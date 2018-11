Dha Yurt Bülteni 11

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:37



28 Kasım 2018 Çarşamba 15:37

Batman'da Şehit Polis Memuru Öztekin törenle uğurlandı (2)GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİBatman'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Birol Öztekin'in (50) naaşı, Batman'daki törenin ardından cenaze nakil aracıyla memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirildi. Şehidin naaşını, Ergani'de binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler eşliğinde karşıladı. Terör örgütü PKK'ya lanet sloganları atan kalabalık eşliğinde Kemertaş Mezarlığı'na götürülen şehit polis memuru Öztekin için cenaze töreni düzenlendi. Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yalla, Ergani Kaymakamı Hüseyin Sayın, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, şehidin eşi Selda Öztekin, ağabeyi Varol, kız kardeşi Nigar Öztekin ile binlerce vatandaş katıldı. Cenaze nakil aracından alınan şehit Öztekin'in naaşı, musalla taşına konuldu. Ardından İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından cenaze namazı kıldırılarak helallik alındı.KARDEŞİNİ, TABUTUNU ÖPEREK UĞURLADIŞehidin ağabeyi Varol Öztekin'in kardeşinin tabutuna sarılarak öpmesi, duygusal anlar yaşattıı. Tören sırasında, gözyaşlarına hakim olamayan ve ayakta durmakta zorluk çeken şehidin eşi Selda Öztekin ve yakınlarına, güvenlik güçleri yardım ederek, teselli vermeye çalıştı. Yapılan duaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve milletvekilleri ile diğer protokol üyeleri de şehit polis memuru Birol Öztekin'in tabutunu omuzlayarak taşıdı. Şehit polis memuru Öztekin'in naaşı daha sonra gözyaşları arasında defnedildi.Annesi ve babasının daha önce yaşamlarını yitirdiği şehit polis memuru Birol Öztekin'in 2 kız çocuğu babası olduğu belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Tören alanından görüntüŞehit yakınlarından görüntüVatandaşların sloganlar eşliğinde yürümesiBakan Soylu ve beraberindeki protokolSoylu, milletvekilleri, vali ve protokol üyelerinin tabutu taşımasıYakınlarının ağıt yakma ve ağlama sesleriKalabalığın Türk Bayrağı taşımasıCenazenin taşınmasıCenaze namazıDuaların okunmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR-Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır),GÖRNTÜ BOYUTU: 419.31 MB=========================================Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 4 işçi enkaz altında kaldı (7)KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORKuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak yaralanan Kani Öztürk isimli işçi saat 14.40 sıralarında enkaz altından çıkarıldı. 112 Acil ekibinin müdahalesinin ardından yaralı işçi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Enkaz altında kaldığı söylenen Mehmet Canpolat isimli işçinin yakınları ise olay yerinde gözyaşları içerisinde çalışmaları takip etti. AFAD, UMKE, itfaiye ve arama ve kurtarma ekiplerinden oluşan çok sayıda kurtarma ekibi, enkaz altında kalan 3 kişiyi çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.==========================================FETÖ'nün yeni yapılanmasına 9 tutuklama (2)HİMMET TOPLAYAN ESNAF İMAMI DA TUTUKLANDIMersin'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheliden 9'unun tutuklanmasının ardından, zanlıların ifadeleri doğrultusunda yeni yapılanmada 'esnaf imamı' olarak görev yaptığı tespit edilen 28 yaşındaki İ.K. de yakalandı.'ByLock' benzeri kripto yazılım olan 'Eagle' üzerinden itribata geçtiği esnaftan yüklü miktarda himmet topladığı belirlenen İ.K., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan gözaltına alınan 23 şüphelinin de esnaf olduğu bilgisine ulaşıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Adliyede tedbir alan polislerin görüntüsü-Tutuklanan zanlıların adliyeden çıkışı-Zanlıların yürümesi ve polis aracına bindirilmeleri-Bir zanlı yakınının adliye bahçesi dışına çıkarılması(BOYUT: 145 MB) (SÜRE: 01.20 DK)Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN,=============================================Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (4)MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDIEdirne'de