Dha Yurt Bülteni-11

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazara kadar değil, mezara kadar birlikteyiz (EK)TAKSİM'DEKİ HADİSE GERÇEKTEN İBRETLİKTİRCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'dan sonra gittiği Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Taksim'de bir grubun ezanı ıslıkladığını belirten Erdoğan, "Bayrağımızı yakmaya çalışanları, gönderden indirmeye kalkanları gördük. Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor. Önceki gün Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde Kadınlar Günü için bir araya gelen güruhun ezana ıslıklarla yatığı saygısızlığı gördünüz değil mi? Bu CHP zihniyetinin tarihi ezan ve cami konusunda bu tür hoyratlıklarla doludur, ama Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir. Ezana yapılan saygısızlık, bu seçimlerin ülkemiz için nasıl bir karar seçimi olacağını gösteriyor. 31 Mart'ta meseleyi basitleştirmeye çalışanlar, asıl niyetlerini bu tür görüntülerle ortaya seriyor" dedi.'EZANA SAYGISI OLMAYANIN BAYRAĞA SAYGISI OLMAZ'CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alman Parlamentosu'nda YPG flaması gösteren kadınla fotoğraf çektirdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asıl kimlikleri bunların bayrak düşmanlığı. Bayraklarımızı nasıl yakıyorlar görüyorsunuz. Bay Kemal, Avrupa'da yaptığı ziyarette Alman Parlamentosu'nda YPG paçavrasını çıkarıp gösteren kadınla yan yana resim sergiliyor. Ne diyor bu eş başkan? 'Kürdistan'da oylar filanca partiye ama, batıda AK Parti ve MHP'ye yok. Mersin ne diyor? İnşallah Mersin'de de inanıyorum ki sizler, sözde İYİ Parti'ye ve HDP'ye de oy yok. Bunların tek ittifakı ne biliyor musunuz? Ezan ve bayrak düşmanlığıdır. Ortaya çıkan manzaraya bakılırsa, bunlar hiç İstiklal Marşımızı da okumamışlar. Zaten HDP İstiklal Marşımızı okumuyor. Bayrağımızı bile yeni yeni asmaya başladılar. Ne diyor İstiklal Marşı'nda. Bay Kemal oku, öğren. Bunu Bay Kemal bilmez. Bilse bunlarla ortaklık yapmaz. Ezanımızı yuhalayanlar, Cuma salası ile dalga geçenler, bu ülkenin hiçbir değerinden nasibini almamış olanlardır. Ezana hürmet etmeyen, bayrağa hürmet etmez. Ezana saygısı olmayanın bayrağa saygısı olmaz. Ezana sahip çıkmayanlar, düşman kapımıza dayandığında 15 Temmuz'da darbecileri alkışladığı gibi onları da alkışlarlar. Ezana sahip çıkmayanlar, hiçbir değere sahip çıkmazlar. Bunlar bu vatana bağlı değiller. Merhum Arif Nihat Asya'nın bayrak şiirini de hiç okumamışlar" diye konuştu.'EZAN VE BAYRAK DÜŞMANLARIYLA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ'Terör örgütleri ile mücadelenin tüm hızı ile süreceğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Biz bu bayrağın altında doğduk, inşallah bu bayrağın altında öleceğiz. Milletimizle birlikte ister PKK, ister FETÖ, özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlere karşı kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bunları biz Cudi Dağları'nda inlerine gömdük mü? Tendürek'de, Gabar'da, Kandil'de inlerine gömdük mü? Gömmeye devam ediyoruz. Bu milletin huzuru için ne gerekiyorsa Mehmet'imizle, polisimizle hep birlikte yapıyoruz, yapacağız. Bu ülkede ezan, bayrak, devlet, vatan düşmanı kim varsa, hepsinin karşısındayız. 