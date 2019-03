Dha Yurt Bülteni -11

Kaynak: DHA

Koca dehşetini yaşayan Sakine: Hayatımı havaya ateş eden kadına borçluyumÇorum'da, sokak ortasında boşanma aşamasındaki 5 yıllık eşi Muzaffer B.'nin (43) bıçaklı saldırısında yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Sakine B. (28), yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Saldırı anında bir kadının kurusıkı tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kocasının kaçtığını belirten Sakine B., "Bana saldırdı, yere düştüm. Vuruyor sandım, meğerse bıçaklıyormuş. Kanlar içinde kalmıştım. Silah sesi duydum, o kaçıp gitti. Hayatımı, havaya ateş eden o kadına borçluyum" dedi.Olay, 23 Şubat'ta Gülabibey Mahallesi, Hasan Paşa Sokak'ta meydana geldi. Kentte bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Sakine B., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Muzaffer B. ile sokakta karşılaştı. Boşanma davası süren çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muzaffer B., eşi Sakine B.'yi bıçaklayarak 28 yerinden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyat edilen 2 çocuk annesi Sakine B., tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Muzaffer B. ise tutuklandı.DEHŞET ANLARINI ANLATTIOlayla ilgili soruşturmanın sürerken, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Sakine B., sokak ortasında yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Olayı gören bir kadının kurusıkı tabancayla havaya ateş etmesi üzerine kocasının kaçtığını belirten Sakine B., şunları anlattı:"Bir süre önce Muzaffer B. ile yollarımızı ayırdık, anlaşmalı boşanma davası açtık. Evime gitmek üzere yola çıktım. Muzaffer B., ara sokağa geldiğimde bana saldırdı, yere düştüm. Bana vuruyor sandım, meğerse beni bıçaklıyormuş. Üstüm başım kan içinde kalmıştı. Sonra bir silah sesi duydum, o kaçıp gitti. Etrafımda insanlar toplanmaya başladı. 'Ambulans çağırın, polise haber verin' diyorlardı. Ambulans geldi. Canım çok yanıyordu. Hastaneye götürüldüm. Sonrasını pek hatırlamıyorum. 5 yıl mutfakta yemek yapmakta kullandığım ekmek bıçağı ile beni öldürmeye kalkışmış. Bıçaklarken ağzımı açıp tek bir laf bile edemedim. Eğer ben şimdi yaşıyorsam, bıçaklama anına tanık olan çevredeki bir kadına hayatımı borçluyum. Saldırıyı gören o adını bilmediğim kadın, kurusıkı tabancayla havaya ateş açmış, Muzaffer B. de bırakıp kaçmış. Allah o kadından razı olsun."'YANINDA OLACAĞIZ'Öte yandan, söyleşi programında Çorum'a gelen yazar aktivist Feyza Altun da saldırıya uğrayan kadını tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyaretle ve olayla ilgili konuşan Altun, yaşananları kınadıklarını belirterek, "15 Mart'ta çiftin boşanma duruşma günü var. Bu kişi 'Öyle bir şey yapacağım ki, Çorum beni konuşacak ve sen 15 Mart'ı göremeyeceksin' diyor. ve çok sayıda bıçak darbesi ile kadın kardeşimize öldürme kastıyla saldırıyor. Biz artık Sakine'ye ulaştık ve yetiştik. Bizim yanında olamadığımız, göremediğimiz milyonlarca Sakine var. Biz kadınlar artık hep Sakine'nin yanında olacağız" diye konuştu.CHP Çorum Kadın Kolları Başkanı Gülhan Eke ise tepki gösterdiği saldırıda hayatta kalan Sakine B.'ye destek olacaklarını ifade ederek, olayın da takipçisi olacaklarını söyledi.O baba, tahliye edildiŞanlıurfa'da kızları 14 yaşındaki Z.N., 18 yaşındaki R.N. ve 23 yaşındaki R.N.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 9 ay cezaevinde kalan işitme engelli baba H.N. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. H.N.'nin iki kızı, geçen Kasım ayında babalarının cezaevinden çıkacağını öne sürerek intihara kalkışmıştı.Merkeze bağlı Sırrın Mahallesi'nde A.N. isimli kadın geçen yıl Temmuz ayında sağır ve dilsiz olan eşi H.N.'nin kızları Z.N., R.N. ve R.N.'ye yıllarca istismarda bulunduğunu söyleyerek polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, baba H.N.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba tutuklandı. Yine geçen Kasım ayında da babalarının cezaevinden çıkacağını öğrenen kız kardeşlerden Z.N. bıçakla bileklerini kesti, R.N. ise 5 katlı evin terasına çıkarak atlamak istedi.Kızlarına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu bulunan baba H.N.'nin 2'nci duruşması Şanlıurfa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmayı Şanlıurfa Barosu Kadın Komisyonu, Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği, Şanlıurfa İl Kadın Platformu da takip etti.Tutuklu baba H.N, 4 çocuğu ve anne A.N.'nin hazır bulunduğu duruşma tanıkların dinlenmesi ile başladı. Mahkeme heyeti, Şanlıurfa Barosu ve Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği'nin katılma taleplerini reddettikten sonra. Sanık H.N.'nin tutuksuz yargılanmasına karar vererek, duruşmayı 18 Nisan'a erteledi.Yalova'da heyelan riski tedirgin ediyorYalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi sakinleri heyelan riski nedeniyle korku içinde yaşıyor. Evleri toprak altında kalma riski olan aileler, yetkililerden bu duruma acil çözüm bulmalarını istiyor.Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Mine Sokak'taki Ünal Sitesi sakinleri, 2 yıldır heyelan korkusu yaşıyor. Daha önce aynı bölgede heyelan nedeniyle binaların yıkıldığını söyleyen bölge sakinleri, heyelan riskinin devam ettiğini, gece uyku uyuyamadıklarını, kısa süre önce de istinat duvarının bir bölümünde çökme olduğunu, bölgede önlem alınmazsa büyük bir felaketin kaçınılmaz olacağını dile getirdi.Site sakinlerinden Arzu Satıcı, "Bu durum 2 sene önce başladı. Ben şahsen valiliğe, kaymakamlığa, belediyeye müracaat ettim. Yazdığım dilekçelerim var. Hiç kimse bir önlem almıyor. Evimde engelli babam var. Hadi çıkın dediklerinde ben hemen çıkamam. Bahçemiz çatlamış durumda, binamızın altı su içinde. Bu ev bizim başımıza yıkılır, ama ben bu evden çıkamam. Bu aşamaya gelene kadar ben tüm yetkili birimlere ulaştım ama kimse sorumluluk almadı" diye konuştu.'CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZİ SAĞLASINLAR'Dağdan gelen yeraltı suyunun ıslah edilmesi gerektiğini söyleyen Satıcı, "Can ve mal güvenliğimizi sağlasınlar. Bunu tüm yetkili kurumlar duysunlar ve bize bir çare bulsunlar ama çare, bizi evlerimizden çıkartmak olmasın. Şu an 15 kişi bu mahallede yaşıyor, ancak yazın 100 kişiyi buluyor. Bu duvarın yıkılması da 3-4 gün önce oldu. Kimse bakmıyor, kimse ilgilenmiyor. Yukarıda bu durumdan dolayı yıkılan binalar var. Sıfır binalar heyelandan dolayı yıkıldı. Yukarıda şimdi toprak boşaltıyorlar. Onlar yıkılınca sıra bize gelecek. Gece rahat uyuyamıyoruz. Sabaha kadar tedirginiz. En ufak bir ses ve gürültüye kalkıyoruz. Sürekli korku içindeyiz" dedi.Bölgeden doğal gaz boru hattının geçtiğini de iddia eden bir bölge sakini, "Buradan bir de doğal gaz boru hattı geçiyormuş. En önemli sorunlardan biri o" diye konuştu.Bakan Yardımcısı Nebati: Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyorHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, "Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor. Ama burada, sanal dünyada, iş dünyamızın ve toplumun moralini bozanlar bir şeyin farkına varmalılar. Bu ülkeyle uğraşmayın, kavga etmeyin, bu milletle hesaplaşmaya girmeyin, kaybedenler muhakkak ki sizler olursunuz ve hayatınız sanal medya içerisinde sürmeye devam eder" dedi.Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Burdur'da iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Öğretmenevinde düzenlenen toplantıya Vali Hasan Şıldak, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ile iş insanları katıldı.'TARİH YENİDEN YAZILIYOR'Toplantıda konuşan Nurettin Nebati, Türkiye'nin artık sadece İslam dünyasının değil, dünyanın önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Nebati, "Benim yaş ve öncesindekilerin çok baktığı bir yer vardır. Güney Amerika ülkelerindeki siyasi hareketler hep izlenirdi. Dikkat eder misiniz lütfen. Güney Amerika'daki liderler ve ülkeler Türkiye'ye bakıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızdan strateji dersi alıyor, destek istiyor ve 'Türkiye Cumhuriyeti bizim arkamızda olsun' diye buraya bakıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz, tarih yeniden yazılıyor ve şekilleniyor ve bu şekillenen tarihin görünmeyen kahramanlarıyız. Siyaset ve kamu yönetimi gereğini yapıyor" dedi.'OPERASYONLAR YAPIYORLAR'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçildiğini hatırlatan Nurettin Nebati, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde amaç hızlı adım, hızlı karar almak ve alınan bu kararların uygun ve yönetilebilir şekilde sonuçlar ortaya çıkarması. Kıskananlar ve rahatsız olanlar var ve bu ülkeye zarar vermek için maalesef dahili ve harici bedbahtlar aramızda. Operasyonlar yapıyorlar. Bu operasyonları çok şükür ki bertaraf edebilecek kudrete ve güce sahibiz. Çünkü devlet millet el ele, omuz omuza. Omuz atan değil omuzla birbirine destek veren, attığı her adımı millet ve devlet çerçevesi içerisinde gerçekleştirebilen bir yapıya dönüştük. Onun için Gezi olaylarıyla başlayan ki o tarih Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemlerindeki en iyi aylarından birisiydi enflasyonda, büyümede, faiz oranlarının düşmesinde ve o ay, sadece o ay yapılmış yatırımların açıldığı ve atılmış olan temellerin 100 milyarlarca liraya ulaştığı ve umut içerisinde herkesin yarına baktığı bir ayda basit bir ağaç hikayesiyle başlayıp bütün ülke sathına yayılmaya çalışılan, hedefi hükümeti devirmek olan Gezi olaylarının ardından 17-25 Aralık darbe girişimi, ardından Kobani olayları ve sonrasında da 15 Temmuz 2016 tarihindeki askeri darbe girişiminin tek amacı, tek hedefi vardı. Bu ülkenin seçilmiş hükümeti yıkmak ve yakalanmış olan o muhteşem dönüşüm ve büyümeyi durdurmak ve en sonunda da bekamızı ilgilendiren parçalama ve bölme işleminin gerçekleştirilmesiydi" diye konuştu.'BU ÜLKEYLE UĞRAŞMAYIN, KAVGA ETMEYİN'Bunların hepsinin atlatıldığını vurgulayan Nurettin Nebati, şöyle devam etti:"Denemedikleri hiç bir yol ve yöntem kalmadı. Ta ki geçen yıl 10 Ağustos'ta bu ülke ekonomik olarak saldırıya uğrayıncaya kadar. İçerideki özellikle sanal medya destekçileriyle ülkenin finansman yapısını önce yıkmak ve sonra hükümeti devirmek için aynı operasyonu ortaya koydular. Atlattık mı? Atlattık. Birçok ülkenin birkaç yıl süren yeniden düzenleme faaliyetini biz birkaç ayda gerçekleştirdik. 