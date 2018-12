Dha Yurt Bülteni -11

02 Aralık 2018 Pazar 17:41



DHA YURT BÜLTENİ -11İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: FİLMİ BAŞA SARMAYALIMİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'yi eleştirerek, "Lütfen kazandıklarımızı geri verdirmeyin, ne olursunuz; filmi başa sarmayalım. Bölgede güzel bir havayı paylaşıyoruz. Sokaklarımızda huzur var, evlatlarımız güzel işler yapıyorlar. Bu şehirlerde sizler yaşıyorsunuz. Huzuru bir kenara koyup onların istediği noktaya dönmeyelim" dedi.Bakan Süleyman Soylu, toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere özel uçakla Ağrı'ya geldi. Ahmedi Hani Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Vali Süleyman Elban ile AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın, belediye başkanları ve bürokratlar karşıladı. Belediye ve valiliğin yaptığı yatırımları inceleyen Bakan Soylu, tekstil atölyesini gezdi. Çevre yolunda yaptığı inceleme sonrası Vali Elban'ı ziyaret eden Bakan Soylu'ya plaket ve Nuh'un Gemisi'nin maketi hediye edildi. Vali Elban'dan basına kapalı toplantıda brifing alan Bakan Soylu, daha sonra Millet Parkı'nın açılış törenine katıldı.'HDP'LİLER İFTİRA EDİYOR'Konuşmasına "Kız isterken denir ya 'biz buraya hayırlı bir iş için geldik' işte biz de buraya bugün hayırlı bir iş için geldik" diyerek başlayan Bakan Soylu, güzel eserleri açacağını ve Ağrılılarla hasbihal edeceğini söyledi. Açılışların yapılmasını, emaneti hakkıyla yerine getirmek olarak değerlendirdiğini belirten Bakan Soylu, HDP'lilerin kayyumlarla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. HDP'lilerin 'Kayyumlar hizmet yaptı ama borçla yaptı' yorumunda bulunduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "12,6 trilyon Ağrı Belediyesi'nin borcu vardı. Bunun 6,5'i esnafaydı. İftira ediyorlar. Ben lafı sağa sola götüren değil, kitabın ortasından konuşan adamım. HDP, bu milleti de milletin kavuştuğu hizlmeteri de kıskanıyor. Kıskansınlar, çatlasınlar. Çatlasalar da bu millete hizmetleri yapacağız. Ağrı, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Cizre, Yüksekova'ya yaptığımız yolları, parkları, akıttığımız suları, kıskanıyorlar. Allaha şükürler olsun Doğu ve Güneydoğu'da okullarımızda sınıflarımızın hepsinde öğretmenlerimiz, hastanelerdemizde doktorlarımız var eksiğimiz yoktur. Çocukların okula gitmesini, deney yapmasını, parklarda oyun oynamasını kıskanıyorlar. Terörden kurtardığımız belediyelerde millet için yapılyan 7,5 katrilyonluk yatırımı kıskanıyorlar" diye konuştu.'ONLAR VATANDAŞLA DEVLET BİR OLSUN İSTEMİYOR''Biz Anadoluyuz' projesiyle 55 bin çocuğu Çanakkale, İstanbul, Ankara, Antalya'ya gönderdiklerini hatırlatan Bakan Soylu, "İlk kez denizi görenler vardı. Onlar bunu da kıskandı, sağda solda saçma sapan laflar ettiler. Çocuklarımız memleketin büyüklüğünü görsünler, onlar kafalarını çelmesinler diye gönderdik. Çocuklarımız mühendis, doktor, öğretmen olsun, anasına babasına hayırlı evlatlar olsun dedik diye hasetlerinden çatladı kıskandılar. Onlar, devletiyle vatandaş bir arada olmasın istiyorlar. Millet onlara mahkum olsun, onlardan başkasını bilmesin istiyorlar. Bu millet ne onlara ne de başkasına