3-5 oy için bunlara göz yumarsak ecdadımızın ve evlatlarımızın yüzüne bakamayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'dan sonra gittiği Mersin'de eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitingde halka hitap etti. Taksim'de bir grubun ezanı ıslıkladığını belirten Erdoğan, "Bayrağımızı yakmaya çalışanları, gönderden indirmeye kalkanları gördük. Milletimiz her seferinde bunlara derslerini vermesine rağmen bayrak düşmanları aynı bataklıkta çırpınmaya devam ediyor. Önceki gün Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde Kadınlar Günü için bir araya gelen güruhun ezana ıslıklarla yatığı saygısızlığı gördünüz değil mi? Bu CHP zihniyetinin tarihi ezan ve cami konusunda bu tür hoyratlıklarla doludur, ama Taksim'deki hadise gerçekten ibretliktir. Hodri meydan" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Akşener, burada vatandaşları selamladıktan sonra konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmak için her şeyi yaptığını söyledi.Akşener, şöyle konuştu:"Allah seçimi kazanmak için vatandaşına hakaret edenlerden etmesin. Allah oy için 'Ben milletime terörist der miyim' diyenlerden etmesin. Allah demek zorunda bırakmasın. Sayın Cumhurbaşkanı çok kızdı. Ben dedim ki Denizli'de 'Cumhurbaşkanı'nın terörist dediği koca yürekli Denizlililer.' 'Ben Denizlilere terörist demedim' diyor. Olabilir de kardeşim 11 milyon oy almış CHP'nin seçmenine 'Terörist' diyorsun, 5 milyon almış İYİ Parti seçmenine 'Terörist' diyorsun. Saadet Partisi, Demokrat Parti seçmenine, Millet İttifakı'na 'Terörist' diyorsun. Hadi onu anladık kardeşim de seçim almak için her şeyi yapıyorsun da güzel kardeşim, Sayın Erdoğan, soğancıya, domates yetiştiricisine, patates yetiştiricisine neden 'Terörist' dedin, market sahibine 'Terörist', halde çalışanlara 'Terörist', önüne gelen 'Terörist.' Bunu yüzüne vurduğunda da aynı tehdit. Sayın Erdoğan açık açık dedi ki 'Seni tutuklatacağım.' Elinden geleni ardında koyma. Senden toz zerresi kadar korkarsam namerdim. Yahu muhterem, ben bunları daha evvel yaşadım. Belinde silah olanlar, elinde tank, tüfek olanlar bastıramadı da, o günlerde onlardan korkanlar mı beni korkutacak? Hodri meydan. Ama ayıp olan bir şey var. O da şu, en azından niyetini sakla, niyetini. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Akşener, burada vatandaşları selamladıktan sonra konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmak için her şeyi yaptığını söyledi.

Akşener, şöyle konuştu:"Allah seçimi kazanmak için vatandaşına hakaret edenlerden etmesin. Allah oy için 'Ben milletime terörist der miyim' diyenlerden etmesin. Allah demek zorunda bırakmasın. Sayın Cumhurbaşkanı çok kızdı. Ben dedim ki Denizli'de 'Cumhurbaşkanı'nın terörist dediği koca yürekli Denizlililer.' 'Ben Denizlilere terörist demedim' diyor. Olabilir de kardeşim 11 milyon oy almış CHP'nin seçmenine 'Terörist' diyorsun, 5 milyon almış İYİ Parti seçmenine 'Terörist' diyorsun. Saadet Partisi, Demokrat Parti seçmenine, Millet İttifakı'na 'Terörist' diyorsun. Neyse henüz size 'Terörist' demedi. 'Türedi' dedi. Ben bu arkadaşın ne yapmak istediğin biliyorum. Bir kuyu kazıp içine düşürmeye çalışıyor. Meral Akşener'i tehdit edip korkutmaya çalışıyor. Benim malım, mülküm meydanda. 