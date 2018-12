Dha Yurt Bülteni 11

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:58



TAKSİDE TARTIŞTI, İNİNCE 9 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜANTALYA'nın Manavgat ilçesinde müşteri olarak bindikleri takside alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan Türkmenistan uyruklu Ruslan Narmetov ile Hakan Akdoğan (40), araçtan inince kavga etti. Kavga sırasında Ruslan Narmetov, Akdoğan'ı 9 bıçak darbesiyle bıçaklayarak öldürdü.Serik'te buluşan Hakan Akdoğan ile Türkmenistanlı Ruslan Narmetov, dün saat 17.00 sıralarında müşteri olarak bindikleri taksiyle Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'ne gitmek için yola çıktı. Yolda Hakan Akdoğan ve Ruslan Narmetov arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Bunun üzerine taksi şoförü, Manavgat Caddesi'nde aracı durdurdu. Araçtan inen Akdoğan ve Ruslan Narmetov kavga etmeye başladı.ELİNDEKİ BIÇAĞI KAPIP, ÖLDÜRDÜKavga sırasında Hakan Akdoğan, yanındaki bıçakla Ruslan Narmetov'u bacağından yaraladı. Bu sırada Ruslan Narmetov, Akdoğan'ın elindeki bıçağı kaptı. Ruslan Narmetov, Hakan Akdoğan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, kaçtı.Taksi şoförünün ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda 9 bıçak yarası olduğu belirlenen Hakan Akdoğan, ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Akdoğan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Ruslan Narmetov'u jandarma teslim oldu. Ruslan Narmetov, hastanedeki tedavisinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Hakan Akdoğan'ın cenazesi ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.ANNESİNİ TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'YE GETİRTMİŞHakan Akdoğan'ı, 9 bıçak darbesiyle öldüren Türkmenistan uyruklu Ruslan Narmetov, savcılıktaki ifadesinde olayın ayrıntılarını anlattı. Annesinin göğsünde ve yüzünde sağlık sorunları olduğunu belirten Ruslan Narmetov, kendisinin bir süre önce Türkiye'ye geldiğini ve eniştesinin yanında kaldığını söyledi. Annesinin tedavisi için çeşitli doktorlarla görüştüğünü anlatan Ruslan Narmetov, daha sonra Hakan Akdoğan'la tanıştığını ve kendisine yardımcı olabileceğini söylediğini ifade etti. Dün Hakan Akdoğan'ın kendisini annesinin tedavisi için Antalya'ya çağırdığını ve doktora vermek için biriktirdiği 7 bin lirayı da getirmesini söylediğini aktaran Ruslan Narmetov, parayı götürmediğini, bu nedenle Hakan Akdoğan'ın kendisine kızdığını belirtti. Önce Serik'e, ardından taksiyle Taşağıl'a geldiklerini kaydeden Narmetov., taksideyken Hakan Akdoğan'ın kendisine küfür ettiğini iddia etti.'BIÇAĞI BİR KEZ SAPLADIĞIMI HATIRLIYORUM'Hakan Akdoğan'ın kendisine, "Parayı neden getirmedin, bize boşu boşuna iş çıkarttın" dediğini anlatan Ruslan Narmetov, "Yolda taksiyi durdurup, 4 bira aldı. Eve geldik. Ben içeri girdim, Hakan da ardımdan geldi. Ben odadan çıkarken, Hakan üzerime doğru yürüyerek bana parayı vermemi söyledi. Ben de parayı sadece doktora vereceğimi belirttim. Bunun üzerine Hakan daha önce görmediğim bir bıçağı çıkartarak bana doğru salladı. Bu esnada evin dış kapısından çıkışımı engelleyecek vaziyette pozisyon aldı. Camdan atlamayı düşündüm ama ev 2 katlıydı ve yüksekti. Bu sırada Hakan bana bıçağı salladı, sol diz kapağımın altına geldi ve kanamaya başladı. Hakan'la boğuştuk. Arbede sırasında bıçak elime geçti. Bıçağı 2 elimle tuttuğumu, boğuşmadan kurtulmak için Hakan'a bir kez sapladığımı hatırlıyorum" dedi.'HEM PARAMI HEM CANIMI ALMAK İSTEDİ'Olayın ardından elini yüzünü yıkadığını ve üzerini