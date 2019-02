Dha Yurt Bülteni -11

Kaynak: DHA

Başkan Kocamaz: Seçim Kurulu ve mahkemelere güveniyoruzİYİ Parti'den adaylık müracaatı geciktiği için aday olamayan daha sonra da Demokrat Parti'den adaylık başvurusu yapan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Seçim Kurulu'nun değerlendirmesini objektif bir şekilde yapacağına inanadığını söyledi. Kocamaz, "Biz Yüksek Seçim Kurulu ve devletin mahkemelerine sonuna kadar güveniyoruz" dedi.Demokrat Parti'nden adaylık başvurusu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Kocamaz, bazı çevrelerin adaylığının geçersiz sayılacağı yöndeki iddiaların yanlı ve taraflı olduğunu belirterek, "Yaşanan süreçle ilgili herkesin kendi kafasına göre bir yorum yapıyor. Bir kısmı da bilinçli olarak algı oluşturmaya bu konuda karar vericileri baskı altına almaya çalışıyor. Ama olaylar birbirinden farklı. Biz olayda malum şahıslar dosyayı Seçim Kurulu'na teslim etmedikleri, teslim etmeyecekleri anlaşıldığı için anından genel merkez tarafından görevden alınıyorlar. Zaten ondan sonra verdikleri dosya, yetkisiz bir şekilde verilmiş. Dolayısıyla hukuki hiçbir geçerliliği yok. Ben öyle inanıyorum ki Seçim Kurulu değerlendirmesini objektif bir şekilde yapacak ve bu spekülasyonlara da bir son verecektir. Siz de takdir edersiniz ki bir kişinin seçilme hakkı başkaları tarafından oraya dosya verilmeyerek yok edilmeye çalışılıyor ama yetkisiz oldukları için böyle bir dosyanın geçerliliği de sanıyorum değerlendirmeler sonucunda uygun görülmeyecek. Tabi hukuk her şeyin en doğrusunu kararlaştıracaktır. Biz Seçim Kurulu'na ve devletin mahkemelerine sonuna kadar güveniyoruz. Bu konuda Mersin halkı ile yine aynı şekilde yürüyeceğimize inanıyoruz" dedi.'HERKES SÜKUNETİNİ MUHAFAZA ETSİN'Vatandaşlara da çağrıda bulanan Başkan Kocamaz, "Bizimle yola çıkan, yol arkadaşlığı yapan, dava arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum; herkes sükunetini muhafaza etsin. Bu konuda itirazların olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu konuda kim itiraz etmişse bu olayların yaşanmasında belki bir anda ispat etmemiz mümkün değil ama araştırmalar sonucunda bir bilgisi olup olmadığı kanaatine de varılacaktır. Ben bütün vatandaşlarımdan sakin olmalarını, provokasyonlara gelmemelerini, bu konu da kışkırtıcı davranışlarda bulunan şahıslara karşı da gülüp geçmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü biz başta Allah'a inanıyoruz. Cenab-ı Allah'ın doğrularla birlikte olduğuna inanıyoruz. Mersin'in önünü kesmek isteyenlere, Mersin'in özün de Burhanettin Kocamaz'ın önünü kesmek isteyenlere karşı da Cenab-ı Allah'ın mutlaka bunun da hesabını soracağına inanıyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile röp.(BOYUT: 380,48 MB) (SÜRE: 3,23 DK)Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,==================Depremin vurduğu Ayvacık'ta hayat normale dönüyorÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Çarşamba saat 21.23'te meydana gelen, Türkiye'nin batısındaki birçok kentte de hissedilen Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgede hayat normale dönmeye başladı.Bölgede yetkililerin uyarıları doğrultusunda ilk geceyi dışarıda geçiren Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlı köyü sakinleri bugün itibariyle normal yaşantısına döndü. Depremin etkilediği köylerdeki vatandaşlardan bazıları bugün köy kahvelerine çıkarak bir araya gelirken, bazı köylüler de ilçede kurulan köy pazarına giderek alışveriş yaptı.Depremin en çok etkilediği köylerden