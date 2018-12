Dha Yurt Bülteni-11

16 Aralık 2018 Pazar 15:35



1)AKÇAKALELİLERDEN HAREKATA DESTEK (ek)'TOPRAĞIMIZA DÖNMEK İSTİYORUZ'Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde açıklama yapan Arap Türkmen Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede ve Velda Aşireti Lideri Muhammed Seyyid El Bursen, Türkiye'nin hazırlığını yaptığı harekatı desteklediklerini söyledi. İlçe merkezindeki Süleyman Şah Parkı'nda toplanan yaklaşık 50 kişi adına konuşan Arap Türkmen Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede, bir an önce topraklarına dönmek istediklerini söyledi. Dede şöyle konuştu:"Bizi topraklarımızdan çıkardılar, namusumuza göz diktiler. Bizleri dışarı çıkardılar. Ben bunu Salih Müslim'e dedim, 'Senin demokrasin nereden geldi. Senin demokrasin bizi dışarı atmak mı?" diye. Senin yerin toprağın altıdır. Senin ne dinin, ne imanın var. O toprakları bizim babamız almış. Ben tarlama gideyim, sen gel filini bizim toprağımızda oynatabiliyorsan oynat. Biz Türkmenler, Araplar ve Kürtler olarak toprağımıza döneceğiz. Buradan Kürt kardeşlerimize bir çağrımız var. Biz Kürtleri çıkarmayacağız. Kürtler topraklarına dönecek. Toprağı olan toprağına dönecek. Herkes evine dönecek. Biz onları koruyacağız. Vatanlarına dönecekler. PYD'nin en büyük zulmü Kürt kardeşlerimize. Şu an oradakiler Kandilden gelmişler. Bizim toprağımızla alakaları yok. Bunların en büyük derdi, Suriye'yi bölmek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan isteğimiz, bize yardım etsin, vatanımıza dönelim. ABD fil oynatacaksa, gitsin kendi ülkesinde oynatsın."Tel Abyad bölgesinden olan Velda Aşireti Lideri Muhammed Seyyid El Bursen ise Türkiye'nin operasyonunu desteklediklerini açıkladı.Görüntü Dökümü:------------------------Açıklama için toplanan Suriyeli vatandaşlardan detaylarArap Türkmen Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Dede açıklaması-Velda Aşiret reisi Muhammed Seyyid El Bursen açıklama (Arapça)Süre: 5.00 Boyut: 560 MBMurat KİBRİTOĞLU - Hadi KURT- Enver Fatih TIKIR-ŞANLIURFA/DHA========================================================2)BUZ TUTAN GÖLÜ KIRIP İÇİNDE YÜZME ŞENLİĞİ DÜZENLEDİLERRİZE'nin İkizdere İlçesi'nde, 2 bin 700 metre yükseklikteki Ovit Dağı'ndaki Dağbaşı Buzul Gölü'nde 'Yüzme Şenliği' düzenlendi. 2 kilometre yürüyerek zirveye ulaşan doğaseverler gölün buz tutan yüzeyini motorlu testere ile kesti, 1 derecedeki suda yüzdü. Sıra dışı etkinliği ilgiyle izleyen çok sayıda kişi o anları görüntüledi.Doğa fotoğrafçısı ve dağcı Hasan Önder ve arkadaşları, Ovit Dağı'nın 2 bin 700 metre yüksekliğindeki Dağbaşı Buzul Gölü'nde 'Yüzme Şenliği' düzenledi. Türkiye'nin değişik illerinden macera tutkunu yaklaşık 250 kişi şenlik için Ovit Dağı'na geldi. Grup araçlarla Ovit Yaylasına çıktı, oradan da yürüyerek Dağbaşı Buzul Gölü'ne doğru tırmanışa geçti. Grup, karla kaplı yolda yaklaşık 30 dakika süren zorlu yolculukla tırmanarak Dağbaşı Buzul Gölü'ne ulaştı. Kimi katılımcılar karla kaplı dik patika yolu güçlükle çıktı.GÖL YÜZEYİ MOTORLU TESTERE İLE AÇILDIDağbaşı Buzul Gölü'ne ulaşan 250 kişilik ekipten 1 derece sıcaklıktaki suya girmek için 8'i kadın 40 kişi gönüllü oldu. Önce gölün buz tutan yüzeyini kıran gönüllüler, suya girebilmek için alan açtı. Buzul gölünün yüzeyi motorlu testere ile kesilerek açıldı. Çalan tulum eşliğinde horon oynayan