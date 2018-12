Dha Yurt Bülteni -11

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:11



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:11

DHA YURT BÜLTENİ -11AK PARTİ'NİN BÜYÜKŞEHİR ADAYI ZEYBEKCİ'DEN İZBAN GREVİ AÇIKLAMASIAK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Cumhur İttifak'ı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret etti. Zeybeci, ziyareti sırasında gazetecilerin İZBAN grevi ile ilgili sorusuna, "Bu son derece hukuki, kanuni, demokratik bir haktır. Diğer tarafta halkın mağduriyeti var. İZBAN'ı kullanan vatandaşların mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, seçim bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Nihat Zeybekci, yerel seçimler kapsamında haftanın ilk gününü Cumhur İttifak'ında yer ala MHP ile BBP il başkanlarına ayırdı. İlk önce BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz'ü makamında ziyaret eden Zeybekci'ye, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül de eşlik etti. Burada konuşan ve tek amaçlarının milletin her gün bir önceki günden daha iyi noktaya gitmesi olduğunu söyleyen Zeybekci, başka amaçlarının olmadığını ifade etti. Zeybekci, şunları söyledi:"İzmir aslında Anadolu'nun, Batı Anadolu'nun merkezidir. Bütün vadilerin bütün zenginliklerin show room'udur, vitrinidir. Kurtuluş Savaşı'na baktığımızda bayrak ve sembol, yiğidin canını seve seve verdiği yerdir İzmir. Doğuştan en güzel şekilde yaratılmış yerdir. Akdeniz'in en güzel şehri olma potansiyeline sahiptir. Bizim amacımız geçmişi yargılamak değil, amacımız gelecekte İzmir'in nerede olacağı konusunda mutabakat sağlamak. İzmir hak ettiği değeri alacaktır. İzmir'in talihsizliği, hak ettiğini maalesef alamamasıdır. Hizmetkar olması gereken siyaset kendi kabiliyetsizliğini ve beceriksizliğini örtmek için İzmir'i alet etmiştir. Bundan sonra bunu rahat şekilde yapamayacaklar. Biz de bunlara alet olmayacağız. Biz gönüller kuracağız."'BÖYLE BİR YAKLAŞIMIMIZ OLMADI'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun, "Bütün işim gücüm burada. İzmir'i sindirmek, hissetmek, İzmirliyi tanımak, İzmir'in duruşunu, hassas değerlerini bilmek gerek. İzmirlinin çizgisini, duruşunu, vazgeçmediği değerleri iki kadeh rakıya indirgiyorsanız, ancak bu kadar İzmirli olursunuz" sözlerine de yanıt veren Zeybekci, "Bizim kesinlikle öyle bir yaklaşımımız olmadı. İzmir'in meseleleri başkadır, İzmir'in yolculuğu muasır medeniyetler yolculuğudur. İzmir'de işimiz, gücümüz bu millete hizmet etmedir. Biz bunu indirgemedik, hatta öyle bir şey söylemedik. İzmir'in yaşam standardı ve farklılığı bizi ilgilendirmez. Allah'ın izniyle projelerimizi konuşacağız. Bizim meselemiz, İzmir'in projeleri ve geleceği olacaktır" diye konuştu.'İZBAN KONUSUNDA MÜDAHİL OLACAĞIZ'Zeybekci, burada gazetecilerin İZBAN grevi ile ilgili sorusunu da yanıtladı. Olaya müdahil olacaklarını söyleyen Zeybekci, şöyle konuştu:"Bu son derece hukuki, kanuni, demokratik bir haktır. Diğer tarafta halkın mağduriyeti var. İZBAN'ı kullanan vatandaşların mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Taraflar belli. İZBAN'ın hissedarları belli. Ama çok büyük bir ulaşım aracı İZBAN. Bunun uzun sürmemesi için gayret göstereceğiz. Taraflarla bu konuda katkı vereceğimiz alanları tespit edeceğiz. Taraflarla görüşeceğiz. Bakanımızla da temas halindeyiz. İnşallah en kısa sürede çözülür ve İzmir halkı mağdur olmaz. Bu duruma müdahil olacağız."'TECRÜBESİNİ KANITLAMIŞ ADAYIMIZLA YENİ BİR YOLA BAŞLIYORUZ'Daha sonra MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'i makamında ziyaret eden Nihat Zeybekci, partide, 'Cumhur İttifakı millet aklı' yazılı afişin altında oturdu. Burada MHP'lileri selamlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül 24 Haziran'da başlayan Cumhur İttifakı'nın devamı olarak belli şehirlerde ittifakların dürdüğünü söyledi. AK Parti'nin İzmir'de MHP'nin teşkilatlarıyla sürekli istişare içerisinde olduklarını söyleyen Şengül, "Nihat Zeybekci, hem AK Parti hem de MHP'nin, süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin adayı olacak. Tecrübesini kanıtlamış adayımızla yeni bir yola başlıyoruz. İzmir'in kaybedecek vakti yok" dedi.'BURASI ARTIK BENİM DE İL BİNAM'Nihat Zeybekci de bir kez daha isim vermeden yerel yönetimleri eleştirdi. Zeybekci, "Doğuştan Akdeniz'in, Anadolu'nun, bu coğrafyanın en güzel şehri olan İzmir, hak ettiği noktaya mutlaka ulaşacaktır. İzmir artık asla başka bir bahara bırakılmayacaktır. Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler yolculuğunda maalesef istediğimiz noktada olamayan İzmir'in tahammülü bence artık bitmiştir. Bir kutlu davada memleket meselesi mevzu bahis olduğunda bir araya gelen iki parti, memleket sevdalıları, kendi şehrinin sevdalıları, inşallah bu süreçte İzmir'in 31 Mart'ta hak ettiği yerde olması için seçim kampanyasını beraber yürütecek" diye konutu. MHP İzmir İl Binasının artık kendisinin de il binası olduğunu söyleyen Zeybekci, "MHP'ye ilk fırsatta gelmeyi hedefledik ve buradayız. Çok güzel seçim kampanyasını, gönülleri fethetme, gönülleri kazanma, gönüllerde yer etme şeklinde sürdüreceğiz. Gümbür gümbür, zangır zangır değil, milletin gönlüne girecek şekilde, israfı engelleyici, çevreye duyarlı bir kampanya yapacağız. 31 Mart'ta kazanan inşallah İzmir olacak. Rabbim her şeyin hayırlısını İzmir'e nasip etsin. Kimse İzmir'i oyalayamayacak. Kimse kendi beceriksizliklerini başka kılıf arakasına saklamasın" dedi.Açıklamanın ardından ziyaret bir süre basına kapalı olarak devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin BBP ile MHP'ye ziyareti-Zeybekci'nin açıklamaları-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,==============ÖLDÜRÜLEN AMİGO AŞIK OLDUĞU RENKLERLE UĞURLANDIDenizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir restoranda, müşteriyle müzisyen arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen amigo 53 yaşındaki Haydar Varan, aşık olduğu Denizlispor'un renkleriyle son yolculuğuna uğurlandı. Varan'ın tabutunun üzerine, 'Seni kalbimize gömdük' yazısıyla birlikte Denizlispor forması ve atkıları konuldu.Geçen cumartesi günü saat 23.00 sıralarında, Çamlaraltı Mahallesi 6051 Sokak'taki restoranda meydana gelen olayda, iddiaya göre Resül G. isimli müşteri ile müzisyen Seyhan D. arasında küfürleşme oldu. Tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflardan Seyhan D., restoranın mutfağına gitti. Resül G.'nin peşinden gitmesi üzerine, bu 2 kişi arasındaki kavga burada da sürdü. Seyhan D., mutfaktan eline bıçak alırken, Resül G. ise belindeki tabancasını çıkarıp, rastgele ateş etti. Seken kurşunlarla müzisyen Seyhan D. bacağından, mutfakta kasap olarak çalışan, Denizlispor'un amigolarından Haydar Varan ise göğsünden ağır yaralandı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Varan, yapılan müdahaleye rağmen öldü. Müzisyen Seyhan D.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, kaçan katil zanlısı Resül G. henüz yakalanamadı.TUTUKUNU OLDUĞU RENKLERLE UĞURLANDIVaran'ın restoranda öldürülmesi Denizlispor camiasında şok etkisi yarattı. Gündelik çalışmak için gittiği restoranda öldürülen amigo Haydar Varan için bugün Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarların katıldığı cenaze töreninde Varan'ın tabutunu taraftarlar, Denizlispor'un renkleriyle donattı. Çiçekler de konulan tabuta Varan'ın aşık olduğu Denizlispor'un siyah-yeşil forması ve atkıları serildi. Taraftarlar, Varan'ın bir maçta Denizlispor atkısıyla çekildiği fotoğrafının altına 'Seni kalbimize gömdük' yazıp, tabutuna bıraktı. Bir taraftar tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Varan'ın cenazesi, öğlende kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi.Öte yandan camideki törenden sonra cenaze kabristana götürülürken acılı taraftardan biri, tabutun yanına oturup, mezarlığa kadar yolculuk etmek istedi. Ancak görevliler, ikna ederek araçtan inmesini sağladı."TRİBÜNLERİN AĞABEYİYDİ"Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Varan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Ailenin acısını paylaşıyoruz. Bütün tribünlerin ağabeyiydi. İnanılmaz bir acı bu. Ailesine sabır diliyoruz ve sahip çıkacağız. Maalesef olayla ilgisi olmadan, ekmeğinin peşinde koştuğu sırada, kör kurşuna kurban gitmesi bizi daha çok üzüyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Denizlispor renkleriyle donatılan tabuttan detayCenazeye katılanlardan detayDenizlispor Başkanı Ali Çetin'in açıklamasıTabuta bir taraftarın sarılıp ağlamasıCenaze namazının kılınmasıTabutun taşınmasıCenaze aracına tabutun yanına taraftarın binmesi ve indirilmek için ikna edilmesiHaber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,==============KAZADA YARALANAN KADIN, 5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİKilis'te torunuyla birlikte yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tahire Ateşmen (63) Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Kaza 5 Aralık Çarşamba günü Öncüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İ.T. yönetimindeki 79 DL 911 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tahire Ateşmen ile 6 yaşındaki torununa çarptı. Hafif yaralanan çocuk ayakta tedavi edilirken, ağır yaralanan Tahire Ateşmen ise Kilis'teki ilk müdahale sonrası Gaziantep'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakın ünitesinde 5 gündür tedavi gören kadın, bu sabah yaşamını yitirdi.Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Tahire Ateşmen'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından memleketi Kilis'te toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. Tahire Ateşmen ve toruna çarpan İ.T. olay günü ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Tahire ateşmen'in fotoğrafıAdli Tıp kurumuCenaze aracının gelişiYakınlarının ağlamasıCenazenin araca konulmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 155 MBHaber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)============KÖPEĞİ HAYATA DÖNDÜRMEK İÇİN ÇABALADILAR, BAŞARAMAYINCA GÖZYAŞLARINI TUTAMADILARKocaeli'nin Gölcük ilçesinde, zehirlendiği düşünülen köpek kaldırımda can çekişirken, duyarlı vatandaşlar köpeği hayatta tutabilmek için çabaladı. Köpeğe iğne vuran, elleri ile ağzına yoğurt süren, kalp masajı yapan vatandaşlar köpeğin ölmesinin üzüntüsünü yaşadı. Kadınlar gözyaşlarını tutamadı.Bugün, Gölcük Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bir iş yerinin önüne yatan köpeğin can çekiştiğini gören vatandaşlar, köpeği kurtarabilmek için çabaladı. Belediyeye haber verilirken, bu sırada duyarlı vatandaşlar zehirlendiği düşünülen köpeği kurtarabilmek için alınan bir ilacı köpeğe enjekte etti. Alınan yoğurt köpeğin ağzına sürülürken, köpeğe kalp masajı yapıldı. Yapılan tüm çabalara rağmen can çekişen köpek herkesin gözü önünde öldü. Köpeğin üzerine siyah bir poşet serilirken, hayvanın ölümünün üzüntüsünü yaşayan kadınlar gözyaşlarını tutamadı. Gelen belediye ekibi, köpeğin öldüğünü görünce, hayvanın bulunduğu yerden alınarak gömülmesi için başka bir ekibe haber verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Kaldırımdaki köpekten görüntüİğne yapılmasıKalp masajı yapılmasıAğzına yoğurt sürülmesiVatandaşların tepkisiKöpeğin can çekişmesiÖlen köpeğin üzerine siyah poşet serilmesiAğlayanlarHABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),==================ELAZIĞ'DA CERRAHIN ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAElazığ'da, Fırat Üniversitesi Genel Cerrahı Doç. Dr. Mustafa Girgin'in öğrenci evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklama yapıldı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtilen açıklamada 2 şüphelinin, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandığını ifade edildi.Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş, cumartesi akşamı Sarahatun Evde Sağlık Hizmetleri biriminde pratisyen hekim olarak görev yapan Çağla Gül Balo ile birlikteyken, iddiaya göre, aynı zamanda hocası olan Fırat Üniversitesi Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i cep telefonuyla arayıp sorunları konuşmak üzere bulundukları Nailbey Mahallesi'ndeki eve çağırdı. Alkol ve uyuşturucu aldıkları iddia edilen çiftten Aktaş'ın, çıkan tartışma sırasında bıçakladığı Doç. Dr. Girgin öldü. Olayın ardından Aktaş ile Balo tutuklanarak cezaevine konuldu.'DOKTORLAR TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI'Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ve 2 şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandığı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:"08.12.2018 Cumartesi günü akşam 18.00 sularında Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor M.G., Sarahatun Evde Sağlık Hizmetleri biriminde pratisyen hekim olarak görev yapan Ç.G.B. ile bir konuyu görüşmek için Ç.G.B.'nin Elazığ Merkez Nailbey Mahallesinde bulunan evine gittiği, meydana gelen tartışma neticesinde evde bulunan Ç.G.B.'nin erkek arkadaşı olan Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi F.