biri olan Ayvacık'ın Ahmetçe köyünün Muhtarı Hasan Hüseyin Kuş, "Deprem afeti Çarşamba gecesi bizi vurdu. Köyümüzde 31 ev, 1 cami ve kullanılmayan okul binamızda hasar var. Depremden dolayı 2 evimizin duvarları da yıkıldı ama çok şükür ölen veya yaralımız olmadı. Depremin ilk anından itibaren devletimiz de yanımızda oldu. Valimiz, kaymakamımız ve diğer daire amirlerimiz de bizle beraber oldu. Köyümüzde hasar tespit çalışmaları yapıldı ve halen yapılmaya devam ediyor. Depremden sonra artçı sarsıntıları hissetmememizden dolayı da köyümüzde hayat normale döndü. Deprem olasılığının da azaldığını düşünüp, hayatımıza devam ediyoruzö dedi.AĞIR HASARLI 21 YAPININ 3'Ü YIKILDIÇanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, depremde etkilenen 192 yapının 21'inin ağır hasarlı olduğunu ifade ederek, bu yapılardan 3'ünün yıkımının iş makineleri ile gerçekleştirildiğini belirtti. Kalan 18 yapının ise kısım kısım yıkılacağı ifade edildi.Görüntü Dökümü----------Sazlı ve Ahmetçe köylerinden genel görüntü-Köylerde yaşayan vatandaşlardan görüntüler-Yıkılan yapılardan görüntüler-Ahmetçe Köy Muhtarı Hasan Hüseyin Kuş ile röp.Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale),===================Köylülerden düşük kamulaştırma bedeli eylemiKars'ın Sarıkamış ilçesinin Karakurut köyünden bir grup, devam eden baraj inşaatı nedeniyle kamulaştırılan alanlara düşük bedel verildiğini iddia ederek tepkilerini dile getirdi. Köylüler, talep ettikleri bedellerin verilmemesi halinde eylemlerini sürdüreceklerini söylediler.150 haneli, 1400 nüfuslu Karakurt köyünde yaşayanlardan bir grup, 2 yıldır yapımı devam eden Karakurut Barajı nedeniyle kamulaştırılan alanlara düşük bedel verildiğini iddia etti. Baraj yapımının sürdüğü şantiyeye gelen köylüler, sorunun çözülmemesi durumunda çalışmaların durdurulmasını istedi. Kamulaştırma bedeli olarak istedikleri fiyatın verilmemesi halinde her gün eylem yapacaklarını söyleyen köylüler, bölgeye çadır kuracaklarını ifade etti. Eylem nedeniyle jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, köylülerin baraj şantiyesindeki bekleyişi sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Köylülerin yetkililer ile konuşması-Jandarma ekiplerini önlem almasıHaber-Kamera: Kars,================Bakan Dönmez'den 'tarımsal faaliyetler tarifesi' açıklaması: 1 aya başlatacağız (2)CUMA NAMAZI KILDI, BALIKLIGÖL'Ü DOLAŞTIEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dergah Camisi'nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışında cami avlusundaki kalabalık ile sohbet eden Bakan Dönmez, yüksek elektrik faturasından şikayet edenleri dinledi. Bakan dönmez, daha sonra beraberindekilerle, kentin simgesi olan Balıklıgöl'de balıklara yem atıp, dua etti.Görüntü Dökümü------------Bakan Dönmez cuma namazı için Dergah Camisine gelmesiBakan Dönmeze faturalarını gösteren vatandaşlarGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 837 MBHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)===============Bartın Platformu: Bu karar baştan ÇED sürecinin hukuksuz olduğu iddiamızı tescillemiş olduBARTIN'ın Amasra ilçesinde kurulması planlanan termik santral için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' raporu Danıştay 14. Dairesi tarafından bozuldu. Bartın Platformu Sözcüsü Recai Çakır, "Bu karar baştan beri savunduğumuz ÇED sürecinin hukuksuz olduğu iddiamızı tescillemiş oldu. Bize Ankara'da yargıçlar var dedirtti. Adalete olan güvenimizi arttırdı" dedi.HEMA Elektrik Üretim A.