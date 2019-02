Dha Yurt Bülteni-11

Kaynak: DHA

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNLAR DÖRTLÜ ÇETECUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na karşı birleştiğini belirterek, "Bunlar dörtlü çete" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliği Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Açılışa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtpark Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı törende büyük coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydandaki kalabalığı, "Kurtuluş, kuruluş, direnişin, zaferiyle Ağustos ayını şereflendiren, Gazi'nin ifadesiyle istiklalimizin kilit şehri Afyon, demokrasinin ve milli iradenin kalesi Afyon" sözleriyle selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 31 Mart'ta hayati önemde bir seçim yaşayacak. Sandıkta belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarıyla beraber istikbal ve istiklalimizi oylayacaksınız. Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru çocuklarımızın geleceği için AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz. 31 Mart'ta ülkemize kurulan tuzağı bozmamız gerekiyor" diye konuştu. Millete efendilik taslayanlarla en büyük farklarının gönül kazanma farkı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Biz CHP gibi 3- 5 fazla oy için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz. Biz laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın, Türkiye'yi hedefleri, hayalleriyle buluşturmanın gayretindeyiz. Konuştuğumuzda CHP'nin başındaki zat gibi yalan iftirayla değil, yarınlarımız, hizmetlerimiz, projelerimizle konuşuyoruz. Şu an Bay Kemal'in en büyük özelliği yalan, iftira. Onun için açtığım bütün davaları kazanıyorum. Birisinden 1, birisinden 1.5 milyon. Onları aldıktan sonra inşallah Mehmetçik Vakfımıza hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir. Afrin'e girdiğinde maalesef onlara yanlış yapmıştır. Teröristle mücadelede yanlış yapmıştır ve hiçbir zaman vatansever bir tutum göstermemiştir. İşte şimdi Kandil'deki teröristler ona talimat veriyor. HDP'ye diyorlar ki; 'CHP'yle beraber seçime gireceksin. Ak Parti'yi diz çökertmek için bunu yapacaksın.' Yanında bir de adı iyi olan parti var. Bir de yanlarında adı saadet olan particik var. Bunlar dörtlü çete. Kime karşı birleşiyor, cumhur ittifakına. Cumhur ittifakının özelliği ne, milliyetperver, vatansever ve bizim rabiamız var."Görüntü Dökümü----------------------Güvenlik önlemi için çatı ve cami minaresindeki polislerin görüntüsüCumhurbaşkanının gelişiVatandaşlardan görüntü-Cep telefonu ile Cumhurbaşkanının görüntüsünü almaya çalışanlarTürk bayrağı sallayanlardan görüntüAçılış kurdelesinin kesimiCumhurbaşkanı vatandaşlara çay paketleri atarken görüntüsüCumhurbaşkanı belediye başkan adayları ile birlikte görüntüsü293 MB/// 02.38HABER Mehmet ÇINAR- Satılmış AKKAŞ- KAMERA: Mehmet ILIÇASLAN/AFYONKARAHİSAR,==================================================YENİDEN2)KIZ İSTEMEYE GİDENLERİN MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 2'Sİ ÇOCUK 3 ÖLÜ, 15 YARALI (2) -MARDİN Midyat'ta, Diyarbakır'dan ilçeye kız istemeye gidenlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde, Midyat- Mardin yolunun 10'uncu kilometresi Şenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır'dan Mardin'in Midyat ilçesine kız istemeye gidenleri taşıyan Abdullatif Aydın yönetimindeki 21 GP 428 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada minibüsteki Esma (32) ile Seher Tangüner (3) ve Sultan Yüksekdan (3) yaşamını yitirdi, sürücü Abdullatif Aydın ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen minibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Midyat ve Mardin'deki hastanelere kaldırıldı. Esma ile Seher Tangüner ve Sultan Yüksekdan'ın cansız bedenleri ise otopsi için Mardin Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.