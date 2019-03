Dha Yurt Bülteni-11

Kaynak: DHA

1)MAVİ VATAN TATBİKATINDA HAVADAN GELEN SALDIRILAR VURULDUTÜRK Donanması'nın tüm vurucu güçleri gerçekleştirdiği, 103 savaş gemisinin katıldığı Mavi Vatan 2019 tatbikatının 3'ncü gününde savaş gemileri tahrip gücü yüksek top ve mermilerle havadan gelen saldırıları imha etti.Saros Körfezi'nde bulunan atış alanında senaryo gereği drone ile gemilere terör saldırısı yapıldı. TCG Volkan, TCG Martı, TCG İmbat, TCG Yıldız, TCG Kılıç, TCG Yarbay Kudret Güngör, TCG Oruçreis, TCG Kemalreis ve TCG Bayraktar firkateynlerine TCG Osmangazi çıkarma gemisinin güvertesinden sırayla droneler saldırı amaçlı firkateynlere yaklaştı. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktan uçurulan dronelere savaş gemilerinde bulunan hava savunma harbi atış sistemleri radarlarıyla takip edilerek yaklaşık 2 kilometrelik mesafeye geldiğinde gemilerden saldırıyı önlemek amacıyla dakikada 400 mermi atan 25 milimetre çapındaki toplarla dronelere atış yapıldı. Havadan yapılan bu saldırılar imha edilerek droneler etkisiz hale getirildi.Görüntü Dökümü-------------------------Hava Savunma sistemlerinden dronelere yapılan top ve mermi atışları-Gemi detaylarıHaber: Ergün AYAZ-Kamera: İbrahim KÖRDEMİRDİ/ÇANAKKALE-DHA==================================================2)EDİRNE VE SOFYA'DA 'BABA MARTA' KUTLAMALARIBULGARİSTAN'da baharın gelişini müjdeleyen Baba Marta, başkent Sofya ve Edirne 'de kutlandı. Bulgaristan 'ın Edirne Konsolosu Radoslova Kafedzhiyska, kentte kırmızı-beyaz ipten yapılan Martenitsa dağıtırken, Sofya'da ise sokaklar ve ağaçlar kırmızı beyaz ipe büründü.'SOFYA'DA SOKAKLAR KIRMIZI-BEYAZA BÜRÜNDÜ'Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da baharın gelişi 'Baba Marta' kutlamaları nedeniyle sokaklarda ağaçlara kırmızı beyaz ipler takıp dilek dilediler. Sokaklarda seyyar satıcılardan ve evlerinde hazırladıkları bileklileri hediye eden Bulgar vatandaşları, sağlık, mutluk, huzur ve barış diledi.Edirne'de Bulgaristan vatandaşları baharın gelişi 'Baba Marta' düzenlenen etkinliklerle kutladı. Sabah Kıyık Mahallesi'nde bulunan Sveti Georgi Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılan Bulgar vatandaşları öğlen saatlerinde trihi Selimiye Cami önünde toplanarak, Bulgaristan'ın Edirne Konsolosu Rodoslova Kafedzhiyska'nın da katılımıyla bir birlerinin bileklerine sağlık ve barışın getirdiğini inandıkları kırmızı beyaz ipten yapılan 'Martenitsa' bağlayarak kutladı. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve bir grup sivil toplum örgütü üyesi kadının da katıldığı etkinlikte konuşan Konsolos Kafedzhiyska, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün eski Bulgaristan geleneği olarak tüm yakınlarımıza, sevdiklerimize, Martenista dağıtmaya geldik. Sağlı, mutluluk, kısmet ve şans getirmesini istiyoruz. Martenitsa bunun sembolüdür. İnşallah bunu bizleri birleştiren bir şekilde kutlarız. 1 Mart'ta başlıyor. Leylek görene kadar takmaya devam ediyoruz. Leylek gördükten sonra Martenista meyve veren bir ağaca asıyoruz, dileklerimiz gerçekleşsin diye" dedi. Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, baharın gelişini kutladıklarını belirterek, "Bütün Balkan coğrafyası olarak, komşularımızla ve dostlarımızla birlikte baharı karşılıyoruz. Yunan ve Bulgar dostlarımızla bahara güçlü bir şekilde merhaba diyoruz. Bu anlamda da Marteniçkalarımızla baharın gelişini kutluyoruz. Her sene takıyorum. Her seferinde de en güzel şeyleri diliyorum. Barıştan sağlıktan dostluktan daha kıymetli bir şey yok. Tüm toplumların güzel ve mutlu olması için dileklerimi diliyorum. Bunlar bizim için çok önemli. Toplumların sözel kültürleri olarak bu geleneğin yaşaması çok önemli. Biz de buna bir katkı olarak Kent Müzemizde 20 kişiye bileklik yapma kursu açacağız. Hoş geldin bahar diyeceğiz. Bir atölye çalışması olacak. Herkesi bekliyoruz" dedi.BABA MARTİ NEDİR?Kadın ve erkek olarak kırmızı ve beyaz iplikten hazırlanan "Pijo ve Penda" Marteniçkasıiki aşık sevgili, hep el ele, sevginin sembolü olmuş iki karakter. Aşkın da bahar gibi filizlenmesi dileğiyle hediye edilen bu takılar çok seviliyor. İlkbahar sevincinde Martenitsa dileklerine kısmet sembolleri de ekleniyor, madeni paralar, püsküller de geleneksel motifler arasında, her şey bereket ve sağlık dilekleriyle hediye ediliyor.Martenitsalarda kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise, sağlık ve gücü simgeler. Martenitsalar, meyve ağaçları ve hayvanlara da takılmaktadır. Adete göre, Martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınıyor. Kırmızı beyaz ipten yapılan 'Martenitsalar' havada leylek ve kırlangıç görünce meyve veren ağaçlara bağlanıyor.Görüntü Dökümü:EDİRNESelimiye Cami önünde toplanan kalabalıkKırmızı beyaz ipleri bileklere takılmasıRodoslova Kafedzhiyska, ile röp.Genel detay görüntülerErtuğrul Tanrıkulu ile röp.Selimiye cami ve farklı açılardan detaySOFYASofya Martenitsa pazarı ve kalabalık müşterilerAni Petrova ile röp.