Ş.'nin Bartın'ın yeşil ile denizin buluştuğu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kurmayı planladığı termik santral için verilen 'ÇED olumlu' kararının iptali için Bartın Platformu, 7 Kasım 2016 tarihinde topladığı 2 bin 19 imza ile Zonguldak İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Zonguldak İdare Mahkemesi 'ÇED olumlu' kararını iptal etmedi. Bunun üzerine aralarında muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 2 bin 2 kişi temyiz isteminde bulundu.Zonguldak İdari Mahkemesi'nin 20 Nisan 2018 tarihinde verdiği kararın usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek kararın bozulması istemi ile açılan dava Danıştay 14. Dairesi'nde görüldü. Danıştay 14. Dairesi'nde oy birliği ile alınan kararda şöyle denildi:"Kömür Hazırlama Tesisi Projesi ile Hema Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi'nin ve Hema Limanı projesinin entegre proje niteliğinde olduğu, dolayısıyla bu projelerin çevresel etkilerinin kümülatif olarak ve aynı ÇED sürecinde değerlendirilmesi gerekirken, entegre bir projenin tüm etkilerinin bir bütün olarak en başta değerlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin de ona göre belirlenmesi olanağının ortadan kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde, projenin parçalara ayrıldığı dikkate alındığında Kömür Hazırlama Tesisi ve Hema Limanı projesinden ayrı olarak verilen dava konusu Hema Elektrik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesiyle ilgili ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığından davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 20 Nisan 2018 günlü kararının bozulmasına."'2019 DAVACIYLA AÇTIĞIMIZ DAVA 2019 YILINDA SONUÇLANDI'Danıştay kararından sonra Bartın Platformu üyeleri, Amasra Kültür Park'ta bir araya geldi. Bartın platformu adına basın açıklaması yapan sözcü Recai Çakır, şunları söyledi:"Amasra'da yapılmak istenen iki ayrı termik santralin ÇED süreçlerini daha önce 6 kez durdurmuş ve iptal ettirmiştik. Buna rağmen aynı şirket tarafından termik santrallerin isimleri değiştirilerek ÇED süreçleri hukuksuz şekilde yeniden başlatılmış ve bir tanesinin ÇED süreci yine hukuksuz şekilde devam ettirilmişti. 43 bin vatandaşımızın verdiği bireysel itiraz dilekçelerinden çekinen bakanlık 2014 yılı temmuz ayında ÇED dosyasını rafa kaldırmıştı. Fakat 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oluşan belirsizlik ortamı fırsata dönüştürülerek raftaki Hema Termik Santrali ÇED raporu dosyası tam 1,5 yıl sonra indirilerek 6 Ekim 2016 tarihinde onaylanmış ve Amasra'da termik santral yapımının önü açılmıştı. Bu kararın peşisıra Bölgesel Çevre Düzeni Planı da hukuksuz bir şekilde değiştirilip termik santral, Çevre Düzeni Planı'na işlenmişti. Bizler Bartın Platformu olarak rekor sayıda davacıyla yani 2019 yürekli insanla birlikte Zonguldak İdare Mahkemesi'nde iptal davası açmıştık. Ne yazık ki termik santral için çok haklı gerekçeler sunduğumuz bu başvurumuzu Zonguldak İdare Mahkemesi reddetmiş ve Amasra'da termik santral yapılmasının önünü açmıştı. Biz de bu kararı aynı davacılarla Danıştay'da temyiz etmiştik. 2019 davacıyla birlikte açtığımız dava 2019 yılında sonuçlandı. Danıştay 14. Dairesi oybirliği ile vermiş olduğu kararda Hema Termik Santrali ve Hema Limanı hakkında verilmiş olan iki ayrı ÇED olumlu kararını karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere iptal etti. Bu karar yapılmak istenen termik santral, liman, lavvar tesisi ve diğer eklentilerin entegre tesisler olduğu için ayrı ayrı ÇED süreçlerine tabii tutulmaları yerine, kümülatif etkilerini değerlendirecek şekilde tek bir ÇED sürecine tabii tutulmasının zorunlu olduğu gerekçesine dayandırıldı. Bu karar