mahkum olmaz. Bizim her vatandaşımız bu ülkenin asli unsurudur" dedi.'BELEDİYELERİ KANDİL'E BAĞLAMAK İSTEDİLER'"Onlar yaptı da biz mani mi olduk" diyen Bakan Soylu, "Yapamadılar, beceremediler. Bu şehirden çöpü aldılar da biz almayın mı dedik, esnaftan aldıkları malın parasını ödediler biz ödemeyin mi dedik? Su getirdiler set mi içektik. Bir tek şeye mani olduk; belediyelerde yaptıkları festivallerde gençleri kandırıp dağa götürmelerine mani olduk. Daha 12-13 yaşındaki çocukları kaçırmalarına mani olduk. Dağa erzak taşımalarına mani olduk, kasaları soyup soğana çevirmlelerine, Kandil'e haraç kesmelerine mani olduk. Belediyeleri Kandil'e bağlamak istemelerine mani olduk, belediyeleri milletin hizmetine bağladık. Doğu ve Güneydoğu'yu geziyoruz. Allah'a şükürler olsun batıda ne hizmet varsa Doğu ve Güneydoğu'da da aynısı var" diye konuştu.KIZ ÇOCUKLARINA MUSALLAT OLDULARTerör örgütünün 2018 yılında 95 kişiyi kandırıp dağa çıkardığı bilgisini veren Bakan Soylu, kendilerinin de 400'e yakın aileyle irtibata geçip dağdaki teröristleri ikna ederek teslim olmalarını sağladıklarını açıkladı. Şimdi en büyük derdinin kız çocukları olduğunu ifade eden Bakan Soylu şunları söyledi:"Doğu ve Güneydoğu'da bir tek derdimiz var; kız çoçuklarımız. 13-14 yaşındaki kız çocuklarına musallat oldular, onları dağlara götürdüler. İçişleri Bakanı olarak bize verdiğiniz güçle, kudretle her zaman yemin ettim, bu yeminim üzerindeyim. Artık kız çocuklarımızı dağa götüremeyecekler. Onlar öğretmen, mühendis, hemşire, doktor olacak 780 bin kilometre karelik vatan toprağında hizmet verecekler. Örgüte katılım sadece 95 kişi. Elbirliğiyle, kardeşliğimizi ortaya koyarak Kasım ayında sadece bir kişi katıldı. Buna karşılık yaklaşık 4 bin terörist teslim oldu. Bunun 150'sini dağdan indirdik. Bunu da aileleriyle birlikte ikna ederek yaptık. Aileler destek verirse Allah'ın izniyle bu işi çok daha rahat hallederiz. Vatandaşımızla güzel vesilelelerle buluşmak istiyoruz, festivallerle, pikniklerle buluşmak istiyoruz."'KAZANDIKLARIMIZI GERİ VERDİRMEYİN'HDP'nin bölgede yürüttüğü propagandaya sert tepki gösteren Soylu, milletin karşısına geçip nasıl oy isteyeceklerini merak ettiğini söyledi. Çukur eylemlerinde evlerinden çıkardıkları vatandaşlardan hangi yüzle oy isteyeceklerini merak ettiğini anlatan Soylu,"Lütfen kazandıklarımızı geri verdirmeyin, ne olursunuz. Filmi başa sarmayalım. Bölgede güzel bir havayı paylaşıyoruz. Sokaklarımızda huzur var, evlatlarımız güzel işyler yapıyorlar. Bu şehirlerde sizler yaşıyorsunuz. Huzuru bir kenara koyup onların istediği noktaya dönmeyelim. Ağrı'nın onda biri kadar tarihi medeniyeti olmayan yerler turizm gelirleri sayesinde bollukta yaşıyorlar. Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın onda biri bile potansiyeli olmayan külürü olmayan yerler yüzbinlerce turist ağırlıyor. Biz niye Kandil'le terörle uğraşalım. Vatandaşın evladı neden sapık ahlaksız adamların eline bırakılsın? Bu ülkeye, acıdan başka bir şey vermediler. Kime bir hayırları dokundu? Kandan,gözyaşından başka ne verdiler. Mağaralarda izbe yerlerde heder etmekten başka ne yaptılar. 