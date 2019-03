Dha Yurt Bülteni -11

Kaynak: DHA

Denizli'de biber gazı sıkan polis görevden uzaklaştırıldıDenizli Valiliği İl Göç İdaresi önünde dün, kimlik yenileme işlemi için sıra almayı bekleyen Suriye ve İran vatandaşlarından oluşan grup arasında çıkan kavgaya biber gazı ile müdahale eden polis memuru, soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.Deliktaş Mahallesi'ndeki Denizli Valiliği İl Göç İdaresi önünde dün, uluslararası koruma başvurusunda bulunma ve kimlik yenileme işlemleri için sıra almak isteyen yabancı uyruklu kişiler arasında, sıra yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İl Göç İdaresine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaklaşık 450 Suriye ve İran vatandaşı arasında bulunan kişilerin kavgasını sona erdirmek istedi. Ancak, tüm çabalara rağmen arbedenin devam etmesi üzerine polis, biber gazı sıkarak müdahalede bulundu. Bir polis memurunun kalabalığa biber gazı sıkma anı olay yerinde bulunan İranlı tarafından cep telefonuyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Polis memurunun biber gazlı müdahalesiyle ilgili Denizli Valiliği soruşturma başlattı.VALİLİKTEN AÇIKLAMAValilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Kimlik yenileme işlemleri için Denizli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde sıra almak isteyen yaklaşık 450 kişinin bulunduğu bir ortamda oluşan arbedenin önlenmeye çalışılması sırasında meydana gelen olay ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, ilgili polis memuru geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.Görüntü Dökümü--------Cep telefonuyla çekilen görüntülerden görüntü-Polisin biber gazı ile müdahalesinden görüntü-Biber gazından etkilenen yabancı uyruklu kişilerin görüntüsüDENİZLİ, DHA)====================Zihinsel engelli erkek çocuğa cinsel istismardan tutuklandıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde hamallık yapan Özkan D. (33), yüzde 53 zihinsel engelli B.Ö. (14) adlı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.Olay, Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi Zincirlihan Sokak'ta meydana geldi. Hamallık yapan evli ve 3 çocuk babası Özkan D., parkta oyun oynayan yüzde 53 zihinsel engelli B.Ö. adlı erkek çocuğunun yanına giderek, bir süre sohbet etti. Çocuğu kandırıp, yakınlardaki bir metruk binaya götüren Özkan D., iddiaya göre burada cinsel istismarda bulunduktan sonra kaçtı. Eve giden B.Ö.'nün durumu anlattığı ailesi, polise giderek şikayette bulundu. Polis, psikolojik danışman eşliğinde B.Ö.'nün ifadesine başvurdu.Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin Özkan D. olduğunu belirledi. Özkan D., polis tarafından ilçe merkezinde gezerken yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur ve Özkan D.'den alınan sperm örnekleri ile kıyafetlerden alınan deliller, kriminal incelenmeye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Bu sırada olayı öğrenip adliye önüne gelen Malkara Ülkü Ocakları üyesi bir grup, olaya tepki gösterdi, sloganlar attı. Sıkı güvenlik önlemi alan polis, grubu bölgeden uzaklaştırdı. Mahkemeye çıkarılan Özkan D., çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.Görüntü Dökümü--------------Şüphelinin adliye getirilişi-Adliye önünde alınan önlemleri-Şüphelinin adliyeden çıkarılması-Ülkü Ocakları üyelerinin tepkileri-Polisin adliye önünde önlem alması-Tutuklanan şüphenin polis aracıyla hızla götürülmesi-DetaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-==================İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'deİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerel seçimleri öncesinde partisi adına çalışmalarda bulunmak ve halkla bir araya gelmek için İzmir'e geldi. İçişleri Bakanı Soylu'nun ilk durağı Tire ilçesi oldu. Burada partisinin ilçe başkanlığı önünde vatandaşlara seslenen Süleyman Soylu, CHP'yi eleştirip "24 Haziran'da PKK'ya taşıcı annelik yapmayın dedik. Taşıyıcı annelik yaptılar. Ha biz ağzının payını verdik. Hiç merak etmeyin ne ortaya koyarlarsa koysunlar bunları sizlerle paylaşmak zorundayız. Şimdi istedikleri kadar desinler 'onların hamisi değiliz' diye. İzmir'de Muğla'da niçin aday göstermediler. Adaylarını listelere belediye meclis üyesini koydular. Sözümüz para eder etmez, size de söylüyorum. CHP'ye evet bu imkanı vermeyin. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, Tire'de ne olursunuz PKK'yı bulaştırmayın diyorum" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları için İzmir'e geldi. Yoğun bir programı olan Süleyman Soylu'nun ilk durağı ise Tire ilçesi oldu. Burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri ile Tire Belediye Başkan adayı Selman İçelli'nin eşlik ettiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlarla bir araya geldi. Meydandaki konuşmada Selman İçelli projelerini anlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da konuşmasında, "Bugün burada 31 Mart için güzel bir fişek attınız, ilgi gösterdiniz. Bizim bir elimiz var, iktidar elimiz var. Biz bu iktidar eliyle ne gerekiyorsa yapıyoruz. Belediyede değişiklik olmasa da, bazı çevrecerce engellemeye çalışılsa da Belevi yolunu yapacağız. Ama bizim bir şeye daha ihtiyacımız var, o da bu şehrin bu ilçenin ihtiyaçlarını taleplerini hayata geçirmek için elinde dosyayla Ankara'da gözü kulağı olacak bir belediye başkanına ihtiyacımız var" dedi. Millet İttifakı'nın İzmir adaylarını da eleştiren Hamza Dağ, "İzmir'de bir oyun oynanıyor. Bunu da vatandaşımızın oyuyla bozacağız. Biz Aziz Kocaoğlu'nun belediyeciliğini eleştirdik. Ama vatanseverliğinden asla şüphe duymadık. Ancak 31 Mart için İzmir'de farklı bir oyun var" diye konuştu.CUMHURBAŞKANININ SELAMIYLA KONUŞMASINA BAŞLADISon olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşma yaptı. Bakan Soylu, konuşmasına, "Sizi güzel bir selam getirdim. Dün Sarıyer'deydik. Sayın Cumhurbaşkanımızı aradım. 'Yarın nereye gidiyorsun' dedi. 'Yarın inşallah İzmir'in beş ilçesine gideceğim' dedim. 'Tireli hemşerilerime selam söylememi istedi. Onun selamını getirdim" sözleriyle başladı. Geçmişte ülke olarak çok sıkıntı yaşandığını söyleyen İçişleri Bakanı Soylu, "10 yıllardır yakasından düşmediler. Acı günler yaşattılar. Güçlü olmamızı, zengin olmamızı, kudretli olmamızı istemediler. Ayaklarımızın üzerinde bütün dünyaya haykırmamızı istemediler. Özgür bir Türkiye, güçlü, zengin, bağımsız bir Türkiye istemedir. Hep ayakkabılarımızın ucuna bakıp, geleceğe bakmamızı istemediler. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, laik-dindar hep içimizde bir kaos olsun, cebelleşelim, geleceğe bakmayalım istediler. Ayaklarında takat olmayan bir Türkiye, köksüz bir Türkiye olsun, ana-ata tanımayan bir Türkiye olsun istediler. Onun için bu ülkede başbakan astılar, bakanları astılar. Bize dediler ki 'ey eciş bücüşler, siz kimsiniz ki bu ülkeyi yöneteceksiniz' dediler. 'Bu ülkeyi büyüyen Türkiye yapamazsınız' dediler. İşte Adnan Menderes yapmaya çalıştı. Onu astılar. Anamızı babamızı korkuttular. Yıllardır bize pusu kurdular, yetmedi darbeler yaptılar. En son o Amerikan uşağına 15 Temmuz'da, talimatla yaptırmaya çalıştılar. Durmadılar, Geziler, 6 - 7 Ekimler, Irak'ın kuzeyine bir Kürt devleti kurdurmak istediler. Amaçları şuydu; Türkiye'nin içerisini karıştırmak. Türkiye'nin etrafında kaos yaratmak. İyice kafamızı karıncalandırmak istediler. Ardından Afrin'de, dün yapamadıklarını bugün başka yöntemlerle yapacaklardı. Tayyip Erdoğan buna müsaade etmedi. Hem de Irak'la, Suriye'yle en zor zamanımızda bunu yaptırmadık" dedi.KANDİL'İN ARKASINDA KİM VAR"Benden çok var ama bu memleketten bir tane var" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Eğer doğruyu sizin huzurunuzda söylemeyeceksek nerede söyleyeceğiz? Dün söyledik Kandil'i kim irade ediyor? Orada üç beş çakal, aklı çalışmayan mı idare edecek. ABD, okyanus ötesinden idare edecek. Tireliler! Biz coğrafyada adım atmadıktan sonra hiç kimseye oyun kurdurmayız. Bize ne dediler; Oyları var, e sonra iktidara gelirsin muktedir olamazsın. Yıllarca beynimize bunu çaktılar. 