Ş.A. tarafından birden çok bıçak darbesi ile yaralanmış ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili ivedi olarak soruşturmaya başlanmış ve soruşturma kapsamında olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen Ç.G.B. ile F.Ş.A. gözaltına alınmış, Emniyet Müdürlüğünde ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerine müteakip her iki şüpheli de 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla Elazığ Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, burada yapılan sorgularının ardından tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiştir. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."Haber: Erkan BAY/ELAZIĞ, -================SURİYELİ KADIN TERÖRİST, VİRANŞEHİR'DE TUTUKLANDIŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Ş.H. isimli kadın terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi Ş.H. adlı kadın teröristin Viranşehir'de olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kadın teröristi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kadın terörist tutuklanarak cezaevine konuldu.ŞANLIURFA, -==================CHP MİLLETVEKİLİ BÜLBÜL, AYDIN VALİ YARDIMCISI'NI KINADI (DÜZELTEREK YENİDEN)Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın'ın Efeler ilçesinde, jeotermal enerji santrali kurulmak üzere satın alınan 31 dönüm arazinin etrafını tel örgüyle çekilmesine karşı çıkan köylüleri nöbet çadırında ziyaret edip, destek verdi. Milletvekili Bülbül, jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri ile yaşanan gerginliğin son gününde jandarmaların kendilerine biber gazı sıkmasından yakınan bir köylüye "Biber gazı yediysen bir şey olmaz. Bir parçacık biber gazından ne olacak?" demesi sosyal medyaya düşen Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ı kınadı.Efeler ilçesinin kırsal mahallesi Kızılcaköy'de tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri, bazı kişilerden satın alınan 31 dönüm arazinin etrafına tel örgü çekmek için geçen 3 Aralık Pazartesi günü öğle saatlerinde görevlileri iş makineleriyle bölgeye gönderdi. Jeotermal santrali istemeyen mahalle halkı bölgeye gelince, 3 gün süren gerginlik yaşandı. Geçen çarşamba günü bölgeye gelen Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, halkla görüşüp ikna etti. Vali Yardımcısı Arat, firma tarafından, izin alınmadan bölgede herhangi bir şey yapılmayacağı sözünü verince halk olay yerinden ayrıldı. Bu görüşmenin ardından Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ile köylüler arasında geçen bir diyalog, sosyal medyadan paylaşınca tepki topladı. Vatandaşların jandarmanın biber gazı sıktığını yönündeki şikayetleri üzerine Arat'ın, "Tamam. Farz et ben yaptırdım. Özür dilerim. Öfkelenme, neden öfkeleniyorsun bu kadar. Biber gazı yediysen bir şey olmaz. Bir parçacık biber gazından ne olacak? Yememişsinizdir" yanıtı eleştirilere neden oldu. Yaşanan gerginliğin ardından CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, jeotermale karşı geçen 7 Eylül'de kurdukları çadırda nöbete devam eden köylüleri ziyaret edip, konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Jeotermal enerji santrali kurulmak istenen yerde incelemelerde bulunan Milletvekili Bülbül, "Hepinize geçmiş olsun. Yaşanan olaylar çok üzüntü vericiydi. Bu konuda, siz haklı bir mücadele içerisindesiniz. Burada bir santral kurulacak ve bizler bu santralin topraklarımızda kurulmasını istemiyoruz. Şu an bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci var. Bu süreçler tamamlanmadan burada şirket işlem yapamaz. Bu konuyu