40 yıldır devlete kurşun sıkıyorlar. Hangi meseleyi hallettiler. Kötülükten başka, kandan gözyaşından başka hiçbir şey vermediler. Kendilerinden başka, Kandil'deki ahlaksız, sapık adamlardan başka hiç bir şeyi mutlu etmediler. Samimiyetle söylüyorum sona yaklaşılmıştır" diye konuştu.Bakan Soylu, konuşmasından sonra Millet Parkı'nı hizmete açtı. Bakan Soylu, tören alanındaki vatandaşlarla sohpet edip hal hatır sordu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Bakan Soylu'nun tekstil atölyesini gezmesiToplu açılış töreninin yapıldığı alanBakan Soylu'nun konuşmasıVatandaşların Bakan Soylu ile tokalaşmaya çalışmasıHaber: Servet ARSLAN - Kamere: Oğuzhan HANÇER-AĞRI,==============Bakan Kurum: Yeşilırmak'ta balıklar, debi düşüklüğü ve oksijenin azalmasından ölüyor (2)'ENGELLİLERİMİZE RAHAT BİR YAŞAM SÜRDÜRECEĞİZ'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Amasya'da bir araya geldiği sivil toplum kuruluşu temsilcilerine seslendi. Şehirlerde engellilerin rahat bir yaşam sürdürebilmeleri adına yeni planlama süreçlerini zorunlu kılacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "9 milyon engelli vatandaşımız var, her 10 kişiden en az biri engelli kategorisine giriyor. Amasya'da nehir güzergahı üzerinde engellilerimizi düşünmüşüz. Engellilerimizin burada engelsiz bir şekilde yaşaması için de tedbirleri almış olduğumuzu görüyorum. Bundan sonraki süreçte de şehirlerimizde engellilerimizin rahat bir yaşam sürdürebilmeleri adına, şehirdeki yeni planlama süreçlerinde nasıl bisiklet, yürüyüş yolu zorunluluğu getirdiysek, engelli vatandaşlarımızın da rahat bir şekilde yaşaması adına belli düzenlemeler yapacağımızı buradan bildirmek isterim. Neticede ülkemizde 10 kişiden birinin engelli olduğunu düşündüğümüzde hepimizin de engelli vatandaşlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor" dedi.Bakan Kurum, programlarının ardından Merzifon Havaalanından uçakla Ankara'ya hareket etti.Görüntü Dökümü----------Yemek öncesi salondan detaySTK temsilcileri detay-Bakan açıklamaDiğer detaylar(SÜRE: 2.08 Dk) (BOYUT: 238 MB)Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,===============SELDE SÜRÜKLENEN ARAÇ SAHİBİNİN O ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDAMuğla'nın Bodrum ilçesinde hortumun ardından gelen sağanak yağmurun neden olduğu sel felaketinde, hafif ticari aracı sel sularına kapılan bir kişinin yaşadığı o zor anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerden aracın, sahibi tarafından bir caminin demir korkuluklarına bağlanarak, sel sularıyla sürüklenmekten kurtarıldığı görüldü.Bodrum'da geçen 29 kasımda denizdeki hortumun ardından saat 14.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan sağanak yağmur, ilçe merkezinin yanı sıra Gümbet, Konacık, Bitez, Ortakent mahallelerinde etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerden gelen sel suları derelerde taşkınlara yol açtı. Rögorlar taştı, cadde ve sokaklar dereye dönerken, su baskınları yaşandı. Sel suları otomobiller ve çöp konteynerleri başta olmak üzere önüne kattığı her şeyi sürükledi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla da görüntülendi. Ancak yaşanan o felaket anlarının yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Yeniköy Mahallesi'ndeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde bir vatandaşın sel sularına kapılan hafif ticari aracını elleriye iterek, durdurduktan