etkili olan sağanak yağışta Tayakadın ile Karakasım arasında sel suları nedeniyle mahsur kalan Yüksel Güven ile Gürkan Özkay, yaklaşık 6 saat sonra kurtarıldı. Yaşanan yağış nedeniyle tarladaki pancar motorunu kontrol etmeye giden Yüksel Güvendi ile avlanmaya giden Gürkan Özkay, aniden bastıran sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Yüksel Güvendi, bölgede bulunan bir avcı barınağına sığınırken, Gürkan Özkay, ise ağaca tırmandı. Mahsur kalanların cep telefonu ile ulaştıkları köylüler, durumunu valiliğe bildirmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.Ekipler, saatler süren çalışmanın ardından Yüksel Güvendi ile Gürkan Özkay'ı kurtardı. Bölgeye avlanmaya gittiğini söyleyen Özkay, "Av yaparken su basınca bir ağaca çıktım. Telefonla muhtarı bir kez aramadım ama şarjım bitti. Onlar ekiplere haber vermişler" dedi. Kurtarılan Yüksel Güvendi, yağmur nedeniyle tarladaki pancar motorunu almaya gittiğini belirterek, "Birden su gelince mahsur kaldım ve bölgedeki bir avcı barınağına girdim. Muhtarı cep telefonu ile aramadım ancak bir süre sonra orası da su aldı. Daha sonra ekipler gelerek beni kurtardı" dedi.KAYIP KİŞİ EVİNDE BULUNAMADIBu arada Oğulpaşa köyünde kayıp ihbarı yapılan 80 yaşlarındaki Veysel Eren'i arama çalışmaları sürüyor. Suyla kaplı olan evine botla giren AFAD ekipleri, evde yaptıkları aramada kayıp olduğu belirtilen kişiyi bulamadı. Ekipler, evin çevresinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.YAĞIŞ REKORU KIRILDIEdirne'ye san 24 saatte düşen sağanak yağış rekoru da getirdi. Edirne'de 1930 yılında kurulan meteoroloji istasyonun bugüne kadar kente en fazla yağış düştüğünü tespit etti. Edirne'ye son 24 saat içinde metrekareye 128.7 kilogram yağış düşerek, son 88 yılın rekorunu kırdı. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerinden itibaren kentte karla karışık yağmur beklendiğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Dron ile havadan su altında kalan evlerKurtarılmayı bekleyen kişinin eviKöşençiftliği köyü su altındaTaşan dereler, tarlalar su altındaKaybolduktan kurtarılan 2 kişiKurtarılan 2 kişi ile röpSular altındaki yerleşim alanlarıHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,=============================================Suriyeli öğrencilere ödülHatay'ın Reyhanlı ilçesinde TOKİ Cüdeyde Geçici Eğitim Merkezi'ndeki Suriyeli öğrencilere başarılarından dolayı ödül verildi.Geçici Eğitim Merkez'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler İstiklal Marşı ve Çanakkale Marşı'nı ezbere okudu. Bu arada eğitim dönemi ile başta Öğretmenler Günü ve Kuran-Kerim'i en güzel okuyan öğrencilerle çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Geçici Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Derviş, sağlanan eğitim ve öğretim nedeniyle Türkiye'ye teşekkür ederek, "Öğretmenler Günü ve Kuran-ı Kerim okumada ve çeşeitli yarışmalarda dereceye giren 40 öğrencimize ödül verdik. Öğrencilerimiz, aldıkları eğitimle geleceğe hazırlanıyorlar" dedi.Görüntü Dökümü--------------------------Öğrenci İstiklal Marşı'nı okurkenŞiir okuyan öğrencilerÖdül verilirkenGeçici Eğitim Merkezi Müdürü'nün konuşmasıSÜRE: 3'56"-BOYUT: 356 MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),=============================================Trafik kazasında şehit olan polis memuruna son görevİzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucunun etkisindeki sürücünün kullandığı aracın çarpmasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 8 gün yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybeden şehit polis memuru Buket Keleş, meslektaşları tarafından gözyaşlarıyla, toprağa verilmek memleketi Kırşehir'e uğurladı. Henüz üç aylık polis memuru olan Buket Keleş'in ailesine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, genç meslektaşının ölümüyle yaşadığı acıyı dile getirdi.Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında geçen 19 Kasım'da yaşanan kazada, Torbalı yönüne seyir halinde olan S.A. (28), yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan araçla, yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Buket Keleş'e (28) çarptı. Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 8 gün yaşam savaşı verdikten sonra, hayatını kaybetti. Bu arada kan ve idrarından alınan numunelerde uyuşturucu hap ile esrar kullandığı tespit edilen sürücü S.A. ise tutuklandı.KONAK MEYDANI'NDA TÖREN DÜZENLENDİGörev dönüşü yaşanan kazada yaralanıp şehit olan polis memuru Buket Keleş için bugün Konak Meydanı'nda tören düzenlendi. Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra çok sevdiği polislik mesleğini tercih eden, henüz üç aylık polis memuru olan Buket Keleş için düzenlenen törende baba Hamdi Keleş¸ anne Güler Keleş, kardeşleri Dilek Tuna, Sevgi Özarslan, Murat Keleş, taziyeleri kabul etti. Ailenin acısını paylaşan Vali Erol Ayyıldız, baba Hamdi Keleş'e Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı verdi. Ayrıca aileyi acılı günlerinde, Vali Erol Ayyıldız'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan, kamu kurumlarının yöneticileri ile askeri erkan da yalnız bırakmadı. Şehit meslektaşının ölümüyle yaşadığı acıyı anlatan İzimr Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, aileyle yakından ilgilenip kendisine sarılan anne Güler Keleş'in acısına ortak oldu, teselli etmeye çalıştı. Polis memurunun ablası Dilek Tuna, şehit kız kardeşinin şapkasını başına taktı, gözyaşı döktü. Saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesinin ardından Buket Keleş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir'e gönderildi. Şehit polis memurunun Keleş'in, yarın öğlende kılınacak cenaze namazdan sonra son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Cenaze töreninden görüntü.Tabutun taşınmasından görüntü.Emniyet müdürünün konuşmasından görüntü.Katılanların görüntüsü.Haber: Taylan YILDIRIM -Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR=============================================BM'nin Suriye'ye yardımları devam ediyorBirleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'nin İdlib kentine insani yardımları devam ediyor.Reyhanlı'daki lojistik merkezinden yüklenen 17 TIR Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek İdlib kentine gitti. TIR'lardaki insani yardımların İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı belirtildi.Görüntü Dökümü-------------------------TIR'lardan görüntüBM araçlarıAraçlar Cilvegözü'ne gelirkenGümrük sahasına girerkenSÜRE: 2'32" -BOYUT: 283 MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),=============================================Tekirdağ'ın çevre durum raporu: Ergene'nin kirliliği artarak devam ediyorTekirdağ'da Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hazırlanan çevre durum raporunda Çorlu ve Çerkezköy derelerince beslenen Ergene nehrinin sanayileşme sonrası kirlenmeye maruz kaldığı ifade edilerek, "Su kalitesinin 4. sınıf olduğu saptanmış bulunmaktadır ve su kalitesindeki bozulma artarak devam etmektedir" denildi.Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 'Tekirdağ ili 2017 yılı çevre durum raporu' hazırlanarak bakanlığın internet sitesi üzerinden yayımlandı. 118 sayfalık raporda hava kalitesi, su ve su kaynakları, atık, doğa koruma ve biyolojik çeşitlilik, arazi kullanımı, ÇED çevre izin ve lisans işlemleri, çevre denetimleri gibi konularda geniş bilgilere ve yapılan çalışmalara yer verildi. Türkiye'nin en büyük 100 kuruluşundan 3'ü ve en büyük 500 kuruluştan 15'nin Tekirdağ sınırları içinde olduğu anlatılan raporda metal eşya ve makine imalatının geliştiği, İstanbul'a yakınlık, ulaşım, pazarlama imkanları sanayinin gelişmesinde önemli rol oynadığı belirtildi.'KİRLİLİK ARTARAK DEVAM EDİYOR'Tekirdağ genelinde 13 adet organize sanayi bölgesi ve 1 adet serbest bölge yer aldığı ve organize sanayi bölgelerinde 1081 firmanın faaliyet gösterdiği kaydedildi. 264 kilometre uzunluğundaki Ergene nehrinin 86.6 kilometresi Tekirdağ'dan geçtiği bahsedilen raporda, Ergene'yi besleyen Çorlu ve Çerkezköy derelerini sanayileşme sonrasında kirlenmeye maruz kaldığı belirtilerek, "Ergene Nehrinin bölgede gelişen sanayileşme sonrası kirliliğinin gündeme gelmesinden bu yana geçen süreçte farklı kurum ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü, D.S.