Dha Yurt Bülteni 11

DHA YURT BÜLTENİ 11'Çingene Kız'ın eksik parçaları ziyaret için hazırlanıyorYURT dışına 1960 yılında kaçırılan, uzun uğraşlar sonucu ABD'den Türkiye'ye dün de ana vatanı Gaziantep'e getirilen 'Çingene Kız' mozaiğinin 12 parçasının ziyarete açılması için Zeugma Mozaik Müzesi'nde yoğun çalışma yürütülüyor.Zeugma Mozaik Müzesi, 30 bin metrekarelik alanda yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan müzede; Gaziantep'le özdeşleşen 'Çingene Kız' mozaiği, Mars Heykeli, Roma Dönemi'ne ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler gibi tarihe ışık tutan eserler sergileniyor. Son olarak 1960'lı yıllarda Fırat Nehri kıyısındaki Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılarak, yurt dışına kaçırılan ve ABD'nin Şikago kentinde bulunan Bowling Green Devlet Üniversitesi zemininde sergilenen 'Çingene Kız' mozaiğinin parçaları dün kente getirildi. Müze deposuna konulan 12 parça mozaik için ayrıntılı çalışma başlatıldı. Konusunda uzman sanat tarihçileri ve arkeologlar, mozaiklerin müzede yer alması için çalışmalarını sürdürüyor. 'Çingene Kız' mozaiğinin bulunduğu bölümde yer alacak mozaiklerin tanıtımı, 8 Aralık'ta, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katılımıyla yapılacak. Bu tanıtımın ardından yarım asrı aşkın ara sonrası ana vatanına getirilen mozaikler de 'Çingene Kız' mozaiğiyle birlikte yerli- yabancı sanatsever ve turistlerin ziyaretine açılacak.Zeugma Mozaik Müzesi'nde, Zeugma Antik Kenti kazılarında kurtarılan 51 adet 896 bin 86 metrekare mozaik sergileniyor. Çevre il ve ilçelerden getirilen Geç Antik Dönemi'ne ait eserlerle birlikte sergilenen mozaiklerin boyutu 2 bin 800 metrekareyi buluyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Çingene Kız mozaiğiMüzenin havadan görüntüsüMüzedeki eserlerMüzedeki ziyaretçilerÇingene Kız'ın gözleriMüzenin geniş açılı hava görüntüsüGenel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-476 MB=======================Lise öğrencisi arkadaşını yediği dayak nedeniyle öldürdüğünü iddia ettiKASTAMONU'da aynı okulda okudukları 12'nci sınıf öğrencisi Cihan Haylaz'ı (17) okulun önünde tabanca ile vurarak öldüren Cinayet zanlısı 16 yaşındaki R.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşamını yitiren Cihan Haylaz'da yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Cihan Haylaz ile R.T. (16) arasında dün okul önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T, yanında bulunan tabancayla Cihan Haylaz'a ateş ederek yaraladı. Haylaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi ve kaçan zanlı R.T.'de bir süre sonra avukatıyla polise teslim oldu.Cinayet zanlısı 16 yaşındaki R.T., emniyetteki işlemlerin ardından Kastamonu adliyesine sevk edildi. Gazetecilerin "Neden vurdunö sorusunu yanıtsız bıraktı. R.T., savcılık sorgusunda, daha önce tartışma sırasında hayatını kaybeden Cihan Haylaz tarafından okul içerisinde birkaç kez darp edildiğini ve bunu gururuna yediremeyerek cinayeti işlediğini iddia ettiği belirtildi.Öte yandan Cihan Haylaz sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Camisinde kılınan cenaze namazı sonrası Karadere Haydarlar köyünde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Cinayet zanlısı Hastane raporu sonrası adliyeye götürülüşü-Cinayet zanlısı Adliye'ye çıkarılışı-Adliye binasıGürkan YILMAZ/KASTAMONUSüre: 00: 35 Boyut: 17;7 MB======================Karaloğlu: 2019, 2018'den daha iyi olacakAKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeler Birliği'nin (AKTOB) düzenlediği Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' ana tema olarak