değiştirdiğini aktaran Ruslan Narmetov., "Olayın şokuyla dışarı çıktım. Evden çıkarken, apartmanın merdivenlerinden aşağı inerken arada bir yerde Hakan'ın oturduğunu gördüm. Gürültüye diğer komşular da çıkmıştı. Binadan çıkarken bıçak elimdeydi, onu portakal bahçesine doğru attım. Dışarıda taksici parasını almak için beni bekliyordu. Ona 100 lira verdiğimi hatırlıyorum. Ana yola çıktım, jandarmayı gördüm ve el kaldırdım. Onlar da beni gördü, durdular ve teslim oldum. Çok pişmanın, bu olayın olmasını istemiyordum. Annemin şifa bulması için Hakan'a inanarak parayı hazırlamıştım. Ancak O hem paramı hem de canımı almak istedi" diye konuştu.Ruslan Narmetov, boğuşmanın ardından kan içinde kalan paraları jandarmaya teslim ettiğini de söyledi. Narmetov, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinin ardından tutuklandı.ANNE: SEVİNE SEVİNE GELMİŞTİMManavgat Adliyesi önünde bekleyen anne Nigora Narmetov, oğlunun jandarmalar arasında götürüldüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı. Beraberinde geldiği bir kadın yakınıyla uzun süre gözyaşı döken Nigora Narmetov, oğlunun sağlık sorunlarından haberdar olduğunu ve 'Anne seni doktora götüreyim' diyerek 1 hafta önce Türkiye'ye çağırdığını belirtti. Nigora Narmetov gözyaşları içinde gazetecilere şunları söyledi:"Oğlumun parasının var olduğunu bilince gasp etmeye çalışmış yanındaki. Kim olduğunu bilmiyorum. Çocuğuma saldırmış, o da kendini savunmuş. Keşke olmasaydı bu olaylar. Herkesin çocuğu kendi yuvasında olsaydı. Sevine sevine gelmiştim çocuğum beni doktora götürecek diye."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Manavgat Adliyesi'nden görüntüR.N.'nin çıkarılmasıAnne Nigora R.'nin ağlamasıAnne Nigora R.'nin açıklamasıHakan Akdoğan'ın fotoğrafı277 MB/// 02.30"HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),================================MHP İL BAŞKANI'NI GRUBA EKLEYİNCE 'MİLLETVEKİLİNE OLUMSUZ YORUM' İSTEMİ ORTAYA ÇIKTIAK Parti Düzce İl Başkanlığı Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gönül Yeşilyurt, WhatsApp'ta bir grup oluşturarak, AK Parti Çilimli İlçe Başkanlığı üyesi kişilerin, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz hakkında sosyal medyada olumsuz yorumlar yapmasını istedi. Yeşilyurt, gruba yanlışlıkla MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu'nu ekleyince durum ortaya çıktı. Yeşilyurt'un Disiplin Kuruluna sevk edileceği belirtildi.AK Parti Düzce İl Başkanlığı Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gönül Yeşilyurt, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde partisinin ilçe teşkilatları arasında WhatsApp sohbet programı üzerinden konuşma grupları kurdu. Yeşilyurt, iddiaya göre, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz'ın paylaşılan fotoğraf, haber ve durumları altına negatif yorumlar yapılarak algı oluşturulmasını istedi. Gönül Yeşilyurt ayrıca parti üyelerinden yaptıkları yorumları fotoğraflayarak kendisine göndermelerini de bildirdi. Ancak, Yeşilyurt, 'AK Çilimli Sosyal Medya' grubuna yanlışlıkla MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu'nu ekleyince, Ümit Yılmaz hakkında negatif yorum yapın talimatı ortaya çıktı. Gönül Yeşilyurt, "İlhami kardeşim sizlerin de yorumlarını merak ediyorum" yazınca İlhami Caboğlu'nun grupta olduğu anlaşıldı.'BU ETİK BİR HAREKET DEĞİL'Konuyla ilgili açıklama yapan MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, yaşananların siyasi etiğe yakışmadığını ifade ederek, "Bizim AK Parti ile daha önce yaptığımız bir kermes etkinliği vardı. Ben o zaman Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısıydım, numaralarımız