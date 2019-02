Dha Yurt Bülteni-11

Kaynak: DHA

1)DÜZCE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ANNE-BABA TOPRAĞA VERİLDİTEM Otoyolu Düzce geçişinde dün meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Didem Bozkurt ile eşi Orhan Bozkurt toprağa verildi. Kazadan yaralı kurtulan 1.5 yaşındaki Miraç bebek ise anneannesinin yanına verildi.Kaza TEM Otoyolu Düzce Gümüşova Rampaları mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Orhan Bozkurt yönetimindeki 41 BB 948 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Yaklaşık 20 metre boyunca taklalar atarak sürüklenen aracın içerisindeki Orhan Bozkurt ve eşi Didem Bozkurt olay yerinde hayatını kaybederken, çiftin 1.5 yaşındaki bebekleri Miraç Bozkurt ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.KAZADA BEBEĞİN AYAĞI KIRILDIAyağının kırıldığı tespit edilen Miraç bebek, tedavisinin tamamlanmasının ardından anneannesi Hatice Özer'e teslim edildi. Kazada yaşamını yitiren Didem ve Orhan Bozkurt'un cenazeleri ise aile tarafından teslim alınarak İzmit'e getirildi. İzmit Hayırsevenler Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında Didem Bozkurt'un babası Osman Özer güçlükle ayakta durabildi. Çiftin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Kartepe Rahmiye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailenin Bolu'da yaşayan bir akrabalarının yanına tatile giderken kaza geçirdikleri belirlenirken, hayatını kaybeden Didem Bozkurt'un 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü-----------------------Camiden görüntü-Cenazeye katılanlar-Didem Bozkurt'un babasının güçlükle ayakta durması-Tabutların görüntüsü-Cenaze namazının kılınması-Cenazelerin omuzda taşınması-DetayHaber: Dinçer AKBİR-Kamera Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),====================================================2)ARBEL GIDA'NIN SAHİPLERİ ARSLAN KARDEŞLER HAKKINDA, FETÖ ÜYELİĞİ İDDİASI İLE DAVA AÇILDIMERSİN merkezli hizmet veren ve Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Arbel Gıda'nın sahipleri Mahmut ve Hasan Arslan hakkında 'FETÖ/PDY'ye üye olmak', Hüseyin Arslan ve şirkette imza yetkisi bulunan yöneticiler hakkında da 'örgüte yardım etmek' suçlarından dava açıldı. 17- 25 Aralık sonrasında şirketin Bank Asya hesaplarında yaşanan hareketliliğin de yer aldığı dosya kapsamında ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklar, suçlamaları reddetti.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameye göre; şirketin 17- 25 Aralık sonrası FETÖ'ye ait Bank Asya'da açılan 45 hesabı incelemeye alındı. Bilirkişi raporunda ise 2013'te şirket hesabına gelen EFT tutarının 1 milyon 935 bin 252 TL olduğu, 2014 yılında bu tutarın 10 milyon 649 bin 284 TL'ye yükselmesinin şüphe çektiği belirtildi.Dosya kapsamında geçen hafta ilk kez Mersin 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıp savunma yapan sanıklar Mahmut, Hasan ve Hüseyin Arslan ile şirketin imza yetkilisi yöneticileri Ayşe Gülçin Hazar, Ömer Abdullah Özdemir ve Abdülkadir Külahçıoğlu, firmanın birçok bankayla çalıştığını, nakliyecilere olan borçların Bank Asya üzerinden ödendiğini ve bu nedenle de söz konusu banka ile çalışıldığını söyledi. Hesapların bilgileri dışında banka tarafından açılıp kapatıldığını dile getiren sanıklar, FETÖ'ye yardımın söz konusu olmadığını, örgütün 2012 yılında kendilerine yardım yapılmadığı gerekçesi ile bütün hesaplara tedbir koydurduğunu aktardı.Mahkeme heyeti, 3 gün süren duruşmanın ardından sanıklara adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirerek, duruşmayı 30 Mayıs'a erteledi.