İplikler ve doğal nlürle Martenitsa hazırlama atölyesiMarta Nine Kutlu Olsun dilekleriyle bahar kart postallarıİlkbahar çiçekleri ve leylek aksesuvarlarıDoğal susaktan yapılan, MartenitsalarMartenitsalarla süslenmiş ağaçlarPüsküllü Martenitsa Sofya Banyabaşı CamiiHaber-Kamera: Ali Can ZERAY-Sevda DÜKKANCI/EDİRNE,SOFYA(Bulgaristan)================================================3)ÇİĞ KÖFTECİ, İKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDAN TUTUKLANDIDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, aynı zamanda barınmak için kullandığı çiğ köfte dükkanında, 14 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen İbrahim Köyduyuran (65), tutuklandı. Pamukkale'de iki kız çocuğu, iddiaya göre, Atalar Mahallesi, Emek Caddesi'nde çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köyduyuran'ın kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu ailelerine anlattı. Bunun üzerine çocukların aileleri polise şikayetçi oldu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, geçen 27 Şubat'ta iş yerine operasyon düzenleyerek Köyduyuran'ı gözaltına aldı. Polis , savcılığın talimatı üzerine cinsel istismara uğradığı ileri sürülen kız çocuklarının da Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadelerine başvurdu. İş yerinde yatıp kalktığı belirlenen İbrahim Köyduruyan, polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.Görüntü Dökümü:----------------------------Çiğ köfte satışı yapılan dükkandan görüntü-Tutuklanan İ.K. (İbrahim Köyduyuran) fotoğrafıHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,================================================4)BEKÇİLER, PROTOKOLÜN DÜDÜĞÜYLE GÖREVE BAŞLADIDENİZLi'de, 118 bekçi, düzenlenen törenle göreve başladı. Törende konuşan Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir , "Bundan sonraki süreçte artık gecelerin güvenlik ışığı daha parlak olacak" dedi. Törenin sonunda protokol üyeleri bekçilerle birlikte düdük çaldı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü 'nde göreve başlayan bekçiler için tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekili CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci ile göreve yeni başlayan bekçiler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, sokakların huzurlu ve güvenli olmasının vatandaşlar oldukça önemli olduğunu söyledi."Bundan sonraki süreçte artık gecelerin güvenlik ışığı daha parlak, ziyası daha hissedilir olacak" diyen Demir, şöyle devam etti:"118 bekçimiz, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne takviye olarak göreve başladı. Bunlardan 47'si merkezdeki mahallelerimizde 71'i de ilçelerimizde görev yapacak. 40 bekçimizin daha okullarında eğitimleri devam ediyor. 23 bekçimiz ise bundan sonraki alımlar için sıra bekliyor. Eğitimdeki ve sıra bekleyen bekçilerimizle birlikte toplam 181 bekçimiz Denizli'nin 19 ilçesinde bir enerji kaynağı olacak. Sokakların huzuru için gerekli tedbirleri alacaklar" dedi.Bekçilerin önemli bir görev üstleneceğine dikkati çeken Denizli Valisi Hasan Karahan ise, "Gecelerin sessizliğinde bekçi düdüğünün hepimizi rahatlatan sesi, cadde ve sokaklarda yeniden yankılanacak. Göreve başlayan bekçilerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.PROTOKOL DÜDÜK ÇALDITörenin sonunda Denizli Valisi Hasan Karahan ve beraberindeki protokol üyeleri, bekçilerle birlikte düdük çaldı.Bekçiler, protokol üyelerinin çaldığı düdükle birlikte mesailerine başladı.Görüntü Dökümü:----------------------Göreve başlayan bekçilerin görüntüsü-Denizli Valisi Hasan Karahan'ın bekçileri selamlaması-Protokol üyelerinden görüntü-Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in konuşması-Denizli Valisi Hasan Karahan'ın konuşması-Protokol üyelerinin bekçilerle birlikte düdük çalması-Genel ve detay görüntüler(Haber: Deniz TOKAT - Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, DHA)