'İstediğimiz zaman istediğimiz kararı hükümette olsan başbakanda olsan, cumhurbaşkanı da olsan aldırırız' dediler. 'Afrin'e girmeyeceksiniz' dediler. Biz girdik mi? PKK'yı oradan dehledik. ABD bir şey diyebildi mi? Güvenlik güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz, hepimiz oradayız. Biz batı gibi değiliz. Gittiğimiz yerleri çökertmeyiz. 600 yılın üzerinde biz bu coğrafyada hak sağladık, hukuk sağladık. Onlar gibi sömürmedik."'ÇOK SERT KONUŞUYORMUŞUM'"Bana kızıyorlar. Niye kızıyorlar, çok sert konuşuyormuşum" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İzmir'de karşımızda olan cenahın en önemli unsurlarından birisi çıkmış, diyor ki, 'Sırtımı YPG'ye, PKK'ya dayadım' diyor. Ben dedim ki sana dört duvar verdik. İster sırtını o duvara daya ister bu duvara daya. Kaseti tekrar başa saralım istiyorlar. 15 tane vilayette aponun İmralı'dan çıkması için konuşuyor. Ben onlara milletvekili demiyorum. Onlar PKK'nın milletvekilidir. Vallahi billahi kim ne derse desin. Onlar HDP, terör örgütünün koludur. Partinin il binasında toplanıp yürümek istediler, yürütürsek namerdiz dedik. Yürütmedik. Bir sabah terörün elindeki belediyeleri aldık. Artık onlar teröre para yardımı yapamıyorlar. Demin bir fotoğraf geldi. Telefonda ona bakıyordum. 3 yaşında bir kıza terör eğitimi veriyorlar. Ulan sizin burnunuzdan fitil fitil getirmezsek namerdiz. 13 yaşındaki kızlara, taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar. Ailelerinin yanlarına dönmemesi için yüzlerine bakamamaları için neler yapıyorlar. Orada kayyum belediyeler, 4 tane külliye yapmış. Orada gençlerle konuştuk. Siz terörle bulaşmayın, siz okuyun dedik. Biz sizlerin önünüzü açarız dedik" dedi.HDP'li Pervin Buldan'ı da isim verip eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O Pervin Buldan denilen kadın böyle yumuşak görünür ama zehirli diliyle beraber bu seçimde '40 yıllık mücadelemizi taçlandırmak için sandığa gideceğiz' diyor. 40 yıl önce ne kuruldu? PKK kuruldu. 'Bizimle beraber olanlar, bizim derdimiz seçim, belediye değil bizim derdimiz bu PKK'nın iddiasını burada hakim kılmaktır' demek istiyor. 40 yılla mı sınırlı orası. Bitti mi acaba cahil kadın. Medeniyetler geçmiş orada onlar bizim kardeşlerimiz. Suratında meymenet olmayan birisi var. HDP'nin eş başkanı hani komünist sakallı birisi. Ne dedi 'Kürdistan'da biz kazanacağız. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da AKP'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz' dedi. Ne demek istedi? Demek istedi ki, 'Biz yüzümüze maske taktık. Burada PKK, batıda da CHP, Saadet ve İyi Parti'yle birlikte mücadele içindeyiz.' Tireliler bana şu sorunun yanıtını verin; Ben lafı karnında taşıyan birisi değilim. Kato'da Gabar'da, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda Ali Boğazı'nda o evlatlarımız niye mücadele ediyor? Ezanın, bayrağın, namusumuz için niye mücadele ediyor? Bana bunu söyleyin" diye konuştu.24 HAZIRAN'DA YALVARDIK"24 Haziran'da yalvardık, ne olurusunuz. Bunları meclise taşımayın dedik. Kılıçdaroğlu, 'Bir oy onlara, bir oy bizlere' dedi" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şöyle devam etti:"Geldiler meclise, ne oldu? 'Sizin askeriniz polisiniz doğuda işkal askeridir' dediler. Size soruyorum Tireliler. Oradan akıl veriyor, Türk siyasetini yönlendiriyor. 24 Haziran'da PKK'ya taşıcı annelik yapmayın dedik. Taşıyıcı annelik yaptılar. Ha biz ağzının payını verdik. Hiç merak etmeyin ne ortaya koyarlarsa koysunlar bunları sizlerle paylaşmak zorundayız. Şimdi istedikleri kadar desinler 'onların hamisi değiliz' diye. İzmir'de, Muğla'da niçin aday göstermediler? Adaylarını listelere, belediye meclis üyesine koydular. Sözümüz para eder etmez, size de söylüyorum. CHP'ye evet bu imkanı vermeyin. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde, Tire'de ne olursunuz PKK'yı bulaştırmayın diyorum size bir kardeşiniz olarak. ve gezi olaylarının, 17 - 25 Aralık'ın faillerinin tamamı içeride bir aradalar. Yaklaşık 50 yaşındayım. Ama 50 yıldır, bu ülkede 4.5 yıl seçimin olmadığı tek bir dönem olmadı."İHA'LARA YENİ CİHAZİnsansız hava araçlarına yeni bir cihaz takılacağını da Tirelilerle paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Mayıs ayında inşallah öyle bir alet takıyoruz ki, terör örgütü dağda dolaşmayı boşverin, kafasını çıkartamayacak. 15 binlerdi şu anda 700 kaldı. Bizim evlatlarımız, onları kovalıyor. Sıçan gibi kafalarını çıkartamıyorlar. Geçen gün İstanbul'da inlerinde yakaladık, doğru kodese" dedi.UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KARARLIĞI SÖZÜ VERDİUyuşturucuyla mücadelede kararlı olacaklarının da altını çizen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucu satıcıları okulların etrafında görülürse güvenlik güçlerimiz bacaklarını kırsınlar demişim. Yanlış mı söylemişim? Beyler sırça köşklerinde. Artık ne içiyorlarsa anne gözü morarık şekilde yanıma geldi. 'Ne oldu gözüne' dedim. 'Oğlum uyuşturucu almak için beni bu hale getirdi' dedi. 'Ne olur beni de oğlumu da kurtarın' dedi. 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 947. Şimdi aralık ayı hariç 441'e düşürdük. Tayyip Erdoğan'a gittik. 'Elinize bütün imkanları veriyorum, bunun üstesinden gelin' dedi. 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese soktuk. Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık. Hırsızlıklarda İzmir'de büyük başarı elde etik. Beşten, altıdan fazla İzmir'de hırsızlık olamayacak dedik. Sadece PKK'lıların uyuşturucu satıcılarının değil hırsızların da iflahını kesmezsek namerdiz. Tire'de gece bekçisi yok değil mi? Şimdi gelecek işte. Tayyip Erdoğan bana diyor ki, 'Vatandaşım gece uyurken bekçinin düdüğünü duymazsa hesabını senden sararım.' Yandık. İnşallah İzmir'in her ilçesinde gece bekçimiz olacak. Gündüz polisimiz olacak. En büyük organize suç örgütü operasyonunu yaptık. Öyle mafya tafya anlamayız" diye konuştu.VATANDAŞTAN SEÇİMDE DESTEK İSTEDİCesaretlerinin, halkın kendilerine gösterdiği güvenden geldiğini dile getiren Bakan Soylu, "Tireliler! Verdiğiniz oylarla, oy pusulasıyla bunu sağlıyorsunuz. Eğer olmazsa, çocukların eline taşı verirler. Kaymakamı, valiyi sokağa çıkarmazlar. Yakıp yıktılar. Bunlara her şeyi yaptılar. Eğer bunlara iradeyi, kararlığı göstermezseniz, bilmenizi istiyorum, gelecek nesillere yine kaos dolu günler bırakırız. Biz ne istiyoruz biliyor musunuz? Gelecek nesiller sizlerin çektiğini çekmesin. Yüzdük yüzdük yüzdük kıyısına geldik. Şunlara arabayı devirtmeyelim. İzmirliler, Tireliler belediyenize PKK'yı musallat etmeyin. 1 Nisan'da eyvah sökmez. Gelin hep birlikte bağımsız Türkiyeyle ideallerimizi yeni otomobilimizi, uçağımızı yapalım. Desteğinize ihtiyacımız var. Ne olursunuz başımızı Kandil'in önünde eğdirmeyin. Pensilvanya'daki o haini bizlere güldürmeyin. Kuvvet verin. CHP'nin taşıyıcı anneliğine, PKK'ya yaptığı taşıyıcı anneliğine son vermemiz lazım. Geçen seferki gibi olmaz, ayaklarını attılar mı, tırnaklarını geçirdiler mi bir daha gitmezler, ben bunları tanıyorum" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediye başkan adaylarına destek istedikten sonra halkı selamlayıp Tire'den ayrıldı.Görüntü Dökümü----------Bakan Süleyman Soylu'nun konuşmasından görüntü.Alandan görüntü.Haber: Taylan YILDIRIM- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR==============Babasını vurduktan sonra polise gidip teslim olduKonya'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mustafa Ş.