Şirketin avukatı Murat Altındere, davadaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek, "Şirket kayıtlarının eksik incelenmesi neticesinde iddianame düzenlendi. Fakat, konuya ilişkin araştırmada ve TMSF'den gelen yazıda, 2014 yılı sonrası açıldığı belirtilen hesapların müflis Bank Asya çalışanları N.B. ve M.U.K. tarafından açıldığı, şirket yöneticilerinin imzasının dahi olmadığı bilgisi yer alıyor. Bahse konu hesap artırımı yapıldığı iddia edilen hesap ise şirket personelinin tamamen ticari amaçlı, küçük ölçekli nakliye ve gümrük ödemeleri için açılan bir hesap. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Eylül 2014'teki açıklamasından hemen bir gün sonra tüm hesaplar kapatıldı. Şirketin çalıştığı banka sayısı 30. Şirketin o dönemki banka hesaplarındaki toplam işlemin binde 0,5'i bu banka üzerinden yapılmış. Zaten aile olarak bu yapı ile 17- 25 Aralık öncesi başlayan bir husumet söz konusu. Ailenin tüm mal varlığına 2012'de el konuldu. Ailenin böyle bir hain örgüte destek vermesi söz konusu değil" dedi.Görüntü Dökümü---------------------------ARŞİV-Polis araçlarının gelişiArslan kardeşlerin araçtan inmesi ve adliyeye girişiGüvenlik önlemi alan polislerin görüntüsüSÜRE: 01'39" BOYUT: 179 MBHaber-Kamera: MERSİN,==========================================================3)KAYIP EMLAK ZENGİNİ OBRUKTA ARANDIANTALYA'da, geçen ay emlakçısı ile görüşmek için evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Asım Bayram (82), son görüldüğü Kepez ilçesindeki su dolu obrukta arandı. Çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, kentteki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu, 22 Ocak'ta Antalya Emniyet Müdürlüğü'nü telefonla arayarak kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis, iddiaya göre çok sayıda gayrimenkulü bulunan Asım Bayram'ın emlakçısı ile görüşmek için 07 GN 817 plakalı otomobiliyle evden çıktığını tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Asım Bayram'ın son olarak Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde ormanlık alanda görüldüğü bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler bölgede inceleme yaptı.OBRUKTA ARANDIAlan çalışmasında sonuç alamayan ekipler bölgede bulunan su dolu obrukta sabah saatlerinde çalışma başlattı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar tarafından yapılan aramada suda tabanca bulundu. İncelemede, tabancanın çakmak olarak kullanılan replika olduğu belirlendi. Ekipler yapılan incelemelerden bir sonuç alamadı.Öte yandan polis, emlak zengini olan Asım Bayram'ın ismi açıklanmayan emlakçısının da ifadesine başvurdu. Bayram'a ait aracı da bulamayan polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye devam ediyor.Görüntü Dökümü---------------------------Obruktan görüntüVatandaşların görüntüsüKayıp şahsın resmi128 MB -- 01,09/// HDHaber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,=================================================4)FOÇA'NIN YETENEK HARİTASI ÇIKARILDIMARMARA Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın, yürüttüğü 'Yetenekten Kariyere Yolculuk' projesi kapsamında İzmir'in Foça ilçesinde de yapılan çalışma hakkında konuştu. Yrd. Doç. Dr. Aydın, Foça'da ilçenin tamamında öğrenim gören 2 bin 494 öğrencinin kişisel bilgilerini elde ederek sınıfların, okulların ve ilçenin yetenek haritalarını çıkardıklarını ifade etti.Reha Midilli Kültür Merkezi'nde 'Yetenekten Kariyere Yolculuk' adlı projenin bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı. Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, şube ve bazı okul müdürleri ile öğrenci velileri toplantıya katıldı. Toplantı öncesi velilere, çocuklarının yetenek haritaları anlamını taşıyan kişisel raporlar verildi. Projeyi yürüten Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın, raporlarda belirlenen özelliklerin ne anlama geldiğini, nasıl sonuçlar çıkarılması gerektiğini, kariyer seçimleri yaparken bu tablolardan nasıl yararlanılacağını ayrıntılı olarak anlattı. Ailelerin kendi hedeflerini çocuklarına baskıyla dikte etmek yerine ölçülmüş yetenekleri doğrultusunda hedeflere yönelmesinin gerekçelerini örneklerle aktardı.FOÇA'NIN İLGİ VE YETENEK HARİTASI HAZIRProjeyi kendisinin geliştirdiğini, 2023 Eğitim Vizyonu ile uyumlu olduğunu, Milli Eğitim Bakanı ve bakanlık yetkilileri ile yaptığı görüşmelerde dile getirdiğini, kendi projesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmediği bazı benzer uygulamaların da hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Dr. Oktay Aydın, davet aldığı bölgelerde çalışmalara katıldığını söyledi. Muğla, Aydın Söke ile Edirne gibi il ve ilçelerde yaptıkları çalışmalarda il ya da ilçenin tamamına değil bazı bölümlerine ulaşabildiklerini, ancak Foça'da ilçenin tamamında öğrenim gören 2 bin 494 öğrencinin kişisel bilgilerini elde ederek sınıfların, okulların ve ilçenin de yetenek haritalarını çıkardıklarını anlattı. Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın, öğrencilerin kendi içlerinde en güçlü olduğu alanları belirleyerek, bu konuda hem kendilerine hem ailelerine yetenek danışmanlığı da yapmış olduklarını efade etti."TESPİTLE KALMIYOR GELİŞTİRİYORUZ"İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar ise öğretmenlerin gözlem ve değerlendirmeleri ve ailelerin katkılarıyla projenin zaman sınırlaması olmadan süreceğini oluşan dosyanın çocuğun ilgi ve yeteneklerini yıllar itibariyle ortaya koyacağını, bilgiler ışığında doğru eğitim ve meslek seçimlerine yönlendirici olacağını söyledi. Akar, "Tespitlerle de sınırlı kalmıyoruz. Oluşturduğumuz yetenek kulüpleri, ders saatleri dışındaki kurslar, yaz kampları ve serbest etkinlik saatlerinde bu ilgi ve yetenek alanlarını geliştirici faaliyetler düzenliyoruz. Her şey doğru seçimlerle başarılı ve mutlu bir gelecek yaratmak için" dedi.Görüntü Dökümü---------------------------Salondan görüntüDr. Oktay Aydın'ın sunumundan bölümlerSoru soran velilerden görüntüDr. Oktay Aydın ile röp.Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),==========================================================5)ÇATIDA TEHLİKELİ ÇALIŞMASİVAS'ta 6 katlı binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan yağmur oluğu tamiri yapan 2 kişi dikkat çekti.Kent merkezinde, Uluanak Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısına çıkan 2 kişi, yerden metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan yağmur oluğu tamiri yaptı. Çatı uçlarına kadar gelerek çalışma yapan işçiler, tehlikeye aldırmadı. Aynı kişilerin düşme riskine rağmen zaman zaman çatının ucundan eğilip aşağıya baktığı görüldü. Güvenliksiz çalışma çevredekileri hayrete düşürdü.Görüntü Dökümü------------------------Çatıda çalışanların görnütüleriHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,==========================================================6)ADANALILAR ŞUBAT'TA BAHARI YAŞIYORTÜRKİYE'nin birçok kenti Şubat ayında soğuk havalarla mücadele ederken Adanalılar, kentteki güzel havayı fırsat bilerek parklara akın etti. Sıcaklığın 25 dereceyi gösterdiği kentte parklar dolup taştı. Aileleri parkta dinlenirken çocuklar da oyunlar oynayarak Şubat ayında güneşli günün keyfini çıkarttı. İki çocuğuyla vakit geçirmek için güzel havayı fırsat bilip dışarı çıktığını söyleyen Nurhan Opsar (33), "Her yerde kar yağarken biz baharı yaşıyoruz. Biz soğuk havaya 1 ay bile dayanamıyoruz" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------------Parkta vakit geçiren vatandaşlarVatandaşlarla röp.Genel ve detay görüntülerSÜRE: 01'56" BOYUT: 214 mbHaber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,