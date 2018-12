Dha Yurt Bülteni -11

11 Aralık 2018 Salı 14:27



11 Aralık 2018 Salı 14:27

DHA YURT BÜLTENİ -11EMRAH SERBES'E VERİLEN 13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ONANDI (2) - YENİDENYazar-senarist Emrah Serbes'e, İzmir- Aydın yolundaki kazada otomobil sürücüsü, eşi ve kızının ölümüne yol açtığı gerekçesiyle 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.Kaza, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın yolunun Torbalı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı. Kazada, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, Nilgün Özçelik ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru, mahkemece tutuklandı. Bu aşamada babasını, annesini ve kız kardeşini kazada yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, savcılığa dilekçe vererek, sürücünün değişme ihtimali olduğunu, bu nedenle soruşturmanın aynı araçta bulunan Emrah Serbes yönünde genişletilmesi ve bu yönde delillerin toplanması talebinde bulundu. Savcılık tarafından talep kabul edilerek, soruşturma genişletildi ve yeni delillerin toplanmasına karar verildi. Delillerin toplandığı süreçte 'Behzat Ç.' kitabının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, sürücünün kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek, teslim oldu. İfadesinin alınmasının ardından Emrah Serbes, mahkemece tutuklanırken, Kenan Doğru ise tahliye edildi.13 YIL 4 AY HAPİSYazar Emrah Serbes hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Yargılama sonrası mahkeme heyeti, Serbes'e önce 10 yıl hapis cezası verdi ve 'bilinçli taksirle öldürme' hükümlerini uygulayıp, cezayı 13 yıl 4 aya çıkardı. Heyet, ayrıca Emrah Serbes'in sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay süreyle el koyulmasına karar verip, cezada indirim de uygulamadı. Kazada ilk önce sürücü olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.CEZA ONANDI, SERBES'İN AVUKATI İTİRAZ EDECEKKazada babasını, annesini ve kız kardeşini yitiren Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, cezayı az buldukları için Emrah Serbes'in avukatı ise daha az ceza verilmesi için kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz etti. Davaya bakılan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'nce Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası onandı. Emrah Serbes'in avukatının, bu karar üzerine Yargıtay'a itirazda bulunacağı öğrenildi.ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİHaber: Taylan YILDIRIM/İZMİR, -=================YAŞLI KADINI KAPIYA SIKIŞTIRAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ: EROİN BAĞIMLISIYIM, KURTARIN BENİKayseri'de hırsızlık ve yağma suçlarına karıştığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan Tayfur K. (24), kendisini görüntüleyen gazetecilere, olayları eroinin etkisi altında yaptığını söyleyerek, "Kurtarın beni" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tayfur K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bir evin bahçesinde inşaat kalaslarını çalarken yakalanınca ev sahibi Fadime Yerli'yi yaralayarak kaçan Tayfur K., polis tarafından saklandığı evde yakalandı. Daha önce de Kayabaşı ve Hoca Ahmet Yesevi mahallelerinde hırsızlık, yağma ve oto hırsızlık olaylarına karıştığı saptanan Tayfur K., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'e getirildi.Tayfur K., kendisini görüntüleyen gazetecilere önce tepki gösterdi, ardından da eroin bağımlısı olduğunu söyleyerek, "Kurtarın beni" dedi.