istenmişti ve numaralarımızı verdik. Sanırım orada başka bir İlhami ile karıştırıldı ki bizi gruba üye yapmışlar. Bu sabah itibarıyla sosyal medyada durum ayyuka çıkmış. Bu doğru mudur? Doğru olan şeye yanlış demek doğru olmaz. Bu doğrudur. Ama bu etik bir hareket değil. Çünkü bizler Düzce sevdalısı, vatan sevdalısı insanlarız. Milletvekilimizin yaptıklarının tamamını negatif yöne çevirmek etik değil. Üstelik burada Cumhur İttifakı'nda bulunan iki siyasi partiyiz. Bunlar doğru değil, etik olmadı" dedi.DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLECEKAK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin ise Gönül Yeşilyurt'un Disiplin Kuruluna sevk edileceğini, konunun görüşüleceğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------MHP İl Başkanı telefonunu incelerken görüntüMHP İl Başkanı'nın açıklamalarıAK Partili yöneticinin yazdığı mesajların ekran görüntüsü ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,================================BODRUM'DA YİNE SU BORUSU PATLADIMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, geçen çarşamba günü patlayan su isale hattının ardından bu kez de şebeke de bir arıza yaşandı. Suyu kesen ekipler, patlayan su borusunun onarımı için çalışmalara başladı.Bodrum'da bugün saat 15.45 sıralarında içme suyu şebekesinde patlak meymada geldi. Yokuşbaşı Mahallesi Ninniharım Sokak üzerinde patlayan borudan çıkan su, metrelerce havaya yükseldi. Yaklaşık 10 dakika boyunca akan su, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekiplerinin müdahalesiyle kesildi. Ekipler, ara hat olan su borusunun onarım çalışmalarına başladı.Geçen çarşamba günü isale hattının Torba- Türkbükü mahalleleri arasındaki bölümünde, ana yol kenarında yine patlama olmuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Su hattındaki patlamadan sonra suyun metrelerce yükselmesiHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),============================================İZMİR'DE 3'ÜNCÜ KEZ İYİLİK İÇİN BULUŞTULARİZMİR'de, Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi tarafından 3'üncü kez düzenlenen 'İyilik Buluşması'nda Dünya Gönüllüler Günü aracılığıyla tüm insanları birbirine, çevresine, hayvanlara, doğaya iyilik yapmaya ve iyiliği birbirine hatırlatmaya davet eden etkinlikler gerçekleştirildi. Alsancak'taki Gündoğdu Meydanı'nda kurulan takas masaları ve geri dönüşüm atölyeleri ile 'Sorumlu tüketim' mesajı verildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Yaşar Üniversitesi'nin organizasyonuyla 'İzmir'de iyilik var' sloganıyla yola çıkan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bu yıl Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde 'Sorumlu tüketim' temasıyla bir araya geldi. Binlerce gönüllü Gündoğdu Meydanı'nda buluşarak, herkesin bir başkası için yapabileceği bir iyiliğin mutlaka olduğunu ve iyilik yapmanın bir ön koşulu bulunmadığını anlattı. Meydana kurulan sahnede çeşitli müzik grupları sahne aldı.Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, daha önce 'kampüste iyilik var' diyerek başlattıkları etkinliğin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 'İzmir'de İyilik Var' platformuna dönüştüğünü belirtti. Prof. Dr. Dinçer, "Her yıl bir tema belirleniyor. O tema çerçevesinde herkes iyilik yapmanın hazzını yaşıyor. 