ve çay içerek ısınmaya çalışan macera tutkunları ardından kendilerini Buzul Gölü'nün soğuk sularına bıraktı. Kimileri atlayarak girdiği suya kimileri ise dalış gerçekleştirdi. Bir süre soğuk suda yüzen grubu çevrede toplanan kalabalık ilgiyle izledi, cep telefonları ile kayda alarak alkışladı. Sudan çıkan ekip kar üstünde horon oynayarak ısınmaya çalıştı."SIRA DIŞI İNSANLAR SIRA DIŞI ETKİNLİKLER YAPAR"Doğa Fotoğrafçısı ve dağcı Hasan Önder, sıra dışı insanların sıra dışı etkinlikler yaptığını belirterek "Dünyada bu yükseltide ilk kez yapılan bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğin 5'incisini düzenledik. Bu şenliği Kaçkarlarda kış sporuna dikkat çekmek için yaptık. Biz dünyada kayak sezonunu yüzmeyle açacağız diye tek kişiyle başladık şimdi binlere ulaştı dedi.'EĞER SİZİ SUDAN ALMAZSALAR ÇIKAMAZSINIZ'Türkiye'nin gezgin kız olarak tanıdığı Elif Alput İstanbul'dan katıldığı etkinlikte ilk defa buzun altında suya girme heyecanı yaşadığını söyledi. Alput, ' Bu ayda, bu mevsimde, bu kalınlıktaki buzun altına girmemiştim. Heyecanlı olduğunuz için adrenalin pompalanıyor. Hissetmiyorsunuz hemen böyle bir şok etkisi ve uyuşma oluyor. Eğer sizi birileri almazsa suda kalabilirsiniz " şeklinde konuştu.Grup etkinliğin ardından dönüşe geçti.Görüntü Dökümü-----------------Motorlu testere ile buzul gölünü kesenlerBuzul gölüne tırmananlarBuzul gölüne girenlerHoron oynayanlarRöportajlarDetaylarHaber: Selçuk BAŞAR - Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA======================================================3)YILDIZ DAĞI'NDA KAYAK SEZONU YOĞUNLUĞUSİVAS'ta sezonun açılmasıyla kayakseverler Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine akın etti.Sivas'ta son günlerdeki kar yağışı ile birlikte Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde kayak sezonu açıldı. Kar kalınlığının yaklaşık 30 metreyi bulduğu kayak merkezine hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar akın etti. Tokat, Amasya, İstanbul ve özellikle çevre illerden misafirlerini ağırlayan kayak merkezinde vatandaşlar kayak yapmanın keyfini yaşadı. Pistlerin tamamının açılmamasına rağmen amatör pistte vatandaşlar kızak ve kayak takımlarıyla kayarak spor ve eğlencenin tadını çıkardı. Turlarla çevre illerden gelen üniversite öğrencileri kayak yapmanın yanı sıra çeşitli oyunlar düzenleyerek doyasıya eğlendi."EN GENÇ VE EN EKONOMİK TESİS"Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi sorumlusu Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun tesis hakkında bilgi verdi. Karla birlikte kayak sezonunun açıldığını söyleyen Altun, "Dünden itibaren yoğun bir ilgi ile karşı karşıyayız. Hem çevre illerden hemde Sivas'tan insanlar akın etmekte. Sezonumuz gayet iyi başladı. Şu anda otelimizde kısmı doluluk var. Sömestr itibariyle de otellerimizin doluluğu da yüzde 100'e yaklaştı. Tesisimiz de profesyonel kayakçıların pistlerimiz ve acemilerin kayacağı pistlerimiz mevcuttur. Hizmet verme noktasında hiçbir eksiğimiz bulunmamaktadır. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi en genç ve en ekonomik tesis olarak tanımlamaktayız. Bizim hedefimiz sürekli yukarıya doğru çıkarmaktır" dedi.Kayak yapmaya gelen vatandaşlar ise eğlenceli saatler geçirdiklerini belirtti. Tokat'tan kayak yapmayan gelen Bilgenur Yüce, "Üniversitenin düzenlemiş olduğu bir geziyle buraya geldik. İlk defa geliyorum ve çok güzel bir yer" dedi. Selin Polat ise kayak merkezini çok beğendiğini söyleyerek, "Buraya gelmeyi çok istiyordum. Hava çok soğuk ama çok eğlenceli. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorumö diye konuştu.Görüntü Dökümü:-----------------------Merkezden drone görüntüleri-Kayak yapanlar-Tesis yetkilisinin açıklaması-Kayak için gelenlerin konuşmalarıHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,==========================================================4)SİNEMANIN KRAL VE KRALİÇESİ ARANIYORTÜRKİYE çapında sinema ve dizi oyunculuğu yeteneklerinin arandığı ve jüri heyetinde ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın da bulunduğu Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nın tanıtım toplantısı Alanya'da yapıldı.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nın tanıtım toplantısı Alanya'da bir otelde yapıldı. Toplantıya oyuncu Tamer Karadağlı da katıldı. Yapılan organizasyonda 3 yıldır görev aldığını söyleyen Tamer Karadağlı, organizasyonun yarışma şeklinde ilerleyeceğini ve dereceye giren yeteneklerin kral ve kraliçe olarak ilan edileceğini aktardı. Karadağlı, "Yarışmanın kral ve kraliçeleri yakışıklı ve güzel görünse de, önemli olan oyunculuğu ne kadar istedikleridir. Burada önemli olan eğitim kazanmaları. Yarışmada para veya ödül kazanmıyorlar. Yarışmadan oyunculuk eğitimi kazanıyorlar. Diğer yarışmalardan önemli bir farkı da bu. Çok önemli bir jüri karşısında değerlendiriliyorlar. Bu bence önemli. Bu bir bayrak yarışı, bizler bu bayrağı yarın onlara devredeceğiz ama kalifiye ve iyi eğitimli oyuncuların yetişmesi sektör için çok önemli" dedi.Yarışmayı düzenleyen ajansı sahibi Atilla Kaplakarslan ise, "Yarışmaya başvuranların yüzde 90'ı üniversite eğitimi almış kişilerden oluşuyor. Antalya elemelerinde başarı gösteren kadın ve erkek adaylar direkt finale katılacak. Antalya elemelerinde son başvuru tarihi ise 18 Ocak. Bölgelerde düzenlenen eleme yarışlarında dereceye girenler, 31 Mart- 9 Nisan arasında kampa alınacak. 9 Nisan'da yapılan finalde sinemanın kral ve kraliçesi jüri tarafından seçilecek. Bu yarışmadan çıkan ilk üç eğitim hakkı kazanıyor. Bu yarışmanın ödülü eğitim. Çünkü sinema ve dizi sektöründe eğitim sıkıntısı var. Biz bu yarışmayla bu sıkıntıyı çözmek için yola çıktık. Dereceye giren yarışmacılar, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden oyunculuk ve kamera önü eğitimi, Osman Yağmur Dereli Sanat Akademisi'nden kamera önü ve oyunculuk eğitimini, Ayça Kuru Akademisi'nden zarafet, yürüyüş ve doğru duruş, imaj ve stil danışmanlığı eğitimleri alacak" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------Toplantıdan görüntüTamer Karadağlı konuşmasıAtilla Kaplakarslan konuşmasıHABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA,======================================================5)YILBAŞI HEDİYELERİ HEDİYELİK EŞYA GÜNLERİ'NDEİZMİR'de, her yıl açılan ve sevdiklerine yılbaşı armağanı almak isteyenlerden ilgi gören SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri başladı. Hediyelik Eşya Günleri'nde her zevke ve beğeniye hitap edecek çok sayıda ürün satışa sunuldu.