belirlendi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sektörden aldığı işaretlere göre 2019'un 2018'den daha iyi olacağını açıkladı.AKTOB'un, Uluslararası 8'inci Resort Turizm Kongresi, 'Geleceğin Turizmi, Turizmin Geleceği' başlığıyla 28-29 Kasım tarihlerinde Miracle Hotel'de düzenleniyor. Kongrenin açılışına Vali Münir Karaloğlu, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Türkiye Otelciler Federasyonu Bakanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı katıldı. Kongrede yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda turizm sektörü temsilcisi de yer alıyor. Kongrenin açılış töreninde 2018 yılı öncesindeki kriz yılları ve 2018 yılı ile önümüzdeki yıllara ilişkin hedefler ve turizmde dijital dönüşüm ele alındı.2019, 2018'DEN DAHA İYİ OLACAKHem Antalya hem Türkiye'nin 2016'daki çok sıkıntılı sezondan sonra bugün geldiği noktada emeği, katkısı olan bütün paydaşlara teşekkür etmek gerektiğini belirten Vali Münir Karaloğlu, "Bu büyük başarıda her birimizin büyük emeği var. Dünyada bu kadar kısa sürede, bu kadar hızlı toparlanmış başka bir destinasyon var mı bilmiyorum. Bunu Antalya başardı, Türkiye de başardı. Turist sayısı bakımından hedeflediğimiz noktaya vardık. Her şey elbette ki turist sayısı değil, gelir de çok önemli. 2019 işte bu kayıplarımızı telafi edeceğimiz ve artıya geçeceğimiz bir yıl olacak. Bunun işaretleri turizmcilerimiz tarafından veriliyor. 2019, 2018'den daha iyi olacak" dedi.TURİZM 4.0'I YAKALAYABİLECEK MİYİZ?Turizm sektöründe sürekli hareket halinde olunması ve yenilenmek gerektiğine işaret eden Vali Karaloğlu, "Turizm 4.0'ı yakalayabilecek miyiz, içini doldurabilecek miyiz, rakiplerimize baktığımızda daha geride olduğumuz bireysel tercihi artırabilecek miyiz? Dijital platformlardan otelini yer hizmetlerini alabildiği sistemi geliştirebilecek miyiz, yapay zekayı turizme aktarabilecek miyiz? Antalya'da kamu, yerel yönetimler ve sektörün dünyaya örnek olabileceği işbirliğimiz var ve her ay bir gün sektörden dostlarla geçmiş ayı değerlendirir ve önümüzdeki aylara dönük beklentiler, sorunları tartışır ve çözümler üretiriz. Geçen sene Antalya'da temalı yıllar başlattık ve 2018 Perge Yılı'ydı, çok önemli faydalarını gördük. 2019 yılı için de üç alternatif belirledik ve önümüzdeki toplantıda kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.İNGİLİZ TURİST İÇİN KKTC-ANTALYA İŞBİRLİĞİToplantıya katılan KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise KKTC'deki turizm yatırımları ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Ataoğlu, Londra temaslarında İngiltere'de yaşayan Türklerin KKTC'ye gelirken Antalya üzerinden bir çalışma planlandığını anlattı. Bir taşla iki kuş vurulacak bu çalışmada Ataoğlu, Antalya'ya gelen turistlerin bir-iki günde yarım saat mesafedeki KKTC'ye gelebileceğini ve şubat ayında bu konudaki uçuşlarla ilgili tarihlerin açıklanacağını söyledi.TURİZM İÇİN GÜÇLÜ BİR FON KURULUYORKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Sektörümüzde ortak akılla olumsuzlukları minimum seviyeye nasıl indirebiliriz, daha hızlı hareket edebilen daha hızlı mekanizmalara sahip, kriz anında doğru kararlar verebilecek yeni bir yapı hazırlığı içerisindeyiz. Turizm tanıtma fonu ya da turizmi geliştirme fonu. Finansal yönü de güçlü olan, kamunun diğer unsurlarını da harekete geçirebilecek bir yapı kurarak, olumsuz durumlarda en az nasıl etkilenebilirizin arayışı içerisindeyiz. Bu fon üzerinden tanıtım, yatırım vb tüm altyapı hizmetlerinin desteklenmesi de öngörülüyor" dedi.2018 REKORLAR YILIKongrenin her yıl turizm sezonu öncesinde alınacak kararlar ve izlenecek yol hakkında önemli ipuçları verdiğini belirten Başkan Menderes Türel, "14 milyon turist hedefine adım adım yaklaşılan bir dönemde hem 2018'i değerlendirmek hem de 2019 yol haritamızı çizmek adına bu kongre çok önemli. Son birkaç yıla baktığımızda turizm sektörümüz çok inişli çıkışlı zor bir dönemden geçti. Turizm sektörüyle el ele vermek suretiyle bu süreci atlattık. 