(29), babası Kadir Ş.'yi (65) sırt ve bacağından tabancayla vurduktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Şahin, ilk ifadesinde tabancayla ateş ettiğini, birini vurup, vurmadığını bilmediğini söylediği öğrenildi.Olay, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Bağgül Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Mustafa Ş., belirlenemeyen nedenle babası Kadir Ş.'nin üzerine ruhsatsız tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Sırt ve bacak kısmından yaralanan Kadir Ş., yakınları tarafından çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası suç aleti tabanca ile birlikte Fatih Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Mustafa Ş. ise görevlilere, psikolojisinin bozuk olduğunu, evde ateş ettiğini; ancak birini vurup vurmadığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü------------Olay yerinden detaypolisin, inceleme yapmasıHaber-Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))================Ardahan buz tuttu: Göle eksi 24,6Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yerini soğuk havaya bıraktı. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 24,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.Bahar ayına girilmesine karşın, Doğu Anadolu Bölgesinde kara kış etkisini sürdürüyor. Kar yağışının kesilmesinin ardından dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler sıfırın altında 24,6 dereceye kadar düştü. Termometreler dün gece sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 20,4, Kars'ta 14,6, Erzurum'da 11, Ağrı'da 3,5, Erzincan'da 1,4 dereceyi gösterdi. Havaların bir ısınıp bir soğuması nedeniyle de çatılarda buz sarkıtları oluştu. Kura Nehri'nin yüzeyi kar ve buzla kaplandı. Kırağı tutan ağaçlar kart postallık görüntü oluşturdu.Karın fazla yağması kayak merkezlerinde yüzleri güldürdü. Erzincan Ergan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 195 santime ulaştı. Kar kalınlıkları Erzurum Palandöken'de 107, Kars Sarıkamış'ta 92, Ardahan Yalnızçam'da 30 santim olarak ölçüldü.METEOROLOJİDEN ÇIĞ UYARISIÖte yandan Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un doğu ve güney kesimleri ile Ağrı genelinin akşam saatlerinden gece saatlerine kadar aralıklı hafif kar yağışı olacağını bildirdi. Yetkililer, bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların, sürücülerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istedi. Meteoroloji, vatandaşları ve yetkilileri bölge genelinde eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı uyardı.Görüntü Dökümü------------Buz sarkıtları-Kura nehri-Kırağı tutan ağaçlarHaber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,==============Bilgili: Özel çocuklara dünya standartlarında eğitim veriyoruzMilli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, "Özel eğitimde dünya standartlarında eğitim veriyoruz" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Edirne'de Faika Erkut Özel Eğitim Meslek Okulu'nda kurulan atölyelerin açılışına katıldı. İl Milli Eğirim Müdürü Önder Arpacı, çok sayıda öğretmenlerinde katıldığı açılışta, Bilgili'ye, meslek öğretmenleri tarafından çocukların yaptığı el sanatlarından ev tekstil ve ahşap süs eşyalarına kadar verilen eğitimler hakkında bilgi verildi.Çocukların alışveriş torbası, baskılı penye, kuş evleri gibi ürettikleri eşyaları inceleyen Bilgili, "Özel eğitimde çocuklara dünya standartlarında eğitim veriyoruz. Edirne'de de özel eğitim anlamında güzel çalışmalar yapılıyor" dedi. Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, 2023 vizyonu çerçevesinde güzel çalışmalar yaptıklarını söyledi. Çocuklar, atölyelerde yaptıkları el sanatı süs eşyalarından oluşan hediyeleri Ahmet Emre Bilgili'ye verdi.Görüntü Dökümü----------Özel çocuklardan detaySınıfları ziyaretAhmet Emre Bilgili'nin öğrencilerle konuşmasıÇocukların atöyle çalışmalarıFarklı açılardan detaylarHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,