Öte yandan Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, hastanelerde tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti. Kaymakam Tekin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralılar hakkında bilgi aldı.Görüntü Dökümü:--------------------------------Olay yeriDevrilen minibüsJandarmanın incelemesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: MİDYAT (Mardin),==================================================3)TEM OTOYOLU'NDA DÖNÜŞ FACİAYA NEDEN OLUYORDU: 7 YARALIDÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu'nda Karayolları, itfaiye ve ambulansların geçişi için konulan boşluktan karşı istikamete geçmeye çalışan sürücünün kullandığı otomobil kazaya neden oldu. 3 aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.Kaza öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ali İhsan Yetim idaresindeki 48 KG 484 plakalı otomobil TEM Otoyolunda Karayolları, itfaiye ve ambulanslarının rahat dönüş yapması için kullanılan boşluktan Ankara istikametine dönmeye çalıştı. Bu sırada Ankara istikametine gitmekte olan Ahmet Yılmaz idaresindeki 34 BP 4748 plakalı minibüs dönüş yapan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil Muhammet Cankor idaresindeki 06 AEY 567 plakalı otomobile çarptı. Ali İhsan Yetim aracın içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, Ali İhsan Yetim'i araçtan çıkardı. Kazada yaralanan Ali İhsan Yetim, Cihan Göksu, Özgenur Yılmaz, Melek Yılmaz, Duygu Yetim, Ufuk Yetim ve Okan Göksu 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Hendek'te bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü---------------------Kaza yerinden görüntüAraçta sıkışan sürücünün itfaiye ekiplerince çıkarılırken görüntüsüYaralıların görüntüsüİtfaiye, 112 ve polis ekiplerinin görüntüsüKaza yapan araçların görüntüsü ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,=================================================4)PERİBACALARINDA YIKIM SÜRÜYORNEVŞEHİR'in Kapadokya bölgesinde, kaçak yapıların yıkımına yönelik 5 gün önce başlatılan çalışmalara bugün de devam edildi. İYİ Parti ve CHP'den 31 Mart yerel seçimi için Uçhisar beldesinde ortak belediye başkanı adayı gösterilen Mehmet Türke'ye ait konutun yanındaki ekmek fırını ve istinat duvarı da yıkıldı.Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin turistik beldesi Göreme'de, peribacalarının yanı başındaki otel inşaatının yıkımı, dün tamamlanırken, molozları ise kamyona yüklenerek, çevre temizlendi. Göreme'de Perili Ozanlar mevkisinde bulunan kafe de iş makineleriyle yıkıldı. Bugün ise Uçhisar beldesinde İYİ Parti ve CHP'nin ortak belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Türke'ye ait evin yanındaki fırın ve istinat duvarı yıkıldı. Bu sırada Türke, yıkım çalışmalarını cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi.'ETRAFA BAKTIĞINIZDA HER YER OTEL'Yıkımın ardından açıklama yapan Mehmet Türke, "Burası 200 yılın üzerinde oturduğumuz Uçhisar Aşağı Mahalle 2'nci pafta bulunan bir yer. Büyük Hasan Ali dedemin tek odayla başladığı; dedemin, babamın ve benim doğduğum, annemin gelin geldiği evde yapılan değişikliklerle bugüne kadar geldi. Siyasete malzeme mi oldum, bilemiyorum. Etrafa baktığınızda her yer otel. Evimiz de 2014 yılında Nuri Bilge Ceylan tarafından çekilmiş 'Kış Uykusu' filmine ev sahipliği yapmıştır. Siyasetin çirkinliğini tekrar görüyorum. Belediye başkanı olmam durumunda söylediğim bir şey vardı. Bu bereket, cesaret ve temizlikti. Temizliğe buradan başladık. Tutanağımızı tuttuk. Gerekli görüşmeleri yaptık. Bu konuları belediye başkanımızla tekrar görüşeceğiz. Uçhisar, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir yer. Eğer ki bu görev 31 Mart yerel seçimlerinde bana verilirse en ufak doğal sit tecavüzünü affetmem. Bunu söylerken de büyüklerimizden bize yol göstermesini istiyorum" diye konuştu.Evlerinin kaçak olmadığını kaydeden Türke, "Bina kesinlikle kaçak değil. Biz burada yaşadık. Benim burada bahçem var. Binanın sadece uç bölümü var. Orayı gözden geçireceğiz. Belediye başkanımızın doğru karar vereceğine inanıyorum" dedi.Yıkımın yapılmaması için yol kapattığı iddialarına da değinen Türke, "Karakol komutanın 'Buraya gel' demesiyle aracımı bırakıyorum. Araçlarla yolun kapandığı söyleniyor. Bu çok üzücü bir durum. Arabayı bırakıp, karakola gitmem ve ardından aracıma binip, belediye başkanı ile görüşmem, 'Yol kapattı' olarak gösteriliyor" diye konuştu.Öte yandan şu ana kadar bölgede yıkım kararı çıkarılan 15 yapıdan 3'ü, yıkılırken, kalan yapıların yıkım işlemlerine devam edileceği öğrenildi.Görüntü Dökümü----------------------Mehmet Türke'ye ait konuttan görüntü-İstinat duvarı ve fırının yıkılması-Olcay Düzgün tarafından anons-Türke ile röportaj-Genel detaySüre: 7.36- 929MB=================================================5)OYUNCU MUSTAFA AVKIRAN'IN BABASI, ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİANTALYA'da yaşamını yitiren, oyuncu Mustafa Avkıran'ın babası Tevfik Avkıran (81), Serik ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'nde toprağa verildi. Oyuncu Mustafa Avkıran'ın Antalya'da yaşayan babası Tevfik Avkıran, geçen hafta evinde düştü. Hastaneye götürülen Avkıran'ın, başından yaralandığı belirlendi. Tedaviye alınan Tevfik Avkıran, dün sabah yaşamını yitirdi. Acı haberi Mustafa Avkıran'ın eşi Övül Avkıran, sosyal medya hesabından duyurdu. Tevfik Avkıran için bugün öğle saatlerinde, Antalya Uncalı Mezarlığı'ndaki camide cenaze töreni düzenlendi. Mustafa Avkıran'ı, cenazede sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Cenaze törenine CHP'li milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Niyazi Nefi Kara ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da katıldı. Tevfik Avkıran'ın cenazesi, Serik ilçesine bağlı Nebiler Mahallesi'nde toprağa verildi.Görüntü Dökümü---------------------Hoca cenaze namazını kıldırırkenCenaze namazından detay görüntülerÖlen adamın oğlunun ağlamasıNamaz kılan CHP'lilerin görüntüsüNamaz kılanlardan görüntüCenazenin cenaze aracına bindirilmesiMustafa Avkıran'a CHP milletvekilleri ve il başkanının taziyede bulunmasıMustafa Avkıran'ın aracına doğru yürümesiCenaze aracının gidişiCenazeye katılanlardan genel görüntü201 MB/// 01.49HABER- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,======================================================6)BİSİKLETİ DÜĞÜN ARABASI YAPTILARŞANLIURFA'da, yeni evli Fatma- İbrahim Bakan çifti, bisikleti süsleyip, düğün arabası yaptı. Balıklıgöl'de fotoğraf çektiren gelin ve damadın arkadaşları da kendi bisikletleriyle konvoy oluşturup, kent merkezinde pedal çevirdi.Kentte dünyaevine giren Fatma- İbrahim Bakan çifti, renkli çiçek ve balonlar ile süsledikleri bisikleti düğün arabası yaptı. Bisikletle şehir turu yapan gelin ve damada, arkadaşları da kendi bisikletleriyle konvoy oluşturarak, eşlik etti. Bakan çifti, Balıklıgöl'de düğün fotoğrafı çektirdi. Arkadaşlarının özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığını belirten çiftten Fatma Bakan, "Biz eşimle bisiklette tanıştık. Düğünümüzde farklılık yapalım, dedik ve bisikletle düğün konvoyu oluşturduk" dedi.Görüntü Dökümü---------------------Evlenen İbrahim ve Fatma Bakan çiftÇifti, bisikleti süsleyip düğün arabası yapmasıKent merkezinde gelin arabasıyla tur atmalarıBalıklıgölde hatıra fotoğrafları çeken çiftGenel ve detay görüntüler( Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 366 MB