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Tayfur K. çıkarıldığı makmece tutuklandı.Görüntü Dökümü---------Şüphelilerin emniyete girişiÇıkışıKonuşmasıKAYSERİ,====================Göz doktoru, eşini almaya gittiği sağlık merkezinde dövüldü (2)MESLEKTAŞLARINDAN DOKTORA ZİYARETMardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Tabipler Odası Başkanı Derya Etem, Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Necdet Palaz, hastane yönetimi ve görevli doktorlar, Midyat'ta, doktor eşinin çalıştığı aile sağlık merkezinde hasta yakınlarının saldırısında yaralanan göz doktoru Yaşar Dağ'ı tedavi gördüğü serviste ziyaret etti.'BİRİ BURNUMA VURDU, DİĞERİNE BAKTIM, O DA BURNUMA VURDU'Ziyaret sırasında konuşan yaralı Dr. Dağ, yaşadığı saldırı anını şöyle anlattı:"Ben saat 16.45'te eşimi almaya gittim. Tam o esnada, Tam o sırada onlar girdi içeriye. Kadın, bir genç ve 13-14 yaşındaki başka bir çocuk vardı. Kadın iki kere gelmiş ilaç yazdırmaya çalışmış, eşim 'Ben çocuğu görmeden yazmam' demiş. O da hakaret etmiş, 'Terbiyesiz' falan demiş; 'Seni bu koltuktan alacağım' demiş. Eşim de 'Bana hakaret etme' dedi. Bu esnada çocuk diyor ki 'Sen kimsin ulan' konuşma, 'Hakaret de eder, her şey de eder' dedi. O genç, ceketini çıkarıp üzerimize yürüdü. Yan odadan gençler falan geldi, araya girdiler, anlamadım o 13-14 yaşlarındaki çocuk birden burnuma vurdu, diğerine baktım, o da burnuma vurdu, kanadı. Öyle bir arbede oldu" dedi.'İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE ARKADAŞIMIZ SALDIRIYA UĞRADI'Dr. Yaşar Dağ ve eşi Dr. İmen Dağ ile görüşen, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, hastane çalışanları ve doktorlar ile birlikte acil servis önünde basın açıklaması yaptı.İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, şunları söyledi:"Dün Dünya İnsan Hakları Günü'nde bir sağlık çalışanımız bir göz hastalıkları uzmanımız eşini aile sağlık merkezinde almak üzere, eşi de o aile sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi arkadaşımız. muayene ettiği hastanın kendisine 'antibiyotik yazar mısınız?' önerisini, muayene ettikten sonra 'antibiyotiğe ihtiyaç olmadığını' beyan etmesi üzerine hasta yakınları tarafından göz hastalıkları uzmanımız Midyat ilçemizdeki bağlar aile sağlık merkezinde darp edilmiştir. Gün geçmiyor ki güzel ülkemizin güzel bir köşesinden bir sağlık haberi ile uyanmayalım. Bizler sağlık çalışanları sadece yaşatmak ve daha iyi sağlık hizmeti sunabilmek için eğitim alıyoruz. bu aldığımız eğitimlerin sonunda da halkımıza, vatandaşlarımıza en iyi, en kaliteli, en bilimsel tedavileri uygulamak için hastalarımızla konuşuyoruz. Bizler savaşta bile bizler, savaşta hukukunda bile dokunulmazlığımız olan sağlık çalışanları ne yazık ki günlük hayatta sadece darp edilmiyor, artık öldürüyoruz. Tükenmek üzereyiz. Bu anlamda Sayın cumhurbaşkanımızın ve sayın Sağlık Bakanımızın Meclis'te en son sağlıkta şiddetle ilgili kanunlaştırdıkları yasayla birlikte bir nebze de olsa artık daha umutluyuz. Bizler sağlıkta şiddete hayır demek için bugün hoşgörünün, birlikte yaşamın medeniyetin kenti olan Midyat'tan sesleniyoruz; artık yeter."DOKTORUN YAKINLARINA SİLAHLI SALDIRI : 2 YARALIDr. Yaşar Dağ'ın yakınları basın açıklamasının ardından Midyat Kaymakamı ile görüşmek üzere Hükümet Konağı'na gitmek istedi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin yakınları ile doktor Dağ'ın yakınları, Hükümet Konağı yakınlarında karşılaştı. Bu sırada dün akşam Dr. Dağ'ı darbeden kişilerin yakınları olduğu iddia edilen kişiler ile Dr. Dağ'ın yakınlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında karşı taraftan kişilerin ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlrın isabet ettiği doktorun yakınlarından İ.D. (17) ile İ.A. (24) yaralandı. Kavga, polisin müdahalesi sonucu sona ererken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.Polis, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de delil araştırması yaptı. Saldırı ile ilgili her iki taraftan çok sayıda kişi gözaltına alındı.Görüntü dökümü----------Hastane basın açıklamsıDoktor açıklamaİl sağlık müdürü açıklamaDoktor detayDoktor ve eşi detayGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), -=================GÖLCÜK'TE KAR GÜZELLİĞİBolu'da çam ormanlarının arasındaki Gölcük Tabiat Parkı'nda oluşan kar manzaraları eşsiz güzelliği gözler önüne serdi.Gölcük Tabiat Parkı kar yağışı ile beyaza büründü. Gölcük'e gelen az sayıda kişi göl çevresinde yürüyüp, kar üzerinde piknik yaparak doğanın keyfini çıkardı. Kış boyunca beyaz örtünün serili olduğu tabiat parkı görenleri hayran bıraktı. Hafta içi olması ve havanın soğuk olması nedeniyle