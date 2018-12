Dha Yurt Bülteni-11

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:27



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:27

1)ÖĞRETMENLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI: 23 YARALIAĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, 14'ü öğretmen, 23 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Eleşkirt ilçesine bağlı Mollasüleyman köyü yolunda meydana geldi. İlçeden aldığı öğretmenleri Toprakkale köyüne götürmek için yola çıkan Özkan Tekin yönetimindeki 06 GF 3693 plakalı servis minibüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle karşı yönden gelen Ercan Yıldız yönetimindeki 04 AE 525 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 14'ü öğretmen, 23 kişi yaralandı.Bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından durumu ağır olan 3 öğretmen, Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Görüntü Dökümü-------------------------İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'in yaralılrı ziyaretiHaber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI,===============================================2)SU BORUSU BOMBA GİBİ PATLADI, YOL ÇÖKTÜ, EVİ SU BASTIBOLU'da sokak ortasındaki su borusu büyük bir gürültüyle patlayararak yolda 5 metre genişliğinde çukur açtı. Cemile Ozan'ın(62) yalnız yaşadığı evi su basarken, bahçesinde bulunan kümes hayvanlarının bazıları telef oldu.Olay, saat 13.00 sıralarında Paşaköy Mahallesi Berberler Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yolun altından geçen içme suyu borusu bilinmeyen bir nedenle büyük gürültüyle patladı. Metrelerce yükselen sular, patlamanın yaşandığı yerin yakınında bulunan Cemile Ozan'a ait tek katlı evi su basmasına neden oldu. Kız kardeşlerinin de ziyaret amacıyla evde bulunduğu sırada gerçekleşen patlamanın sesini duyan yaşlı kadın dışarı çıktı. Cemile Ozan eve doğru gelen suları görüp, kız kardeşleriyle birlikte suların kısa sürede bastığı evden dışarı çıktı. Büyük korku yaşayan ev sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Evde maddi hasar oluşurken, bahçesinde bulunan bazı kümes hayvanları da telef oldu. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Belediye yetkilileri patlamanın nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.Yaşanan olayı anlatan Cemile Ozan'ın o sırada evde bulunan kız kardeşi Emine Yılmaz, "Misafirliğe gelmiştik. Ama şok olduk. Daha yeni oturmuştuk, ablam birden 'ölüyoruz, mahvolduk' diye bağırarak geldi. Baktık ki tsunami şeklinde sular kaynıyordu. Korkunç bir haldeydi." dedi.Görüntü Dökümü------------------------Akan sulardan görüntüler-Evde oluşan hasar-Bahçede oluşan hasar-Emine Ozan Yılmaz ile röportaj-Ekiplerin çalışmaları-DetaylarSüre: 02.58-Boyut: 334.5MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,=================================================3)FETHİYE'DEKİ FIRTINANIN BİLANÇOSU ORTAYA ÇIKTIMUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, geçen 10 Aralık'ta sağnak yağmurun ardından başlayıp, bir evin çatısını uçuran, 7 sera ile bir zeytinliğe de zarar veren fırtınayla ilgili Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarını tamamladı. Fırtınada evinin çatısı uçan, eşyaları zarar gören Yasemin At, yardım beklediklerini söyledi.Fethiye'de geçen 10 Aralık'ta, akşam saatlerinde sağnak yağmurun ardından çıkan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Gece etkisini daha da arttıran fırtına Karagedik Mahallesi'ndeki Yasemin At'a ait evin çatısını uçurdu. Bölgedeki domates ve patlıcan yetiştirilen seralardan bazılarının naylonları yırtıldı, camları kırıldı, ürünlerin bir kısmı yere döküldü. Bir zeytinlikteki ağaçların da dalları kırıldı.HASAR TESİTİ TAMAMLANDIFırtınanın etkisini yitirmesiyle birlikte ilçe genelinde Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışması yapıldı. Tespit çalışmaları sonucu, Karagedik Mahallesi'nde 1 dekarlık 2 seranın yüzde 30 oranında camlarının kırıldığı, 5 plastik serada da yüzde 30-40 oranlarında çeşitli hasarlar meydana geldiği belirlendi. Ayrıca aynı mahalledeki 2 dekarlık bir zeytinlikte de ağaçların dallarının kırılması nedeniyle yüzde 30 oranında bir zarar oluştuğu saptandı.KOMŞUDA KALIYORLARFırtınada evinin çatısı uçan ve eşyalarının bir bölümü parçalanan Yasemin At, "Akşam saatlerinde çıkan fırtınada büyük korku yaşadık. Ne olduğunu anlamadan birden evin çatısı uçtu. Evdeki eşyalarımızın bir kısım paramparça oldu. Şimdi iki çocuğuyla birlikte komşularımızda kalıyoruz. Mağdur durumdayız. Yetkililerden bize destek olmalarını bekliyorum" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Fırtınada çatısı uçan evden görüntü-Evdeki zarar gören eşyaların görüntüsü-Evinin çatısı uçan Yasemin At ile röp.Haber: Sedat ÜNAL/ FETİYE (Muğla),=================================================4)TOKAT ATTIĞI İDDİA EDİLEN ÖĞRETMENE VELİLERDEN DESTEKANTALYA'da yüzde 62 işitme engelli İ.T.'ye (9) arkadaşıyla kavga ettiği için okulda tokat attığı iddia edilen öğretmen Ömer T.'ye, diğer veliler destek çıktı. Veliler, İ.T.'nin şiddeti nedeniyle çocuklarının okula gelmek istemediğini söyledi.Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi yüzde 62 işitme engelli İ.T.'nin, öğretmeni tarafından tokatlandığı iddiasıyla baba Mustafa T. polise şikayette bulundu. Mustafa T., oğlunun bir öğrenciyle kavga ettiğini, öğretmen Ömer T.'nin de kollarını sıvayarak oğluna tokat attığını ileri sürdü. Tokat anının okula ait güvenlik kamerasından izleyen Mustafa T., öğretmen hakkında polise şikayetçi oldu.Aynı okulda çocukları bulunan aileler, bugün okul önünde bir araya geldi. İşitme engelli İ.T.'nin 3 yıldır çocuklarını dövdüğünü belirten aileler, Ömer T.'nin çocukların en sevdiği öğretmenler arasında yer aldığını söyledi. Veliler, öğretmen Ömer T.'nin çocukları baba şefkatiyle sahiplendiğini, altını kirleten çocukların elbiselerini bile değiştirdiğini söyledi. İ.T.'nin diğer çocuklarla kaynaşma ihtimaline karşı 3 yıldır yaptıklarına ses çıkarmadıklarını anlatan aileler, ancak ailenin şikayeti sonrası artık dayanamadıklarını aktardı.ÇOCUĞU İ.T. YÜZÜNDEN OKULA GİTMEK İSTEMİYOROkulda çocuğu bulunan Çağla Yıldırım, İ.T.'nin sınıfta zarar vermediği çocuk kalmadığını söyledi. İ.T'nin çocuklara sürekli argo dil kullandığını ileri süren Yıldırım, "Öğretmeni, 'bir şey yapmayalım. Engelli bireylerin diğer çocuklarla kaynaşması gerekiyor' diyordu. Şimdiye kadar sustuk, ama artık biz de mağduruz. İ.T. için ne yapılacaksa yapılmasını istiyoruz. Gerekli yerlere şikayette bulunduk. Kızım sabahları 'İ.T. okuldaysa gitmek istemiyorum' diyor. Aile de vurdumduymaz. Bir kişi kaynaşacak diye 23 öğrencinin heba edilmesine karşıyım" dedi.'ÇOCUKLARIMIZA İŞKENCE YAPIYOR'Meryem Çalışkan da defalarca İ.T. için şikayet dilekçeleri verdiklerini söyledi. Çalışkan, "Çocuklarımıza sürekli işkence ediyor. Her gün tekme tokat onları dövüyor. Bazı çocuklar onun yüzünden okula gelmek istemiyor. Öğretmenlere zarar vermeye başladı. Benim oğlumu taşların üzerine atmış. İki kızı okulun tuvaletine kilitlemeye çalışmış. Bir başka öğrencinin eline kalem sokmuş" dedi.BAZI VELİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADIVeliler, basına yansıyan görüntülerde dayak anının öncesi olduğunu söyledi. Veliler, İ.T.'nin arkadaşını dövdüğünü, iki kadın öğretmenin İ.T.'yi tutmaya çalıştığını, ancak başarılı olamadığını, İ.T'nin aynı zamanda kadın öğretmenlere de vurmaya çalıştığını aktardı. Bazı veliler ise tokat attığı iddia edilen öğretmenin çok şefkatli biri olduğunu anlatırken gözyaşlarını tutamadı.Görüntü Dökümü-------------------------Okul dış plan görüntü-Röp 1: Çagla YILDIRIM-Röp 2: Meryem Çalışkan-Aglayan vatandaş görüntüsü ve konuşması-Kalbalıktan görüntü-Okulun tabelasından görüntü257 MB//2.19 SN'HDHaber: Hasan DEMİRBAŞ Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA=================================================5)YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİĞİNDE 11 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDISAMSUN'un İlkadım ilçesinde bulunan Alparslan İlkokulu'ndaki 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde ikram edilen yiyeceklerden yiyen öğrencilerden 11'i rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.İlkadım ilçesinde bulunan Alparslan İlkokulu'nda düzenlenen '12-18 Aralık Yerli Malı Haftası' etkinliğinde öğrenciler ikram edilen yiyeceklerden yedi. Öğrencilerden 11'i bir süre sonra fenalaştı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine okula 112 Acil ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan öğrenciler, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Acil Servisi'ne götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:----------------------Okul dışından detay-Öğrencilerden detay-Hastane dışından detayHaber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,===============================================6)BURSA'DA TEKEL BAYİSİNDE UYUŞTURUCUYA 2 GÖZALTIBursa'da polisin bir tekel bayisine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda satışa hazır halde bulunan metamfetamin ve silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, merkez Nilüfer ilçesinde bir tekel bayisinde uyuştucu satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası ekipler operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonda 24 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve ruhsatsız olduğu belirlenen pompalı tüfek ile mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç. ve T.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü dökümü;----------------------------Tekel bayide arama çalışmalarıSüre: 1 dakika 52 saniye, Boyut: 209 MBHaber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,=================================================