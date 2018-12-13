Dha Yurt Bülteni -11

13 Aralık 2018 Perşembe 14:21



13 Aralık 2018 Perşembe 14:21

DHA YURT BÜLTENİ -11Suriye sınırına askeri sevkiyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkiyat sürdürülürken, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden askeri konvoy geçti.Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Görüntü Dökümü----------------------------Askeri araçların Kırıkhan ilçesinden Antakya istikametine giderkenSÜRE: 20" BOYUT: 39 MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY,================Mardin'de sağanak; öğrenci servisi yolda oluşan gölette kaldıMardin ve ilçelerinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden şiddetli yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Ömerli-Mardin karayolunda oluşan gölette kalan servis minibüsü ve 6 öğrenci itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Dün akşam başlayan ve bugün sabah saatlerinde de devam eden sağanak, Mardin ve ilçelerinde hayatı felç etti. Can kaybının yaşanmadığı sel suları nedeniyle Kızıltepe, Mazıdağı ve merkez Artuklu ilçesinde bazı evler su altında kaldı. Merkeze Bağlı Ortaköy ve Gökçe beldelerinde de çok sayıda ev sel suları altında kaldı, belde merkezinde sel sularından göletler oluştu. Su baskınından sonra belediye ekiplerinin müdahale ettiği bazı evlerdeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.Sel sularına kapılan bazı araçlar sürüklenirken, birçok araç da mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar traktör ve iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Ortaköy beldesinde yeni yapılan altyapı tamamen kullanılamaz hale gelirken, asfalt yollar çöktü. Sel sularına kapılan birçok hayvan, telef olurken çiftçilerin ekinleri de zarar gördü.Ömerli ilçesi ile Mardin karayolunun 2'nci kilometresinde bulunan Sivritepe yolu sapağında da aşırı yağış sonucu oluşan gölette kalan öğrenci servisi ve içindeki 6 öğrenci, itfaiye ekiplerinin çekme halatıyla kurtarıldı. Mardin'in antik Dara kentindeki su birikintileri ise güzel görüntüler oluşturdu.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHaber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -================Zonguldak'ta kar 32 köy yolunu ulaşıma kapattıZonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı.Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışının etkisiyle evlerin çatıları ile yeşil alanlar beyaza büründü. Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli kesimi ile Zonguldak- Ankara karayolunun Devrek kesiminde kar yağışı nedeniyle gece yola hazırlıksız çıkan araçlar yolda kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yolları açmak için çalışmalar yaptı. Polis ve jandarma ekipleri, kar lastiği olmayan araçların ve TIR'ların geçişine izin vermedi. Sabaha karşı ise iki güzergahta tüm araçların geçişine izin verildi. Aynı yolda buzlanma nedeniyle zaman zaman araçlar yolda kalınca uzun kuyruklar oluştu. Karayollarının tuzlama çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.Kar yağışı nedeniyle merkezde 6, Ereğli'de 14, Kozlu'da 11, Çaycuma'da 1 olmak üzere toplam 32 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Görüntü Dökümü--------Yolda kalan araçlar-Uzun kuyruk oluşması-TIR sürücüsüyle röp.Süre: (2.30) Boyut: (296 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,================Gümüşhane'de 41 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandıGümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.Kentte dün gece başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle bazı ilçe ve köy yollarındaki ulaşımda aksamalar yaşandı. Merkez ilçede 20, Kürtün'de 3 ve Torul'da 18 olmak üzere 41 köy yolu, kar yağışı nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, greyderlerle yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Kar temizleme çalışmlarıHaber-Kamera: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, -=================Zonguldak'ta heyelan nedeniyle 11 ev boşaltıldıZonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle riskli bulunan 11 ev boşaltıldı. Riskli evlerde yaşayanlar yakınlarının evlerine taşınırken, Zonguldak Valiliği mağdur ailelere kira yardımı yapılacağını bildirdi.Kentte, 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmur nedeniyle Çaydamar Mahallesi İnci Sokak'ta sabaha karşı heyelan meydana geldi. Araç yolu bulunmayan ve merdivenle ulaşılabilen sokakta kayan toprak nedeniyle çevredeki evlerde hasar oluştu. Zonguldak Valiliği, belediye ve AFAD yetkilileri sokakta incelemelerde bulundu. Heyelan nedeniyle riskli bulunan 11 evin boşaltılması kararı verildi. Ev sahipleri de evlerindeki eşyaları yakınlarının evlerine taşıdı.AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, heyelan nedeniyle riskli durumda olan 11 ev için boşaltma kararı verildiğini söyleyerek, "Yağan aşırı yağmur sonucunda Çaydamar Mahallesi'nde bulunan 11 konutun meydana gelen heyelandan ötürü acilen boşaltılma çalışmaları yapılmaktadır. Boşaltılan konutlarda oturan vatandaşlarımıza kira yardımı yapılacaktır." dedi.Zonguldak Valiliği de heyelanla ilgili yazılı basın açıklaması yaparak, mağdur ailelere kira yardımı yapılacağını bildirdi.Çaydamar Mahallesi Muhtarı Engin Zaman ise dün akşam yağan yağmur ve kar nedeniyle heyelanın meydana geldiğini ve ekiplerin yaptığı incelemenin ardından ailelerin evlerini boşaltmaya başladığını söyledi.Görüntü Dökümü--------Heyelan olan sokak-Evlerden detay-Kayan toprak-Ev sahibi ile röp.-Muhtar Engin Zaman ile röp.Süre: (4.49) Boyut: (530 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,===============Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldıİzmir'in Menderes ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle rahatsızlanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Bugün öğle saatlerinde, İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle, 4 işçi kimyevi maddelerden zehirlendi. İşçilerdan 3'ü durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, 1'i ise torbalı ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İşçilerden özel hastaneye kaldırılanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer 3'ünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.3 işçinin getirildiği Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nin acil servisindeki hasta kabulü geçici olarak durdurulurken, hastane personelleriyle acil servisten çıkamayacak durumdaki hastalar maske taktı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:----------Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nin önünden görüntüMaske takan sağlık çalışanlarından görüntüAmbulanslardan görüntüGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,==================Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandıAksaray'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ali İhsan U. (49), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu sattığı ileri sürülen Ali İhsan U.'nun evine dün operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kilo 893 kilo esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği üzerinde durulan bin 305 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali İhsan U., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü---------------Polisin evde yaptığı arama ve ele geçirilen esrarHaber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))========================================