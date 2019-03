Dha Yurt Bülteni -11

Kaynak: DHA

Bakan Kurum'dan İzmir'e 'sosyal konut' açıklaması (2)'FAİZİN DÜŞMESİ İLE BİRLİKTE YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILACAK'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Ticaret Odası'nda inşaat sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Burada inşaat sektörünün önemine değinen Bakan Kurum, "Müteahhitlerimiz yurt dışında 220 milyar dolarlık işlere imza attılar. 102 ülkede de bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu sektörde 250 müteahhit ile hizmet veriyoruz. Çin'den sonra ikinci sırada gelen ve belki de gereğinden fazla müteahhidin olduğu bir ülkede yaşıyoruz ama bununla birlikte bizim öncelikli proje ve hedeflerimiz var. 440 bin kayıtlı müteahhit var. Biz bunları daha verimli şekilde hem ülkemizde hem de yurt dışında kullanmak istiyoruz" dedi.Yurt dışındaki müteahhitlik sektörünü desteklemek için Çevre Şehir Ateşeliği kuracaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Müteahhitler istedikleri zaman Çevre Şehir Ateşeleri ile işleri takip edebilecekler. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüz de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışma yürütüyor. İlk etapta 12 ülke olmak üzere yurt dışında değişik ülkelerde hizmet veriliyor. İster istemez inşaat sektörümüzde bir daralma yaşandı. Bu gezi süreci ile başlayan en son ekonomik darbeye kadar giden süreçte ülkemiz tüm bu sorunları atlattı. Enflasyon oranı da en kısa süre yüzde 6 seviyelerine gerileyecek ve bu süreçte faizin düşmesi ile birlikte yatırımların önü açılacak" dedi.'İZMİR'DE 5 AYRI İLÇEDE SÜRECİ BAŞLATACAĞIZ'İnşaat sektörünün eski günlerine geri döneceğini söyleyen Bakan Murat Kurum, şunları söyledi:"İzmir çok önemli potansiyeli olan ancak potansiyeli ne yazık ki kullanılmamış. Mekansal stratejik plan çerçevesinde bu bölgedeki istihdam, üretim alanları arttırılacak ve İzmir başka bir şehir olacak. Bu siyasete konu edilecek bir durum değil. İzmir'in geleceği hepimizi ilgilendiriyor. Bu nedenle İzmir ile ilgili doğru kararlar almalıyız. İzmir'in bu potansiyelini ayağa kaldırmamız gerekiyor..53 bin sosyal konut projesi için çalışmalara başladık. Bu konutların içerinde alt gelir, orta gelir, şehit ve gazi ailelerine yönelik konutlar var. 50 bin sosyal konutun bugün itibari ile talebini topluyoruz. 388 liradan başlayan taksitlerle ödemeler yapılacak. İzmir'de de 2 bin 500 konutun talebini bugün itibari ile toplayacağız. Alt ve orta gelir gurubundaki vatandaşlara yönelik, yine içinde şehit, gazi ailelerinin kontenjanlarının da olduğu bu projeyi hayata geçireceğiz. 19 Nisan'a kadar başvuru süreci var. İzmir'e 5 ayrı ilçede bu süreci tamamlayacağız. Vatandaşlarımız bu konutlara sahip olacak."'İZMİR KÖRFEZİ TEMİZLENECEK'İzmir Körfezi'ndeki çalışmalara da değinen Bakan Kurum, "İzmir Körfezi, Haliç gibi temizlenmeli. İzmir Körfezi'ne atık sularının bırakılmaması gerekiyor. Buna ilişkin acil tedbirler alacağız. Hava kirliliği ile de mücadele etmemiz gerekiyor. Çöp için de durum aynı. Bir patlama meydana gelmeden çöp sorununun halledilmesi gerekiyor" dedi. Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında konuşan Bakan Kurum, "İzmir'de 5 yılda bizim hedefimiz her yıl 300 bin konut dönüştürmek. İller Bankası Genel Müdürlüğü'ne de 4 milyar lira kredi desteği vereceğiz. Kentsel dönüşü projelerinde yüzde 50'ye kadar faiz desteği vereceğiz. Ülkemizde hiçbir insanın bu riskli binalarda oturmasına artık izin vermeyeceğiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------Bakan Murat Kurum'un Ticaret Odası'na gelişi-Toplantı salonundan görüntü-Bakan Murat Kurum'un açıklaması-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,====================Amasra'da termik santralin kurulacağı alanda inceleme yapıldıBartın'ın Amasra ilçesinde, Çevre Bakanlığı tarafından çevre düzeni planında Amasra Tarlaağzı köyünün turizm bölgesinden çıkarılarak, ağır sanayi bölgesi ilan etmesinin ardından yapılan itiraz üzerine mahkeme ve bilirkişi heyeti bugün alanda inceleme yaptı.2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED olumlu kararına dayanarak Zonguldak-Bartın-Karabük illerini kapsayan 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planında Amasra'da turizm, balıkçılık ve orman alanı olarak ayrılmış Tarlaağzı-Gömü ve yakın çevresini termik santral yapılmak üzere ağır sanayi alanına çevirmişti. Bunun üzerine Bartın Platformu da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı bu karara itiraz ederek, mahkemeye başvurdu.Bugün, Amasra'nın Tarlaağzı köyünde bulunan kömür ocağı açma çalışmalarını sürdüren şirketin bulunduğu sahada inceleme yapmak için mahkeme heyeti ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi heyeti geldi. Bartın Platformu üyeleri de pankartla ve sloganlarla bilirkişi heyetini karşılayarak, alkışlarla termik santral istemediklerini belirtti. Jandarma araçlarıyla gelen bilirkişi heyetinin şirkete girişleri sırasında pankartlar açan platform üyeleri alkışla ve ıslıklarla termik santrali protesto etti.Bartın Platformu adına açıklama yapan Recai Çakır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2016 yılında çevre düzeni planında santral kurulması için turizm bölgesi olan Tarlaağazı köyünü ağır sanayi bölgesine çevirdiğini belirterek, "Biz de 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı mahkemeye verdik. Şimdi ODTÜ'den gelen bilirkişi ve mahkeme heyeti alanda inceleme yapacak. Burası sanayi bölgesi mi yoksa turizm bölgesi mi diye, ben inanıyorum ki Danıştay'ın bizim lehimize verdiği olumlu karar gibi plan değişikliği de mahkeme tarafından iptal edilecek. Biz termik santrale her şartta karşıyız. Amasra'ya termik santral kurdurmayacağız" dedi.Görüntü Dökümü--------------Platform üyelerinden detay-Bilirkişi heyetinin gelmesi-Sloganlar ıslıklar ve alkışlar-Recai Çakır açıklamasıadı: brt_santral_eylemSüre: 3.42 Boyut: 414 MBHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,===================Kavgada, arkadaşını bıçaklayarak öldürdüAdıyaman'ın Besni ilçesinde kavga ettiği arkadaşı Mehmet Nuri S. (34) tarafından göğsünden bıçaklanan Kadir Durgut (33), yaşamını yitirdi.Olay, gece geç saatlerde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Durgut ile arkadaşı Mehmet Nuri S. arasında sokakta yürürken bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yanındaki bıçağı çeken Mehmet Nuri S., Durgut'u göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Durgut'u gören çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürülen Durgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Durgut'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Birimi'ne gönderildi.Polis Mehmet Nuri S.'yi kısa sürede yakalayarak, sorgulanmak üzere emniyete götürdü.Görüntü Dökümü---------------Olay yeri-Polisler-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Kadir Durgut'un bıçaklandığı yer-Polisin güvenlik şeridi çekmesi-Savcının inceleme yapması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-BESNİ-ADIYAMAN-DHA)===================Mobilyacılar MODEKO'da buluştuİzmir'de Türkiye ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ağırlayan MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı, Fuarİzmir'de açıldı. 