baştan beri savunduğumuz ÇED sürecinin hukuksuz olduğu iddiamızı tescillemiş oldu. Bize Ankara'da yargıçlar var dedirtti. Adalete olan güvenimizi arttırdı."BAŞKAN YARDIMCISI ÇETİN: MÜCADELEYİ BIRAKMAYALIMBartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin de "Biz mücadelede her türlü olumsuzluğa karşı çalıştık, bunu başardık. Mahkeme sonuçlandı. Ama biz mücadeleyi bırakmayalım. Bunlar güçlü, arkamızdan dolanırlar yine aynı şeyi yaparlar. Sürekli uyanık olmamız gerekir" diye konuştu.CHP'Lİ VEKİL BANKOĞLU: 43 BİN İMZA İLE MÜCADELE ETTİKCHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise şöyle konuştu: "Bu başarı Bartın ve Amasra'nın başarısıdır. Amasra'nın gerçek sahipleri 2 bin 19 davacı ve 43 bin imza ile biz mücadele ettik. ve siz yine başaramadınız. Biz burada olduğumuz sürece siz bu santrali buraya kuramayacaksınız. Danıştay'ın aldığı bu kararı değiştirmeye çalışabilirler. Sürekli uyanık olmamız gerekir" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Detay görüntüler-Recai Çakır açıklama-Başkan Yardımcısı Çetin açıklama-CHP Milletvekili Bankoğlu açıklamaHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,================Kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldıDiyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Alakoç köyünde 2 gün önce, 20 metrelik kayalıklardan düşerek sıkışan köpek, Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı.Çermik ilçesine bağlı Alakoç köyündeki çobanlar, kayalıklarda bir köpeğin mahsur kaldığını görmeleri üzerine köy sakinlerine bilgi verip, kendi imkanlarıyla kurtarma girişiminde bulundu. Köylülerin kurtarma çalışmalarında sonuç alınamayınca, Alakoç köyü muhtarı Erdinç Eroğlu, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler ile iletişime geçerek destek istedi. Köpeğin kurtarılması için harekete geçen Ekmekçiler, Büyükşehir Belediyesi ile Diyarbakır Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkileriyle görüşerek yardım talebinde bulundu. Sabah saatlerinde Diyarbakır'da yola çıkan AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Alakoç köyündeki kayalıklarda mahsur kalan köpeği, 4 saatlik çalışmayla kurtardı.Kurtarılan köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım Merkezi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilerek, tedaviye alındı.Görüntü Dökümü:-----------------------------------AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarıKöpeğin düştüğü yükseklik ve kayalıklarKöpeğin kurtarılmasıKöpeğin traktöre bindirilmesiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 401 MBHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR,=================Cilvegözü'ne 5 yeni kontrol noktası ve 100 yeni kamera eklendiHatay'ın Reyhanlı ilçesindeki, Cilvegözü Gümrük Kapısı'na 5 yeni kontrol noktası ile 100 yeni güvenlik kamerası daha eklendi.Türkiye'nin Suriye'ye açılan önemli gümrük kapısı olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda alınan yeni önlemler devreye girdi. Ülkesine gönüllü dönüş yapan Suriyelilerle, iç savaş nedeniyle ihracat ve yardım malzemesi taşıyan TIR'ların girişlerinin yapıldığı Cilvegözü'ne Ticaret Bakanlığı'ndan gönderilen yeni mobil X- Ray cihazı konularak, yolcuların valizleri ve eşyaları kontrol ediliyor. İşlemlerin daha seri ve sağlıklı olması amacıyla yapılan bu çalışmaların yanı sıra 100 yeni güvenlik kamerası daha devreye girerken, girişler manyetik kartla yapılıyor. Çalışmaları tamamlanarak devreye giren yeni önlem ve cihazlarla birlikte Cilvegözü'nde giriş ve çıkışlarda kontrollerin daha seri yapılması sağlandı. Modern ve teknolojinin son sistem