sonra iple bir caminin bahçe duvarının demir korkuluklarına bağlayarak park ettiği o zorlu anlar saniye saniye yer aldı. Görüntülerde, çevredeki bazı mahalle sakinlerinin araç ve eşyalarını kurtarma anları da dikkati çekti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------Sel sularında sürüklenen hafif ticari aracın görüntüsü-Araç sahibini elleri ile suda sürüklenen aracını itmesi-Araç sahibinin iterek park ettiği aracını bir caminin demir korkuluklarına ile bağlaması(Güvenlik kamerası görüntüleri)Haber: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),=================PİKNİKTE KAYALIKLARDAN DÜŞÜP ÖLDÜHakkari'nin Şemdinli ilçesinde gittiği piknikte dengesini kaybedip kayalıklardan düşen Hamza Yılmaz, hayatını kaybetti.Olay, öğle saatlerinde Şemdinli ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Ortaklar Köyü Basya Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden esnaf, evli ve 4 çocuk babası Hamza Yılmaz, vadide yürürken bir anda dengesini kaybetti, kayalıklardan yuvarlandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı duyup hastaneye giden Yılmaz'ın yakınları sinir krizleri geçirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------Kayalıklardan düşerek ölen Hamza Yılmaz'ın cansız bedeni battaniyeye sarılırken-Battaniyeye sarılı cenazesi taşınırken-Ambulansla konulması-Araç konvoyuHaber-Kamera: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari), -=====================HDP'Lİ BULDAN: İMRALI'NIN KAPISINDA KİLİT VARKEN, BARIŞ VE MÜZAKERE SÜRECİ OLMAZHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin İzmir 3'üncü Olağanüstü Kongresi'ndeki konuşmasında, "Oslo'da yeni bir barış ve müzakere sürecinin başladığını ifade edenler, şunu bilsinler ki İmralı Cezaevi'nin kapısında koca bir kilit varken, barış ve müzakere süreci asla ve asla olmaz" dedi. HDP'li Buldan, yerel seçimde İzmir'deki yarışa ortak adayla katılacaklarını söyledi.HDP'nin İzmir 3'üncü Olağanüstü Kongresi, Bayraklı ilçesindeki Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Kongreye HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, HDP İzmir milletvekilleri Murat Çepni ile Sepil Kemalbay ve partililer katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını HDP İzmir İl eş başkanları Semra Uzunok ve Çerkez Aydemir yaptı. Ardından HDP Eş Genel Başkanı Buldan, kürsüye geldi. Son günlerde HDP'ye yönelik baskıların arttığını ileri süren Buldan, şunları söyledi:"Özellikle tam da seçim dönemlerinde HDP'ye yoğun baskıların olduğu dönemi tekrar yaşıyoruz. Her sabah mutlaka birkaç ilde arkadaşlarımızın gözaltına alındığı haberi ile uyanıyoruz. Ama siz tutukladıkça biz çoğalacağız. Barış sürecinde hiçbir yerde hiçbir insan yaşamını yitirmedi, anneler ağlamadı. Yaptığımız iş çok onurlu bir işti. Bizi postacılıkla suçlayanlara her zaman şunu söyledik. Bu görevi bize bir kez daha versinler, bir kez daha gideriz, bu görevi üsteniriz. Ancak bu süreci heba edenler, bu süreci bitirenler ve devirenler bugün yine bir yerlerde insanların kafasında farklı bir algı oluşturmaya çalışırken, Oslo'da yeni bir barış ve müzakere sürecinin başladığını ifade edenler, şunu bilsinler ki İmralı Cezaevi'nin kapısında koca bir kilit varken, barış ve müzakere süreci asla olmaz. Cezaevlerinde