28 Şubat'ta da beni tazminata mahkum ettiler, 126 milyar lira para ödedim. Paramı alanların hepsi zebun oldu. Helal para dokunuyor, harama alışanlara ne felaket dokunuyor. Yapılmak istenen şu Meral Akşener'i, korkutmak etrafındakileri korkutmak, cesur ve iyi insanları korkutmak, seçmeni korkutmak istiyor. Ama bilmiyor ki İYİ Parti kurulurken, bu iyi ve cesur insanın başına gelmedik bela kalmadı, hepsi direndi ve bu günlere geldik. Parti kurulamaz dediler kurduk, sonra seçime sokulmamak için bir dümen çevrildi, Allah razı olsun Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bir demokrasi tavrı gösterdi biz seçime gittik ve 5 milyon insanın oyuyla, helal oylarıyla mecliste gurubu olan bir siyasi parti olduk."'KUZEY IRAK' BİLE DEMEZDİK, 'IRAK'IN KUZEYİ' DERDİKİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin İçişleri Bakanlığı yaptığını hatırlatarak, "Televizyonlarda dedi 'Benim kim olduğumu iyi bilir' diye, el hak iyi bilirim. Bana 'Meral Hanım Türkiye'de Kürdistan var mı?' diye soruyor. Bu nasıl bir anlayıştır, önüne geleni Irak'ın kuzeyine kovuyorsun. Ey Erdoğan, beri bak efendi. Bu ülkede ben İçişleri Bakanlığı yaptım. Biz 'Kuzey Irak' bile demezdik, 'Irak'ın Kuzeyi' derdik, coğrafi bir tanım olsun diye, siyasi bir tanım olmasın diye. Irak'ın Kuzey'ine 'Kürdistan' yok, Türkiye'de 'Kürdistan' yok. Senin 'Kürdistan' dediğin yer kadim Türkmeneli'dir ilk önce bunu öğren. Orada 2,5 milyon Türkmen yaşardı, nereye gitti sayın Erdoğan?" dedi.'FETO DEMİYOR PENSİLVANYA DİYOR'Meral Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bunların üzerinde hiç durmuyoruz ama bir şey çok dikkatimi çekti. Biri Kandil diğeri, Pensilvanya. Şimdi İmralı'dan bahseden yok farkında mısınız? Çünkü trafik sürüyor, İmralı 1,2. Kandil'den bahsediyor sayın Erdoğan Kandil'in talimat vereceği son kişi benim bu ülkede be. Ama sen hepsine bilge lider muamelesi çektin. Kandil'dekilerine de İmralı'ya da. Sana sorayım uçakların var elinde bu ülkenin cumhurbaşkanısın yerle bir et Kandil'i bakalım ne yapacaksın, bakalım yapabiliyor musun. Ama bir şey daha dikkatimi çekti 'FETO' demiyor, 'FETO terör örgütü' demiyor, 'Pensilvanya' diyor arkadaş. İnce saz orada da başlamış. Şimdi ne yaparsa yapsın biz o çukura düşmeyeceğiz, sizin dertlerinizi konuşacağız."'ELİN TRUMP'INA BÜKÜLME'Bir başka konunun daha örtülmek istendiğini söyleyen Akşener, şunları söyledi:"Hatırladınız mı bir ara Trump'a atar gider yapmıştı. Bir Rahip Brunson vardı. O rahip Brunson için Amerika bastırdığında 'Bu can bu tende oldukça bu papaz buradan gidemez' demiştin. Sonra ne oldu, tek tweetlik canı varmış. Trump bir tweet attı, papaz uçtu uçtu beyaz saraya kondu. Şimdi bir başka şey daha var. Rusya'dan S 400 alınıyor. Trump yavaş yavaş tweetlere başladı. 