İzmirlilere yılbaşı öncesi sevdiklerine hediye almak için çok sayıda seçenek sunan SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri, Bayraklı'daki Tepekule Kongre Merkezi'nde başladı. Yaklaşık 80 firmanın katıldığı hediyelik eşya fuarında, ahşap dekoratif ürünler, antika hediyelik eşyalar, bijuteri, çiçek, tekstil ürünleri, elektronik eşyalar, ev tekstili, gıda, gümüş aksesuarlar, kırtasiye ürünleri, kitap, kozmetik, kristal ürünler, ofis aksesuarları, oyuncak, saat, seramik ürünleri, tekstil ürünleri, yılbaşı süs eşyaları ve zücaciye ürünleri yer alıyor. Saat 11.00- 22.00 saatleri arasında açık olan Hediyelik Eşya Günleri, ziyaretçilerini ücretsiz ağırlıyor.22 Aralık'ta SOUVENIR Altın ve Pırlanta Fırsat Günleri'nin de başlayacağı Hediyelik Eşya Günleri, 30 Aralık akşamına kadar sürecek.BÜTÇEYE GÖRE ALIŞVERİŞFuarda otantik hediyelik ürünler satan Ersel İlbaş, "Buraya geliş amacımız insanların rağbet ettiği ürünleri sergilemek. Polyester, ahşap, metal farklı hediyelik eşya gruplarımız var. Vatandaşlar bütçesine göre seçim yapıyor ve her ürün bir hediye potansiyeli taşıyor. Hemen hemen her ürün yılbaşı için tercih ediliyor. Uzak Doğu'dan getirdiğimiz yaprak lambalar çok ilgi görüyor. Özellikle kadınlar çok tercih ediyor. Yaprak lambanın satış fiyatı 700 TL idi ancak buraya özel 400 TL'den satış yapıyoruz" dedi.Betondan dekoratif ürünler üretip satış yapan iç mimar Elif Başkafa ise, "Fuara Denizli'den katıldım. Her şeyi kendim hazırlıyorum, bütün ürünler el emeği. Betondan uzun süredir hediyelik eşyalar yapmayı planlıyordum ama 6 aydır bu işi yapıyorum. Aklıma böyle bir fikir geldi ve biraz araştırınca bunu yapan insanlar olduğunu gördüm. Betondan saksılar, teraryum objeleri, mumluklar, takı stantları, magnetler, yılbaşı ağacı süsleri, bardak altlıkları, harfler ve aydınlatmalarımız var. Şu an beton ve ham ürünler çok revaşta, herkes endüstriyel bir hava yakalamaya çalışıyor, dolayısıyla ürünler çok tercih ediliyor ve seviliyor" diye konuştu.PADİŞAH KOSTÜMÜ GİYDİManisalı bir firmanın mesir macunu satışını yapan Ömer Topbaş ise Osmanlı dönemine ait padişah kostümüyle vatandaşın ilgisini çekti. Daha önce de farklı fuarlara katıldıklarını belirten Topbaş," Buraya İzmirli vatandaşlarımızı mesir macununu tanıtma amacıyla geldik. Mesir macunu, kültürel bir değerdir. 500 yıllık geçmişi olan bu geleneğin devam etmesi adına fuara getirdik. İnsanlar tadına bakmak istiyor, özellikle kış günlerinde olduğu için 41 çeşit baharat barındıran mesir macunlarını satın almak istiyorlarö ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü-------------Fuar alanından görüntüler-Stantlardan görüntüler-Ürünlerden genel ve detay görüntü-Ersel İlbaş ile röp.-Elif Başkafa ile röp.-Ömer Topbaş ile röp.Haber- Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,======================================================6)ANTALYA'DA TUR TEKNELERİ PLAKAYLA TESCİLLENDİANTALYA'da tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda demirli, tur teknelerine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından plaka verildi. İlk etapta 46 tekne sahibi KYL harf gruplu plakalarını alarak hem tescilli tekne hem de limanda bir durak sahibi oldu.Antalya'nın tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda çoğunlukla turistlere hizmet eden tur teknelerine, Büyükşehir Belediyesi tarafından plaka verildi. Yat limanında, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin ve tekne sahiplerinin katılımıyla plaka teslim töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Menderes Türel, plakalarla birlikte teknelerin daha kurumsal şekilde hizmet vereceğini söyledi. Antalya'nın denizden daha çok faydalanması için çalışmalar yaptıklarını ve bu konuya çok önem verdiklerini belirten Başkan Türel, üstü