300'ün üzerindeki üretici firmanın katılımıyla gerçekleşen fuarda, kapsamlı alım heyetlerine ev sahipliği yapılacak.Türk mobilya endüstrisine yön veren MODEKO 2019 İzmir Mobilya Fuarı 30'uncu kez İzmir'de açıldı. Açılış törenine CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter ve Kani Beko ile Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu çok sayıda oda başkanı ve sektör temsilcisi katıldı. Açılışta konuşan İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, İzmir'de bulunmaları nedeniyle şanslı olduklarını dile getirerek aldıkları desteklerin ardından ürettiklerini Türkiye'ye ve dünyaya pazarlamak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Özkoparan, "İç pazar bize yetmiyor dışarıya açılmamız gerekiyor. Kendimize bir bölge seçip oradaki fuarlara katılalım, sektörümüzün önünü açalım" dedi. İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu da konuşmasında bu sene fuara yeni katılımlar olduğunu belirterek zenginleşmiş bir fuar düzenlendiğini kaydetti. Mutlu şöyle konuştu:"Bu sektörde çalışanlar ağaçtan insan yaparlar. Alın teriyle emek vererek çalıştıkları bu sektör istihdam sağlar, ihracat yapıp, döviz katkısı sağlar, iç piyasaya hakimdir. 2000'li yıllarda 3 alıp 1 satıyorduk, şimdi 3 satıyoruz 1 alıyoruz. Ama yine de sorunlarımız var. İdarecilerden beklentilerimiz sorunların çözümünde katkı sağlasınlar. Sektörde hem eğitim hem tasarım üzerine çalışmalar var. Bugün yapılan iki fuar sadece bu sektörlere değil ulaşım, yemek ve konaklama sektörleriyle birlikte kentin ekonomisine katkı sağlayacak. "EĞİTİM MERKEZİ VE SOSYAL TESİS YAPILIYORKarabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da Karabağlar ilçesinin mobilya sektörüyle özdeşleşmiş bir ilçe olduğuna dikkat çekti. Yerel yönetim olarak sektöre ilgisiz kalamadıklarını ifade eden Selvitopu, "5 yıldır görevdeyim. Odayla birlikte çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik. Odamıza ait bir arsa üzerinde mobilya eğitim merkezi ve sosyal tesis binasının projesi tamamlandı. İzmir Kalkınma Ajansı'na proje başvurusu yaparak 1 milyon liralık destek aldık. Şuanda ihale süreci başladı. Önümüzdeki aylarda binanın temeli atılacak" dedi. Aynı fuarı 30 yıl düzenlemenin önemli bir iş olduğunu anlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, üretim ve ihracatla ilgili fuarları çok önemsediğini kaydetti. Aydoğan, "Ülkemizin kurtuluşu bu. Dünyada büyük bir rekabet var. Teknoloji gelişti. Hangi icat yapılırsa başka sektörlere fayda sağlar. Mobilya sektörü de insan var olduğu sürece yerinde saymaz sürekli gelişir" diye konuştu.307 FİRMA KATILDIKonuşmaların ardından 30'uncu Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı MODEKO'nun açılış kurdelesi kesildi. Davetliler toplu olarak Fuarİzmir'deki stantları ziyaret etti. Klasik çizgi, modern, ev ve ofis mobilyası ile bahçe mobilyaları grubunda bu yıl 307 firma stant açtı. Dış pazarlardan gelecek olan ziyaretçilerin yanı sıra iç piyasa sirkülasyonu içinde cazip bir pazar olan MODEKO'da İzmir, Manisa, Balıkesir, Antalya, Ankara, İstanbul, Isparta, Bursa, Denizli, Gaziantep, Uşak, Kayseri, Konya, Aydın, Eskişehir, İnegöl, Burdur, Adana, Afyon ve Samsun il ve ilçelerinden fuara katılan firmalar tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine başladı. Fuar İzmir'de A ve B hollerinde birbirinden özel stantlarda sergilenen ev mobilyaları ofis mobilyaları ve bahçe mobilyaları dışında bu yıl ilk kez halı ve zemin kaplamaları özel bölümü oluşturuldu. 45 farklı ülkeden iş insanlarının ziyaret edeceği fuar, 6- 10 Mart tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak.Görüntü Dökümü-----------Kurdele kesiminden görüntü-Konuşmalardan görüntü,-Stantların gezilmesinden görüntü.Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,======================Kilis Belediyesi'nden çocuklara oyuncakKilis Belediyesi tarafından 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 3 okulda eğitim gören 1000 çocuğa oyuncak dağıtıldı.Kilis Belediyesi'nin başlattığı 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında kentteki 3 okulda eğitim gören 1000 öğrenciye satranç takımı ile oyuncak dağıtıldı. Öğrencilere oyuncakları, Belediye Başkanı Hasan Kara, Milletvekili Hilmi Dülger ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt dağıttı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Okullarda oyuncak dağıtımı-Oyuncak alan sınıflardan görüntü,-Genel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 222 MBHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)================Amasya'da 'kadına şiddet' tiyatral gösteri ile anlatıldıAmasya'da, Genç Kızılay Şubesi'nce kadına yönelik şiddete karşı 'Sessiz kalma' adlı sokak tiyatro etkinliği düzenlendi.Amasya Genç Kızılay Şube Başkanlığı üyeleri, Yavuz Selim Meydan'ında kadına yönelik şiddete karşı 'Sessiz kalma' etkinliği gerçekleştirdi. Genç Kızılay Amasya gönüllüleri ellerinde kadın cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin fotoğrafları ile etkinlik alanına geldi. Tiyatral gösteride yüzlerine makyaj yapılan kadınlara yönelik olumsuz davranışlar anlatıldı. Tiyatral gösteri ilgiyle izlendi. Tiyatral gösteriyi destekleyen Amasyalılar, Genç Kızılay üyelerini kutladı.Genç Kızılay Amasya Şubesi üyeleri yaptıkları etkinlik ile kadınların maruz kaldığı olumsuz olayların önüne geçmek ve bu konuda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak adına tiyatral gösterim gerçekleştirdiklerini belirtti.Görüntü Dökümü---------Yavuz selim meydanında hazırlık detayGenç kızılay derneği üyelerinin tiyatral gösterisi detayDiğer detaylarSüre: 2 dakika 47 saniyeHaber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,==================Genç'te CHP yönetimi istifa ettiBingöl'ün Genç ilçesinde 16 yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ali Altınbaş, 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte partiden istifa etti.Genç'te 16 yıldır CHP İlçe Başkanlığı yapan Ali Altınbaş, basın açıklamasıyla 16 kişilik yönetim kuruluyla birlikte istifa ettiklerini açıkladı. CHP'de eksen kayması yaşandığını ileri süren Altınbaş, şöyle konuştu:"21 yıllık Cumhuriyet Halk Partili'yim. Partimiz yıl yıl erimeye başladı. Eski Genel Başkanımız sayın Deniz Baykal zamanında genel merkez ve teşkilatlar arasında birlik, beraberlik ve koordinasyon vardı. Bugün partimizin geldiği noktada tek başlılık yönetim anlayışı mevcut. Genel merkez noktasında yaşanan durumun aynısı il yönetiminde de mevcut. Bugün bakıyoruz CHP Bingöl il yönetimi aile partisi olmuş, parti sadece iki kişinin tekelinde. CHP Bingöl'de başkanlık sistemi ile yönetiliyor. Bir bakıyorsunuz hem yerel hem genel seçimlerde hep aynı kişiler aday gösteriliyor. Bu seçimde bile belediye başkan adayı, il meclis üyesi birinci sıra adayı ve belediye meclis üyesi birinci sıra adayları aynı aileden. Birileri de kalkıp demiyor ki 'Ne yapıyorsunuz? Yahu Bingöl'de hiç mi kimse yok, hep aynı kişiler her dönem aday gösteriliyor?' Biz bu rahatsızlığımızı sürekli genel merkeze de bildirdik. Ama genel merkezin istediği şu; bizden olsun da ne yaparsa yapsın. Böyle bir siyasi anlayış olamaz. O yüzden CHP Bingöl'de hiçbir şekilde kabuğunu kıramadı" dediAltınbaş, herhangi bir partiye geçmeyi de düşünmediğini söylerine ekledi.Haber: Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), -