18 ilde 8 bin mecrada iç turizme yönelik 'Antalya Seni Bekliyor' kampanyası düzenlemiştik. Zor döneminde sektöre umut oldu. Şimdi geldiğimiz noktada 2018 tüm zamanların rekorunu kırdığımız bir yıl oluyor" dedi.SEZON 8 AYA UZADIMenderes Türel, Antalya'nın bugünkü yatak kapasitesiyle 20 milyon turiste rahatlıkla ev sahipliği yapabileceğini vurguladı. Bunun içinde en önemli şeyin sezonu 12 aya uzatmak olduğunu belirten Türel, ekim-kasım ayları doluluk oranlarının çok iyi noktalara geldiğini, tur operatörlerinin rezervasyonları mart ayı başına çekmesiyle de sezonun 8 aya uzadığını dile getirdi.Devlet ve özel sektör işbirliği ve yurtdışındaki köklü dostluklar sayesinde sektörün kötü günleri atlatarak eski gücüne ulaştığını belirten AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, sektörün gelişimini üç dönem halinde şöyle özetledi;"Birinci dönem Özal dönemindeki atımlar turizmde birinci evreyi oluşturdu, ikinci evre 2003 ve sonraki yıllardaki altyapı yatırımlarıyla birlikte başladı. Şimdi tüm bu altyapının verdiği güçle üçüncü döneme girdik. 2023 yılında 50 milyon turist 50 milyar turizm geliri hedefini belki de revize ederek daha da yukarıya çıkaracağız. Bu yıl 13.5 milyon Antalya, Türkiye 40 milyon turist sayısına ulaşacaktır. Türkiye dünya sıralamasında 6'ncılığa yükseldi. Turizm dünyada yüzde 7 büyürken Türkiye yüzde 23 büyümeyle dünya turizm sektörüne de artı değer kazandırdık."HEDEFİMİZ 70 MİLYONLARTurizm gelirinde henüz istenilen seviyede olunmadığını anlatan Yağcı, "Türkiye markasının değerini artırmak ve yeni markalar yaratmalıyız. İnsanlar sadece eğlenmek, hoş vakit geçirmek için değil, lezzetli bir yemeği tatmak, nasıl yapıldığını görmek, müzik dinlemek değil, o müziğin yapıldığı insanlarla bir arada olmak istiyor. Harcaması yüksek turisti çekmek için nitelikli ekosistemler yaratmamız gerekiyor. Bunun için çevre ve kültür iki önemli değer. Sokaklarımız, caddelerimiz, denizlerimizin temiz olması gerekiyor. Kültürel değerlerimiz toplumumuzun kimliğidir. Kültürel varlıklarımızı koruma ve ekonomiye kazandırmanın yolu turizmdir. Antalya'da 2018'in Perge Yılı ilan edilmesi de bu noktada tesadüf değildir. Hedefimiz Türkiye'de niteliksel olarak geliştirmek ve 70 milyon rakamlarını konuşabilmektir. Akıllı turizm, akıllı seyahat dönemi" dedi.Kongrenin açılış konuşmalarının ardından protokol üyelerine AKTOB Başkanı Erkan Yağcı tarafından plaket takdim edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Katılımcıların görüntüsüProtokolün görüntüsüVali Münır Karaloğlu'nun konuşmasıAKTOB Başkanı Erkan Yağcı'nın konuşmasıBakan yardımcısı Nadir Alparslan'ın konuşmasıDetaylar569 MB -- 05.08 // HDHaber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,======================================Sivas'ta, 2 metre 5 santimlik etli pide yapıldıSİVAS'ta fırın ustası Ekrem Sönmez (27), 2 metre 5 santimetre uzunluğunda etli pide yaptı. Sönmez, Sivas etli pidesinin Konya'da yapılandan farkının eti ve uzunluğu olduğunu söyledi.Kent merkezindeki Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde faaliyet gösteren fırında 10 yıldır usta olarak çalışan Ekrem Sönmez, istek üzerine 2 metre 5 santimlik etli pide yaptı. Günlük yüzlerce etli pide hazırlayan ve müşterilerinin talebi doğrultusunda hamuru