'F35'lerin içinde yer alan Türkiye'yi çıkaracağız' diyor. Şimdi buradan harbiden gerçekten delikanlının kadını erkeği olmaz. Delikanlı gibi soruyorum ve de sana sesleniyorum sayın Erdoğan; Sen bizleri hapse attırmak isteyebilirsen ama vallahi de billahi de ben sana Trump'tan dayak yedirmem. Merak etme, dik dur eğilme, iki büklüm olma. Elin Trump'ına bükülme. Üste Putin var, dostun Putin. Putin'in ne yapacağı belirsiz, tekrar sesleniyorum Putin'in karşısında da dik dur. Ne oldu Kırım. Dik dur karşısında bu ülkenin gücü şu meydanı dolduran, şereflendiren Samsunluların gücü Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden şahsın Amerika'dan da Trump'tan da Rusya'dan da Putin'den de sopa yemesine müsaade etmez. Bende etmem. Onun için sen dik dur ama nerede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorular soran Akşener, "Ülkücüler Fatiha bilmezdi ya ülkücüler Fatiha öğrendi mi? Bunun cevabını ver sayın Erdoğan. Türk milliyetçiliğini ayağının altına almıştın. O ayağını Türk milliyetçiliğinden kaldırdın mı? hala ayağının altında mı? Ülkücüler kafatasçıydı, ırkçıydı, kandan beslenirlerdi bu konudaki fikirlerin değişti mi bunu anlat bir. Bütün bu soruların cevaplarını verinceye kadar ensende olacağım. Bütün bu soruları cevaplamak zorunda kalacaksın. Hadi sayın Erdoğan son mitinginde söyle sana bir güzellik düşüneceğim. 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yi bir söyle sana bir güzellik düşüneceğim" diye konuştu.Görüntü Dökümü:----------------------Mitingden detaylarHaber-Kamera: Tayfur KARA- Hüseyin KALAY/SAMSUN,=======================Torunun arabasını yakmak isteyen genç kızın üzerine soğan saksısı attıADANA'da Sevim Zengin (70) torunun otomobilini yakmak isteyen A.B.'nin (28) üzerine soğan saksısı attı.Olay, Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevim Zengin'in birlikte yaşadığı torunu Harun Zengin(30) eski kız arkadaşı A.B.'den bir süre önce ayrıldı. Genç kızın barışma teklifini kabul etmeyen Zengin, sabah işe gitti. Olay, Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevim Zengin'in birlikte yaşadığı torunu Harun Zengin(30) eski kız arkadaşı A.B.'den bir süre önce ayrıldı. Genç kızın barışma teklifini kabul etmeyen Zengin, sabah işe gitti. İddiaya göre A.B., Zengin'in evden ayrılmasının ardından sokakta bulunan otomobilini isporto dökerek yakmak istedi. Sesler üzerine balkona çıkan Sevim Zengin ise, A.B.'yi görünce soğan ekili olan saksıyı genç kızın üzerine attı. A.B. ise olay yerinden kaçtı.

Daha sonra aşağı inen Sevim Zengin, genç kızın tekrar gelebileceğinin düşünerek eline aldığı süpürge sapıyla kapının önünde beklemeye başladı. İhbar üzerine sokağa gelen polisler ise, A.B.'yi kısa sürede yakaladı. Genz kız ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Nöbet tutmaya devam eden Zengin ise, "Benim torunumla gezmeseydin. Namuslu bir insan bekar bir adamla gezmez. Arabayı yakmak istedi, bende soğan saksınını başına attım" dedi. Eve gelen Harun Zengin ise, anneannesini sakinleştirdi. Türkiye son 16 yılda her alanda bağımsızlık mücadelesi vermiştir. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız var. Biz insansız hava araçlarını üretmemiş olsaydık Afrin'de, Fırat Kalkanı Harekatı'nda durum çok farklı olurdu. Ekonomide bağımlıydık. Ekonomide IMF'den bağımsız karar alamıyorduk. Ama AK Parti iktidarıyla IMF'ye olan 23.5 milyar dolarlık borcumuzu ödedik ve ekonomik bağımsızlığımızı aldık. İşte AK Parti budur. 16 yıldır kişi başı gelirimizi 236 milyardan tam 860 milyar dolara yükselttik. Yılda o zaman 36 milyar dolar ihracatımız vardı, şuanda 160 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Yılda 70 milyar liralık yatırım yapan bir ülkeydik. Şuan yılda 266 milyar lira yatırım yapan bir ülke haline geldik. Eskiden darbelere, cuntalara teslim olan bir ülke vardı. Şimdi darbecilerin karşısına aslan gibi dikilen, 16 saat milletiyle beraber tankların önüne çıkan, darbeye dur diyen bir ülke var" dedi.YOLA KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ'Yola kararlılıkla devam edeceklerini ve Tekirdağ'a son 16 yılda her alanda büyük hizmetler yaptıklarını belirterek, şöyle dedi:"Tekirdağ bugün yüksek kaliteli tarım ürünleri ve hayvancılığın yapıldığı ileri teknoloji sanayi bölgelerine sahip bir konuma geldi. 2023 vizyonu olarak da uluslararası ticaret merkezi, lojistik merkezi, turizm merkezi olma yolunda karalı bir şekilde ilerliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Tekirdağ'a tam 4 milyar liralık yatırım yaptık. 212 milyon liralık yatırımımız da devam ediyor. Açık sudan içme suyuna, alt yapıdan üst yapıya kadar çok çeşitli alanlarda projeler hayata geçirdik. Son 16 yılda Tekirdağ'da 244 milyon lira değerinde 61 projemizi tamamladık ve devam eden de birçok projemiz var. Bakanlığımızın TOKİ Dairesi Başkanlığı elinde tam 5 bin 376 konutu kazandırdık ve vatandaşlarımız mutlu, huzurlu bir şekilde yuvalarında yaşıyorlar. Okullar, hastaneler, camiler, kamu hizmet binaları kazandırdık. Tekirdağlı vatandaşlarımızın hizmet standartlarını yükseltebilmek için birçok projeyi geliştirdik. 2019 yılı için Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 50 bin konutluk projemiz var. Bu projenin bin 118'i de Tekirdağ'ımızda. Tekirdağ'da vatandaşlarımız aylık 595 liradan başlayan taksitlerle 20 yıla varan vadeyle kira öder gibi ev sahibi olabilecekler. Bu projelerimizi artıracağız."

Birinci ve ikinci 100 günlük icraat programında Tekirdağ'a özel önem verdiklerini söyleyen Bakan Kurum "Tekirdağ'da şu an için 2 tane Millet Bahçesi projemiz devam ediyor. Bir tanesi Çorlu ilçemizde yaklaşık 27 bin metrekarelik eski devlet hastanesi alanında. Tekirdağ merkezinde 40 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi yapımını valiliğimizle yürütüyoruz. Bu projeye de hem teknik hem de maddi destek veriyoruz. Dedik ki, Tekirdağ'a 2 Millet Bahçesi yetmez biz 3'üncüsünü yapmamız lazım. İnşallah üçüncüyü de Tugay Komutanlığı alanında yapacağız. Amacımız Tekirdağ'ımızın tüm ilçelerine millet bahçesi kazandırmak ve bu çerçevede projelerimizi yürütmek" dedi.'DERELERİ, HAVZALARI, NEHİRLERİ KORUYACAĞIZ'Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trakya'da kirliliği ile gündemde bulunan Ergene Nehri'ne de değinerek, Ergene'nin, Çorlu, Tekirdağ'ın çok büyük problemlerinin olduğunu söyledi. Kurum, "Bu problemleri çözebilmek amacıyla 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'nin en büyük çevre hareketi başlatıldı. Tekirdağ'ın tamamını alacak şekilde 5 atık su arıtma tesisinin denize derin deşarjını yapacak projeye tam 5 milyar lira kaynak aktarıldı. Hamdolsun proje hızlı bir şekilde ilerliyor. Tekirdağ'ımızda çarpık kentleşmeden kaynaklanan ve buna çözüm içinde hükümetten başka irade ortaya konulmayan süreçte biz Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu projeyi yürütüyoruz. 2019 yılında projenin büyük bir bölümünü tamamlamak ve kalanını da 2020'de tamamlamak suretiyle Tekirdağ'ın derelerini, havzalarını, nehirlerini koruyacağız" dedi.'DEPREM RİSKİ TAŞIYAN KONUTTA VATANDAŞIMIZI YAŞAMASIN İSTİYORUZ'Tekirdağ'da tarım ürünlerinin daha kaliteli olacağı ifade eden Kurum, şöyle dedi:"Artık Tekirdağ'ımızda üretilen tarım ürünleri daha kaliteli olacak ve Marmara Denizimiz kirletilmeyecek. Çok önemli gördüğümüz bu projeyi hızlı ve kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Proje tamamlandığında Tekirdağ başka Tekirdağ, Ergene başka Ergene, Çorlu başka Çorlu olacak. Çerkezköy'ü de içine alan bu proje tamamlandığında buradaki turizm, istihdam ve tarım ürünlerinin kalitesi çok daha iyi yerlere gelecek. Kent dönüşümle 81 valiliğe genelge gönderdik. Kentsel dönüşüm bizim için önemli. Bununla ilgili 81 valiliğimize genelge gönderdik. 3 ay içerisinde valiliğimiz şehirde ne kadar riskli alan varsa bunları tespit etmek suretiyle bize bildirecek ve yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. Hedefimiz 5 yılda 1.5 milyon konutu dönüştürmek ve o dönüşümle birlikte dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konutumuzu da her yıl 1.5 milyon konut yapmak suretiyle dönüştüreceğiz. Biz istiyoruz ki deprem riski taşıyan hiçbir konutta vatandaşlarımız yaşamasın. Bunu yaparken bir kısmını yılda yapacağımız 300 bin konutu TOKİ idaresiyle yapacağız. Bir kısmını da tam 4 milyar liraya kadar faiz desteği vereceğiz. Bu faiz desteğinin yüzde 50'sini hibe vereceğiz. Vatandaşlarımız kendi konutunu kendisi dönüştürecek. Kira desteği vereceğiz. Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank, helikopterle gittiği Doğubayazıt İlçesi'nde hayvancılık borsası açılış törenine katıldıktan sonra Ağrı'ya geldi. Helikopterle 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı pistine inen Bakan Varank'ı Vali Süleyman Elban, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi ve AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan karşıladı. Kent merkezindeki programına Kurtuluş Mahallesi'ndeki halk buluşmasıyla başlayan Bakan Varank, HDP ve HDP'li belediye başkanlarını eleştirdi. Bölgenin ve Türkiye'nin çok farklı şekilde dünya kamuoyu önüne getirilmek istendiğini hatırlatan Bakan Varank, "Bu güzel şehirlerimizi terörle tüm dünyaya göstermek isteyenler oldu. Hizmet yerine yıkımla bu şehirleri gündeme getirmek isteyenler oldu. 'Biz buna müsaede etmeyeceğiz' dedik. Son iki senedir şehrihmize en güzel hizmetleri kazandırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biliyorsunuz burada daha önce bir belediye başkanımız vardı. Kendisinin Ağrı'yla pek ilişkisi yoktu. Ankara'da gezmeyi Paris'te gezmeyi buralarda bulunmaktan hizmet etmekten daha evla görüyordu ve buraya hiç uğramıyordu. Şimdi yine bir belediye başkan adayı seçmişler, araştırdım onun da pek Ağrı'ya ilişkisi yok. Ağrı'nın dertlerini sorunlarını bilmiyor. Size hizmet üretebilecek, dertlerinize derman olabilecek proje sunması mümkün değil" diye konuştu.31 Mart seçimlerinde adayları Savcı Sayan için destek isteyen Bakan Varank, küçük sanayi sitesi konusunda elinden geleni yapacağını bildirdi. Ağrı'nın sadece hayvancılıkla değil sanayiyle de anılmasını istediklerini ifade eden Varank, şunları söyledi:"31 Mart'ta önümüzde önemli bir viraj var. Sizler şehrinizin imkanlarını, vergilerini, paralarını çalıp Kandil'e gönderelenlere değil, şehrinize hizmet edeceklere oy vermeniz gerekiyor. Ancak bunu elde edilbilirsek bu hizmet siyasetini sürdrdübeliriz. Bizler sizlere güveniyoruz, Ağrılı kardeşlerimize güveniyoruz. Ağrı'nın geldiği durumu, 2 senedir yaşadığı huzur ortamını çok iyi biliyorsunuz. Huzurdan, sükunetten, yatırımdan istihdamdan yana oy vereceğinize yüzde yüz eminiz, sizlere güveniyoruz."EZANI ISLIKLARLA PROTESTO ETMEYE KALKIŞTILARKonuşmasında İstanbul Taksim'de yaşanan protesto gösterisini hatırlatan Bakan Varank, "Burası bir Serhat şehri, sizlerin gelenek göreneklerinize ne kadar bağlı olduğunuzu biliyoruz. Şu anda karşımızda bir şer ittifakı var. Taksim'de yatsı ezanı okunrken HDP'lilerin de içinde olduğu bir grup ezanı ıslıklarla, alkışlarla protaesto etmeye kalkıştılar. Bunların bizimle, bizim kültürümüzle zerre alakaları yok. Sizlerin bunlara cevabı sandıkta vereceğine inanıyorum" dedi.EN VERİMLİ YATIRIMLARI YAPMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle basına kapalı toplantının ardından Kazım Karabekir Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Hükümet olarak Ağrı'ya son 16 yılda 15 milyar liranın üstünde yaptıklarını ve kentteki milli geliri 20 kat artırdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle kalkınma ajanslarının ve bölge kalkınma idarelerinin bakanlığına bağlandığını hatırlatan Varank, "Yerel kalkınma bizim ajandamızda. Şehirlerin, bölgelerin ilçelerin potansiyelini değerlendirip orada en verimli ticareti kurmak, ekonomik açıdan en verimli yatırımları yapmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Dolasıyla bakanlığımız olarak bölge kalkınma idareleri ve ajanslarla şehrinizi kalkındırmanın derdindeyiz. Bu şehrin müthiş bir potansiyeli var. Turizm açısından bir potansiyel var. Hayvancılığı zaten biliyorsunuz. Bir termal potansiyeli var. Termella seracılık ve turizm yatırımları yapabiliyorsunuz. Önümüzde yapacak çok işimiz var, Ağrı'yı bekleyen çok güzel günler var" diye konuştu. Onların derdi sizlerin vergi olarak ödediği paraları, bizim yatırım olarak gönderdiğimiz paraları Kandil'e göndermekti. Onlar hem sizin paralarınızı çaldılar, hem çocuklarınızı çaldılar, geleceğinizi çaldılar. Biz buna müsade etmedik gereğini yaptık. Bundan sonra da bunlarla ilgili olarak bu bölgelerde istismar siyasetinre asla müsade etmeyeceğiz. Onların stismar yapabilecekleri maddeleri de aldık. Türkiye'de atılması imkansız cesur adımları sayın Cumhurbaşkanımız attı. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarını ayaklarının altına aldı. Türkiye'de büyük bir kardeşlik hukukunu sayın Cumhurbaşkanımız tesis etmiş oldu. Ama bu istismar siyaseti yapanlar onların Ağrı gibi bir derdi, hizmet gibi bir derdi olmadı. Onların bizim Ağrı'mıza verebilecekleri hiç bir şey yok." Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde bir tarlanın içinde yükselen, yaklaşık 700 yıllık servi ağacı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılıp, dalları kesilmiş halde bulundu.