ziyaret edip, esnafla ve vatandaşla görüştü. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Burdur'da salı günleri kurulan halk pazarını gezdi. Aksakal'a Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge, Burdur İl Başkanı Ali Ünal eşlik etti. Pazar yerinde alıcı ve satıcılarla sohbet eden, bazı tezgahlardan alışveriş yapan Önder Aksakal, vatandaşlardan destek istedi.Önder Aksakal, "Burdur ilimizin esnafını gezdik, şimdi de pazar yerindeyiz. Pazar yeri ateş pahası. İnsanlar gerçekten alım zorluğu içerisindeler. Alım gücünün düşmesinden dolayı esnaf da tezgahlarında boş bekliyor, muzdaripler. Ekonominin geldiği durum ortada. Artık bazı gerçekleri saklama imkanı kalmamıştır. Demokratik Sol Parti olarak düşüncelerimizi halkımızla paylaştık, üreticilerimizle paylaştık. İnanıyorum ki bu seçimlerde Türkiye yeni bir yol açacaktır kendisine" dedi.DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, salı pazarındaki gezisinin ardından Veteriner Hekimler Odası'nı ziyaret etti. Aksakal daha sonra karayoluyla Ankara'ya döndü.Görüntü Dökümü--------------Aksakal'ın işyerlerine girmesiPazarcı esnafıyla konuşmasıVatandaşlarla sohbetiİkram edilen balığı yemesiAlışveriş yapmasıDetayHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,===================================================3)DOĞALGAZ SIZINTISI KORKUTTUMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın önündeki doğalgaz vanasında meydana gelen sızıntı, tedirginlik yarattı. Belediye ve doğalgaz ekiplerinin çalışmasıyla sorun giderilirken, vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Altay Mahallesi Selçuk Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen vatandaşlar, sokakta doğalgaz kokusu alınca itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği görevlileri, sokağı ve araçları kontrol etti. Bir apartman önündeki doğalgaz vanasından koku geldiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine doğalgaz görevlisi çağrıldı. Çalışma yapan görevli, sorunu giderdi. Doğalgaz firma yetkilisi, "Bize gelen ihbarlar nedeniyle günde en az 7 tip buna benzer şikayetlere müdahale ediyoruz. Havanın birden ısınması ve soğuması; vanalarda gençleşmeye yol açabiliyor" diye konuştu. Olayın çözümlenmesi üzerine sokak sakinleri, itfaiye ve doğalgaz görevlisine teşekkür etti.Görüntü Dökümü----------------İtfaiye ve doğalgaz ekibi çalışma yaparken görüntü(Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),=================================================4)HASANKEYF'TEKİ 2 MİNARENİN TAŞLARI TEK TEK SÖKÜLÜYORBATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında bulunan, Türkiye'nin ilk ve tek 'çift merdivenli' minaresine sahip El Rızk Camisi ile Süleyman Koç Camisi'nin 32 metre yüksekliğindeki minarelerine ait taşlar tek tek sökülüyor. Ayrı yerlerde numaralandırılarak korunan taşlarla iki minarenin Kültürel Park yakınlarında yeniden inşa edileceği belirtildi.Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçe Hasankeyf'ten taşınacak eserler arasında, 1407 ve 1409 yılları arasında Eyyubi Sultanı Süleyman'ın yaptırdığı El Rızk Camisi'nin, Türkiye'nin ilk ve tek çift merdivenli özelliğe sahip minaresi ile Süleyman Koç Camisi'nin minaresi de bulunuyor. Taşıma işlemleri kapsamında, her biri 32 metre yüksekliğinde olan minarelerden şu ana kadar 6 bin 110 taş titizlikle sökülerek numaralandırılıp, ayrı yerlerde muhafaza altına alındı. Taş söküm işlemlerinin sürdüğü minarelerin yıl sonuna kadar taşınacağı belirtildi.Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Arap alfabesindeki harflerin düz ve köşeli çizgilerle yazılan eski bir biçimi olan Kufi yazılarının da yer aldığı taşların özenle korunduğunu belirterek, "O minarelerin her taşı bir sanat eseridir. Şu ana kadar taşınan Zeynel Bey Türbesi, İmam Abdullah Zaviyesi, Artuklu Hamamı ve Ortakapı'da herhangi bir tahribat yaşanmadı. Minarelerin yeniden inşa edilmesiyle eski ve yeni arasındaki farkı görmüş olacağız" dedi.'MİNARENİN BENZERİ YOK'Minarelerin Kültürel Park'a yakın bir alanda yeniden inşa edileceğini belirten Başkan Kusen, şunları söyledi:"Sultan Süleyman Eyyubi, Moğol istilasının ardından Hasankeyf'in imarına büyük bir katkı sunmuş. 42 yıl süreyle Hasankeyf'i yeniden inşa eden Sultan Süleyman Eyyubi'nin eserleri de yeni yerleşim yerine taşınıyor. Bu örnek eserlerinden biri Dicle Nehri kıyısındaki çift merdivenli El-Rızk minaresidir. Minare, çıkan ve inenin bir birine değmeden aynı yolu kullandığı bir sisteme sahip. Bu minarenin bir benzeri yok. Yeni inşaatında da hata yapılmadan inşa edilmesini istiyoruz."Görüntü Dökümü----------------Minarenin taşlarıSökülen taşların istiflenmesiTaşlardaki yazılar- Hasankeyf görüntüsüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ BATMAN265 MB======================================5)CİNAYET ŞÜPHELİLERİ YAKALANDIGAZİANTEP'te bir restoranda çıkan silahlı kavgada, iş yeri sahiplerinden Hakan Yıldırım (26)'ı öldürüp ortağı Coşkun Aslankurt'u (35) da yaralyan 2 şüpheli, yakalandı.Öğümsögüt Mahallesi'ndeki restoranda geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, işyeri sahipleri Hakan Yıldırım ve Coşkun Aslankurt ile müşteriler M.Ç. ve E.P. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.Ç. ve E.P. tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Yıldırım ölürken, Aslankurt ise yaralandı. Şüpheliler, olayın ardından kaçtı.Restorandaki kamera görüntülerini inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. M.Ç. dün gece otomobilin, E.P. ise olay yerine yakın bir adreste yakalandı.Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Görüntü Dökümü----------------Şüphelilerin polis aracından indirilmesiŞüphelilerin adliyeye götürülmesiGenel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP ( DHA)102 MB======================================6)OTOMOBİLDEKİ UYUŞTURUCU 'ÇAKO'DAN KAÇMADIDENİZLİ'de durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde bulma konusunda uzman olan 'Çako' isimli köpekle yapılan aramada, arka koltuğunun altına gizlenmiş 13 bin 310 adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği öğrendi. Aydın- Denizli karayolunda polis noktası oluşturan ekipler, dün denetim yaptı. Polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurup arama yaptı. Alman cinsi 'Çako' isimli uyuşturucu dedektörü köpek de aramaya katıldı. Aracın arka koltuğun altında uyuşturucu kokusu alan 'Çako', patileriyle tepki gösterdi. Koltuğu kaldıran polis ekipleri, 10 ayrı poşette toplam 13 bin 310 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.Görüntü Dökümü----------------Otomobil sürücüsünün gözaltına alınmasıKöpeğin koltuğun altına tepki göstermesiPolislerin hapları bulmasıHaber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,======================================7)MİNİBÜSE BAĞLANIP ÇEKİLEN AT ŞAŞIRTTIBALIKESİR'in Bandırma ilçesinde boynundaki iple minibüsün arkasına bağlanarak çekilen atın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. MİNİBÜSE BAĞLANIP ÇEKİLEN AT ŞAŞIRTTIBALIKESİR'in Bandırma ilçesinde boynundaki iple minibüsün arkasına bağlanarak çekilen atın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca tepki çekti. Bandırma- Bursa karayolunun 600 Evler Mahallesi mevkiinde 10 V 4758 plakalı minibüsün arkasına bağlanarak yol boyunca çekilen at, sürücülerin dikkatini çekti. Sürücülerden bazıları iple boynundan minibüse bağlanarak çekilen atı cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Atı çeken minibüs ilk kavşaktan dönerek gözden kayboldu. Olay tepki çekerken, polis plakası belirlenen aracın sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.Görüntü dökümü:---------------------Minibüse bağlı atın çekilmesi791 KB - 32 snHaber: Tufan DALGIÇ/ Kamera: DHA