21'nci yüzyılda hızlı bir biçimde hem ürünleri hem kaynakları tüketiyoruz. Bilinçli tüketimle doğamızı da korumayı hedefliyoruz" dedi.SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE İÇİN DÖNÜŞÜMYaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Programı Koordinatörü Kevser Çimenli de Dünya Gönüllüler Günü aracılığıyla etkinliğe yaklaşık 140 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığını belirterek, herkesin gönüllülük için buluştuğunu anlattı. Gönüllülüğün yaşanabilir bir dünya için bütün sorunlara duyarlı insanların olduğu bir topluluğu gerektirdiğini söyleyen Çimenli, "Biz bir araya gelip daha çok insanın gönüllü olmasını istiyoruz. Bugün burada sürdürülebilir çevreyi amaçlıyoruz. Birşeyi atmadan önce düşünülmesini istiyoruz. Dönüştürün, ayrıştırın veya yeniden kullanın" dedi.Meydanda eşyaların takası için farklı masalar kurulduğunu dile getiren Çimenli, "Takas masalarında kitaplar ve çantaları birbiriyle takas edebilirsiniz. Geri dönüşüm atölyelerinde tişörtlerden çanta yapılabilir. Balkonlarımızda nasıl kompost gübre yapılır veya sepet nasıl örülür bunları anlatıyoruz. Amacımız tüketip çöpe atmadan önce dönüştürüp değerlendirmeyi öğretmek" diye konuştu.Etkinlik sırasında çay kahve ve çorba ikramları da yapıldı. Sıfır atık hedeflenen etkinlikte katılımcılar kupasını ve termosunu da yanında getirdi. Daha sonra meydanda buluşan topluluk 'iyilik' mesajı vermek için kalp şeklinde dizilerek fotoğraf çekildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Meydandan genel görüntü,-Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer ile röp,-Kevser Çimenli ile röp,-Stantlardan genel görüntü.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,=======================================ANTALYA'DA MİLLİ PİYANGO BAYİLERİ DENETLENDİANTALYA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü ile Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası ekiplerince, Milli Piyango bileti satışı yapan işyerleri ve seyyar satıcılara yönelik denetim yapıldı.Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Antalya Expo Center çevresi yanı sıra kentin en işlek noktaları Kazım Özalp, Atatürk, Işıklar, Güllük ve Konyaaltı caddelerinde Milli Piyango bilet satışı sabit ve seyyar bayiler denetlendi. Ekipler, ruhsat ve bayi kimlik kartı kontrolü yaptı. Stantlarda satış yapan görevliler yelek giymeleri ve şapka takmaları konusunda uyarıldı.Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu, kente dışarıdan gelen bayilere engel olmakta zorlandıklarını, bu denetimleri yapmaya mecbur kaldıklarını belirtti.'BAYİ SAYIMIZ 350, YILBAŞINDA 1050'29 Kasım'da Milli Piyango yılbaşı biletlerinin satışa çıktığını kaydeden Çobanoğlu, aynı gün Antalya genelinde denetimlere başladıklarını anlattı. Kent genelinde 350 ruhsatlı bayi bulunduğunu vurgulayan Sercan Çobanoğlu, "Yılbaşı biletleri satışa çıktığında bu ayı 3 katına çıkıyor. Mücadele edemez olduk artık. Dışarıdan Antalya'ya gelen ruhsatlı bayilere ev sahipliği yapıyoruz. Şu an kentte 1050 bayiden satış yapılıyor. İnanılmaz bir şekilde bayi göçü aldık. İklim güzel, satış da güzel. Bu nedenle insanlar buraya akın ediyor" dedi.Çobanoğlu, aralıklarla bayi denetimi yapacaklarını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Denetimlerden görüntüZabıta ve Sercan Çobanoğlu'nun Milli Piyango stantlarını denetiminden görüntüSercan Çobanoğlu'ndan röp.Haber- Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA-DHA)========================================MARMARİS'TE 1 AY SÜRECEK FESTİVAL BAŞLADIMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip 'Ayaz Ata' ile Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi 'Noel baba' figürünü bir araya getiren, 1 ay sürecek 'Marmaris Yeni Yıl Festivali', kortej yürüyüşüyle başladı.Marmaris Belediyesi, kentte aralık ayında turizm hareketliliği sağlamak ve alternatif turizm alanları yaratmak amacıyla 1-31 Aralık 2018 arasında Marmaris Yeni Yıl Festivali düzenliyor. Etkinlikler, bugün