10 Ağustos'ta başlayıp 13 Ağustos'ta zirveye ulaşan ve özellikle döviz üzerine yapılan büyük operasyon hızlı bir şekilde bertaraf edildi. Türkiye atmış olduğu bu adımlar çerçevesinde yıl sonunda elde etmiş olduğu başarıyı 2019, 2020 ve 2021'le ilgili hedeflerini gerçekleştireceğine ilişkin önemli bir mesaj vermiş oldu ve hayatlarını sanal dünya içerisindeki dünyada ve bunu dışarıdan aldıkları suflelerle gerçekleştirenler bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Sufleciler bu ülkeye operasyon yapıyor. Ama burada, sanal dünyada iş dünyamızın ve toplumun moralini bozanlar bir şeyin farkına varmalı. Bu ülke hepimizin. Bu ülkede herhangi bir parti, etnik yapı, parti anlaşmazlığı, beka sorunu söz konusu olduğu zaman kendini ortaya koymayı bilen bir ülke. Bu ülkeyle uğraşmayın, kavga etmeyin, bu milletle hesaplaşmaya girmeyin, kaybedenler muhakkak ki sizler olursunuz ve hayatınız sanal medya içerisinde sürmeye devam eder."'ÜRETİCİ ARTIK KARŞILIĞINI ALIYOR'Enflasyon rakamlarının açıklandığını ve şubat ayında TÜFE'de binde 16'lık bir artış olduğunu da kaydeden Nurettin Nebati, "Hemen hemen artış yok demektir. Yıllık enflasyon 20'nin altına düştü. Geçen yıl gıdada yüzde 6.5'a ki son 20 yılın rekoruna varan bir artış söz konusu olmamış olsaydı biz daha düşük rakamları konuşacaktık. Bugün özellikle çok düşük rakamlarla devam eden giyim ve ayakkabı sektörüne teşekkür ediyorum. Onlar gereğini yaptı. Enflasyon şubat ayında 0.16 arttı, geçen aya göre ve yıllık yirminin altında. ÜFE'de ise on binde 9'luk bir artış var. Bu şu demek üretici artık karşılığını alıyor. Tüketici bu işin birlikte sırtlanacağını görüyor ve enflasyon daha da düşecek. Emin olun yıl sonu itibariyle açıklanmış olan hedeflerimizi biz fersah fersah geçeceğiz. Yeter ki inanalım ve güvenelim" dedi.Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati'nin konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.Kaşdemir: Bigalı Mehmet Çavuş gibi bir yürek, bir de kürek yeterÇanakkale Savaşları'nın Güney Cephesi'ndeki Seddülbahir bölgesinde karadan çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine geçit vermeyen Bigalı Mehmet Çavuş düzenlenen programla anıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Memleket ve vatan sevgisi, kutsal değerler sevgisi canından azizse bir insanın, işte Bigalı Mehmet Çavuş gibi bir yürek, bir de kürek yeter" dedi.Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde düzenlenen anma programına, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Vali Yardımcısı Cezmi Batuk, Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Bigalı Gazi Mehmet Çavuş'un yakınları, askeri erkan, daire müdürleri, Biga ve Eceabat ilçesi ile Seddülbahir köyünden çok sayıda kişi katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.'ÇANAKKALE RUHU, İSTİKLALİN TEHLİKEDE OLUŞUNA EL KOYUYOR'Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından kürsüye gelen Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale ruhunu her daim canlı tutan, o Çanakkale'nin evlatları, torunları bu kahramanları unutmadığını her zaman ortaya koyabiliyorlar. Törenlerle, yaptığı konuşmalarla, çalışmalarla unutmadıklarını her zaman ortaya koyuyorlar. Çanakkale ruhunun da bu milletin evlatlarının göğsünde her zaman canlı olduğu ayan beyan ortada. Ne zaman vatan, ne zaman millet istiklali tehlikeye düşse, Çanakkale ruhu ayağa kalkıp, vatanın, o istiklalin tehlikede oluşuna el koyuyor. Bunun en son örneğini biz 15 Temmuz'da yaşadık. Çok açık net. Nasıl Seyit Onbaşı o sırtında topu kaldırırken neleri hissetmişse, o 15 Temmuz'daki hainlerin, tankın karşısına duran adam da bize göre aynı şeyi hissetti. Nasıl Bigalı Mehmet Çavuş mekanizması bozulan tüfeği kenara atıp, küreği eline kapıp, taşı eline alıp, düşmana hangi duygularla saldırmışsa, nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk Conkbayırı'nda, 'Size ölmeyi emrediyorum' emrini hangi duygular altında vermişse, Zekai Aksakallı Paşa da Ömer Halisdemir'e, 'O haini vur' emrini bize göre aynı duygularla verdi. Vatan, millet tehlikedeydi" ifadelerini kullandı.'BİR KÜREK, BİR YÜREK YETER'Çanakkale ruhunun bu Yarımada'da ortaya çıktığını belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Vatanın ve milletin geleceğine el koyup, canını ortaya koymak adına bu insanlar cepheye koşmuşsa, 15 Temmuz'da da yine vatanın ve milletin istiklalini tehlikeden kurtarmak adına millet meydanlara koştu. Askeriyle, siviliyle, bürokratıyla, kaymakamıyla, valisiyle herkes meydanlardaydı. Tüm Türk milleti meydanlardaydı. Şunu söylemeye çalışıyorum; Memleket ve vatan sevgisi, kutsal değerler sevgisi canından azizse bir insanın, işte Bigalı Mehmet Çavuş gibi bir yürek, bir de kürek yeter. Ama imanlı bir yürek, vatan sevgisiyle dolu bir yürek ve milletin geleceğine kendini feda edebilecek cesarette bir yürek. Biz çok şükür Bigalı Mehmet Çavuş'ların her zaman bu milletin içerisinde var olduğunu gördük, görüyoruz" diye konuştu.BİGALI MEHMET ÇAVUŞ SERGİSİ AÇILDIKaşdemir'in konuşmasının ardından Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatını anlatan belgesel izlendi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve Çanakkale Savaşları şehitleri ile tüm şehitlerin ruhları için dua okundu. Ardından Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi içinde Bigalı Mehmet Çavuş Sergisi açılış törenine geçildi. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve protokol üyelerinin katıldığı törenle sergi açıldı. Sergide, Bigalı Mehmet Çavuş'un nüfus cüzdanı, kendisine ait orijinal fotoğraflar, savaşta yanında olduğu Çerkez kaması, gümüş Muharebe İmtiyaz Madalyası, Kanün-ı Esasi Madalyası, Mehmet Çavuş'la ilgili yerli ve yabancı haberlerin gazete kupürleri yer alıyor.BİGALI MEHMET ÇAVUŞÇanakkale Savaşı'nın isimsiz kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş, 1878 yılında dünyaya geldi. Balkan Savaşları ve 1'inci Dünya Savaşı'nda orduda görev yapar ve 16 yıl boyunca savaşır. 4 Mart 1915 günü Seddülbahir çıkarması sırasında bir yandan gemilerin bombardıman ateşi, diğer yandan makineli tüfek ve İngiliz askerlerinin saldırısına 15- 20 kişilik askerleriyle Mehmet Çavuş karşı koyar. Karşısındaki düşmanın sayıca çokluğunu ve silah olarak üstünlüğünü önemsemeden askerleriyle birlikte yere yatarak düşmana ateş açar. Üç saat süren çatışma sonrasında Mehmet Çavuş'un tüfeğinin mekanizması artık işlevini yitirir. Tüfeğini yere atarak, istihkam küreğini eline alır. Yanındaki askerleri de süngü hücumuna kaldırır. İngilizler 23 ölü, 25 yaralı ve 4 kayıpla gemilerine geri dönerler. Bu çarpışmada Türk askerlerinden 6 şehit, 13 yaralı vardır. Mehmet Çavuş da başından ve göğsünden yaralanır. Avuçlarının içi de paramparçadır. Hastanede tedavi olur, hava değişimi için izin verilerek köyüne gönderilir. Fakat izin süresini tamamlamadan tekrar cepheye döner ve çarpışmaya devam eder. Mustafa Kemal, bu olaydan 'Arıburnu Muharebeleri Raporu' adlı eserinde de bahsetmektedir. Bigalı Mehmet Çavuş, Çanakkale Savaşı bitince köyüne döner. Mütevazı bir hayat yaşar. Kendisine teklif edilen maddi yardımları da, "Ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım" diyerek reddeder. 3 Şubat 1964 tarihinde, 86 yaşındayken hayatını kaybeder.