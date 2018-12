Dha Yurt Bülteni -11

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:04



Cumhurbaşkanı Erdoğan, nikah şahidi olduCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci'nin oğlunun nikah töreninde şahitlik yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin oğlu Atilla Zeybekci ile Bursalı işadamı Ergün Sertkan'ın kızı Elif Sertkan'ın nikah töreni için İstanbul'dan Denizli'ye geldi. Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ın kıydığı nikahta, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli nikah şahitliği yaptı.Törende, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜNikahtan fotoğraflarTaylan YILDIRIM- Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, -=============================PKK/YPG'li teröristler Rasulayn'da hendek kazıyorŞafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde, PKK/YPG'li teröristler, Türkiye'nin olası operasyonuna karşı kullanmak için tünel ve hendek kazıyor.Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyon yapılacağı açıklamalarının ardından bölgede bulunan teröristler, siper olarak kullanmak için tünel ve hendek kazmaya başladı. Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Rasulayn merkezinde iş makineleri ve kazma, kürekle hendek kazan teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı İHA ve SİHA'ların görüşünü engellemek için hendeklerin üzerini zaman zaman brandalarla kapatıyor. Şehir içi çatışmalar için hazırlık yaptığı öğrenilen teröristlerin ilçe merkezinin çeşitli noktalarında bubi tuzakları kurduğu ve halkın üzerinde baskı kurarak kendilerine katılmaya zorladıkları iddia ediliyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Teröristler tarafından kazılan tünel geçidi girişiEvin avlusunda kazı yapan teröristlerKazılardan çıkan toprağı taşıyan teröristGenel detay görüntülerHaber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)================================Tren kazasında ölen Arif Kahan Ertik, Gelibolu'da toprağa verildiANKARA'da Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) önceki gün kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Arif Kahan Ertik'in (48) cenazesi, Gelibolu'da toprağa verildi.Ankara YHT Garı'ndan Konya'ya gitmek üzere hareket eden YHT'nin, önceki gün sabah, Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz İstasyonu'nda yol kontrolü yapan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 9 kişi arasında bulunan Arif Kahan Ertik için bugün memleketi Gelibolu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Gazi Süleyman Paşa Camii'ndeki cenaze törenine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, Arif Kahan Etik'in Japon eşi June Ertik, kızı Ayla Ertik (8), yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Arif Kahan Ertik'in cenazesi, gözyaşlarıyla Alaaddin Kalfa Şehir Mezarlığı'na defnedildi.Evli ve 1 çocuk babası Arif Kahan Ertik'in, Almanya Ticaret Bakanlığı Türkiye Temsilciliği'nde çalıştığı öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Camiden görüntüler.-Cenazeden genel ve detay görüntü.-Arif Kahan Ertik'in eşi ve kızından görüntü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale),===============================Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktüTRABZON'un Çaykara ilçesinde yıkım çalışması yapılan bina iş makinasının üzerine çöktü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Çaykara ilçesinde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımına başlanan bir bina, yıkım çalışmasını gerçekleştiren iş makinasının üzerine çöktü. Kazada iş makinası kullanılamaz hale gellirken operatör olaydan yara almadan kurtuldu.Kaza anı, olay yerindeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntulendi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Binanın iş makinası üzerine devrilme anıBoyut: 74 MBHaber Kamera: Uğur AYDIN/TRABZON,==================================='Çürük' raporu alamadığı için doktora saldırmış (2)TUTUKLANDIŞanlıurfa'da, çürük raporu alamadığı için Dr. Ebru Kılıç'a saldıran ve polis tarafından yakalanan A.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. A.S., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Adliye binasıDoktora saldıran şüpheliPolis ekiplerinin şüpheliyi adliyeye getirmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5 MB=============================Bursa'da 3.8 büyüklüğünde deprem (2)PANİK ANI KAMERADABursa'nın Mudanya ilçesi merkezli 3.8 büyüklüğündeki depremi hissedenlerin yaşadığı panik, bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Cep telefonu tamircisindeki kameraya içerdekilerin yaşadığı korku dolu anlar yansıdıMudanya'da depremi hisseden Hülya Bozok, o an arkadaşlarıyla birlikte olduğunu belirterek, "Bir restoranda kahvaltı yapıyorduk. Önce bir ses geldi. Ne olduğunu anlamadık, kapı çarptı sandık. Arkasından gelen sarsıntıyla donduk kaldık. O anda biraz korku yaşadık" dedi. Esnaf Sinan Samuk da. "Müşterilerimle ilgilenirken yerden ses geldi. Deprem olduğunu anladık. Kısa süreli bir panik havası yaşadık. Deprem olduğunu anladığımız anda kendimizi dışarıya attık. Küçük bir depremdi ama insanda ister istemez korku oluyor" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü---------Mudanya şehir detayları-Deprem anında dükkanlardaki güvenlik kameraları-Vatandaş röportajlarıDetaylarSüre: 01: 56 Boyut: 218 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/Bursa,===============Hakkari'de kayak sezonu açıldıHakkari'de bulunan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Açılışta konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, "Burası, Hakkari'nin, Van'ın, İran'ın, Irak'ın, bölgenin önemli bir spor merkezi olacak, kayak merkezi olacak" diye konuştu.Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hakkari Gençlik Hizmetleri ile Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, karın yağmasıyla birlikte kayak sezonu açıldı. Kayak Merkezi'nin açılına Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali yardımcıları Mustafa Pala ile Mustafa Duruk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk katıldı.Açılışta konuşan Vali Akbıyık, "Burası, Hakkari'nin, Van'ın, İran'ın, Irak'ın, bölgenin önemli bir spor merkezi olacak, kayak merkezi olacak. İnsanlarımız hem spor yapmış olacaklar hem de bu güzel, mistik havayı soluyacaklar. Öğrencilerimiz için, gençlerimiz için güzel bir imkan, güzel bir fırsat. Hakkarililer de bunu en güzel şekilde değerlendiriyorlar" dedi. Hakkarili gençlerin kayağa ilgisinin fazla olduğuna da belirten Vali Akbıyık, "Hakkarili gençler ulusal ve uluslararası müsabakalarda aldığı derecelerle kentin kayağa olan ilgisini gösterdi, bizler de Hakkarili Valiliği olarak devlet olarak elimizden gelen desteği, gayreti vereceğiz" diye konuştu.Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı kayak merkezine gelen vatandaşlar kayak yapmanın sevincini yaşadı. Kayak merkezine başka kentlerden gelenler de ortamın çok güzel olduğunu ve çok eğlendiklerini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Kayak merkkezi genel-kayak yapanlar-Bir görup kayakçının açtığı Türk Bayrağı-Protokol den genel-Vatandaşların kayak yapması-Valinin konuşması-Genel ve detaylarHaber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,-