İ. gibi kuruluşlarca kirlilik ölçümleri yapılmaktadır. Bunlardan edinilen bilgilere göre ise Ergene Nehrini besleyen en büyük kol olan Çorlu Deresi ve yan kolları Çerkezköy ve Çorlu'daki yoğun sanayileşme sonrası kirlenmeye maruz kalmaktadır. Ergene Nehrinin ve Kollarının suyu 'Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nde verilen kalite sınıfları ile kıyaslandığında (fiziksel ve inorganik kimyasal parametreler) ve (organik parametreler) grubu parametreler açısından su kalitesinin 4. sınıf olduğu saptanmış bulunmaktadır ve su kalitesindeki bozulma artarak devam etmektedir" denildi. Ayrıca kirlilik tablosunda 4. sınıf su kalitesinde olan Ergene nehrinin evsel atıkların yanı sıra sanayi kaynaklı atık sularla kirlendiği ifade edildi.Su kirliliğinin Tekirdağ ve Ergene havzasında iyileştirilmesi yönünde 15 maddelik eylem planı çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:"Ergene Havzasındaki kirliliği önlemek üzere Ergene Havzası Eylem Planı hazırlanmış olup, 15 maddeden oluşmaktadır. Maddeler arasında; kirliliği minimize etmek üzere Çevre Düzeni Planının uygulanması, Tekstil sektöründen başlayarak temiz üretime geçilmesi kirlilik oluşmadan kirliliği önlemek, havzaya özgü kirlilik parametrelerin oluşturulması, Renk parametresinin hayata geçirilmesi, Sanayi atık sularının ortak arıtılması, denetimlerin sıkılaştırılması ve Belediye Arıtma tesislerinin kurulması gibi maddeler yer almaktadır. Sanayiden kaynaklanan endüstriyel nitelikli atık suların ortak arıtma tesisleri yolu ile derin deniz deşarj sistemi bağlantısı çalışmaları İl çapında ve havza bazında hız kesmeden devam etmektedir. Bu çalışmaların neticelendirilmesi sonucunda su kirliliğinin ilde ve havza bazında iyileştirilmesi yönünde olumlu sonuçlar alınacaktır"'ERGENE'NİN TEMİZ AKACAĞINA UMUDUMUZ YOK'Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Ergene'nin tüm temizlik çalışmalarına rağmen halen kirli aktığını ve temiz olacağına ilişkin umudunun olmadığını söyledi. Son yapılan analizlerde de kirliliğin tespit edildiğini kaydeden İşbilen, "Ergene'nin hali dünden farlı değil. Aynı şekilde aynı kirlilik yüküyle akmaya devam ediyor. Ekim ayında Uzunköprü Belediyesince yapılan analizlerde Ergene'nin 4'ncü sınıf kirli su olma özelliği devam etmekte. Suda bulunan oksijen miktarının son yılların en düşük seviyesinde olduğunu, analizimde belirledik. Bakanlık tarafından açıklanan son raporda da, kirlilik yükünün çok fazla şekilde devam ettiğinin ve 4'ncü sınıf su olma özelliğini taşıdığını, açıkça beyan etmekteler. Bu durumda yapılacak şey fabrikaların atıklarını göndermelerini engellemek. Hükümetin bu anlamda çalışması, deniz deşarjı çalışmasıyla, Ergene'nin temiz akacağından pek umudumuz yok" dedi.Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi avukat Bülent Kaçar ise Trakya'nın kanayan yarasını kaynağında engelleyerek etkili denetimler yapılması gerektiğini savundu. Kaçar, "Yıl 2018 ve geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz günlerde açıklanan 'Tekirdağ İl Çevre Durum' raporunda da itiraf edildiği gibi Ergene Nehri'ndeki su diye bize tanıtılan niteliği belirsiz sıvı maalesef 4'ncü sınıf su olarak kirli akmaya devam ediyor. Bu rezilliğin bize yaşatılan bu vicdansızlığın faturasını belediyelere tarıma çıkarmak daha büyük vicdansızlıktır. DSİ bölgedeki belediye evsel atıkların tesislerini tamamlayıp teslim edememiştir. Halan 2 bin 700 civarındaki sanayi tesisinin atıklarını bu gördüğünüz vicdansızlığı kaynağından engelleyememekte ve bu kirletici kaynaklara söz geçirememektedir. Yetkililer artık bu vicdansızlığı durdursun. Trakya'nın kanayan yarasını kaynağında engelleyerek etkili denetimler gerekirse şikayetler, geçici ruhsat fabrika durdurmalar kapatmalar yaparak bunu durdursun. Artık yeter. Artık Trakya insanı kanserden ölmek istemiyor. Eğer bu kirliliği engelleyemezlerse görevi bıraksınlar. Bu kirliliğe göz yumanlar suçludur. Görevlerine kötüye kullanıyorlar" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Ergene Nehri yukarıdan Drone ileKirli akan nehirden detaylarTarihi köprü ve Ergene NehriKöpüren sudan detaylarDHA muhabiri Ali Can Zeray anonsBelediye Başkanı Enis İşbilen ile röp.Avukat Bülent Kaçar ile röp.DetaylarHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/TEKİRDAĞ,-=============================================