yürüyüşle start aldı. İngiliz, Ukrayna, Rus, Alman ve Hollanda uyruklu olan ve kentte yerleşik yaşayan yabancılar da kortejdeki yerini aldı. Anatolia Meydanı'ndan Ulusal Egemenlik Caddesi'ne kadar 2 kilometrelik yürüyüş esnasında 'İzmir Marşı', 'Gençlik Marşı' ve 'Mehter Marşı' çalındı. Yürüyüş, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda son buldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Meydana gelen binlerce kişiye seslenen Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, "Bir ay boyunca Marmarislilere ve ziyaretçilere yeni yıl coşkusu yaşatacak festivalin ana teması 'Kültürlerin Buluşması' olarak belirlendi. Ülke genelinde ilk kez düzenlenecek festival, yöre halkı ve şehrin ziyaretçilerine unutamayacakları günler yaşatacak. Türklerin güneşin zaferini ve yeniden doğuşunu büyük şenliklerle 'akçam ağacı' altında kutladığı Nardugan Bayramı da Marmaris Yeni Yıl Festivali'nde tanıtılacak. Festival kapsamında Noel Baba ve Ayaz Ata'nın buluşturulacağı etkinlikler de düzenlenecek. Amacımız hem kültürlerin buluşmasını sağlamak hem de kış döneminde turizmi canlandırmak" dedi.Konuşmanın ardından İzmir'in Karşıyaka Belediyesi Bandosu ile tamamı kadınlardan oluşan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımı, marşlarla çeşitli müzikler çaldı. Alanı dolduran yaklaşık 5 bin kişi, müzikler eşliğinde çocuklarıyla dans etti. Türkiye'nin 38 şehrinden gelerek meydanda stant açan üreticiler, organik gıda satışı yaptı. Aynı zamanda el emeği göz nuru yaptıkları giyim ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Festivalde çocuklar için dönme dolap, çarpışan araba, tren gibi çeşitli oyuncaklar konuldu. Einstein, Noel Baba ve Ayaz Ata kostümlü kişiler meydanda gezerek, çocuklara hikaye kitapları dağıttı. Bir ay sürecek olan "Marmaris Yeni Yıl Festivali" kapsamında her gün ayrı etkinlikler düzenlenecek.Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, atık cam ve pet şişelerden yapılmış 5 metre boyunda iki noel ağacı figürünü meydana yerleştirdi. Şişelerden yapılan noel ağacı figürü çevresine doğanın ve çevrenin korunması için yapılması gerekenleri anlatan bilgilendirme yazıları asıldı. 2 bin tane pet ve cam şişeden yapılan noel ağacı büyük ilgi gördü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Kortejden görüntüFestivalin yapıldığı Gençlik Meydanı'nda görüntüPet ve cam şişelerden yapılan 5 metrelik Noel Ağacı görüntü(Toplam: 4 dakika 57 saniye-358 MB HD görüntü)Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),=======================================ENGELLİLER, HAKLARI İÇİN YÜRÜDÜİZMİR'in Bornova ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bir araya gelen engelliler, hakları için yürüdü. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'nın yanı sıra yaklaşık 500 kişinin katıldığı yürüyüş, renkli görüntülere de sahne oldu.Bornova Büyükpark'ta, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bir ara gelen engelliler ve aileleri, engelli hakları konusunda farkındalık oluşturmek için yürüdü. Yürüyüşe, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'nın yanı sıra, yaklaşık 500 kişi katıldı. Ellerinde, 'En büyük engel sevgisizliktir', 'Fark et, kabul et, bizimle yürü', 'Herkes için engelsiz bir dünya' dövizleri taşıyan grup, Büyükpark'taki Gençlik Merkezi'nden başlayıp Bornova Belediyesi binasına, oradan tekrar başlangıç noktasına yürüdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bandosu, kortejin önünde marşları ve ritimleriyle yürüyüşe katılanlara keyifli anlar yaşattı. Yaklaşık 10 dakika süren yürüyüş, başlangıç noktasına geri gelinmesiyle son buldu. Yürüyüşe