cihazları ile yapılan işlemler hem seri ve hem de daha sağlıklı yapılıyor. X-Ray cihazları ile aynı zamanda TIR'lar da kontrolden geçiriliyor. Ülkesine gitmek isteyen Suriyeli yolcular, Gümrük Muhafaza ekiplerince kimlik ve belge kontrolünden geçtikten sonra, eşyaları mobil X- Ray cihazından geçiriliyor. Daha sonra da yolcular pasaport kontrolüne giderek çıkış işlemlerini yapıyor. İşlemlerden sonra yolcular alındıkları güvenli bölgede tahsis edilen araçlarla çıkış kapısına kadar götürülüyor. Bu arada, Cilvegözü'nden bu güne kadar 202 bin Suriyeli ülkesine gönüllü dönüş yaptı.Görüntü Dökümü-----------Cilvegözü'ndeki mobil x ray cihazıGitmek isteyen SuriyelilerKontrolden geçerkenEşyalarını x ray cihazına koyarkenEşyalar cihazdan geçerkenEşyalarını alan yolcular pasaport kontrolünden geçerkenCilvegözü gümrük kapısı tabelasıDetaylarSÜRE: 2'23" BOYUT: 268 MBGörüntü: "22-reyhanli-cilvegözü gümrük kapisiö geçildiHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),================='Mide botoksu olanlar, 4- 6 ayda 20 kiloya kadar zayıflayabiliyor'Kayseri'de, genel cerrahi uzmanı Dr. Kadir Dicle, mide botoksuyla ilgili "Mide botoksu olanlar, 4 ile 6 ayda 15 veya 20 kilo zayıflayabilmektedir. Botoks, mide balonuna çok daha iyi alternatif bir yöntemdir" dedi.Özel Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Dicle, mide botoksu ile açlık hormonu salgısını azaltarak, tokluk hissi oluşturduklarını söyledi. Botoksun yan etkisinin olmadığını kaydeden Dicle, "Botoks daha önceden de tıpta kullanılan 'botulinum' toksini ile aynı etken maddedir. Mide zayıflamada da botoksu, midenin çıkış bölümlerine ve özellikle fondus kısmına yapılarak, midenin ghiralin hormonunun salgılanmasını engelliyoruz. Mide hareketlerini de yavaşlatarak tokluk hissi fazla sürüyor. Böylelikle de hastalarımız açlık hissetmiyor. Mide botoksu olan insanlar, 4 ile 6 ayda 15 veya 20 kilo zayıflayabilmektedir. Botoks, mide balonuna çok daha iyi alternatif bir yöntemdir. Örnek olarak balon uygulamasında hastada bulantı, kusma ve şişkinlik hissi olurken, botoksta bu yan etkiler yoktur" diye konuştu.Botoksun vücut kitle endeksi 32 ile 40 arasında olanlara rahatlıkla uygulanabildiğini belirten Dicle, vücut kitle endeksi 40'ın üzerinde olan hastalara ise mide küçültme ameliyatının önerildiğini kaydetti.Mide botoksunun tercih edilme nedenlerine de değinen Dicle, "İnsanlar botoksu özellikle 'Benim 15 ile 20 kilo fazlam var ve ameliyat olmaktan da korkuyorum' diyen hastalar için botoks son yıllarda alternatif oluşturmuştur" dedi.Botoks yapılmadan önce hastaya endoskopik değerlendirme yapıldığını dile getiren Kadir Dicle, "Midedeki endoskopik değerlendirmede herhangi bir mide çıkışında darlık, ülser yoksa botoks yapılarak, aynı gün taburcu edilebiliyor" diye konuştu.Mide botoksun da başarı oranının yüksek olduğunu belirten Dicle, şunları söyledi:"Yüzde 75 oranında başarı sağlanmaktadır. Ancak herhangi bir diyet yapmazsa veya başarısızlık durumunda botoks ikinci defa tekrarlanabilir. Özellikle ilk aylarda ayda 10 kilo vermesi mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Uygulama sonrasında hastalara herhangi bir yemek kısıtlamamız yok. Bir diyetisyen eşliğinde bu süreci sürdürmesi daha sağlıklıdır."Botoksun şu ana kadar herhangi bir zararının tespit edilmediğini dile getiren Dr. Kadir Dicle, cilde yapılan botokstan farkının ise madde olarak aynı olduğunu; ama dozunun daha fazla olduğunu kaydetti.Görüntü Dökümü---------Kadir Dicle ile röportajGenel detaySüre: 3.26 Boyut: 492 MBHaber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ, DHA==================