siyasi rehineler varken, böyle bir sürecin başlamasının imkanı yok. Biz AKP ile müzakere değil, AKP ile mücadele etmek için yola çıktık."'SEÇİMLER OLDUĞU İÇİN DEMİRTAŞ'I SERBEST BIRAKMIYORLAR'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına da değinen Buldan, şöyle konuştu:"AİHM kararı hukuki bir karardır. Bugün Cumhurbaşkanı'nın AİHM kararını siyasi karar olarak nitelendirmesi, tam da şu noktada önemlidir. Siz AİHM kararını siyasi bir karar olarak görüyorsunuz ancak cezaevlerinde rehin olarak tutulan arkadaşlarımız, siyasi bir karar ile cezaevlerine gönderildi. AİHM kararın hiçe sayılması, yargının bağımsız olmadığını hatırlatıyor. Türkiye'de yargı bağımsız olsaydı bugün karar dikkate alınırdı ve Demirtaş 20 Kasım'da serbest kalırdı. Karar bir emsal teşkil ediyor ve tüm yoldaşlarımızın derhal serbest kalması gerekiyor. Demirtaş'ın içerde kaldığı her an yeni bir hukuksuzluktur. Bu hukuksuzluğun altına, saraya bağlı kalan hakim ve savcılar yeniden imza atıyorlar. Demirtaş'ı serbest bırakacaksınız. Kararı dikkate almak zorundasınız. Bu Türkiye'de milyonların talebidir. Zaman kazanmaya çalışıyorlar. Seçimler olduğu için Demirtaş'ı bırakmıyorlar. Sandığa giden her insanın Figen Yüksekdağ'ı, Selahattin Demirtaş'ı, cezaevindekileri unutacaklarını sanıyorlar. Oysa seçim sandıklarında insanlar size öyle bir ders verecekler ki yaptığınız adaletsizliklerin hesabını sandıkta göreceksiniz."'KAYYUM ADAYLARI ANKARA'YA GÖNDERECEĞİZ'Konuşmasında 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Buldan, "31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimleri başta Ege olmak üzere Türkiye'nin her yerinde tarihi bir fırsat olarak ele alınmalı. Çıkardıkları adaylara bakıyoruz; kayyumlar, eski bakanlar, vali yardımcıları. Halkın önüne çıkaracakları yeni bir adayları yok. Halkın değerlerine hakaret edeni ayalar altına almaya çalışan o kayyumları tek tek Ankara'ya göndereceğiz. Bunun da yolu seçimlerde kayyum atanan belediyeleri tekrar kazanmaktan geçiyor" dedi.'CİNSİYETÇİ YAKLAŞIMI ASLA KABUL ETMİYORUZ'AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'nin adaylığı açıklanmadan önce yaptığı "İzmir mahallenin en güzel kızı" sözlerini hatırlatan Buldan, "Bu cinsiyetçi yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Kadın arkadaşlarımız sandıkta bunun hesabını bu adaya mutlaka soracaktır. Bu söylemin üzerine, tüm kadınların ortak bir refleksle bu adaya iyi bir cevap vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.'HALKIN İSTEDİĞİ ORTAK ADAYLA YARIŞA KATILACAĞIZ'İzmir'de ortak aday çıkarmanın yol ve yöntemlerini aradıklarını da dile getiren Buldan, "Bir güç birliğine ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Fakat bunu demokratik ilkelerimizden asla vazgeçmeyerek yapacağız. Herkesin istediği, benimsediği ve herkesin 'Ortak adayımdır' dediği insanı, mutlaka birlikte desteklemeli ve bu güç birliğini birlikte oluşturmanın yol ve yöntemlerini hep birlikte aramalıyız. Ortak bir aday ile güç birliği ile İzmir'de de belediyeleri İzmir halkının istediği ortak bir adayla seçim yarışına hep birlikte gireceğiz" diye konuştu.Tek listeyle yapılan kongrede, HDP'nin yeni İzmir il eş başkanları Besire Tekgür ile Kadir Baydur seçildi.Haber: Umut KARAKOYUN/İZMİR, -