katılan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'ya, otizmli gençler büyük ilgi gösterdi. Gençler, güzergah boyunca Atilla'nın kolunu bırakmadı.Yürüyüş öncesinde konuşan Atilla, "Bornova'mızda, tüm kardeşlerimizle birlikte engelleri ortadan kaldırıyoruz ve farkındalık yaratıyoruz. Bütün projelerimiz hep engelli kardeşlerimiz için. Bundan önce olduğu ve bundan sonra da olacağı gibi bugün alandayız. +1 Down Kafe'miz de bugün 3 yaşında girdi. Nice mutlu yıllar diliyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Engelli bandosundan görüntüOtizmli gençlerden görüntüÇeşitli engeli olan vatandaşlardan görüntüBornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'nın otizmli gençlerle yürüşünden görüntüBornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ile röp.Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,=======================================DİMİTRİOS MAVRİDİS'İN MÜBADELE ÖNCESİ YAŞADIĞI EV MÜZE YAPILDITEKİRDAĞ'da Yunanistanlı aile Dimitrios Mavridis'in mübadele öncesi ailesi ile yıllarca yaşadığı ev, Mavridis'in biriktirdiği eski Tekirdağ fotoğraflarının sergilendiği müze haline getirilerek, törenle açıldı.Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, TURSAB Trakya Başkanı Orhan Çebi Tekirdağlı esnaf Eyüp Ataman'ın girişimleri ile Yunanistanlı aile Dimitrios Mavridis'in mübadele öncesi ailesi ile yıllarca yaşadığı ev Mavridis'in biriktirdiği eski Tekirdağ fotoğraflarının sergilendiği müze haline getirilerek bugün törenle açıldı. Açılışa, CHP Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, AB Parlamentosu Milletvekili Miltiadis Kyrkos, Mavridis ve oğulları Alexandros Mavridis ve Nikolaos Dorotheos Mavridis, kız kardeşi Christina Ziouvas ve eşi Spyridon Ziouvas, akrabaları Vasiliki Vousvonis ve Alexandros Vousvonis, rehabilisti Evangelos İatridis ve asistanı Olha Yabonska ile davetliler katıldı.Başkan Eşkinat, bu güzel günde aynı evin çocukları olarak birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "İlk defa sayın Mavridis'in evini ziyaret ettiğimizde yaşadığımız olağanüstü anı sizlere kelimelerle tarif etmem mümkün değil. Gerçekten, aynı evin çocukları aynı hissiyatı birbirlerine sarılarak bir bütün olmanın verdiği güçle neleri hissettiler anca yaşayarak insan öğrenebilir. Bu ev Mavridis ailesinin biraz sonra Dimitris Marvidis'in de anlatacağı gibi Mora Yarım Adası'ndan bu topraklara göçen ailesinin 1914 yılında yaptırdığı ve 1922 yılında mübadele ile ayrılmak zorunda kaldığı çok özel bir ev. Şimdi böyle bir baktığımız zaman iki toplum aynı coğrafyada yaşamış, yer değiştirmiş ama hala terk ettiği yerlere vatanım diyor. Bu çok önemli bir şey. Aynı mutfağa sahip, aynı duygulara sahip, aynı coğrafyanın etkilerinde yıllarca beraber ve bir arada yaşamış bu iki topluma, bedel ödettirenler, bu iki topluma birbirlerini düşmandır diye silah aldıranlar utansın. İşte o utancı yıkmak için Dimitris Marvidis ile beraber bir yola çıktık ve sade Türk-Yunan dostluğu değil, Balkanlarda ki dostluğu tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi,' Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' sağlamak için biz bu dünyada yaşayan çağdaş insanlar olarak kararlıyız" dedi.MAVRİDİS: TÜRK - YUNAN DOSTLUĞU ADINA ÇOK ÖNEMLİTörene tekerlekli sandalye ile katılan Dimitrios Mavridis, yapılan çalışmanın Türk-Yunan dostluğuna büyük katkı vereceğine inandığını dile getirdi. Mavridis, "Henüz müzeyi görme fırsatım olmadı. Bugün görme fırsatım olacak. Açılış benim için de sürpriz olacak. Türk - Yunan dostluğu adına çok önemli bir gün bizi bekliyor. Ekrem Eşkinat başkan dostluğumuza, komşuluğumuza