kapalı önceki dönem belediye başkanlığı yapan Mustafa Akaydın yönetimini eleştirdi. Önceki dönemde deniz otobüslerinin çürümeye bırakıldığını anlatan Başkan Türel, "Suya indirdiğimiz 3 deniz otobüsünü bizden önceki belediye yönetimi 5 sene denizde çürüttü. Alt tarafı bir kaptan bir miço yetiyordu. Denize indirdiğimiz deniz otobüslerini Kemer'e götürüp getirtmekten dahi aciz bir yönetimdi. Teknelerin Antalya denizi için uygun olmadığını mazeret olarak sundular. Ben seçimle tekrar belediye başkanı seçilince tekneler 1 ay sonra sefere çıktı. Ne oldu, ben seçilince deniz mi değişti" dedi.Tur teknesi sahiplerinden gelen resmi belge ve resmiyet talebi karşısında böyle bir adım atarak tüm teknelere plakayla resmiyet kazandırdıklarını ifade eden Başkan Türel, aynı taksilerde olduğu gibi teknelerin de hem durak hem de plaka sahibi olarak bir değer kazandığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin teknecilik yönetmeliğinde küçük bir değişiklik yaparak tur teknelerine plaka vermenin yolunu açtıklarını aktaran Başkan Türel, daha sonra Kaleiçi Yat Limanı'nın baş harflerinden oluşan 07 rakam kodlu KYL harf gruplu plakaları tekne sahiplerine teslim etti.YERLİ MALI ŞENLİĞİTur teknelerine plaka teslim töreninin ardından Başkan Türel, Tophane Çay Bahçesi içerisinde çoğunlukla kadınların katıldığı Yerli Malı Şenliği'ne katıldı. Kadınlar tarafından el emeğiyle oluşturulan yerli malı ürünlerin olduğu stantları gezen Başkan Türel, yerli malının ve üretimin önemine değindi. Yerli değerleri korumak konusunda hassas olduklarını belirten Başkan Türel, "Tophane Çay Bahçemizde tüm kadınlarımız ürettiklerini 14-18 Aralık tarihleri arasında Antalyalılarla buluşturabilir. Bazen küçük bir dokunuş insanın hayatını değiştirebilir. Sizlerin desteğiyle Antalya'nın her yerine ulaşıyoruz" dedi.Görüntü Dökümü------------Yat limanı teknelerin görüntüsüBaşkan Menderes Türel'in gelişiToplantıya katılanların görüntüsüMenderes Türel'in konuşmasıPlakaların sahiplerine verilmesiBaşkan Menderes Türel tekneye plaka takmasıMenderes Türel yerli malı etkinliği stantları gezmesiMenderes Türel' in konuşması578 MB/// 05.13HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,======================================================7)BEBEK MAĞAZALARINDAN HIRSIZLIK YAPAN 2 KİŞİ YAKALANDIOCAELİ'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde bebek ürünleri satan 5 mağazaya müşteri gibi girip, ürünlerdeki alarm sistemini devre dışı bırakarak çalan 2 kişi yakalandı.23 Ekim ve 10 Kasım tarihleri arasında, Kocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerinde bulunan bir bebek mağazasının 5 şubesine müşteri gibi giren hırsızlar, ürünlerdeki alarm sistemlerini devre dışı bırakarak bebek kameralarını ve eşyaları çantalarına doldurarak çaldı. Mağaza görevlilerinin şikayeti üzerine mağaza içerisinde bulunan güvenlik kameraları ve çevrede bulunan MOBESE kameraları kayıtları incelenmeye alındı. Şüphelilerin mağazaya geldikleri kiralık otomobilin plakasından yola çıkan polis, şüphelilerin daha önce de aynı mağazanın farklı illerdeki şubelerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen B.Y.(28) ve S.Y.(27) olduklarını belirledi. 2 kişi polisin takibi sonucu İzmit Kozluk Mahallesi'nde yakaladı. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-------------Zanlıların asayişten çıkışı-DetayHABER: Alişan KOYUNCU-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),