uzatabilen Sönmez, yiyeceğin kente özgü olduğunu söyledi. Sivas etli pidesinin Konya'da yapılandan farkının uzunluğu olduğunu dile getiren Sönmez, "Sivas etli ekmeğinin kentte yaşayan birçok vatandaş tarafından bilinen bir lezzet. Kaburga etinden hazırlanan etli ekmeğin içerisine vatandaşlar ağız tadına göre, domates, biber ve soğan konuluyor. Vatandaşlarımız ister evlerinde, isterse kasaplarda içini hazırlatarak getiriyorlar ve yaptığımız etli ekmekten her müşterimiz memnun kalıyor" dedi.Sivas'ta birçok mahallede yüzlerce pide fırını bulunduğunu ve etli ekmek yapıldığını anlatan Sönmez, "Müşterilerimiz öğle saatleri ağırlıklı olmak üzere günün her saatinde etli ekmeği tüketiyor. Fırınımız 24 saat hizmet veriyor, günün her saatinde de etli ekmek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Yaptığı etli pidelerin il dışına ve hatta yurt dışına da gittiğini ifade eden Sönmez "Fırınlarda katmer, çörek ve pide gibi kente özgü yiyeceklerin de pişiriliyor. Bir çok müşterimiz yaptığımız etli pideleri il dışına ve yurt dışına da götürüyor. Daha önce de 2,5 metrelik etli pide yapmıştım" dedi.Sivas etli pidesi için tescil hazırlığı yapılmasından mutlu olduklarını ifade eden Sönmez, "Bizim hamurumuz mayalı. Konya etli pidesi mayasız hamurdan oluyor. Bizimki daha güzel oluyor, uzatıyoruz ince oluyor, hamur olmuyor, kurumuyor. Konya'nın etli pidesinin kuruduğunu söylüyorlar" dedi.Kasap dükkanı işletmecisi Hasan Vural ise Sivas etli ekmeğini diğerlerinden ayıran en önemli özelliğinin içinin kaburga etinden hazırlanması olduğunu dile getirdi.Görüntü Dökümü:-Pidenin hazırlanması ve fırına sürülmesi-Pişirilmesi-Metre ile ölçümü-Fırıncının açıklaması-Kasabın konuşmasıHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,======================================2.5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, yakalanacağını anlayınca polise saldırdıAKSARAY'da 'dolandırıcılık' suçundan 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hüseyin Tozar (57), polis kontrol noktasında aracıyla birlikte yakalanacağını anlayıp iki polise yumrukla saldırdı. Aracını terk edip kaçmak isteyen Tozar, gözaltına alındı.Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Küçükbölcek Mahallesi Muhsin Tuğrul Caddesi'nde rutin yol kontrol uygulaması yapmaya başladı. Polis, kontrol sırasında durdukları bir otomobilin sürücüsü Hüseyin Tozar'dan ehliyet ve ruhsatını istedi. Sürücüsünün tedirgin davranışlarından şüphelenen polis, yaptığı kimlik kontrolünde Hüseyin Tozar hakkında Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'dolandırıcılık' suçundan 2.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası verildiğini belirledi. Bunun üzerine polis, Tozar'ı, gözaltına almak istedi. Yakalanacağını anlayan Tozar da aracından inip, kendisini gözaltına almak isteyen polis memurları Özden Y. (26) ve Ahmet Ş.'ye (29) yumrukla saldırıp kaçmak istedi. Tozar, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Tozar, gazetecilerin 'Polis memurlarına niçin saldırdınız?' sorusu üzerine " Ağabeyciğim, ben bu memurlara vurduğum doğrudur." dedi.Gözaltına alınan Tozar hakkında, 'yaralama ile görevi yaptırmamak için direnme' suçundan da soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Saldırıya uğrayan polis memurları da hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından taburcu oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Saldırıya uğrayan polislerin hastaneden çıkmasıŞüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesiGenel v edetayHaber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY======================================