büyük katkı verecek bir çalışmayı başarıyor. Kendisini tebrik ediyorum. Bu tarz koleksiyonların tarihsel ağırlığı özellikle kimlik sorunu yaşayan belirli ulusların ve milletlerin kültürlerinin ve kimliklerinin bilinci ile tespiti için büyük öneme sahiptir. Yunanistan böyle bir ülke, sahip olduğum koleksiyonun sadece beni tatmin ettiğini ve bu koleksiyonu ilgili bir çok kişiden mahrum bırakmamın haksızlık olacağını hissediyordum. Bu sebeple Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesinin belediye başkanı bireysel çabaları ile beni bulduğunda bana böyle bir onur yaşattığı için hiç tereddüt etmeden isteğini kabul ettim. Ayrıca fotoğraf müzesinin yeri olarak dedemin inşa ettirdiği, babamın doğduğu ve saygıdeğer belediye başkanı Ekrem Eşkinat'ın uzun yıllar yaşadığı bu eski evi müzeye dönüştürdüğünüz için çok teşekkür ederim" dedi.Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Mavridis'in 1998 yılında yazdığı Tekirdağ için çok önemli bilgilerin yer aldığı ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Türkçe'ye çevrilen 'İstanbul'dan Tekirdağ'a Çağdaş Yunan Kimliğinin Arayışında' kitabını ve Müze haline getirilen evin cam plaketini Mavridis'e hediye etti. Müzede, Mavridis'in özel koleksiyonundan seçilmiş fotoğraflarla oluşturulan posta kartı serisi, Eski Tekirdağ Fotoğrafları ve Mavridis'in yazdığı kitaptan alıntıların bulunduğu görseller sergilenecek.ESKİ TEKİRDAĞ LARI MÜZESİ'NİN HİKAYESİTürkiye ile Yunanistan arasındaki mübadelenin köklerinden kopardığı, iki ailenin yıllar sonra bir araya gelen çocukları. 1922 yılında Lozan Mübadelesi nedeni ile Tekirdağ'dan Yunanistan'a göç eden Mavridis ailesinin terk ettiği evlerine Selanik'ten gelen Eşkinat ailesi yerleşir. Mübadil olarak yer değiştiren ailelerin bir zamanlar yaşadığı evin çocukları Dimitrios Mavridis ile Ekrem Eşkinat, aslında aynı evin çocuklarıdır. Mavridis'in çocukluk yılları Atina'da geçmiştir. Dimitrios Mavridis babasının ölüm döşeğinde sayıkladığı Tekirdağ'daki evimiz sözlerinden etkilenip 50 yıl boyunca Tekirdağ'ı araştırmış, hiç kimsede eşi benzeri olmayan yüzlerce eski Tekirdağ fotoğrafını toplamış, Tekirdağ hakkında 12 kitap yazmıştır. Tekirdağ'daki aile evini yıllarca arayan Mavridis, Tekirdağ gelişlerinden birinde evin fotoğrafını bulmuş, gördüğü gibi evi aramaya başlamış. Bir elindeki fotoğraf bir de eve bakmış.Ekrem Eşkinat ise yıllar sonra Eski Tekirdağ Fotoğraflarını araştırırken fotoğrafların altındaki imzadan ulaşır Mavridis'e. Eşkinat tarihine ve barışa sahip çıkmak adına hemen harekete geçer. Mavridis'in Atina'daki evine gider. Mavridis'in yaklaşık 1500 Tekirdağ'ın fotoğrafının yer aldığı koleksiyonunu inceler. O ziyaretlerin birinde mübadil olarak yer değiştiren ailelerin aynı evde yaşadıkları ortaya çıkar. Eşkinat Mavridis'e 'Bu fotoğrafları bize vermen lazım. Çünkü artık ne ben Türk'üm ne sen Yunan'sın. Biz aynı evin çocuklarıyız' der.Köşk Süleymanpaşa Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülür. Köşkün müze için seçilmesindeki en büyük etken 150 yıllık ve 1500'den fazla Tekirdağ'ın fotoğrafından oluşan dev bir koleksiyonu olan Dimitrios Mavridis'in bu köşkte yaşamış olmasıdır. Mavridis bu paha biçilmez koleksiyonu Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'ne bağışlamıştır.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Açılışı yapılan müze ev-Açılışa katılan vatandaşlar, Mavridis ve ailesi-Ekrem Eşkinatın konuşması-Kadair Albayrak'ın konuşması-Dimitri Mavridis'in tekerlekli sandalyede oturması-Müzenin kurdela kesimi-Müze içerisinden detay görüntüleriHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,-