TBMM'de de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya 'Burada şirketler var, bir de halk var. Güvenlik kuvvetlerinin görevi halkın haklı davasının yanında mı olmak ? Yoksa gidip de söz konusu şirketin yanında mı olmak?' diye sordum. Bunun üzerine dün soruşturma açıldığını öğrendim" dedi.VALİ YARDIMCISINA ELEŞTİRİVali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ı da eleştiren Milletvekili Bülbül, "O Vali Yardımcısı o gazı biliyor mu acaba? Gelsin o gazın portakal kokusu halinde genze kaçan kokusunu bir görsün. O Vali Yardımcısı'nı buradan kınıyorum. Bu vatandaşın haklı davasında gaz yemesi mi gerekiyor? O Vali Yardımcısı hakkında da gerekli işlemleri yapıyoruz. Aydın Barosu da gerekli suç duyurusunda bulundu" diye konuştu.'VATANDAŞIN YANINDAYIZ'Her zaman vatandaşların yanında olacaklarının vurgulayan Bülbül, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu işin siyaseti yok. Burada toprak kirleniyor. Kızılcaköy'de oylar partilere göre dağılıyor. Bu işin partisi falan olmaz' diyerek TBMM'de diğer milletvekillerine de söyledim. 'Gidin,hepimize oy veren o vatandaşların haklı mücadelesine sahip çıkın' dedim. Ankara'dakiler gelsinler 76 yaşındaki bir kadına yapılanı görsünler. Burada vatandaşlar taşkınlık yapmamış haklarını korumaya çalışmışlar."Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, -=============BURSA'DA MKP/HKO SANIKLARINDAN 4'ÜNE TAHLİYEBursa'da polisin geçen eylül ayında, Tunceli kırsalında çok sayıda silahlı eyleme katıldığı öne sürülen MKP/HKO mensubu 3 teröristin Bursa'ya geldiği ihbarı üzerine yaptığı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u tutuklandı. 7'si tutuklu 8 sanığın Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasında sanıklardan 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 3 sanığın tutukluluğuna devam kararı verildi. Tutuklu 3 sanığın ise gönderildikleri Tunceli'de yargılandıkları belirtildi.Haklarında silahlı terör örgütü MKP/HKO'ya üye olmak suçundan dava açılan 8 sanığın yargılanmasına Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu 7 sanık ile 1 tutuksuz sanık, sanık yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada sanıklar örgütle alakaları olmadığını iddia ederek tahliyelerini istedi. Tutuklu sanıklardan E.S., söz konusu iddialardan haberi olmadığını, arkadaşı olan sanık D.Ö.'nün getirdiği misafirleri ağırladığını ve bu misafirlerin terörist olduklarını bilmediğini, bilse evine kabul etmeyeceğini ileri sürerek, "Ben herhangi bir terör örgütüne üye değilim. Söz konusu kişiler arkadaşım olan D.Ö.'nün misafirleriydi. D.Ö. bana misafirleri geldiğini ve misafir edip edemeyeceğimi sordu. Ben de gelip kalabileceklerini söyledim. Örgüt üyesi olduklarını bilmiyordum. Ayrıca D.Ö.'nün de örgüt üyesi olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir ilişkim yok" dedi.'BENİM ÖRGÜTLE BAĞLANTIM YOK'Tunceli'den gelen örgüt üyesi sanık M.A.'yı misafir eden ve yurt dışına çıkmasına yardımcı olmakla suçlanan sanık D.Ö. de örgüt üyeliği suçunu kabul etmedi. D.Ö. bu kişilere para karşılığında yardımcı olacağını ifade ederek, "Benim herhangi bir örgütle bağlantım yok. Söz konusu kişilere para için yardım ettim. Ben onların yurt dışına çıkmasına yardım edecektim, onlar da bana para verecekti. Örgüt mensubu değilim ve olmadım" diye konuştu. Adli kontrol şartıyla serbest kalan sanık O.Y. de üniversite öğrencisi olduğunu, harçlık için bazen sanık D.Ö.'nün kafesinde çalıştığını, D.Ö.'nün örgütle bir bağlantısının olup olmadığı hakkında bilgisi olmadığını kaydetti.Mahkeme heyeti, sanıkları dinledikten sonra savcı, C.B.Ş., G.D. ve C.Ş.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesini istedi. Duruşmaya kısa bir aradan sonra devam eden mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme, sanıklar E.S., C.B.Ş, G.D. ve E.E.'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine, D.Ö., C.Ş. ve S.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evraklarını tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi. Öte yandan diğer 3 tutuklu sanığa yargılanmasına ise Tunceli'de devam ediliyor.Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -