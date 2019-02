Dha Yurt Bülteni -11

Kaynak: DHA

Teröristlerin yaktığı tarihi camide 3 yıl sonra ezan sesi duyulacakDiyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde 7 Aralık 2015'te PKK'lı teröristlerin yaktığı Osmanlı İmparatorluğu'nun Diyarbakır'daki ilk eserlerinden olan 503 yıllık Fatihpaşa (Kurşunlu) Camisi restore edildi. Teröristlerin yaktığı altın varaklı minberin aslına uygun yeniden yapıldığı ve Hindistan'ın Agra şehrinde, 17'nci yüzyılda inşa edilen Taç Mahal'da kullanılan ışık yansımalı özel mermerlerin de döşendiği camide, 3 yıl aradan sonra ilk kez ezan sesi duyulacak.Teröristlerin hendek ve barikat eylemlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan tarihi Sur ilçesinin 6 mahalleden biri olan ve Bıyıklı Mehmed Paşa tarafından 1516- 1521 yılları arasında Fatihpaşa Mahallesi'nde inşa edilen camide 70 kişilik ekiple, yapılan restorasyonla terörün izleri silindi. Teröristlerin yaktığı altın varaklı minberin aslına uygun yapıldığı camide, Hindistan'ın Agra şehrinde, 17'nci yüzyılda inşa edilen ve İslam türbe mimarisinin en önemli eserlerinden birisi olarak kabul edilen Taç Mahal'da kullanılan ışık yansımalı özel mermerler de döşendi. Restorasyonu tamamlanan cami, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek törenle ibadete açılacak. 503 yıllık camide, 3 yıl aradan sonra ezan sesinin yeniden duyulacak.'TERÖRİSTLER CAMİYİ MEVZİ OLARAK KULLANDI'Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, tarihi caminin aslına uygun restore edildiğini söyledi. Hendek ve barikat eylemlerinde teröristlerin Kurşunlu Cami'yi mevzi olarak kullandıklarını anlatan Kaymakam Çiftçi, "Diyarbakır'ın sembol eserlerinden, İslam'ın sesinin hiç kesilmediği yerlerden birisi burası. 3 yıl önceki çukur eylemleri sırasında PKK terör örgütü tarafından burası bir mevzi olarak kullanılmış. İçindeki bütün eserler göz ardı edilerek, içindeki değerlerle beraber yok edilmek istenmişti. Önemli bir tahribat görmüştü. Yakılmıştı. Ben resimlerini görebildim. Sizler canlı yaşadınız. Caminin birçok değeri zarar gördü. 3 yıl içinde yüzlerce kişinin çalışmasıyla, Özellikle Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yoğun gayretleriyle bu eser aslına uygun olarak restore edildi. Bugün şükürler olsun tekrar ibadete açabilir duruma getirdik. Çok ince, çok ayrıntılı, çok teknik bir çalışma yapıldı. İlmek ilmek dokundu adeta. Tarihin tekrar sahneye çıkarılması adına yoğun bir gayret gösterildi. Burada gayret gösteren bütün çalışma arkadaşlarımıza ve yüklenici firmaya teşekkür ediyorum. Güzel bir iş yaptılar. Bu eser aslına uygun olarak, hiçbir tahribat izi bırakılmadan geri kazandırılmış oldu. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde tekrar ibadete açılmış olacak. Tekrar bu camiden ezan seslerini duymuş olacağız. Burada yapılan saldırı, caminin mevzi olarak kullanılması PKK terör örgütünün bize ait değerlere, İslami değerlere ne kadar uzak ve düşman olduğunun nişanesidir aynı zamanda" dedi.'SIKILAN O KURŞUNLARIN İZLERİNİ SİLMEDİK'Kaymakam Çifti, teröristlerin camiye sıktığı kurşunların izlerini silmediklerini ifade ederek, şunları söyledi:"Tarihe, inancımıza sıkılan o kurşunların bazılarını numune olarak bıraktık, izlerini silmedik. Caminin birçok yerinde kurşun izleri görülebiliyor. Bu örgütün gerçek yüzünü göstermesi açısından da önemlidir. Biz artık Diyarbakır'da, bu sokaklarda terörün değil, huzurun, kardeşliğin, barışın ve Diyarbakırlıların o birliktelik kültürünün sesinin yükselmesini istiyoruz. Çünkü yıllardır burada cami ile kilise komşu olmuş, onların cemaatleri birbirleriyle alışveriş yapmışlar. Birçok rengi, birçok kültürü, dini öğeleri bir arada yaşatabilmiş bu şehrin hiçbir kutsalına değer vermeksizin, gerek İslami, gerek Hristiyan kültürüne ait değerler, çatışma süreci içerisinde PKK terör örgütü tarafından yok edilmek istenilmişti. Önemli tahribatlar yapıldı ve kendilerine ait yeni bir medeniyetin inşasının, bir önceki medeniyetin yok edilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyordu PKK. Ama devletimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gösterdiği kararlı irade, güvenlik güçlerimizin mücadelesiyle çok şükür bugün Diyarbakır'ın her sokağında, her köşesinde huzuru, beraber yaşama kültürünü ve kardeşlik duygularını yaşıyoruz. İnşallah artık Diyarbakır'da bu tip sıkıntılar yaşanmayacak. İnsanlarımızın da artık huzuru istediğine ve bunun için gereğini yapacağına inanıyorum."'KURŞUNLCU CAMİİ ÖNEMLİKurşunlu Camisi'nin geçmişte olduğu gibi hem Diyarbakır'a, hem bölgede önemli bir eser olarak tekrar hizmet vermeye devam edeceğini aktaran Kaymakam Çiftçi, "Çatışma süreci içerisinde en çok öne çıkan eserlerden birisi burası. Terör örgütünün burayı tahrip etmek istemesinin getirdiği bir namı var. Türkiye'de birçok Kurşunlu Cami var. Ancak şu an en çok bilinen Diyarbakır Kurşunlu Camisi'dir. Diğer ismiyle Fatih Paşa Camisi'dir. Hem Diyarbakırlılar, hem de diğer yerlerden gelen turistlerde önemli bir istek var burayı görmekle ilgili. Son düzenlemeler ile çevre düzenlemeleri de yapılıyor. Çevre yolu tamamlanmak üzere. Alparslan İlköğretim Okulu'nu açmıştık. Keçi Burcu, Kurşunlu Camisi, Nasır Paşa Camisi ve çevre yolunu da beraberinde inşallah önümüzdeki süreç içerisinde çok geçmeden bir aylık bir süre içerisinde bunların açılmasını hedefliyoruz" dedi.'SUR, GEÇEN YIL 500 BİN TURİSTİ AĞIRLADI'Kaymakam Çiftçi, Sur'da yapılan çalışmaların 2020'de tamamlanmasıyla daha sağlıklı çevresiyle, binalarıyla tekrar tarih sahnesine çıkmış olacağını kaydetti. Sur'u cazibe merkezi olmasını hedeflediklerini söyleyen Kaymakam Çiftçi, "Şimdiki haliyle bile geçen yıllara göre artan bir ziyaretçi sayısı var. Sur, geçen yıl 500 bin turisti ağırladı. Önceki yılların 5-6 katı oranındadır. Yerleşime açılmasıyla beraber hedefimiz yılda 5 milyon turisti ağırlamak ki bu hayal bir hedef değil. İnşallah bu kapasiteye sahip olacağız. Hem konaklama, hem turistik tesisleri itibarıyla hem de sahip olduğu değerler itibarıyla Diyarbakır bunun fazlasını hak ediyor. Hepsinin öncelikli şartı, buranın huzurunu korumamız ve devam ettirmemiz gerekiyor. Diyarbakır'da huzur olursa, terör perdesinin arkasından sığınırsa, çok kısa süre içerisinde İnşallah Türkiye'nin en cazip illerinin başına gelecek değerleri taşıyan bir ilimiz. Jandarma'dan hırsızlık şebekesine operasyon: 5 gözaltıAksaray'da 4 evden 300 bin lira değerinde döviz, altın ve Türk lirası çaldığı ileri sürülen 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Helvadere Beldesi ile Kargın köyünde 4 evden 300 bin lira değerinde, döviz, altın ve Türk lirası çalınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu hırsızlığı gerçekleştirdiği ileri sürülen B.B., H.S., Ö.K., Ü.B. ve O.Y. dün gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

Erdek'te restoran olarak kullanılan tekne kısmen suya gömüldüBalıkesir'in Erdek ilçesinde, iskeleye bağlı duran ve restoran olarak kullanılan tekne, yan yatarak kısmen suya gömüldü.Olay, saat 02.00 sıralarında Erdek sahilinde meydana geldi. Erdek'te uzun yıllar yüzer restoran olarak hizmet veren 'Hacı Veysel' isimli tekne bilinmeyen bir sebeple, iskele tarafından su alarak yan yattı. Bir süre önce satılığa çıkarılan teknenin bir bölümünün battığını görenler durumu Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi. Teknenin, dalgıçlar tarafından balonla su yüzeyine çıkarılacağı, olay sırasında teknede kimsenin bulunmadığı bildirildi. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

En çok kitap okuyan hükümlü eşiyle görüşecekMardin'de, cezaevindeki hükümlüler için düzenlenen kitap bağış programında konuşan Başsavcı Ahmet Bektaş, en çok kitap okuyan hükümlülerin ödüllendirileceğini ifade ederek, "En çok kitap okuyan hükümlülere eşle görüşmek gibi birçok imkanlar sağlanacak" dedi.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın organize ettiği, Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nin (ÇATOM) desteklediği program kapsamında Mardin Barosu tarafından cezaevindeki hükümlüler için kitap bağışı yapıldı. Mardin E Tipi Cezaevi'nde bulunan kütüphaneye baro, 500 kitap bağışında bulundu. ÇATOM ise hükümlülere kişisel eğitim verip, müzikli eğlence programı düzenledi. Etkinliğe Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mardin Barosu Başkanı Çelebi Aras, ÇATOM yöneticisi Dilek Sınav ve çok sayıda davetli katıldı.Programda konuşan Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, en çok kitap okuyan hükümlünün eşiyle görüşme gibi birçok alanda ödüllendirileceğini söyledi. Mardin Barosu'nun cezaevi kütüphanesine bağışladığı 500 kitap için teşekkürlerini ileten Başsavcı Bektaş, şöyle konuştu:"Mardin Baromuz, ceza infaz kurumumuzdaki kütüphanemizi güçlendirdi. Bize 500 kitap hediye etti. Ama kitaplar raflarda kalsın diye hediye edilmedi. Burada zaten zamanımız bol. Hepimizin yapacak başka bir işi de yok. Bol bol kitap okuyacağız. Hatta cezaevi müdürümüzle konuşayım. Sizlere sosyal çerçevede verilen hak ve ödüller kapsamında iyi halde olma gibi buna belli sayıda kitap okuyan hükümlülere ödül verilebilir. Kütüphanede raflarda durmasın o kitaplar. Takip edeceğim, kim daha çok kitap okursa, yasal çerçevede verilen ödüllere ekleyebiliriz. En çok kitap okuyan hükümlülere eşiyle görüşmek gibi birçok imkanlar sağlanacak."

Başkan Bozbey: Alnım ak, paçalarım temizKaracabey'e ziyaret gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilçede yogun ilgiyle karşılaştı. Ziyarette konuşan Başkan Bozbey, "Biz şu anda önde gidiyoruz. Birileri çamur atma peşinde. Bizim çamurla işimiz yok. Bizim alnımız ak, paçalarımız temiz. Herkes kendine bakacakö dedi.Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Karacabey'de temaslarda bulundu. Karacabey'de yoğun ilgi ile karşılaşan Mustafa Bozbey, Millet İttifakı İYİ Parti Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur'un aday tanıtım toplantısına katıldı. Halkın geniş katılımı ile gerçekleşen toplantıda CHP Karacabey İlçe Başkanı Süleyman Tuğ, İYİ Parti Karacabey İlçe Başkanı Erdem Uğur ve MHP eski Bursa Milletvekili Necati Özensoy da yer aldı.'BİZ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMİYORUZ'Toplantıya katılan Başkan Mustafa Bozbey, "Sosyal projelerle kadınlara, gençlere, engelli bireylere yönelik çalışmalarımız var. Dayanışma ve destek içinde yeni projelerimizle geliyoruz. İnanın çok iyiyiz. Biz öndeyiz. Herkes şunu bilsin, biz şu anda önde gidiyoruz. Birileri çamur atma peşinde. Sakın inanmayın. Bizim çamur ile işimiz yok. Bizim alnımız ak. Paçalarımız da temiz. Herkes kendine bakacak. Bizi Bursa biliyor, 20 yıldır tanıyor, Karacabey de tanıyor Allah'a bin şükür. Birileri çıldırıyor, dertli dertli. Ona da bir koltuk bulacağız. Ayhan Başkan'a da herkesin oyunu istiyoruz. Biz kimseyi ötekileştirmiyoruz. Biz insanların oylarını istiyoruz. Bursa'nın tamamının oylarına talibizö diye konuştu.'NE EKERSEN ONU BİÇERSİN'Karacabey'in çok özel bir yer olduğunun altını çizen Mustafa Bozbey şöyle devam etti: "Toprağı verimli. Burada ne ekersen onu biçersin. Tarım çok önemli. Fabrikaları, harası da var tabi. Ama çiftçimiz ne durumda? Burada kooperatifler kurarak, yerelde tarımsal kalkınmayı sağlayacağız. İzmir'de örneği var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerde üretime destek verip, vatandaşı destekleyerek kazanmalarını sağlayacağız. Ulaşım çok pahalı biliyoruz. Otopark sorunu var. Sorunu oluşturan taraflarla bir araya gelip sorunları ortadan kaldıracağız. 20 yılda yaptıklarımız ortada. Bir 20 yıl daha Allah izin verirse Bursa'da yaparız.ö'LEYLEK KÖYÜ ESKİ HALİNE GELECEK'Karacabey'in, değerlerini ortaya çıkaramadığını ifade eden Bozbey, "Denize kıyınız var ama sosyal, sportif ve kültürel amaçlı yararlanamıyorsunuz. Göl de kullanılmıyor. Gölün etrafını tamamen bisiklet yolu olarak projelendireceğiz. Burada bir Leylek Köyü vardı. Onu kim Leylek Köyü yaptı ' Biz Karacabey'in adını Nilüfer'den duyurduk. Şu an aynı şekilde devam ediyor mu' Leylek Köyü Avrupa'da iyi tanınıyordu. Bizden aldılar. 'Biz yapacağız' dediler. Ama yapılanları gördük. Ama 31 Mart'tan sonra biz üstleneceğiz. Leylek Köyü yine eski haline gelecek. Karacabey'i Nilüfer gibi yapmamız lazım. Hatta daha üstün özellikleri var. Longoz ormanları, gölü, denizi var. Allah Karacabey'e her şeyi vermiş. 31 Mart'tan sonra Karacabey gülümsemeye başlayacakö şeklinde konuştu. Bozbey, ayrıca bölgede depolama ve paketleme tesisleri de kurarak tarımsal alana katkı sağlayacaklarını da vurguladı.AYHAN TAYFUR PROJELERİNİ AÇIKLADIAday tanıtım toplantısında Karacabey için projelerini açıklayan Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur da, "Karacabey'i hep birlikte yöneteceğizö dedi. Bursa'da Mustafa Bozbey'in, Karacabey'de de kendisinin kazanacağına inandığını söyleyen Tayfur, "Her projede halk ile istişareye önem vereceğiz. İki dileğim var; biri yapacağımız hizmetlerle Allah'ın rızasını kazanmak, diğeri de şahsım ve partim olarak iyi bir iz bırakmak. Karacabey'in gereksiz harcamalarını önleyeceğime söz veriyorum. Ranta rüşvete geçit vermeyeceğime söz veriyorumö diye konuştu. Tanıtım toplantısının ardından Mustafa Bozbey'in katılımı ile Karacabey Belediye Başkan Adayı Ayhan Tayfur'un seçim ofisinin açılışı da gerçekleştirildi.

Marmaris'te bahar havası (2)ŞUBAT'TA DENİZ KEYFİMuğla'nın Marmaris ilçesinde güzel havayla birlikte renkli görüntüler ortaya çıktı. İlçede şubat ayında denize girenler oldu. Atatürk Caddesi halk plajında spor yapan 2 kişi, denize girip, yüzdü. O anlar, vatandaşların da ilgisini çekti, cep telefonlarıyla görüntülendi. İki arkadaşıyla halk plajında kahvaltı yapan Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokul öğrencisi 22 yaşındaki Melahat Demir, "Ülkemizin birçok yerinde kış hakimken, Marmaris'te güneşli hava var. İlk olarak kahvaltımızı yapacağız. Ardından eşsiz deniz manzarası eşliğinde ders çalıştıktan sonra yürüyüşe çıkacağız" dedi.