ziyaretçi sayısının az olduğu Gölcük Tabiat Parkı sessizlik ve huzurun adresi oldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Gölcük manzaralarıSüre: 01.32-Boyut: 174 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=================ANNESİNİN YALNIZ BIRAKTIĞI EVDE YANGINDA ÖLEN 3 YAŞINDAKİ ATAKAN TOPRAĞA VERİLECEKYozgat'ta, tek katlı ahşap evde çıkan yangında, iddiaya göre annesinin evde yalnız bıraktığı sırada dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Atakan Uslu, bugün toprağa verilecek.Yangın, dün akşam saatlerinde Yozgat'ın Yukarı Nohutlu Mahallesi Kısakürek Caddesi'nde bulunan tek katlı evde çıktı. İddiaya göre, anne Bediha Uslu ilkokul 2'nci sınıfa giden diğer çocuğunu okuldan almak için Atakan'ı evde yalnız bıraktı. Evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi müdahale etti. İçeride tek başına bir çocuk olduğunun öğrenilmesi üzerine bir itfaiyeci, yanan eve girerek, odada yatağında baygın durumda bulunan Atakan Uslu'yu dışarı çıkardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, Atakan ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından hastaneye gelen ve işsiz olduğu belirtilen baba Halil ve anne Bediha Uslu, sinir krizleri geçirdi.Yozgat Adli Tıp Kurumu Şubesi'nde otopsisi yapılan Atakan Uslu, bugün Yozgat merkeze bağlı Yeniceköyde toprağa verilecek.Bu arada Atakan'ın evinin önünde duran minik ayakkabılarını gören komşuları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.HASTANEYE İTFAİYE ERİ GÖTÜRDÜİtfaiye eri Bayram Atik, olay yerine geldiğinde hemen içeri girdiğini belirterek, "İçeriye girdiğimde çocuk beşiğinde yatıyordu, kucaklayıp dışarı çıktım. Bir vatandaşla, alıp otomobil ile hastaneye götürdüm. Çocuk baygındı, kendinden geçmişti. Hastaneye gidinceye kadar suni teneffüs ve masaj yaptım, biraz kendine gelmişti" dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:--------_Yangın çıkan evde gece ve gündüz görüntüleri_Atakan'ın ayakkabıları_Pencereden evin içerisinin görüntüsü_Dün akşam itfaiye erinin anlattıkları_Atakan'ın fotoğraflarıHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,===============HIRSIZLAR MÜTEAHHİTE ÇARPIP KAÇTIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi müteahhitin geldiğini görünce aracı üzerine sürdü. Müteahhit aracın çarpması ile yere savrulurken, kaçan 2 hırsız polisin operasyonu ile yakalanarak tutuklandı. Hırsızların kullandığı aracın müteahhite çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay dün sabah saatlerinde, Arapçeşme Mahallesi 1013/1 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir inşaata giren hırsızlar, çaldıkları kalıp tahtalarını kamyonete yükledi. Bu sırada müetahhit Mustafa Şengezer otomobili ile inşaatın önüne geldi. Müteahhidin geldiğini gören hırsızlar hızla kamyonet ile kapıdan çıkarken müteahite çarptı. Mustafa Şengezer aracın çarpmasıyla yere savrulurken, hırsızlar gaz kesmeden olay yerinden kaçtı. Ayağa kalkan müteahhit hırsızların arkasından bakakaldı. Eyüp Sultan Mahallesi Mevsim Sokak'ta çalmış oldukları kalıp tahtalarını araçtan boşaltan E.D. ve E.Y. polisin operasyonu ile yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Hırsızların kullandığı kamyonet ile Mustafa Şengezer'e çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Güvenlik kamerası görüntüleriAracın müteahhide çarpmasıKamyenetin fotoğraflarıHırsızların adliyeye sevk edilirken fotoğraflarıHABER: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),=================FETÖ'NÜN MAHREM EMNİYET İMAMLARININ EŞLERİNE OPERASYON: 4 GÖZALTIFETÖ/PDY'nin mahrem emniyet imamlarının örgütte yönetici konumunda olan eşlerine yönelik Kahramanmaraş merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 4 kadın gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şu be Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kahramanmaraş, Ankara, Adana ve Gaziantep'te önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ'nün mahrem emniyet imamlarının eşi olan ve örgütte yönetici konumunda olduğu belirtilen 4 kadın gözaltına alındı.Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, -